Камила Валиева снялась в рекламе бренда одежды Gloria Jeans.

«Я – , олимпийская чемпионка. Это история о пути к совершенству. Я долго искала и нашла лучшее. Для меня это Gloria Jeans», – говорит Валиева в ролике.

Валиева в составе сборной России выиграла золото командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Медали вручены не были из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении Валиевой.

Решение по делу фигуристки Спортивный арбитражный суд вынесет в 2024 году не позднее 12 февраля.

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