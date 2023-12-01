«Я – Камила Валиева, олимпийская чемпионка». Валиева снялась в рекламе бренда одежды

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева снялась в рекламе бренда одежды Gloria Jeans.

«Я – Камила Валиева, олимпийская чемпионка. Это история о пути к совершенству. Я долго искала и нашла лучшее. Для меня это Gloria Jeans», – говорит Валиева в ролике. 

Валиева в составе сборной России выиграла золото командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Медали вручены не были из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении Валиевой.

Решение по делу фигуристки Спортивный арбитражный суд вынесет в 2024 году не позднее 12 февраля. 

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235 комментариев
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Камила не имеет права называть себя олимпийской чемпионкой, у неё нет медали.
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+79
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А если CAS обнулит чемпионство? Как потом будет представляться? ЧЕ на территории России, ОЧ на территории России?
Какой-то сюр. Если б Камилу уже оправдали, то ладно. А тут...слов нет.
+85
-19
+66
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Ну всё понятно...
Раньше ещё было сопереживание, а после этого... Уже всё.
Какое неуважение к Щербаковой и команде, просто кринж.
Единственная Олимпийская чемпионка и официальная 2022 - это Аннушка
+73
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+50
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Очень агрессивная реклама. Называть себя ОЧ, находясь под следствием по допинговому делу, говорить, что это истрия про "путь к совершенству", подразумевая себя совершенством) . Всё это дурно пахнет, впрочем, что может быть хуже допинга в 15 лет...
+62
-16
+46
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Ответ lyubov61
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Какая травля? Ее плюшками засыпали по самую макушку. Упала два раза - все равно космос, самая лучшая.
Ну реально же, странно называть себя ОЧ, не имея медали.
+52
-12
+40
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ну хотя бы добавляла в команде, так как это совсем не одно и тоже , что и в личке
+43
-10
+33
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Ответ floret
Камила не имеет права называть себя олимпийской чемпионкой, у неё нет медали.
А главное, что МОК не объявлял победителей в команднике.
+50
-18
+32
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Ха-ха-ха! Самопровозглашённая.
+54
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Для приличия бы хоть добавила «в команде». Но нет, и ведь верят многие люди, далёкие от ФК
+43
-13
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Все верно. Какая "чемпионка", такое и "лучшее". Никакого диссонанса.
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Ответ lyubov61
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Да ладно, кто её травит? До ОИ возносили до небес, после допинга сделали нац героиней. Люди, чтоб вы понимали, имеют право высказать свое мнение, в данном случае возмущение. А КВ бы личико попроще сделать. Но, видно, не судьба
+27
-1
+26
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Ответ Veronika spuria
ну хотя бы добавляла в команде, так как это совсем не одно и тоже , что и в личке
Почему-то все предпочитают умалчивать про "в команде", даже странно.
+24
-2
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" Я КВ олимпийская чемпионка". А Мок И суд там еще раздумывают. чудаки.
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"Валиева в составе сборной России выиграла золото командного турнира на Олимпиаде-2022 " --- Чушь, повторенная сто раз, не становится реальностью. --- Результаты командника ИСУ не утвердил, а МОК не объявлял победителей и не вручал медалей.
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Кто о чем, а я о профессиональном)) про ОЧ все уже сказали, но вот я занимаюсь одеждой, ну кто же скажет, что GJ - лучшее? 🤦🏾‍♀️ можно было написать миллиард текстов, но выбрали именно самую глупую (причем дважды) формулировку))
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А король-то голый.
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Ты Камила Валиева...но ты НЕ олимпийская чемпионка! ))
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Интересно, а у дедушки "олимпийской чемпионки" есть бриллиантовая карта от этой компании?

Ролик тоже можно сделать - "Я - дедушка олимпийской чемпионки! Это с моей кружки все началось!"
+25
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Нет, но когда Камилу ОЧ называют официальные лица, это понятно, свои тылы прикрывают. Но чтобы самой так себя называть... Это как будто GJ заявляют - наши товары такие же качественные, как Валиева - ОЧ.
+25
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Ответ Большой Влад
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В альтернативной реальности. Где допинг вместо завтрака.
+25
-8
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Ответ lyubov61
Что вы знаете о ее состоянии на ОИ, переживаниях, слезах. Нам этого не понять. Могут высказывать свое мнение сколько угодно. Но вот это - "допингистка", которое кричат на каждых сайтах хейтеры относится к спортсмену, который намеренно принимает допинг, чтобы улучшить свои результаты. В данном случае это и рядом не стояло.
Этого никто не знает, судя по тому как перед ней лебезит Федра, называя провальные прокаты хорошими, как всё говорящие головы поют ей осанны, всё она знала и продаёт своё молчание по очень дорогой цене.
+17
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Ответ 22somebody22
Ну Щербакова тут вообще никаким местом.Здесь не сказано,что Валиева-олимпийская чемпионка в личных соревнованиях.
дак и не указано, что в командных)
Всегда указывают. Если ты ОЧ в личке, просто называешься Олимпийской чемпионкой. Если ты ОЧ в команде, всегда это упоминаешь.
Таковы внегласные правила
+20
-4
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А когда через 2 месяца официально лишат титула, то рекламу будут переписывать? Или и так сойдет, типа чемпионка наших сердец, всё равно она для нас олимпийская чемпионка, а это происки врагов...
+20
-5
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ожидание: контракты "как у Загитовой"- Shiseido, Puma и т.д. Реальность- Озон и Глория Джинс.... 🙈 И напрасно ОЧ прозвучало. Этого титула у нее нет. Хотя вряд ли те, кто покупает вещи в GD в курсе.
Да и к Загитовой бренды пришли сами, она ни разу не позволила себе подобных высказываний.
+21
-7
+14
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Ответ Sat397
Что за ерунду все тут пишут. Никогда не видел чтобы Липницкой например, где-то предъявляли что её объявили просто олимпийской чемпионкой, а не олимпийской чемпионкой в командном турнире. Лицемерие наше всё? Только Камиле так нужно уточнять, других это не должно касаться? А кто установил эти правила, хейтеры Камилы у себя на коленках?
А к Юле у ВАДА претензий не было, и медаль ее никто и не оспаривал. Хотя Мозер как-то заявляла, что командная медаль не совсем настоящая. У нас полно ОЧ в эстафетах и командных видах.
+20
-6
+14
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Ответ lyubov61
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Это правда, травля 15-летней чистой чемпионки Пхёнчхана была отвратительной...
+19
-5
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Ответ Miles Davis
а с Анной что?
то, что пока единственная в ФК ЧОИ 2022 Щербакова, а Валиева никто официально
+18
-6
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Ожидание: контракты "как у Загитовой"- Shiseido, Puma и т.д.
Реальность- Озон и Глория Джинс....
🙈
И напрасно ОЧ прозвучало. Этого титула у нее нет. Хотя вряд ли те, кто покупает вещи в GD в курсе.
+31
-19
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Ответ Большой Влад
З и Щ, наверное, очень завидуют Камиле.
Как могут настоящие чемпионки ОИ в личном зачете завидовать какой то проходимке?
+18
-7
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И почему это режет слух...конечно жаль ,что так случилось с Камилой , кто виноват и прочее это др вопрос ..Безусловно она имела все шансы на тройку точно ,хотя все пророчили ей золото ..но факт остаётся фактом на международном уровне на данный момент её признали оч ( а это является ключевым или у нас свои правила 🙄???) ..как быть с эти роликом если в феврале её лишат всех титулов в том числе оч ?? Я не фанатка Камилы ни разу ,но мне её жаль по человечески, она талантливая девочка, но для чего весь этот цирк не могу понять
+13
-3
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Ты не олимпийская чемпионка, ты допингистка.
+21
-11
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Ответ GrandS
Тебе кажется. Ничего не изменится от этого, она сейчас ОЧ)
У неё идёт суд, уж себя в рекламе ОЧ называть точно не стоит, тем более без уточнения, что в команде. Ведь это разные титулы. В личке она заняла 4 место
+11
-1
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Надо успевать в рекламе сняться с лозунгом я - ОИ чемпионка, а то скоро аннулируют ее звание
+13
-4
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Продолжают платить дань и замаливать грехи перед непроверенной Валиевой.
+19
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Ответ Lapo Elkann
Она лично вам сказала, что хотела " как у Загитовой " ? И где контракты межд. брендов у Загитовой или у других , может просветите.
Просвещаем. Были Пума и Шейсидо, сейчас амбассадор ТАТ нефти и ЛС. Скоро своя школа ФК будет в Казани. Мы очень хорошо помним, какие ролики гуляли по интернету ( к Оли красной пачке Загитовой прилепили голову КВ , я буду лучше ее). Может, и не она эти ролики создавала, но и опровержения не было. Значит, согласна.Спец проект КВ был из всех утюгов.
+16
-7
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Ответ David Rigert
Комментарий удален модератором
Не жалко ни разу. Она прекрасно себя чувствует купается в прямо от удовольствия. Как все это.....Да и ОЧ она условная, да ещё в команднике...
+14
-5
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Почему народу России постоянно лгут?

Идеология запрещена, а вот ложь и враньё процветает в России
+13
-4
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Недобросовестная реклама = введение в заблуждение покупателей. Органы должны отреагировать и присечь.
+16
-7
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Ответ Amneris
А если CAS обнулит чемпионство? Как потом будет представляться? ЧЕ на территории России, ОЧ на территории России? Какой-то сюр. Если б Камилу уже оправдали, то ладно. А тут...слов нет.
Так надо до объявления вердикта собрать все, что можно. А потом трава не расти. Вот где кринж!
+22
-13
+9
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Ответ Lapo Elkann
Она лично вам сказала, что хотела " как у Загитовой " ? И где контракты межд. брендов у Загитовой или у других , может просветите.
Tcl у Щербаковой, например. У Трусовой Тяньши
+9
-1
+8
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ахах, медаль пусть покажет
+13
-5
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Ответ Аленка_76
Очень красивая реклама!
По факту,Камила называет себя тем,кем не является.Не бывает ОЧ без олимпийской медали.
+15
-7
+8
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И хватает ведь совести называть себя олимпийской чемпионкой. На самом деле Валиева просто допинговая мошенница.
+29
-21
+8
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И после этого Винсент Чжоу будет гундеть, что без медали на руках никто спонсорам не интересен?
Винсент, лучше меняй агента. )))))
+11
-4
+7
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Ответ lyubov61
Причем здесь Анна. Два комлекта медалей были разыграны.
Притом, что у Камилы нет медали, из-за неё ждут медали ещё две команды помимо России, а так же наша команда может лишиться титула. А она называется себя "чемпионкой" не уточняя, что ОЧ в команде. А к Анне неуважение, потому что именно она на данный момент единвенная чистая чемпионка и с медалью.
Откуда вы знаете, какой чемпионкой себя Валиева считает? Она просто обесценивает труд Анны и унижает этим команду, они себя ОЧ не называют...
+11
-4
+7
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Ответ Мороженко
Ну всё понятно... Раньше ещё было сопереживание, а после этого... Уже всё. Какое неуважение к Щербаковой и команде, просто кринж. Единственная Олимпийская чемпионка и официальная 2022 - это Аннушка
Ну Щербакова тут вообще никаким местом.Здесь не сказано,что Валиева-олимпийская чемпионка в личных соревнованиях.
+17
-10
+7
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Ответ David Rigert
Комментарий удален модератором
Самое страшное, что потом ведь выкинут. Камила им всем нужна как ситуативный буфер.
+14
-7
+7
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Ответ Большой Влад
https://olympics.com/ru/athletes/kamila-valieva Камила – олимпийская чемпионка. МОК даже сам об этом говорит.
Медальку покажет?
+9
-2
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Ответ Большой Влад
Щ знает, что Камила легко выиграла бы личное первенство, если бы провокация не поднялась на нее за 48 часов до соревнования.
Щ знает, что она на ОИ лучшая, так же и К знает, что она не чемпионка, но если совести и чести нет, то пусть хоть двукратной себя называет. Халва, халва, халва:))))) К вообще то и на ОИ не должно было быть.
+10
-4
+6
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Ответ lyubov61
Естественно чемпионкой ОИ в командных соревнованиях, в каких же еще, но это не говорится, тк. медаль ничем не отличается от в личке. Анин труд никто не обесценит уже, это навсегда. И Камилин тоже, выступила она на ОИ в команде лучше всех девочек.
Это разные титулы. Абсолютно.
Она же не уточнила, какая она чемпионка, официально вообще никакая. Может ещё двукратной будет себя называть, может считает, что сильнее и Ани, и Саши. Лучше всех.
Ну это бред. У неё суд идёт, а она так в рекламе говорит. Из-за неё команда может лишиться титуда, а она Олимпийская чемпионка. Не удивлюсь, если будет себя потом так же называть, если решение будет не в пользу команды.
+6
0
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