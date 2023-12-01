«Я – Камила Валиева, олимпийская чемпионка». Валиева снялась в рекламе бренда одежды
Камила Валиева снялась в рекламе бренда одежды Gloria Jeans.
«Я – Камила Валиева, олимпийская чемпионка. Это история о пути к совершенству. Я долго искала и нашла лучшее. Для меня это Gloria Jeans», – говорит Валиева в ролике.
Валиева в составе сборной России выиграла золото командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Медали вручены не были из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении Валиевой.
Решение по делу фигуристки Спортивный арбитражный суд вынесет в 2024 году не позднее 12 февраля.
Какой-то сюр. Если б Камилу уже оправдали, то ладно. А тут...слов нет.
Раньше ещё было сопереживание, а после этого... Уже всё.
Какое неуважение к Щербаковой и команде, просто кринж.
Единственная Олимпийская чемпионка и официальная 2022 - это Аннушка
Ну реально же, странно называть себя ОЧ, не имея медали.
Ролик тоже можно сделать - "Я - дедушка олимпийской чемпионки! Это с моей кружки все началось!"
Всегда указывают. Если ты ОЧ в личке, просто называешься Олимпийской чемпионкой. Если ты ОЧ в команде, всегда это упоминаешь.
Таковы внегласные правила
Реальность- Озон и Глория Джинс....
🙈
И напрасно ОЧ прозвучало. Этого титула у нее нет. Хотя вряд ли те, кто покупает вещи в GD в курсе.
Идеология запрещена, а вот ложь и враньё процветает в России
Винсент, лучше меняй агента. )))))
Откуда вы знаете, какой чемпионкой себя Валиева считает? Она просто обесценивает труд Анны и унижает этим команду, они себя ОЧ не называют...
Она же не уточнила, какая она чемпионка, официально вообще никакая. Может ещё двукратной будет себя называть, может считает, что сильнее и Ани, и Саши. Лучше всех.
Ну это бред. У неё суд идёт, а она так в рекламе говорит. Из-за неё команда может лишиться титуда, а она Олимпийская чемпионка. Не удивлюсь, если будет себя потом так же называть, если решение будет не в пользу команды.