Лыжи. Кубок России. Степанова, Пантрина, Кулешова, Прокофьева, Фалеева, Истомина, Крупицкая выступят в коньковой «разделке» на 10 км

1 декабря на Кубке России в Тюмени женщины пробегут коньковую «разделку» на 10 км.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

2-й этап

Тюмень

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Женщины

Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

57. Алеся Рушенцева

59. Анастасия Доценко

60. Ольга Царева

68. Арина Кусургашева

78. Алиса Жамбалова

80. Анастасия Прокофьева

83. Ольга Якимушкина

86. Олеся Ляшенко

88. Лидия Горбунова

94. Лариса Рясина

96. Анастасия Фалеева

98. Майя Новикова

100. Виктория Трошина

102. Дарья Непряева

104. Екатерина Смирнова

108. Елизавета Пантрина

110. Евгения Крупицкая

112. Мария Истомина

114. Анастасия Кулешова

116. Вероника Степанова

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени