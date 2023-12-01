Лыжи. Кубок России. Степанова, Пантрина, Кулешова, Прокофьева, Фалеева, Истомина, Крупицкая выступят в коньковой «разделке» на 10 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Анастасия Доценко Кубок России Ольга Царева Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Лариса Рясина Лидия Горбунова (Дуркина) Ольга Якимушкина (Кучерук) Майя Якунина Мария Истомина Екатерина Смирнова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Виктория Трошина Елизавета Пантрина (Бекишева) Алеся Рушенцева Олеся Ляшенко Арина Кусургашева Лыжи

1 декабря на Кубке России в Тюмени женщины пробегут коньковую «разделку» на 10 км.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

2-й этап

Тюмень

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Женщины

Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

57. Алеся Рушенцева

59. Анастасия Доценко

60. Ольга Царева

68. Арина Кусургашева

78. Алиса Жамбалова

80. Анастасия Прокофьева

83. Ольга Якимушкина

86. Олеся Ляшенко

88. Лидия Горбунова

94. Лариса Рясина

96. Анастасия Фалеева

98. Майя Новикова

100. Виктория Трошина

102. Дарья Непряева

104. Екатерина Смирнова

108. Елизавета Пантрина

110. Евгения Крупицкая

112. Мария Истомина

114. Анастасия Кулешова

116. Вероника Степанова

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР. 

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени 

 

 

 

 

 

4 комментария
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Ответ Грюденфельдер
По сути борьба только между 5ю лыжницами из последних номеров.
За тройку вполне человек 10 может бороться при удачных раскладах.
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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