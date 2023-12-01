Сборная Медиалиги против сборной ФНЛ. Тарасов, Хосонов, Соснин, Фартуна, Маврин и Сердеров – в стартовых составах

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Сборная Медиалиги сыграет со сборной ФНЛ в товарищеском матче.

1 декабря, пятница

Сборная Медиалиги – Сборная ФНЛ – 20:00 (мск)

Сборная Медиалиги (стартовый состав): Зириков, Давыдов, Жекич, Харламов, Рзаев, Тарасов, Соснин, Маврин, Деобальд, Мазур, Корж.

Сборная ФНЛ (стартовый состав): Солдатенко, Пальцев, Алибеков, Багаев, Гудков, Хосонов, Саадуев, Азявин, Глушков, Фартуна, Сердеров.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Матч пройдет в Каспийске, на «Анжи-Арене».

3 комментария
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Ответ onegin2007
На Кринж Арене.
Кринж арена у зенита) в которой сворованы млрд)
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