Сборная Медиалиги против сборной ФНЛ. Тарасов, Хосонов, Соснин, Фартуна, Маврин и Сердеров – в стартовых составах
Сборная Медиалиги сыграет со сборной ФНЛ в товарищеском матче.
1 декабря, пятница
Сборная Медиалиги – Сборная ФНЛ – 20:00 (мск)
Сборная Медиалиги (стартовый состав): Зириков, Давыдов, Жекич, Харламов, Рзаев, Тарасов, Соснин, Маврин, Деобальд, Мазур, Корж.
Сборная ФНЛ (стартовый состав): Солдатенко, Пальцев, Алибеков, Багаев, Гудков, Хосонов, Саадуев, Азявин, Глушков, Фартуна, Сердеров.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Матч пройдет в Каспийске, на «Анжи-Арене».