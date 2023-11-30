Кубок России. Латыпов, Логинов, Бабиков, Халили, Смольский, Елисеев, Серохвостов и Цветков пробегут спринт

Теги сборная России результаты Кубок России сборная Беларуси Евгений Гараничев спринт Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Никита Поршнев Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Иван Колотов Александр Корнев Биатлон

1 декабря на Кубке России по биатлону пройдет мужской спринт.

Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по биатлону

2-й этап

Ханты-Мансийск

Спринт, мужчины

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

8. Евгений Гараничев

13. Матвей Елисеев

14. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

32. Антон Смольский (Беларусь)

39. Эдуард Латыпов

42. Иван Колотов

43. Карим Халили

46. Антон Бабиков

48. Александр Логинов

54. Александр Поварницын

57. Даниил Серохвостов

66. Максим Цветков

74. Никита Лобастов (Беларусь)

83. Александр Корнев

95. Петр Пащенко

102. Андрей Вьюхин

106. Никита Поршнев

Полный старт-лист – здесь.

7 комментариев
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Интересная гонка ожидается.Вот, пожалуйста 104 человека!Всем успешной гонки!!!
+6
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+6
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107 гонщиков, отлично! А выигрывает Смольский, это называется)))
+3
0
+3
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таак, все деньги на гарыныча!
+2
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Свердловская область восемь юниоров выставила, ну что, пора обкатывать потихоньку.
А у нас в этом сезоне юниорские то будут КР? Что то не читала про это...
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+2
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Гараничев - как талисман российского биатлона!)
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+2
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Ответ volga_olga
107 гонщиков, отлично! А выигрывает Смольский, это называется)))
Не факт.
+2
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Серохвостову справиться со стрельбой, ходом в эстафете был хорош.
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