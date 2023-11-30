Кубок России. Латыпов, Логинов, Бабиков, Халили, Смольский, Елисеев, Серохвостов и Цветков пробегут спринт
1 декабря на Кубке России по биатлону пройдет мужской спринт.
Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по биатлону
2-й этап
Ханты-Мансийск
Спринт, мужчины
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
8. Евгений Гараничев
13. Матвей Елисеев
14. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
32. Антон Смольский (Беларусь)
39. Эдуард Латыпов
42. Иван Колотов
43. Карим Халили
46. Антон Бабиков
48. Александр Логинов
54. Александр Поварницын
57. Даниил Серохвостов
66. Максим Цветков
74. Никита Лобастов (Беларусь)
83. Александр Корнев
95. Петр Пащенко
102. Андрей Вьюхин
106. Никита Поршнев
Полный старт-лист – здесь.
А у нас в этом сезоне юниорские то будут КР? Что то не читала про это...