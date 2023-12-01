КХЛ. «Амур» принимает минское «Динамо», «Авангард» против «Нефтехимика», СКА сыграет с «Витязем»

Теги Авангард Локомотив Нефтехимик СКА Витязь Трактор Амур результаты матчей Динамо Минск КХЛ Динамо Сочи Хоккей

«Амур» принимает минское «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Авангард» сыграет с «Нефтехимиком», СКА будет противостоять «Витязю». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Динамо Минск 1:0 (1 период)
Дата проведения
1 декабря, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

Авангард – Нефтехимик
Дата проведения
1 декабря, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Трактор – Динамо Москва
Дата проведения
1 декабря, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

СКА – Витязь
Дата проведения
1 декабря, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Сочи – Локомотив
Дата проведения
1 декабря, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

23 комментария
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За Локомотив !
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Трактор вперёд верим.
+4
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Ответ осетов - пилот болида смерти
победы татарам! климовы и неймары не пройдут🚯
🖕
+3
0
+3
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Омский Авангард 🦅🦅🦅лучшее звено лиги покажет мастер-класс
+3
-2
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Удачи Нефтехимику!
+5
-5
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Победы Омскому Авангарду!!!
+8
-8
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За Авангард! Победы и Удачи!
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Амуру Победы !!!
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Юбилей под угрозой, Витязь не раз ставил подножки в Ледовом. Отсюда установка на вечер: караульная форма одежды, внимание и системность. С нами бог, правда, всевидящее народное окко. Только СКА и только победа. Вперед, хамелеоны Борисыча. Не подведите, родные! ✊️
+2
-2
0
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Ответ осетов - пилот болида смерти
победы татарам! климовы и неймары не пройдут🚯
Выключи обиженного. Поделись откуда у тебя эта психологическая травма, всё из-за них. Может в детстве тебя кто-то взял силой. ты,это,держись там мужик
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