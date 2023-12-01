КХЛ. «Амур» принимает минское «Динамо», «Авангард» против «Нефтехимика», СКА сыграет с «Витязем»
«Амур» принимает минское «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Авангард» сыграет с «Нефтехимиком», СКА будет противостоять «Витязю».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 1 декабря, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 1 декабря, 16.30, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 1 декабря, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 1 декабря, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 1 декабря, 19.30, «Большой»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.