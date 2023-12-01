Александр Тихонов: «Спортсменов, которые решили выступать за другие страны, надо лишить нашего гражданства и запретить въезд в Россию»

Александр Тихонов призвал лишать гражданства россиян, перешедших в другие сборные.

«Я это осуждаю. Мое предложение – тех спортсменов, которые решили выступать за другие страны, надо лишить нашего гражданства. Раз и навсегда. И запретить въезд в Россию, все – они уже не наши граждане. И не надо этого стесняться, сколько же над нами можно издеваться.

Есть еще один важный момент, о котором я говорил и 10, и 15 лет назад. Когда у нас будет действовать нормальная контрактная система? Надо заключать договоры со всеми перспективными спортсменами. Особенно с теми, кто входит в первый, второй, третий составы сборных России.

Потому что сегодня он юноша, а завтра – чемпион мира, правильно? Так почему бы вовремя не заключить с ним контракт? И в этом вопросе должны хорошо поработать юристы и международники», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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