Александр Тихонов: «Спортсменов, которые решили выступать за другие страны, надо лишить нашего гражданства и запретить въезд в Россию»

Теги Александр Тихонов переходы Биатлон

Александр Тихонов призвал лишать гражданства россиян, перешедших в другие сборные.

«Я это осуждаю. Мое предложение – тех спортсменов, которые решили выступать за другие страны, надо лишить нашего гражданства. Раз и навсегда. И запретить въезд в Россию, все – они уже не наши граждане. И не надо этого стесняться, сколько же над нами можно издеваться.

Есть еще один важный момент, о котором я говорил и 10, и 15 лет назад. Когда у нас будет действовать нормальная контрактная система? Надо заключать договоры со всеми перспективными спортсменами. Особенно с теми, кто входит в первый, второй, третий составы сборных России.

Потому что сегодня он юноша, а завтра – чемпион мира, правильно? Так почему бы вовремя не заключить с ним контракт? И в этом вопросе должны хорошо поработать юристы и международники», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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28 комментариев
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сказала крыса, которая по австриям бегала пряталась от российского закона
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Предлагаю не лишать старых маразматиков принудительной возможности употребления медикаментов
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Сказал дед, сидящий на ПМЖ в Белоруссии 🤦‍♂️ Про всякие Австрии даже и не вспоминаю
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И расстрелять!
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А вот и конституционные права подъехали
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Дедушка бросил гранату в окно.
Дедушка старый. Ему все равно.
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Безумным политическим хайпом Тихонов пытается компенсировать темные пятна своей биографии, чтобы получить преференции по бизнесу и другие привилегии. Впрочем, он в этом процессе совсем не одинок. К сожалению.
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дед пей таблетки
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Расстреливать надо, что за полумеры?
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Мужики,а я ведь помню СССР. И риторику подобную.и изменения помню ,к свободе и некоему "ветру перемен".Но все вернулось. Жаль.Так жить нельзя.И мы сами виноваты.И я виноват.
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Он Конституцию РФ читал? В ней есть запрет на лишение гражданства РФ. А нарушать Конституцию - это экстремизм 🤦
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а еще лучше запретить въезд в Россию агрессивным идиотам, мечтающим всё и всех запретить, ограничить, выгнать, отменить, посадить
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Ответ Пугливый Кот
Мужики,а я ведь помню СССР. И риторику подобную.и изменения помню ,к свободе и некоему "ветру перемен".Но все вернулось. Жаль.Так жить нельзя.И мы сами виноваты.И я виноват.
Ну если вы помните СССР, то и судьбу его тоже помните, наверное.
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Ну, т.е. надо подтвердить, что они правильно сделали, что свалили из этой клоаки?
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Клиника
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А за мракобесные выступления - награждать, что ли теперь?
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Сказал уголовник, которого судили за покушение на убийство. Таких надо с России выкидывать. Вместе с ворованной шубой и пинком под зад.
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Скажи это Йозе Марино, у которого есть гражданство ещё двух стран, и ничего, живёт и "тренирует" в России. Или это другое?
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Тихонов это такой типичный персонаж для сугубо либеральной аудитории, вроде "американского журналиста" на шоу Соловьёва - чтобы высказывать суждения чисто для генерирования возмущения, отвержения и дискредитации противоположной стороны.
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А где бегал тов. Тихонов ?
Меньше всего в России , а в основном это буржуазная Европа .
Так почему это же нельзя делать молодежи ?
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Шляпа, закусывай
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Лучше Тихонова лишить гражданства и запретить ему въезд в Россию. А вместе с ним и другим таким же мракобесам.
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А если на коленях приползут?
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,,,может уже начать расстреливать?что мелочиться?
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Старый забыл ещё сначала расстрелять.
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отберите у дедушки СНИЛС
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ОМГ, как же вы достали.... Лоботомию вам там всем поголовно делать надо, от вас уже не просто тошнит, а рвет
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"И ты, Брут"
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