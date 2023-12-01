⚡️ Sports.ru исполнилось 25 лет
Сегодня Sports.ru исполнилось 25 лет.
Первый спортивный сайт рунета был создан 1 декабря 1998 года – и с тех пор мы с вами неразрывно. Об истории первых лет компании можно узнать больше в этом тексте.
Без вас Sports.ru невозможен – спасибо, что вы каждый день заходите, читаете, ставите плюсы (и, конечно, минусы), пишете и смеетесь над комментариями. Именно комментариям посвящен наш главный материал к 25-летию.
Мы вас очень ценим и любим, пусть иногда вам так и не кажется. И мы хотим делать спорт и Спортс лучше еще как минимум 25 лет.
Ваш Sports.ru.
И держитесь!
Следующие 25 будут не простыми.
Спасибо всем, кто работает над сайтом! Спасибо тем, кто пишет статьи и ищет новости по всему миру для нас! Спасибо тем, кто помогал развиваться сайту раньше!
Какими бы ни были политические проблемы, я рад, что у нас есть такой ресурс. Поздравляю!
Мужчина: запускает проект в 1998-ом (this is fine!).
С Днём рождения! Родились уже мужчинами, в текстах стали бессмертными, в памяти уже навсегда.
Естессно, Д.Стэйтхем. Я просто передал.
Любимейшее спортивное издание. И единственное, что читаю.
С вас поляна!😅😂
Процветания, добиваться поставленных целей, несмотря на процессы внутри страны!
В 2007 году я зарегистрировался на сайте и ни разу не пожалел! Тысячи новостей, интересных собеседников, куча аналитики, прекрасных авторов и отлично проведенного времени!
Вы - лучшие!
на спортсе с 1999го