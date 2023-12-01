⚡️ Sports.ru исполнилось 25 лет

Теги Футбол

Сегодня Sports.ru исполнилось 25 лет.

Первый спортивный сайт рунета был создан 1 декабря 1998 года – и с тех пор мы с вами неразрывно. Об истории первых лет компании можно узнать больше в этом тексте.

Без вас Sports.ru невозможен – спасибо, что вы каждый день заходите, читаете, ставите плюсы (и, конечно, минусы), пишете и смеетесь над комментариями. Именно комментариям посвящен наш главный материал к 25-летию

Мы вас очень ценим и любим, пусть иногда вам так и не кажется. И мы хотим делать спорт и Спортс лучше еще как минимум 25 лет.

Ваш Sports.ru. 

Опубликовал Sports.ru

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131 комментарий
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с ДР
+115
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+109
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Старше чем 99% аудитории 😂
+110
-10
+100
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С днём рождения от всей души, спасибо что вы есть !
+83
-9
+74
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с днём рождения! да, мы тут все часто на вас ругаемся и, надо сказать, нередко по делу, но всё-таки любим) спасибо, что вы есть
+41
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+38
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С Днем Рождения , любимый спортивный ресурс и сайт! И создатели самых правильных превью к новостям)))
+39
-7
+32
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Парад будет с флагами?
+31
-6
+25
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Как под ваш ДР приняли закон о запрете ЛГБТ
+26
-5
+21
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С днем рождения, лучший спортивный сайт!
+24
-8
+16
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С днём рождения любимый сайт , здесь можно обсудить политику , желтуху , скандалы , ну и конечно же спорт )
+13
0
+13
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С днюхой!
И держитесь!
Следующие 25 будут не простыми.
+13
-4
+9
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срач. ру с днём рождения:)
+12
-4
+8
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Сколько народу не дожило - штюг, колпинскпя ракета и.т.г было время….
+9
-2
+7
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Поздравляем! 🎉🎉🎉🎉
+9
-2
+7
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Модерация стала деградировать на сайте, то,что было лет 15 назад нормой в комментах, сейчас удаляется, увы😩
+7
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+6
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Ответ angry horse
Модерация стала деградировать на сайте, то,что было лет 15 назад нормой в комментах, сейчас удаляется, увы😩
И то, что было гадостью лет 10 назад и удалялось, сейчас цветет и пахнет.
+6
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Спортс.ру умер лет 10 назад в подростках. То что сейчас под этим именем что-то совершенно иное и дурнопахнущее.
+11
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+6
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Каждый день начинается и заканчивается спортивными новостями вместе со спортс.ру.
Спасибо всем, кто работает над сайтом! Спасибо тем, кто пишет статьи и ищет новости по всему миру для нас! Спасибо тем, кто помогал развиваться сайту раньше!
Какими бы ни были политические проблемы, я рад, что у нас есть такой ресурс. Поздравляю!
+6
-1
+5
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Скромненько вы что-то! Отличная дата, с праздником! Спасибо, что делаете спорт еще интереснее!)
+7
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С юбилеем!
+8
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Объективно лучшие в своём сегменте на протяжении многих лет. Интересно, остались ещё те, кто зарегистрировался в 98-м. Я с 2012-го и уже ощущаю себя старожилом, хотя казалось только недавно первый пост готовил и первый комментарий оставлял. Желаю ещё много раз по 25 и всегда оставаться актуальными
+5
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Куда вы дели Муна?
+7
-4
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Мальчик: просчитывает риски, анализирует рынок, выбирает момент.
Мужчина: запускает проект в 1998-ом (this is fine!).

С Днём рождения! Родились уже мужчинами, в текстах стали бессмертными, в памяти уже навсегда.
Естессно, Д.Стэйтхем. Я просто передал.
+4
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Ответ Радонежский
Российский спортивный сайт с укр.аинствующими админами. Много вбросов околофутбольных политических новостей для разжигания срача. Объективно и заслуженно за это жирный минус. А так спасибо за интересные статьи авторов и за спортивные новости, у вас смотрю.
Так не заходите на такие новости и не комментируйте их. Я посмотрел, у вас половина комментариев про полилоту. Сами гоните трафик на такие новости, а потом возмущаетесь, почему их публикуют.
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Ответ Великий Алонсо
Старше чем 99% аудитории 😂
Так ты выходишь в эти 99%.😂😂😂
+4
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с юбилеем.
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Лучший сайт о спорте, но не благодаря редакции. Всё руками обычных пользователей. С праздником.
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Много критикуют, много ругают все эти 25 лет, но ключевое слово - много, аудитория, пожалуй, самая большая в стране у Вас. Все, кто правда интересуется спортом, точно здесь, а это успех. С праздником, sports!
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И больше политики тащите на спортивный сайт
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С юбилеем всех!
Любимейшее спортивное издание. И единственное, что читаю.
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Ответ Александр Романов
С днём рождения любимый сайт , здесь можно обсудить политику , желтуху , скандалы , ну и конечно же спорт )
Про спорт уже не точно)
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С днём рождения Sports.ru! Желаю всего тебе хорошего и с каждым годом становится только лучше!
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Поздравляю, любимый спортс!
С вас поляна!😅😂
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Искренние поздравления!

Процветания, добиваться поставленных целей, несмотря на процессы внутри страны!

В 2007 году я зарегистрировался на сайте и ни разу не пожалел! Тысячи новостей, интересных собеседников, куча аналитики, прекрасных авторов и отлично проведенного времени!

Вы - лучшие!
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Кстати, могли бы в честь этого разблокировать, невинно репрессированных, например, Деда Щукаря. Слабо?
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Ответ Яков Фридман
В честь юбилея инагента не дадут?
Только тем кто поздравил)
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С юбилеем! Долгих лет нам, всем присутствующим.
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Я из 2007 😂
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Эх, помню те ламповые времена, когда все обсуждали спорт, когда еще не было никаких ботоферм с обеих сторон, не было никакой ЛГБТ повестки, была прекрасная аналитика, даже Панков писал иногда годные посты.
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Пришел сюда с чемпионата пару лет назад. До этого 15 лет сидел там. Те окончательно скатились. Здесь вроде норм))
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Ю-хуу , мои поздравления 🔥🔥🔥
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С днюхой 🎈
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ВСЕ НА НИКОЛЬСКУЮ!!
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С юбилеем! Хоть и не без минусов, но лучший отечественный спортивный ресурс.
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поздравляю!
на спортсе с 1999го
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Поздравляю. я с вами с 2008
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Поздравляю, Sports ❤️
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ай, с днём рождения!
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С юбилеем
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Журналистского мастерства, долголетия, разнообразных статей и новостей! С Днём Рождения Вас!
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С юбилеем Спортс!
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