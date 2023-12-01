⚡️ Sports.ru исполнилось 25 лет

Сегодня Sports.ru исполнилось 25 лет.

Первый спортивный сайт рунета был создан 1 декабря 1998 года – и с тех пор мы с вами неразрывно. Об истории первых лет компании можно узнать больше в этом тексте.

Без вас Sports.ru невозможен – спасибо, что вы каждый день заходите, читаете, ставите плюсы (и, конечно, минусы), пишете и смеетесь над комментариями. Именно комментариям посвящен наш главный материал к 25-летию.

Мы вас очень ценим и любим, пусть иногда вам так и не кажется. И мы хотим делать спорт и Спортс лучше еще как минимум 25 лет.

Ваш Sports.ru.