«Уильямс» и Сарджент продлили контракт на сезон-2024

«Уильямс» продлил контракт с Сарджентом.

Американский гонщик продолжит выступать за « » в сезоне-2024. Команда официально объявила о продлении соглашения еще на один год. Напарником Логана Сарджента по-прежнему будет .

«Я очень рад тому, что продолжу работать в «Уильямсе» в сезоне-2024. Пока это было просто невероятное совместное путешествие и я благодарен команде за возможность продолжать развиваться как гонщик, работая с такой талантливой и преданной группой людей. У нас есть прекрасные планы на будущее и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в работу команды в следующем году», – рассказал Сарджент.

Все проблемы команд «Формулы-1» за год. Они и определили итоги сезона