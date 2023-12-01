«Уильямс» и Сарджент продлили контракт на сезон-2024

Теги Уильямс Формула-1 Александр Албон Логан Сарджент Авто

«Уильямс» продлил контракт с Сарджентом.

Американский гонщик продолжит выступать за «Уильямс» в сезоне-2024. Команда официально объявила о продлении соглашения еще на один год. Напарником Логана Сарджента по-прежнему будет Алекс Албон.

«Я очень рад тому, что продолжу работать в «Уильямсе» в сезоне-2024. Пока это было просто невероятное совместное путешествие и я благодарен команде за возможность продолжать развиваться как гонщик, работая с такой талантливой и преданной группой людей. У нас есть прекрасные планы на будущее и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в работу команды в следующем году», – рассказал Сарджент.

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6 комментариев
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Пока не впечатляет, конечно. А какие из реальных вариантов были доступны? Кто-то из молодежки или наоборот бывшие пилоты?
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Со спортивной точки зрения – зря абсолютно
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С одной стороны говорят о плане вернуться в лидеры, с другой переподписывают дно, которое даже деньги не приносит
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Ответ userX
Пока не впечатляет, конечно. А какие из реальных вариантов были доступны? Кто-то из молодежки или наоборот бывшие пилоты?
в одном из предыдущих постов чел писал что лоусон достоин больше него гонять в ф1, пожалуй, я с ним соглашусь.
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Ответ Jurgen Klinsmann
в одном из предыдущих постов чел писал что лоусон достоин больше него гонять в ф1, пожалуй, я с ним соглашусь.
этот человек точно прав, поддерживаю
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Ответ rtr_return
С одной стороны говорят о плане вернуться в лидеры, с другой переподписывают дно, которое даже деньги не приносит
расчёт на американский рынок, тут как раз и Лас-Вегас появился..
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