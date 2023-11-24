Кейн забил 49-й гол в 2023 году, Роналду – 48-й. У Холанда 48 мячей, у Мбаппе – 47

Нападающий «Баварии» Харри Кейн лидирует по голам в 2023 году.

Англичанин забил « » в 12-м туре Бундеслиги.

Теперь на счету Кейна 49 голов за сборную и клубы – «Тоттенхэм» и «Баварию» – в 2023 году. По этому показателю опередил из « » (48 голов) и (48 мячей), сделавшего сегодня дубль за «Аль-Наср».

47 голов за «ПСЖ» и сборную Франции в этом году забил нападающий Килиан Мбаппе, включая сегодняшний гол «Монако».

Статистику Кейна можно изучить здесь, Роналду – тут.

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