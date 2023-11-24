Кейн забил 49-й гол в 2023 году, Роналду – 48-й. У Холанда 48 мячей, у Мбаппе – 47
Нападающий «Баварии» Харри Кейн лидирует по голам в 2023 году.
Англичанин забил «Кельну» в 12-м туре Бундеслиги.
Теперь на счету Кейна 49 голов за сборную и клубы – «Тоттенхэм» и «Баварию» – в 2023 году. По этому показателю Харри опередил Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» (48 голов) и Криштиану Роналду (48 мячей), сделавшего сегодня дубль за «Аль-Наср».
47 голов за «ПСЖ» и сборную Франции в этом году забил нападающий Килиан Мбаппе, включая сегодняшний гол «Монако».
Статистику Кейна можно изучить здесь, Роналду – тут.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Роналду борется с куда более сильными футболистами:
🇦🇷 Месси - 821+361 (1182)
🇧🇷 Пеле - 762+359 (1121)
🇵🇹 Роналду - 867+247 (1114)
Догоняет Пеле семимильными шагами🤞
Ну и просто факт - человек каждую неделю улучшает свой бомбардирский рекорд и похоже останется лучшим страйкером в истории - 867 голов
Вот о чём надо писать
Подтверждаю что в ноябре и до 10 декабря я писал:
Даже если роналду на лавке выиграет ЧМ это будет точка в спорах.
Уж лучше ЧМ на лавке чем донная Копа.
Чемпионы Мира останутся Чемпионами Мира.
Разве он борется за ЗБ Европы???? если нет , то с чего он тут делает???? разве кеф на голы СА равны с Европой??? если нет то разве это не бред спортс.ру??? или это всетаки бред не сайта в редакторов????
Боишься что твой кумир будет бледной тенью с более чем 150 играми впереди от Лео?)
Народ будет троллить, вот и пихают кринжа.
Актив = деньги.
Лео его по десятому кругу обошел)
Долго ждать-то?
Мне нужна эта "какая-то инфа".
Ну вкинь уже, а?
Я отказываюсь верить, что ты мог солгать. 5 раз за 3 дня.
МЛС тоже платит 433 и прочим, поэтому они и тегают эти недолиги, что млс, что пустыню.
Никто эту награду не считает.
Исторически самые значимые это ЗМ и ЗБ, даже ФИФА Зе Бест особо не конкурирует.
голы из соккера тоже идут в зачет же
Как бы официально у него 1 в 1986.
Когда второй то успел выиграть?🤣
Правильно я понял?)))
Зачем брать Отаменди и противопоставлять его Мальдини?
ЧМ решает в споре статусных игроков, с величием.
Платини так и не получил корону 21 века по причине 0 ЧМ, а Марадону короновали.
Так же Месси исторически всегда будет выше Роналду и спор между ними закончился 18.12.2022.
Можно подробней?)))
Он самый величайший в ЛЧ, ведь у него 6 Кубков?)))
Или это другое?🤣