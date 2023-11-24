Кейн забил 49-й гол в 2023 году, Роналду – 48-й. У Холанда 48 мячей, у Мбаппе – 47

Теги Бавария ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити бундеслига Германия высшая лига Саудовская Аравия Кельн Аль-Наср Эр-Рияд Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Нападающий «Баварии» Харри Кейн лидирует по голам в 2023 году.

Англичанин забил «Кельну» в 12-м туре Бундеслиги.

Теперь на счету Кейна 49 голов за сборную и клубы – «Тоттенхэм» и «Баварию» – в 2023 году. По этому показателю Харри опередил Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» (48 голов) и  Криштиану Роналду (48 мячей), сделавшего сегодня дубль за «Аль-Наср».

47 голов за «ПСЖ» и сборную Франции в этом году забил нападающий Килиан Мбаппе, включая сегодняшний гол «Монако».

Статистику Кейна можно изучить здесь, Роналду – тут.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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169 комментариев

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Zenit2013
Ответ deadjoker
А у Месси сколько?
Два захвата шеи и несколько взятий за щеку от бургерменов
+94
-27
+67
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NEO99
Ответ Artem Piatkov
Честно говоря, плевать Роналду борется с куда более сильными футболистами: 🇦🇷 Месси - 821+361 (1182) 🇧🇷 Пеле - 762+359 (1121) 🇵🇹 Роналду - 867+247 (1114) Догоняет Пеле семимильными шагами🤞 Ну и просто факт - человек каждую неделю улучшает свой бомбардирский рекорд и похоже останется лучшим страйкером в истории - 867 голов Вот о чём надо писать
У Пеле ассистов как у Месси? Что-то с трудом верится.
+32
-6
+26
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Руслан Арапханов
Кейн великолепен! А среди комментариев ни одного о нем. Коротко о пользователях спортса.
+25
-4
+21
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Artem Piatkov
Честно говоря, плевать
Роналду борется с куда более сильными футболистами:

🇦🇷 Месси - 821+361 (1182)
🇧🇷 Пеле - 762+359 (1121)
🇵🇹 Роналду - 867+247 (1114)

Догоняет Пеле семимильными шагами🤞

Ну и просто факт - человек каждую неделю улучшает свой бомбардирский рекорд и похоже останется лучшим страйкером в истории - 867 голов

Вот о чём надо писать
+72
-53
+19
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lampard4ever
Лет через 5 Роналду будет играть в чемпионате водокачки, а спортс.ру будет по-прежнему считать его голы и сравнивать его с нападающими из европейских топ-чемпионатов.
+23
-8
+15
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Максим Прокофьев
АПЛ, Бундеслига, Лига 1 это я понимаю, но причём тут КРиш с его голами в верблюжем чемпионате? Саудовская Аравия на 57 месте в рейтинге ФИФА (да. по сборной, но основная масса защитников и вратарей которых обыгрывает Роналду именно с этим паспортом) Ну и само собой, даже 50 голов от Месси я бы так же не воспринял теперь в серьёз ввиду слабой оппозиции...
+13
-1
+12
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Александр Северный
Ответ Руслан Арапханов
Кейн великолепен! А среди комментариев ни одного о нем. Коротко о пользователях спортса.
какой Кейн))) этот сайт не про спорт, а про срач. его нужно было так и назвать срач. ру
+12
-1
+11
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Domian
Ответ Вальдано
"Чемпионы мира всегда останутся чемпионами мира.." "Месси не может считаться лучшим без ЧМ.." Автор, отзовись.. 😄🤭..
Я за него)
Подтверждаю что в ноябре и до 10 декабря я писал:
Даже если роналду на лавке выиграет ЧМ это будет точка в спорах.

Уж лучше ЧМ на лавке чем донная Копа.

Чемпионы Мира останутся Чемпионами Мира.
+8
-1
+7
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Greatest Of All Time
Вот зачем сюда Рюналду???
Разве он борется за ЗБ Европы???? если нет , то с чего он тут делает???? разве кеф на голы СА равны с Европой??? если нет то разве это не бред спортс.ру??? или это всетаки бред не сайта в редакторов????
+22
-15
+7
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Руслан Арапханов
Ответ Александр Северный
какой Кейн))) этот сайт не про спорт, а про срач. его нужно было так и назвать срач. ру
Есть такое)
+7
-1
+6
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Футбол_это_жизнь
Ответ NEO99
У Пеле ассистов как у Месси? Что-то с трудом верится.
Он от своего имени добавил 200 штук чтобы нетактично сильно отставал Пеле от Месси
+8
-2
+6
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Любезный Коссутий
Ответ deadjoker
А у Месси сколько?
очень смешно)) у Леонеля чем окончен. вот начнется - будет пачками всяким Портлендам и Минессотам класть. но это не точно
+9
-3
+6
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deadjoker
А у Месси сколько?
+18
-13
+5
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Алексей Мишин
Ответ Artem Piatkov
Честно говоря, плевать Роналду борется с куда более сильными футболистами: 🇦🇷 Месси - 821+361 (1182) 🇧🇷 Пеле - 762+359 (1121) 🇵🇹 Роналду - 867+247 (1114) Догоняет Пеле семимильными шагами🤞 Ну и просто факт - человек каждую неделю улучшает свой бомбардирский рекорд и похоже останется лучшим страйкером в истории - 867 голов Вот о чём надо писать
Вот именно - шагами, в пешеходной пустыне.
+16
-11
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A K
Уберите верблюжьего короля с его первенством водокачки отсюда, перестаньте смешить людей.
+5
0
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Вальдано
"Чемпионы мира всегда останутся чемпионами мира.." "Месси не может считаться лучшим без ЧМ.." Автор, отзовись.. 😄🤭..
+10
-5
+5
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hulk&boloto
Кто же лишний в этой компании Кейн или Холанд?
+6
-1
+5
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Greatest Of All Time
Ответ Artem Piatkov
Честно говоря, плевать Роналду борется с куда более сильными футболистами: 🇦🇷 Месси - 821+361 (1182) 🇧🇷 Пеле - 762+359 (1121) 🇵🇹 Роналду - 867+247 (1114) Догоняет Пеле семимильными шагами🤞 Ну и просто факт - человек каждую неделю улучшает свой бомбардирский рекорд и похоже останется лучшим страйкером в истории - 867 голов Вот о чём надо писать
Артемка, а сыгранные матчи слабо написать???
+7
-3
+4
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Domian
Ответ Artem Piatkov
Честно говоря, плевать Роналду борется с куда более сильными футболистами: 🇦🇷 Месси - 821+361 (1182) 🇧🇷 Пеле - 762+359 (1121) 🇵🇹 Роналду - 867+247 (1114) Догоняет Пеле семимильными шагами🤞 Ну и просто факт - человек каждую неделю улучшает свой бомбардирский рекорд и похоже останется лучшим страйкером в истории - 867 голов Вот о чём надо писать
Артем, а почему ты количество матчей никогда не пишешь?)
Боишься что твой кумир будет бледной тенью с более чем 150 играми впереди от Лео?)
+4
-1
+3
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Веселый денек
ригоберка, я смотрю, знатно горит, даже стату из финалов третьесортньіх турниров приплел))
+21
-18
+3
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The Best 20
роналду гудбай
+3
0
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Domian
Ответ Greatest Of All Time
Вот зачем сюда Рюналду??? Разве он борется за ЗБ Европы???? если нет , то с чего он тут делает???? разве кеф на голы СА равны с Европой??? если нет то разве это не бред спортс.ру??? или это всетаки бред не сайта в редакторов????
Для комментариев, не более)
Народ будет троллить, вот и пихают кринжа.
Актив = деньги.
+7
-4
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Domian
Ответ rigobersong
Ох Ромашка:)) Побеждает же команда!:)) И запомнят Месси как Чемпиона Мира!:))) https://postimg.cc/SJDb8v4r
😂, теперь представь лицо ромки 18 декабря когда Монтиель забил победный😂
+4
-2
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rigobersong
Ответ Domian
😂, теперь представь лицо ромки 18 декабря когда Монтиель забил победный😂
Жаль его:))
+3
-1
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Zenit2013
Ответ Гномович!
Помогите найти обладателя липого ЗМ 2023
И этоооооооооооо Пенальтиэль Чемпион Мира по пенальти, лучший предголевой обводчик и самый великолепный человек и пароход Месси!
+8
-6
+2
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Domian
Ответ Zenit2013
Да-да, всё население планеты, за исключением младенцев, радовалось триумфу Аргентины. А те, кто не хотел радоваться, радовались нехотя.
Была категория для кого 18.12.2022 это вечная боль, обида, ненависть и психическая нестабильность)
+2
0
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Григоренко Виталий
А как бэ разницы нет, забивать в топовом чемпионате или чемпионате двора?
+3
-1
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Giovanni Giovanni
Ответ Веселый денек
Роналду борется за награду лучшего бомбардира года по версии «IFFHS», а єто, я напоминаю, контора, не раз дарившая всякие цацки их аргентинскому божку, включая награду «лучшего плеймейкера». Стало бьіть, если ета награда ничего не значит, то и звание «лучшего плеймейкера», чем паства пресвятого безмерно гордится, можно аннулировать)
Эт Криха тебя оповестил?
+2
0
+2
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Владимир Самсонов
Если Бавария выиграет ЛЧ, то Кейну надо давать ЗМ.
+2
0
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FOOTBALL Live
Ответ Syndycate
Это все мелочи, вот наш обладатель ЗМ уже наверно все 60 забил минимум, и хет-трик Бразилии
покоя не даёт тебе обладатель 8 золотых мячей чемпион мира гений Месси?))
+2
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Мирдери :D _
Ответ Remy Cabella
Комментарий удален модератором
Бедный месси в бургер лиге даже не может ничего сделать(((
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Domian
Ответ Евгений Валёнок
Ошибся. В 90 серебро
Ну теперь посчитай троыеи Месси и Диего, статистику, награды.
Лео его по десятому кругу обошел)
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Jaska_1324
Ответ Remy Cabella
Комментарий удален модератором
может, потому что их просто нет?
+1
0
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Universal1000
Ответ Веселый денек
заметь, на ветках, где хейтят аргентинца, я ничего пишу. я лишь отвечаю на оголтельій хейт португальца, попутно вкидьівая какую-то инфу про твоего божка)
22 гола в товарищеских матчах Месси за 2012.
Долго ждать-то?
Мне нужна эта "какая-то инфа".
Ну вкинь уже, а?
Я отказываюсь верить, что ты мог солгать. 5 раз за 3 дня.
+1
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Domian
Ответ Веселый денек
да камон, 433, ручной ESPN арга, gool и прочие крупньіе медиа перманентно постят новости о команде Роналду и его голах, так что прекращай врать, алег про большинство в мире тоже смешно, учитивая, что персональних фанов Роналду больше, чем у многих топ-команд вместе взятьіх, о чем тебе прекрасно известно
Так им платят за пиар лиги)
МЛС тоже платит 433 и прочим, поэтому они и тегают эти недолиги, что млс, что пустыню.
+1
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Domian
Ответ Spiker1606
80% населения людей считают, что Аргентина позорный чемпион Мира. Но до тебя видимо не доходит, ты в розовых очках.
Это где опрос проводили, в психдиспансере?
+1
0
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Domian
Ответ Веселый денек
Комментарий удален модератором
Та брось ты.
Никто эту награду не считает.
Исторически самые значимые это ЗМ и ЗБ, даже ФИФА Зе Бест особо не конкурирует.
+2
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Domian
Ответ Евгений Валёнок
А почему он ее возглавляет??? Многие а точнее большинство, кто доказывал что Месси по праву заслужил ЗМ, так как он выйграл самый тяжелый и значимый турнир на планете ЧМ, который проводится раз в четыре года, а все остальные турниры перед ним просто принижаюются жаже если это требл. Ок!? Так у ПЕЛЕ таких три ЧМ. Он трехкратный чемпион Мира. 3 против одного. Так может все таки ПЕЛЕ возглавляет тройку. Потом Марадона у него два ЧМ. Двойные стандарты
31 год, я думал ребенок пишет, который по незнанию считает что у Марадоны откуда то 2 ЧМ🤣
+1
0
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Дима
Ответ Remy Cabella
Комментарий удален модератором
не ной)
голы из соккера тоже идут в зачет же
+2
-1
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Sergeev55
Ответ deadjoker
А у Месси сколько?
а у Месси золотой мяч и точка!
+3
-2
+1
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ deadjoker
А у Месси сколько?
чм,. у кристинки 0+0 в плей-офф чм за 20 лет
+4
-3
+1
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cukken
Ответ Domian
Так если для вас ЧМ Месси это боль и обида, то почему вы считаете что для всего мира он позорный?) Миллиарды праздновали триумф Аргентины, а у вас все боль не проходит.
и ведь минусуют факт!) совесть позволяет...
+5
-4
+1
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Евгений Валёнок
Ответ Domian
Это ты так решила?) Месси, Пеле и Марадона вообще то официально величайшая тройка и по мнению большинства Лео ее возглавляет. И ты ничего с эти не сделаешь)
А почему он ее возглавляет??? Многие а точнее большинство, кто доказывал что Месси по праву заслужил ЗМ, так как он выйграл самый тяжелый и значимый турнир на планете ЧМ, который проводится раз в четыре года, а все остальные турниры перед ним просто принижаюются жаже если это требл. Ок!? Так у ПЕЛЕ таких три ЧМ. Он трехкратный чемпион Мира. 3 против одного. Так может все таки ПЕЛЕ возглавляет тройку. Потом Марадона у него два ЧМ. Двойные стандарты
+3
-2
+1
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Domian
Ответ Евгений Валёнок
А почему он ее возглавляет??? Многие а точнее большинство, кто доказывал что Месси по праву заслужил ЗМ, так как он выйграл самый тяжелый и значимый турнир на планете ЧМ, который проводится раз в четыре года, а все остальные турниры перед ним просто принижаюются жаже если это требл. Ок!? Так у ПЕЛЕ таких три ЧМ. Он трехкратный чемпион Мира. 3 против одного. Так может все таки ПЕЛЕ возглавляет тройку. Потом Марадона у него два ЧМ. Двойные стандарты
И можно подробно когда у Марадоны второй ЧМ появился?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Как бы официально у него 1 в 1986.
Когда второй то успел выиграть?🤣
+1
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Domian
Ответ Евгений Валёнок
А почему он ее возглавляет??? Многие а точнее большинство, кто доказывал что Месси по праву заслужил ЗМ, так как он выйграл самый тяжелый и значимый турнир на планете ЧМ, который проводится раз в четыре года, а все остальные турниры перед ним просто принижаюются жаже если это требл. Ок!? Так у ПЕЛЕ таких три ЧМ. Он трехкратный чемпион Мира. 3 против одного. Так может все таки ПЕЛЕ возглавляет тройку. Потом Марадона у него два ЧМ. Двойные стандарты
Ну тогда Франсиск Хенто величайший игрок в истории ЛЧ, у него 6 кубков.

Правильно я понял?)))
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Domian
Ответ morphvirg
Интересно, а почему ты ко всем обращаешься в женском роде?
Так а как воспринимать фан базу роналду если вы сознательно манипулируете?

Зачем брать Отаменди и противопоставлять его Мальдини?
ЧМ решает в споре статусных игроков, с величием.
Платини так и не получил корону 21 века по причине 0 ЧМ, а Марадону короновали.
Так же Месси исторически всегда будет выше Роналду и спор между ними закончился 18.12.2022.
+1
0
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Appa
Ответ hulk&boloto
Кто же лишний в этой компании Кейн или Холанд?
Заболотный
+1
0
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VERBLYUD
Ответ Владимир Самсонов
Если Бавария выиграет ЛЧ, то Кейну надо давать ЗМ.
Лучше пусть вместе с Англией выиграет Евро)
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Domian
Ответ Дороф
Он её туда выводил, даже когда у него и Месси было 0 ЗМ на двоих...😏 https://www.transfermarkt.world/spielbericht/index/spielbericht/53485
С 1 голом с пенки выводил?)
Можно подробней?)))
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Domian
Ответ Евгений Валёнок
Все все, ошибся. Не нужно умничать
Ну так что про Хенто?)))
Он самый величайший в ЛЧ, ведь у него 6 Кубков?)))
Или это другое?🤣
+1
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