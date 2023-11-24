Осужденного за убийство бегуна-паралимпийца Оскара Писториуса выпустят по УДО.

Департамент исправительных учреждений ЮАР удовлетворил заявление Писториуса об условно-досрочном освобождении. Сообщается, что он выйдет из тюрьмы 5 января.

В 2013 году шестикратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике был заключен под стражу после убийства своей подруги Ривы Стенкамп. В 2016-м его приговорили к шести годам заключения, но позже увеличили срок до 13 лет.

По законам ЮАР совершившие тяжкое преступление должны отбыть не менее половины срока наказания, чтобы иметь право на УДО – Писториус выполнил это условие.

«Я убил ее! Господи, забери меня». Трагедия Оскара Писториуса