Осужденного за убийство бегуна-паралимпийца Оскара Писториуса выпустят по УДО

Теги Бег происшествия Оскар Писториус сборная ЮАР Легкая атлетика

Осужденного за убийство бегуна-паралимпийца Оскара Писториуса выпустят по УДО.

Департамент исправительных учреждений ЮАР удовлетворил заявление Писториуса об условно-досрочном освобождении. Сообщается, что он выйдет из тюрьмы 5 января.

В 2013 году шестикратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике был заключен под стражу после убийства своей подруги Ривы Стенкамп. В 2016-м его приговорили к шести годам заключения, но позже увеличили срок до 13 лет.

По законам ЮАР совершившие тяжкое преступление должны отбыть не менее половины срока наказания, чтобы иметь право на УДО – Писториус выполнил это условие.

«Я убил ее! Господи, забери меня». Трагедия Оскара Писториуса

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24 комментария

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sashka.loker
а у нас килер недавно вышел, который получил за 30 убийств всего 25 лет
+18
-5
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Анастасия Лукьянова
Ответ Melnikov1968
Комментарий удален пользователем
А где здесь требуются запятые?))
+10
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4 shizzle ma nizzle
Тоже через Шторм З прошёл?
+11
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sashka.loker
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Он отсидел тот срок, который ему дали, полностью. Сейчас выходят ур**ы, которые насиловали, убивали людей, получили 15+ лет, но через СВО они через год-два на свободе, а то и меньше. И это куда опаснее
всё равно в голове не укладывается, что за 30 преднамеренных убийств (в том числе убийств свидетелей) дали всего 25 лет, а не пожизненное
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Вечно в бане
Ответ Иван Грозный
Теперь в Донбасс? P.s. а так, его выход = коррупция
Интересно, а на чем основан тезис « его выход = коррупция»?
+4
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Брэд Либил
Ответ Beriya
Т.е. совсем писать не о чем? лучшеб уж про шашки или бадминтон?!
ничего, что новости о Писториусе в 2013-м везде на первых полосах были?
+3
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igor nn
Ответ sashka.loker
а у нас килер недавно вышел, который получил за 30 убийств всего 25 лет
Саша-Солдат? Через 5 лет и Лёша Солдат выйдет..
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Melnikov1968
Ответ Анастасия Лукьянова
А где здесь требуются запятые?))
Да, нигде. Я ошибся.
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Melnikov1968
Ответ ɔculpa
Не нужны там нигде запятые)
Благодарю, я ошибся.
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Melnikov1968
Ответ ɔculpa
Не нужны там нигде запятые)
Спасибо, я ошибся.
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Анатолий Конь
Ответ Анастасия Лукьянова
А где здесь требуются запятые?))
А такое чувство ,что надо ,у меня сложилось бы впечатление , не знай я ситуации , что убили Писториуса ,а его убийцу выпустили по УДО.
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Trash Talking
Ответ Melnikov1968
Комментарий удален пользователем
Не требуется. Запятые нужны были бы, если предложение звучало так: "Бегуна-паралимпийца Оскара Писториуса, осужденного за убийство, выпустят по УДО"
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Zlodimir
Ответ Анастасия Лукьянова
А где здесь требуются запятые?))
Ну как же: «казнить нельзя помиловать!»😂
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ sashka.loker
а у нас килер недавно вышел, который получил за 30 убийств всего 25 лет
Он отсидел тот срок, который ему дали, полностью.

Сейчас выходят ур**ы, которые насиловали, убивали людей, получили 15+ лет, но через СВО они через год-два на свободе, а то и меньше. И это куда опаснее
+4
-4
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ɔculpa
Ответ Melnikov1968
Комментарий удален пользователем
Не нужны там нигде запятые)
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Melnikov1968
Ответ Анастасия Лукьянова
А где здесь требуются запятые?))
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Alexsed 1975
Поедет освобождать?
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DrDro
у них получается нет такого понятия как сизо и отбывание срока под следствием.
он получается десять лет оттрубил.
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a2wai
Будем надеяться, что следующая его остановка это не Игры Дружбы)
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A.G
как раз недавно вспоминал вышел ли он
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The Best 20
тот момент когда нечего добавить
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Melnikov1968
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