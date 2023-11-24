Зарема о фразе «Страна без мяса!»: «В мировоззрении Медведева страна должна сидеть на сельдерее, бобах, запивая кашасой. Раздадут на стадионе «Зенита» вместо хот-догов?»

Зарема Салихова оценила фразу Александра Медведева про страну без «мяса».

Председатель совета директоров СКА и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выкрикнул «Рыбный день! Страна без мяса!» после победы хоккейного клуба над «Спартаком» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В спортивном мировоззрении Медведева вся страна должна сидеть на сельдерее, бобах и пальмовом масле, запивая кашасой.

Это будут раздавать на трибунах «Зенит Арены» вместо бесплатных хот-догов?» – сказала жена бывшего владельца футбольного «Спартака» Леонида Федуна.

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