Зарема о фразе «Страна без мяса!»: «В мировоззрении Медведева страна должна сидеть на сельдерее, бобах, запивая кашасой. Раздадут на стадионе «Зенита» вместо хот-догов?»

Теги Спартак Зенит СКА Спартак премьер-лига Россия Александр Медведев КХЛ Зарема Салихова Хоккей

Зарема Салихова оценила фразу Александра Медведева про страну без «мяса».

Председатель совета директоров СКА и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выкрикнул «Рыбный день! Страна без мяса!» после победы хоккейного клуба над «Спартаком» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В спортивном мировоззрении Медведева вся страна должна сидеть на сельдерее, бобах и пальмовом масле, запивая кашасой.

Это будут раздавать на трибунах «Зенит Арены» вместо бесплатных хот-догов?» – сказала жена бывшего владельца футбольного «Спартака» Леонида Федуна.

«Страна без мяса!» Так Медведев поздравил СКА с победой над «Спартаком» 🤯

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

96 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кан и Баллак сидят в баре
Всем давно известно, что гос-прикорытники раздавать бесплатно могут только люлей,статьи и сроки.
PS: с недавных пор еще и медали. И это не про Зенит.
+72
-29
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fils de joi
Зарема знает толк в платных хот-догах😆
+51
-12
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
azax
Рыбный день - четверг, так всегда и было!
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
only krd
Опять накатила
+25
-10
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Спартачи, когда Зарема будучи оф лицом Спартака оскорбляла Зенит и болельщиков:все правильно,умыла,унизила...спариачи когда Медведев сказал то что уже не первый раз было в эфире,это оскорбление,как может оф.лицо так себя вести "сосиска",ахахаха,вы сами себя слышите?Это же смех.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Crosier
Видно,что не полыхает.
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eu
Че-то сколько не ходил на футбол, бесплатных хот-догов не видел. Это Зареме чтоль в випложе их выдавали?:)
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Философ Востока
Кто о чем, а Зарема о хот-догах 😂
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
А теперь послушайте перекличку Динамо и ЦСКА

https://m.youtube.com/watch?v=M-FGbVXm4OM

Тогда ты это проигнорировала,потому что сама входила в совет директоров и ссориться с москвичами тебе не с руки.Это двуличие. Зулейка.

И да,не забудь 9 млрд вернуть,бгггг

https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/business/23/11/2023/655f94049a7947b548382141?turbo_uid=AADJxOHqPn4KSWIupGxeT5NDH8GkV29-iM1IZfixXCN1BfCDOrSBxd6arbzJU2Lw2Efvv4rJ_86iUNHxdsvkwbqHizc2XChuGIB4MIoUi9h5fWuktClFCpHWLDOX_EEQIXoS&turbo_ic=AAA8KXYyarpJwkMoZZbkAA9YdrdMERqH2YfQIhfSw6bArwPOm5-6UpNhDIkE84N6ZX1XdjFtcDevZ-51AtsgPZ7PxWt1KotxwacST7Pn9b1_Uvqaej2ZeZ3q_501sZYwEGwN&sign=00ef9d59200a3276b84751d0db82a07ed4421744cf72acec2c9af0dddda30b4e%3A1700840106&parent-reqid=1700840106272033-15675393326726922152-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-85-BAL-5226&trbsrc=wb
+19
-10
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Титюля
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Всем давно известно, что гос-прикорытники раздавать бесплатно могут только люлей,статьи и сроки. PS: с недавных пор еще и медали. И это не про Зенит.
Бромантан ели из корыта ……
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a.k.a. DRAGON0928
Ответ Veld
она по крайне мере мыслит а не оперирует скриптами made in ussr
Ну если для тебя ее провокации–это мысли, то грустно(
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ Shumi-jr
Причем тут болельщики Динамо и ЦСКА ?
Вы же осуждаете слоган "страна без мяса",почему там это норма,а здесь нет?
Теперь вспоминаем высеры Зулейки когда она была официальным лицом Спартака и чем она теперь она недовольна?Ты тоже почитай,вам полезно ознакомиться с данным контентом,вы же тогда все радовались в захлёб,"как умыла Зенит" и подобные возгласы Скажешь этого не было?А теперь вопрос,почему ваша ..может оскорблять Зенит под радостный хрюк,а сказать заезженную фразу в ответ это оскорбление?
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ shveps mixa
Хорошо плюнула в Семака))
Плюнула она а себя,даже харкнула,при чем здесь Семак,он ей ни слова не говорил.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fintt
Да при чём здесь мировоззрение??!! Человек иронично и без оскорблений (на фоне многих других) пошутил, а женщина в кепке уже в философию ударилась.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Титюля
Задело за живое, значит правильно все сказал. Кажется такие выводы сейчас принято делать.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор
Ответ Slavnov
Кстати раздача ход догов, как бы подчеркивает народное прозвище зенита, я думаю акция затевалась с таким смыслом..
Думать это явно не твоё.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shumi-jr
Ответ Caniball
Это два достойных соперника. Находятся на одном уровне развития. Только один ген. директор клуба, а вторая удачно в свое время кое-что кое-кому подставила.
Так и другой тоже удачно в свое время подставил что-то кому-то
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тралмейстер
Ответ Дмитрий9779
Вы же осуждаете слоган "страна без мяса",почему там это норма,а здесь нет? Теперь вспоминаем высеры Зулейки когда она была официальным лицом Спартака и чем она теперь она недовольна?Ты тоже почитай,вам полезно ознакомиться с данным контентом,вы же тогда все радовались в захлёб,"как умыла Зенит" и подобные возгласы Скажешь этого не было?А теперь вопрос,почему ваша ..может оскорблять Зенит под радостный хрюк,а сказать заезженную фразу в ответ это оскорбление?
Московские раздули из ничего. Помнится Е.Титов показывал всем свою майку с надписью: "Кто мы? Мясо.? Так в чём проблема? Или ему можно, а другим нет?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ trof
Браво Зарема!!!! Как всегда в точку
Вот,об этом я и говорю.Помнишь сколько раз Зарема оскорбляла Зенит и болельщиков будучи оф.лицом Спартака?Что вы все здесь писали?То же что и ты сейчас Почему Медведев будучи оф лицом Зенита не может так же сказать?Почему его все осуждают,а ей замечаний не делал никто?Вы там со своим чвс не охренели?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sibiryachkoff
Зарема, Лене: А можно я на сальсу запишусь??) А Лене ей в ответ: - Какая сальса, .ура, тебе сальцо никак нельзя!!!!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shinco
Завидовать надо потише 🤫
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Да не горит у меня, не горит(с)😂😂😂
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ Андрей Лоел
газпромоское днище.
Приятно познакомиться,Дмитрий
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ответ Егор Егор
Комментарий скрыт
"Кто про что, а вшивый про баню" , "у кого что болит, тот о том и говорит" (народная мудрость).
Кто про что, а спартаковские болельщики про "комплексы"... Симптоматично ;)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Пошёл гуглить, что такое кашаса.:))))))
Каша́са — крепкий алкогольный напиток, получаемый путём дистилляции чистого экстракта сахарного тростника. Крепость 37,5—40 градусов. В ряде стран называется бразильским ромом.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
Подавилась медведевским хотдогом хабалко.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Ответ valderoma
Зарема жжёт 😁
Нет. Это у неё горит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ apossym
Потому что одно дело, когда это говорит обычный болельщик, а другое, когда президент клуба. Сам не в силах догадаться?
Я тебе и таким как ты пояснил,что будучи официальным лицом фк Спартак она оскорбляла Зенит и болельщиков,но вы все!!! были этому рады,что сейчас случилось?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimamak10
Этой мадам не было с 13.11, не успел соскучиться
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ shveps mixa
Комментарий скрыт
Ахаха,так при чем здесь тогда в топе комменты "сосиска" на другой ветке?Врёте сами себе,вы против Питера и вас бесит,что Зенит,(вчера СКА)много выигрывает,но обмануть себя невозможно.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xoms
Ответ Eu
Че-то сколько не ходил на футбол, бесплатных хот-догов не видел. Это Зареме чтоль в випложе их выдавали?:)
Видимо, но в обёртку думаю сама сосиски заворачивала.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Салихова пополнила свой скудный словарный запас новым богатым словом - "кашаса".
Уже почти как Фима Собак.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unreality
Ну уж не этой выступать, которая в оскорблениях вообще не стеснялась.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
юра георгиевский
Зарема хорошо разбирается в платных тарифах. Все в курсе.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тралмейстер
Ответ apossym
Потому что одно дело, когда это говорит обычный болельщик, а другое, когда президент клуба. Сам не в силах догадаться?
Е. Титов то-же обычный болельщик?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ростислав Романенко
Госпожа Салихова, почему пользователи спортс.ру обязаны добивать шутки за вас?
Учитывая специфику трансферной политика клуба из города на Неве, на трибунах "Зенит-Арены" будут раздавать исключительно традиционные блюда - фейжоада, жакаре и фарофу.
Запивать рекомендуется матэ или кайпириньей.
П.С. Надеюсь, представители "Зенита" на ветке не сидят ибо paredes têm ouvidos.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chiga
Ответ Fils de joi
Зарема знает толк в платных хот-догах😆
Смешно)🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Диандерталец
Ответ НеПотерплю!
Кашаса, кстати, такой отстой. Кто не знает, это бразильский крепкий напиток а-ля водка.
Граппа тоже, кстати, отстой. Всё таки Менделеев сделал кайф.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vito74
Ответ Спартак Уокер
Медведев и Зарема соревнуются в своей тупости
потроллить Спартак, что тут тупого?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a.k.a. DRAGON0928
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Всем давно известно, что гос-прикорытники раздавать бесплатно могут только люлей,статьи и сроки. PS: с недавных пор еще и медали. И это не про Зенит.
Зарема за бесплатно кормит вас сладострастными речами, вкусно?
+20
-19
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Ответ Дмитрий9779
Вот,об этом я и говорю.Помнишь сколько раз Зарема оскорбляла Зенит и болельщиков будучи оф.лицом Спартака?Что вы все здесь писали?То же что и ты сейчас Почему Медведев будучи оф лицом Зенита не может так же сказать?Почему его все осуждают,а ей замечаний не делал никто?Вы там со своим чвс не охренели?
Правильно «ЧСВ» — чувство cвинячьeй важности.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ Всё знаю
слишком сложно для него))
Это для тебя и таких как ты сложно прочитать внимательно написанное,что Зарема оскорбляла Зенит,будучи оф лицом Спартака но вы тогда радовались,ну хавайте теперь свои же радости.Или Зареме можно оскорблять было,а Медведеву нет?А кто вас главными назначил?
По факту оскорблений Заремой Зенита есть что пояснить или будешь ёрзать?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg152762
Согласен. Просто какой-то заговор против тех, кто употребляет мясную пищу, а может, и всего человечества! Ведь не найти людишек без единого кусочка мяса. Видимо, Медведев - рептилоид!)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алена Нахо
Ответ Максим Черкашин
Пошёл гуглить, что такое кашаса.:)))))) Каша́са — крепкий алкогольный напиток, получаемый путём дистилляции чистого экстракта сахарного тростника. Крепость 37,5—40 градусов. В ряде стран называется бразильским ромом.
наверно вкусный в коктейле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KROVOSOS
Ответ Алена Нахо
наверно вкусный в коктейле
С миндальный сиропом просто супер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Klinsmann32
Ответ НеПотерплю!
Кашаса, кстати, такой отстой. Кто не знает, это бразильский крепкий напиток а-ля водка.
Гарринча его любил
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rumov
В спорте слова не много значат. Главное победы и титулы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
А на открывашке тушняк с водярой в почёте?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Смирнов
Русская поговорка: "Мясо у попа под рясой".
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алена Нахо
Я прочитав только заголовок подумала что Зарема так сказала про Дмитрия Анатольевича
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий