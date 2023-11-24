Зарема о фразе «Страна без мяса!»: «В мировоззрении Медведева страна должна сидеть на сельдерее, бобах, запивая кашасой. Раздадут на стадионе «Зенита» вместо хот-догов?»
Зарема Салихова оценила фразу Александра Медведева про страну без «мяса».
Председатель совета директоров СКА и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выкрикнул «Рыбный день! Страна без мяса!» после победы хоккейного клуба над «Спартаком» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«В спортивном мировоззрении Медведева вся страна должна сидеть на сельдерее, бобах и пальмовом масле, запивая кашасой.
Это будут раздавать на трибунах «Зенит Арены» вместо бесплатных хот-догов?» – сказала жена бывшего владельца футбольного «Спартака» Леонида Федуна.
«Страна без мяса!» Так Медведев поздравил СКА с победой над «Спартаком» 🤯
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PS: с недавных пор еще и медали. И это не про Зенит.
https://m.youtube.com/watch?v=M-FGbVXm4OM
Тогда ты это проигнорировала,потому что сама входила в совет директоров и ссориться с москвичами тебе не с руки.Это двуличие. Зулейка.
И да,не забудь 9 млрд вернуть,бгггг
https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/business/23/11/2023/655f94049a7947b548382141?turbo_uid=AADJxOHqPn4KSWIupGxeT5NDH8GkV29-iM1IZfixXCN1BfCDOrSBxd6arbzJU2Lw2Efvv4rJ_86iUNHxdsvkwbqHizc2XChuGIB4MIoUi9h5fWuktClFCpHWLDOX_EEQIXoS&turbo_ic=AAA8KXYyarpJwkMoZZbkAA9YdrdMERqH2YfQIhfSw6bArwPOm5-6UpNhDIkE84N6ZX1XdjFtcDevZ-51AtsgPZ7PxWt1KotxwacST7Pn9b1_Uvqaej2ZeZ3q_501sZYwEGwN&sign=00ef9d59200a3276b84751d0db82a07ed4421744cf72acec2c9af0dddda30b4e%3A1700840106&parent-reqid=1700840106272033-15675393326726922152-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-85-BAL-5226&trbsrc=wb
Теперь вспоминаем высеры Зулейки когда она была официальным лицом Спартака и чем она теперь она недовольна?Ты тоже почитай,вам полезно ознакомиться с данным контентом,вы же тогда все радовались в захлёб,"как умыла Зенит" и подобные возгласы Скажешь этого не было?А теперь вопрос,почему ваша ..может оскорблять Зенит под радостный хрюк,а сказать заезженную фразу в ответ это оскорбление?
Кто про что, а спартаковские болельщики про "комплексы"... Симптоматично ;)
Каша́са — крепкий алкогольный напиток, получаемый путём дистилляции чистого экстракта сахарного тростника. Крепость 37,5—40 градусов. В ряде стран называется бразильским ромом.
Уже почти как Фима Собак.
Учитывая специфику трансферной политика клуба из города на Неве, на трибунах "Зенит-Арены" будут раздавать исключительно традиционные блюда - фейжоада, жакаре и фарофу.
Запивать рекомендуется матэ или кайпириньей.
П.С. Надеюсь, представители "Зенита" на ветке не сидят ибо paredes têm ouvidos.
По факту оскорблений Заремой Зенита есть что пояснить или будешь ёрзать?