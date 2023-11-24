Гвардиолу в отчете Гражданской гвардии связали с движением, обвиняемым в Испании в терроризме в связи с борьбой Каталонии за независимость

Силовики связали Пепа Гвардиолу с движением, обвиняемым в терроризме.

Гражданская гвардия Испании в одном из своих отчетов связала бывшего тренера «Барселоны», возглавляющего « », с движением за независимость Каталонии под названием «Цунами демократии», в отношении которого Национальный суд ведет расследование по обвинению в терроризме.

Упоминается, что Гвардиола поддерживал движение, принял участие в записи видеоролика.

Это стало известно после того, как Испания обратилась к Канаде с просьбой о сотрудничестве. Дело в том, что некоторые домены, связанные с «Цунами демократии», принадлежат канадской компании Tucows Domains Inc. Канада в свою очередь обратилась к Гражданской гвардии Испании, и силовики передали отчет, в котором и фигурировал Гвардиола.

«Он, не колеблясь, передал свой голос в распоряжение «Цунами демократии», присоединившись к их требованиям и призывая население Каталонии восстать против верховенства закона», – говорится в отчете.

В ролике движения Пеп назвал «конфликтом» беспорядки в Каталонии после оглашения решения суда [в отношении каталонских политиков].

В октябре 2019 года Гвардиола высказался о приговорах каталонским политзаключенным: «Испания превращается в авторитарное государство».

Завершив карьеру футболиста, «он стал одной из серьезных фигур, связанных с каталонским движением за независимость», – утверждают правоохранительные органы.

Отмечается, что участие тренера в мероприятиях в поддержку права Каталонии на самоопределение и разрыва с Испанией росло, вплоть до включения в избирательный список партии Junts pel Sí («Вместе за «Да») на выборах 2015 года.

В отчете, кроме , упоминается бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон, живущий за пределами Испании после обвинения в мятеже и коррупции.

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