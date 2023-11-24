Гвардиолу в отчете Гражданской гвардии связали с движением, обвиняемым в Испании в терроризме в связи с борьбой Каталонии за независимость

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига происшествия Пеп Гвардиола Политика Футбол

Силовики связали Пепа Гвардиолу с движением, обвиняемым в терроризме.

Гражданская гвардия Испании в одном из своих отчетов связала бывшего тренера «Барселоны», возглавляющего «Манчестер сити», с движением за независимость Каталонии под названием «Цунами демократии», в отношении которого Национальный суд ведет расследование по обвинению в терроризме.

Упоминается, что Гвардиола поддерживал движение, принял участие в записи видеоролика.

Это стало известно после того, как Испания обратилась к Канаде с просьбой о сотрудничестве. Дело в том, что некоторые домены, связанные с «Цунами демократии», принадлежат канадской компании Tucows Domains Inc. Канада в свою очередь обратилась к Гражданской гвардии Испании, и силовики передали отчет, в котором и фигурировал Гвардиола.

«Он, не колеблясь, передал свой голос в распоряжение «Цунами демократии», присоединившись к их требованиям и призывая население Каталонии восстать против верховенства закона», – говорится в отчете.

В ролике движения Пеп назвал «конфликтом» беспорядки в Каталонии после оглашения решения суда [в отношении каталонских политиков].

В октябре 2019 года Гвардиола высказался о приговорах каталонским политзаключенным: «Испания превращается в авторитарное государство».

Завершив карьеру футболиста, «он стал одной из серьезных фигур, связанных с каталонским движением за независимость», – утверждают правоохранительные органы.

Отмечается, что участие тренера в мероприятиях в поддержку права Каталонии на самоопределение и разрыва с Испанией росло, вплоть до включения в избирательный список партии Junts pel Sí («Вместе за «Да») на выборах 2015 года.

В отчете, кроме Гвардиолы, упоминается бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон, живущий за пределами Испании после обвинения в мятеже и коррупции.

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52 комментария

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Nike of FW
схема рабочая - признаем оппозиционное движение террористическим, а всех причастных террористами .
+48
-5
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Xm.md
Лысый физрук-сепаратист
+38
-9
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fussballer
Ответ Любезный Коссутий
хорошо что Пеп не россиянин. уехал бы лет на 20
Так он и уехал из Испании.
+21
-2
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Заяцволк
Да что же это творится, целый клуб разбойников, игроки насилуют девушек, руководители покупают CAS, теперь ещё и тренер с террористами связан. Ок, ещё минус 15 очков Эвертону
+27
-14
+13
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Beyond
Ответ Nike of FW
схема рабочая - признаем оппозиционное движение террористическим, а всех причастных террористами .
По методичке Кремля прям
+19
-10
+9
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Phantom1289
Неплохо они там работают. Могут во времени путешествовать. Уже знают, что Пеп в 29 году сказал.
+5
0
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Леван Мкртчян
Пеп не мог поддержать беспорядки в Каталонии -- его , видимо, обманули, сказав что это ложные беспорядки с инвертированным расположением демонстрантов -- а от поддержки такого он не мог отказаться
+11
-7
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Vadim Medvedev
Ответ Заяцволк
Да что же это творится, целый клуб разбойников, игроки насилуют девушек, руководители покупают CAS, теперь ещё и тренер с террористами связан. Ок, ещё минус 15 очков Эвертону
а какую террористическую деятельность вели сторонники независимости каталонии? референдум пытались организовать?
+7
-3
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fbd
Ответ Rio de Janeiro
Что плохого в его поддержки независимости своей родины Каталонии? Всё-равно это лишь вопрос времени
Ты ж тут громче всех воюешь с либералами, которые якобы развала России хотят. А тут, оказывается, нет ничего плохого в независимости регионов))
+5
-1
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KMR
Помельтешил и свалил на более жирный прайс
+5
-2
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Vadim Medvedev
Ответ воен
Что плохого в поддержке независимости Ичкерии?
если не иметь целью построить там бандитскую вольницу, которая будет жить набегами на соседей - ничего
+4
-2
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Леван Мкртчян
Ответ Бродяга-симпатяга
Кто не говорит по каталонски не имеет права жить в Каталонии и называться каталонцем. И только так!
*КаталАнский язык
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Эксперимент
Ответ Заяцволк
Да что же это творится, целый клуб разбойников, игроки насилуют девушек, руководители покупают CAS, теперь ещё и тренер с террористами связан. Ок, ещё минус 15 очков Эвертону
Кто тебя именно насиловал? Игроки Сити вроде никого не насиловали.
+6
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9wkbc9rjcb
Свободу Каталонской Народной Республики от испании, молодец лысый любит Родину
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riverman1980
Пепа в сепары записали ))
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Aleksandr Danilov
Какие у них серьёзные расследования, если Пеп открыто снялся в ролике.
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Тайосич
Гвардиолу - в тюрьму, Сити - расформировать. Всё справедливо.
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Заяцволк
Да что же это творится, целый клуб разбойников, игроки насилуют девушек, руководители покупают CAS, теперь ещё и тренер с террористами связан. Ок, ещё минус 15 очков Эвертону
Ещё с Лудогорца нужно снять очков 20
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Little-lawyer
нифига себе, Спортс уже печатает новости из будущего)
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Егор Егор
Ответ Beyond
По методичке Кремля прям
Вопрос еще, кто тут кого способен научить чему-то новому
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deadjoker
Ответ Beyond
По методичке Кремля прям
Эти методички еще в 30х годах придумали :)) весь мир по ним живет когда нужно
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Beyond
По методичке Кремля прям
Захват аэропорта - объяснительная, подмена ценника в магазине - 7 лет
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Step_up
Сейчас его объявят в международный розыск и Пеп сможет тренировать в РПЛ!
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anatol&#8242;
Ответ Леван Мкртчян
Они-то сами каталОнцы. Вы правильно в первый раз написали, а вот язык у них называется КаталАнским)
На самом деле правильны оба варианта, в большинстве словарей русского языка и различных публикаций прошлого века преобладал вариант каталонский. Потом, когда тематика независимости Каталонии стала популярной, возник вариант каталанский (от català), но мы же не стали говорить Каталунья вместо Каталония? Каталония, к слову, ближе к окситанскому варианту
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Yujanin
интересно,а почему Каталония не может провести референдум о самостоятельно?Разве демократические принципы цивилизованного западного мира идут вразрез с подобными желаниями народов?
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Леван Мкртчян
Ответ Peter Parker
Как в кино с Томом Крузом
Если имеете ввиду, как в ’Особом мнении’, то Пеп бы уже сидел, еще до того как реально поддержал это движение
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Леван Мкртчян
Ответ Бродяга-симпатяга
Ну вот видишь, мне стать каталАнцем нереально даже если например я бы там родился и прожил всю жизнь. Таковы реалии демократического мира)
Они-то сами каталОнцы. Вы правильно в первый раз написали, а вот язык у них называется КаталАнским)
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Pavlo Pedko
Ответ riverman1980
Пепа в сепары записали ))
Он же сам себя записал
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andr d
Ответ xqystfsf7s
Кек. У меня есть дача в коттеджном поселке. Если все жители захотят провести референдум самостоятельно и отделить поселок - это будет норм? (Если что не знаю ничего о политике в Испании и Каталонии) - просто рассуждение
🤦‍♀️
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andr d
Ответ Yujanin
интересно,а почему Каталония не может провести референдум о самостоятельно?Разве демократические принципы цивилизованного западного мира идут вразрез с подобными желаниями народов?
Уже пытались, организаторам по 15 лет дали
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Nike of FW
Мне интересно , а кто сливает это в прессу ?
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Phantom1289
Ответ Peter Parker
Как в кино с Томом Крузом
Ага. Особое мнение. Тоже сразу вспомнил)
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Peter Parker
Ответ Phantom1289
Неплохо они там работают. Могут во времени путешествовать. Уже знают, что Пеп в 29 году сказал.
Как в кино с Томом Крузом
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marchellinos
Ответ fussballer
Так он и уехал из Испании.
Он регулярно там бывает. Но теперь не уверен.
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Under
Ответ fussballer
Так он и уехал из Испании.
так экстрадицию вроде никто не отменял
да и в Испании он наверняка всё ещё часто бывает
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воен
Ответ Vadim Medvedev
если не иметь целью построить там бандитскую вольницу, которая будет жить набегами на соседей - ничего
Согласен, но только отчасти. А если завтра Якутия скажет, что не будет больше кормить Россию и сами с усами. В этом случае тоже всё норм?
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xQcoW
Не только физрук-шарлатан, но и террорист
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воен
Ответ Rio de Janeiro
Что плохого в его поддержки независимости своей родины Каталонии? Всё-равно это лишь вопрос времени
Что плохого в поддержке независимости Ичкерии?
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KennyN
Люблю Испанию и местную еду, но Мадрид реально попахивает чем-то тоталитарным. Весь этот шик и архитектура построенные на богатстве колонии. В Барселоне и Бильбао такого вообще не чувствовалось
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Александр Никитин
бендеровец
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Pavlo Pedko
А вот когда Бензема в связях с палестинским движением за независимочть уличили, сколько шуму-то было!
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