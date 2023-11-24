Руководители клубов КХЛ считают Ларионова лучшим тренером лиги. Билялетдинов – 2-й, Жамнов – 3-й

Теги Ак Барс Металлург Мг ЦСКА Локомотив Северсталь Лада Спартак Торпедо рейтинги Зинэтула Билялетдинов Игорь Никитин Олег Браташ Алексей Жамнов Андрей Козырев Сергей Федоров Игорь Ларионов КХЛ Андрей Разин Спорт-Экспресс Хоккей

Руководители клубов КХЛ считают Игоря Ларионова лучшим тренером лиги.

В анонимном голосовании «Спорт-Экспресса» приняли участие представители 21 клуба КХЛ из 23, проигнорировали опрос лишь в «Локомотиве» и «Северстали».

Большинство руководителей (6 из 21) назвали Игоря Ларионова из «Торпедо» лучшим тренером в КХЛ на данный момент.

В топ-3 также вошли Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс», 4 голоса) и Алексей Жамнов («Спартак», 3).

По 2 голоса получили Олег Браташ («Лада»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Козырев («Северсталь»), по 1 голосу – Андрей Разин («Металлург») и Сергей Федоров (ЦСКА).

«Торпедо» под руководством Ларионова занимает 4-е место в таблице Запада, набрав 42 очка после 34 игр Фонбет Чемпионата КХЛ.

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36 комментариев

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Bartez1986
ну кто лучший тренер мы знаем. народ все видит. нас не обманешь
+57
-4
+53
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жирный кот
очередная провокация вражеских врагов. системообразующего системного тренера ромку не назвали только потому, что завидуют выстроенной им системной системе хоккея, закладывающей системную основу духовно-патриотического воспитания.
+35
-3
+32
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Machine Head
Так и есть ! Последний матч с Динамо был фантастическим! Вот что значит не задницей смотреть хоккей , а самому сыграть больше тысячи матчей. Ларионов/Билялетдинов/Жамнов /Разин/Никитин. А где же в этом списке системный тренер , который 800 матчей просмотрел, у которого следующий матч самый важный в жизни? Даже 1 голоса никто не дал. Зато здесь столько лизунов ходит каждый день травят байки о великой команде , о выдающейся игре бггг.
+21
-3
+18
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Саша Константинов
За что билялетдинова интересно?
+14
-4
+10
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Machine Head
Ответ Elegante
Рома на каком месте?)))
Тренер сборной вне конкурса.
+11
-1
+10
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Rudenzik
А где собственно сам мэтр тренерского искусства? Опять эти клятые англосаксы ведут недружественную политику против России,но народ не проведёшь,он всё видит
+11
-3
+8
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Caniball
Билл - очень странно.
А вот Ларионов, Жамнов, Разин, Браташ - действительно показывают отличную работу.
И я бы не делил их на место и не сравнивал кто лучше. Все четверо - молодцы!
+8
-2
+6
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Elegante
Рома на каком месте?)))
+6
0
+6
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Mukunku 64
Ответ Bartez1986
ну кто лучший тренер мы знаем. народ все видит. нас не обманешь
Ясен пень , один 800 матчей смотрел , а другой сыграл в чемпионате СССР 457 матчей и 921 матч в НХЛ
В 2008 году введён в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто.
За то у Ромы ,,трудолюбивая семья " в глобальном рейтинге Forbes сразу три человека с фамилией Ротенберг: Аркадий, его брат Борис и сын Игорь. На троих они владеют активами общей стоимостью $6,2 млрд
Борис Романович это папаня недотренера
+5
0
+5
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Павел Гаврош
это удивительно значит не всё ещё куплено в этой лиге шанс всё таки мизерный но есть))Народ не обманешь
+4
0
+4
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Антон Некрасов
Ответ Machine Head
Тренер сборной вне конкурса.
он вне конкуренции, он Бэст оф зэ Бэст
+4
-1
+3
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Serge Vendino
Интересно, что действующий двукратный подряд один голос все получил. Почему так недооценивают Фёдорова?
+2
0
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Саша Константинов
Ответ Саша Константинов
За что билялетдинова интересно?
И Никитин кста тожн незаслуженно
+7
-5
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Олег Кузнецов
Ответ Bartez1986
ну кто лучший тренер мы знаем. народ все видит. нас не обманешь
А где же Борис Ротенберг со своей системой и Красной машиной?)
+1
0
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Wff
Ответ жирный кот
очередная провокация вражеских врагов. системообразующего системного тренера ромку не назвали только потому, что завидуют выстроенной им системной системе хоккея, закладывающей системную основу духовно-патриотического воспитания.
Тренер сборной не входит в топ-8 ??????
+3
-2
+1
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banchik1
Вот что получается, когда люди объективно оценивают хоккейные таланты и способности.
+2
-1
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Матроскин52
Признание Игоря Николаевича лучшим тренером на сегодняшний момент справедливо!
+3
-2
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brig_Mercury
Ответ Elegante
Рома на каком месте?)))
С народом, который не обманули.
"Да Вы любого спросите. Где Любой? Вот он..."
0
0
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Макс Фет
Ответ Machine Head
Так и есть ! Последний матч с Динамо был фантастическим! Вот что значит не задницей смотреть хоккей , а самому сыграть больше тысячи матчей. Ларионов/Билялетдинов/Жамнов /Разин/Никитин. А где же в этом списке системный тренер , который 800 матчей просмотрел, у которого следующий матч самый важный в жизни? Даже 1 голоса никто не дал. Зато здесь столько лизунов ходит каждый день травят байки о великой команде , о выдающейся игре бггг.
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Lanes D'ark
Ответ Wff
Тренер сборной не входит в топ-8 ??????
Ага, примечательное событие, интересно о чем это говорит 🤷🏼‍♂️
0
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Металлистник
Ответ Serge Vendino
Интересно, что действующий двукратный подряд один голос все получил. Почему так недооценивают Фёдорова?
+2 от болельщика Торпедо
+1
-1
0
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SevaL
Нормальный президент в первую очередь думает о финансах.
Тут Николаич просто вне конкуренции. А если еще игра привлекательная, да с результатом...
Всего 6 из 21?))
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Caniball
Ответ Дядя Федор Макларен
Северсталь зрелищно проиграла 7 матчей из 8 последних...
А где вы увидели в моем сообщении про Севу?
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Дядя Федор Макларен
Ответ Caniball
100% Цска, Ак Барс и Локо - имеют большие бюджеты, но играют в оборону, откат и не зрелищный хоккей. Смотреть их матчи нейтральному зрителю тяжело.
Северсталь зрелищно проиграла 7 матчей из 8 последних...
0
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Caniball
Ответ Саша Константинов
За что билялетдинова интересно?
100%
Цска, Ак Барс и Локо - имеют большие бюджеты, но играют в оборону, откат и не зрелищный хоккей.
Смотреть их матчи нейтральному зрителю тяжело.
+3
-3
0
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Lanes D'ark
Удивительно, но хоть где-то похоже на правду, думал там будут только Рот и Федя в топе, а тут Ларионов и Билл, уважение
0
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Кино Музыка
Вот что анонимность животворящая делает.
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Витольд Бубеный
А где Ротенберка???
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The Best 20
Фёдоров как минимум должен был быть в тройке
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Ми Ша
А Роман! Почему никто не лижет, а говорят правду?
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Дурачок
Это всё несистемные тренеры. Поверхностные.
+5
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