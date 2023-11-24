Руководители клубов КХЛ считают Ларионова лучшим тренером лиги. Билялетдинов – 2-й, Жамнов – 3-й
Руководители клубов КХЛ считают Игоря Ларионова лучшим тренером лиги.
В анонимном голосовании «Спорт-Экспресса» приняли участие представители 21 клуба КХЛ из 23, проигнорировали опрос лишь в «Локомотиве» и «Северстали».
Большинство руководителей (6 из 21) назвали Игоря Ларионова из «Торпедо» лучшим тренером в КХЛ на данный момент.
В топ-3 также вошли Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс», 4 голоса) и Алексей Жамнов («Спартак», 3).
По 2 голоса получили Олег Браташ («Лада»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Козырев («Северсталь»), по 1 голосу – Андрей Разин («Металлург») и Сергей Федоров (ЦСКА).
«Торпедо» под руководством Ларионова занимает 4-е место в таблице Запада, набрав 42 очка после 34 игр Фонбет Чемпионата КХЛ.
А вот Ларионов, Жамнов, Разин, Браташ - действительно показывают отличную работу.
И я бы не делил их на место и не сравнивал кто лучше. Все четверо - молодцы!
В 2008 году введён в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто.
За то у Ромы ,,трудолюбивая семья " в глобальном рейтинге Forbes сразу три человека с фамилией Ротенберг: Аркадий, его брат Борис и сын Игорь. На троих они владеют активами общей стоимостью $6,2 млрд
Борис Романович это папаня недотренера
"Да Вы любого спросите. Где Любой? Вот он..."
Тут Николаич просто вне конкуренции. А если еще игра привлекательная, да с результатом...
Всего 6 из 21?))
Цска, Ак Барс и Локо - имеют большие бюджеты, но играют в оборону, откат и не зрелищный хоккей.
Смотреть их матчи нейтральному зрителю тяжело.