Руководители клубов КХЛ считают Ларионова лучшим тренером лиги. Билялетдинов – 2-й, Жамнов – 3-й

Руководители клубов КХЛ считают Игоря Ларионова лучшим тренером лиги.

В анонимном голосовании «Спорт-Экспресса» приняли участие представители 21 клуба КХЛ из 23, проигнорировали опрос лишь в « » и « ».

Большинство руководителей (6 из 21) назвали из «Торпедо» лучшим тренером в КХЛ на данный момент.

В топ-3 также вошли Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс», 4 голоса) и Алексей Жамнов (« », 3).

По 2 голоса получили Олег Браташ («Лада»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Козырев («Северсталь»), по 1 голосу – Андрей Разин («Металлург») и Сергей Федоров (ЦСКА).

«Торпедо» под руководством Ларионова занимает 4-е место в таблице Запада, набрав 42 очка после 34 игр Фонбет Чемпионата КХЛ.