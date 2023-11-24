Отношения Варана и тен Хага испорчены. Игрок недоволен выбором тренера в пользу Эванса и Линделефа (Daily Mail)

Теги Ницца Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Джонни Эванс Рафаэль Варан Харри Магуайр Каземиро Виктор Линделеф Эрик тен Хаг Жан-Клер Тодибо Джим Рэтклифф Футбол

У Варана плохие отношения с тренером «МЮ», Рафаэль и Каземиро могут уйти.

Джим Рэтклифф после вхождения в состав управленцев «Юнайтед» должен будет принять решение о будущем 30-летнего француза и 31-летнего бразильца. Клуб заплатил за обоих «Реалу» 112 миллионов фунтов в общей сложности. У них дорогие и долгосрочные контракты.

В этом сезоне у Каземиро есть проблемы с физикой, а Рафаэль Варан проиграл конкуренцию другим центральным защитникам и в глазах тренера Эрика тен Хага занимает место в конце иерархии игроков обороны.

Если хавбек не уйдет зимой, то летом 2024 года его будущее снова будет обсуждаться. Что касается защитника, то его отношения с тен Хагом практически разрушены, сообщает Daily Mail.

Считается, что между игроком и тренером состоялся открытый обмен мнениями после того, как Рафаэль не принял участия в дерби с «Манчестер Сити» (0:3) в конце октября. С тех пор француз лишь трижды вышел на замену.

Варан недоволен тем, что тен Хаг сперва делал выбор в пользу Джонни Эванса, а затем Виктор Линделеф играл вместе с Харри Магуайром, когда Эванс получил травму.

Ранее сообщалось, что «Бавария» следит за Вараном, но из-за его зарплаты считает трансфер нереалистичным. Покупка обошлась бы в 20-30 миллионов евро.

В качестве замены Варану в «Юнайтед» обсуждали кандидатуру Жан-Клера Тодибо из «Ниццы», но здесь может быть конфликт интересов из-за того, что Рэтклифф владеет французской командой.

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101 комментарий

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3fz64j5nvq
С кем у Тен Хага хорошие отношения в МЮ ?
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Ложный Латераль
Ответ 3fz64j5nvq
С кем у Тен Хага хорошие отношения в МЮ ?
С его бывшимм игроками, и с Бруну, которого он сделал капитаном)
+59
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Red
По ходу Тен Хагу не долго осталось
+50
-6
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Marcus-light
У Каземиро проблемы с физикой, Варан хуже Эванса, и другие "железные" решения Тен Хаага
+20
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Вертуальный
А кому ему выбирать если Варан через матч травмах
+18
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maskers
Ответ Marcus-light
У Каземиро проблемы с физикой, Варан хуже Эванса, и другие "железные" решения Тен Хаага
ну так это его задача как тренера подтягивать физику, где надо психику, где-то тактику игрокам.. а при нем все только диградируют..
легко сказать а у него физика упала хочу нового варана купите мне такого же только с физикой .. что за бред.. Один вопрос возникает зачем тогда 7хаг нужен ??? Это вам ребята вопрос которые его защищают, у Рональдо у вас не нападающий, и Варан лучший защитник последних 5 лет был в мире наряду с Рамосом и тд..
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кэпко
А с кем у лысого шарлатана из МЮ не разрушены отношения, напомните?
+21
-6
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Anttii
Походу один Магуайр с каменным лицом ждал своего шанса и перетерпел все унижения, зато сейчас один из лучших игроков последнего отрезка.
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AstaAsta
Ответ кэпко
А с кем у лысого шарлатана из МЮ не разрушены отношения, напомните?
С Антони
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Док163
Тен Хаг прямо спец по налаживанию личных отношений с игроками в коллективе.
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Трент 66
Очередные бесполезные трансферы сбитых летчиков.
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Максим Семин
Не помню, где косячил Варан в играх. Может и было, но я не помню
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Владислав Горшенин
Ответ Евгений Есиков
Если с Тен Хагом уже конфликтует не первый игрок значит не все так просто в команде. И тут два варианта. Либо тренер не может ладить с игроками и ему там не место , либо в МЮ настолько все плохо с подбором игроков и это говно будет ещё очень долго вычищать из клуба...
Роналду , Санчо , Де Хеа, теперь вот Варан , по слухам ещё ссоры с Ван-Биссакой. О каком построении футбола идёт речь , если этот самовлюбленный индюк ругается со всеми игроками ?
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Today I feel Qatari
Итог работы хага в МЮ:
- навез кучу шлака из голландии;
- разругался со всеми игроками;
- завалил напрочь подготовку к сезону результатом чего стала физическая неготовность и куча травм.

Но самое смешное, что есть еще уникумы, которые верят что это новая реинкарнация Ферги и надо просто немножко потерпеть
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Дмитрий Рабко
В этом сезоне у Каземиро есть проблемы с физикой, а Варан
......
завалил математику.
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Aleksey Yashin
У Тен Хага конфликт с кет-то из игроков?
Никогда такого не было и вот опять!
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Today I feel Qatari
Ответ Street Fighter
То есть, Варан, игрок всегда отличавшийся профессионализмом и правильным отношением к делу, всегда выдерживающий и адекватно принимающий конкуренцию, обиделся на то, что его пару раз не поставили в состав (а он ведь ещё и только после травмы)? Варан хоть раз за карьеру был замечен в таком поведении? Ну хоть раз такое было? И ведь найдутся люди, которые в этот вброс будут верить
Я верю, что хаг достал уже всю раздевалку, что даже такие люди как Варан не выдерживают. Походу после ливера ждем нового интерима
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Мукунку хороший
Ответ 3fz64j5nvq
С кем у Тен Хага хорошие отношения в МЮ ?
С Рэшфордом)
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Astret
Купите Тен Хагу еще десяток голландцев, из Аякса непременно.
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Today I feel Qatari
Ответ Alexander Yavriantz
Ну и ещё взял первый трофей за 6 лет, не стоит забывать. Однако со вторым сезоном явно что-то пошло не так. Посмотрим, что Рэтклиф решит, там вроде строго профессиональный подход будет. Если решит оставить, значит не всё ещё потеряно с этим тренером.)
Если Рэтклифф уберет Мерто, то хаг слетит на следующий день, потому что условный Митчелл (да и любой другой адекватный спортдир) с этим скандальным и неуживчивым тренером работать не будет. Смысл держаться за гонор хага был бы если бы он реально ставил что-то уникальное, типа Пепа или Клоппа. Но для среднего тренера у хага черезчур много закидонов
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Евгений Есиков
Если с Тен Хагом уже конфликтует не первый игрок значит не все так просто в команде. И тут два варианта. Либо тренер не может ладить с игроками и ему там не место , либо в МЮ настолько все плохо с подбором игроков и это говно будет ещё очень долго вычищать из клуба...
+3
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Артём Алиев
Ответ Максим Семин
Не помню, где косячил Варан в играх. Может и было, но я не помню
Я помню, самый свежий в матче с Копенгагеном. Один год привез.
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Isa Babaev
Ответ Red
По ходу Тен Хагу не долго осталось
Это всем уже ясно, руководство МЮ ищут кандидатов, как найдут выкинут физрука
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Армавирский
Тен Хаг не фонтан, но Варан тоже тот еще нытик, он еще в Реале на Пепе жаловался
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Фрэнк Канистра
Вообще если ты проигрываешь конкуренцию Эвансу, который никогда не был топом, а сейчас и подавно уже пенсия на горизонте, то это похороны карьеры и дальше только Саудовская Аравия ждет. Еще и травмат постоянный Ящер.
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Влад Безруков
Варан снова хотел сломаться, но Тен Хааг не даёт ему это сделать
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Артём Алиев
Ответ Mike_Podolyan
А еще что-то на Роналду гнали. Этот тен хаг чистый🤡 Прав был Криш.
Началось, персофаны ликуют, даже если одно с другим не связано, а источники информации the Sun или Daily mail. Даже Сульшер признал ошибкой тот факт, что Криштиану вернулся.
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Даниил Богатырёв
Ответ red hikkikomori
"Считается, что между игроком и тренером состоялся открытый обмен мнениями после того, как Рафаэль не принял участия в дерби с «Ман Сити» (0:3) в конце октября" Это все на лобном месте происходило?)
Голосованием решат оставлять Варана или нет
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r24y48pvqr
Магуйаера уважать Я стал еще больше
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Артём Алиев
Ответ 3fz64j5nvq
С кем у Тен Хага хорошие отношения в МЮ ?
С Рэшфордом, вон каждый матч в старте, даже, если ходит пешком по полю.
Пс: но на самом деле, я думаю, газетчикам лишь бы дать волю и повод раздуть. Хотя вопросы к ТХ есть. Но разве не глупо отрицать тот факт, что Варан был плох в последних матчах ? Или то, что он по кд в палате? А есть более стабильные игроки, пусть и не хватающие звезд с неба.
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Garrry
Варана на выход, пожалуйста! Если в прошлом сезоне мобильный Мартинес успевал за ним подчищать то в паре с другими цз это дорогой баласт. Вышел вместо Эванса на замену с Коппенгагеном и сразу два мяча из центральной зоны. Травмат и рекордсмен по между ног и рикошетам
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Евгений Есиков
Ответ Владислав Горшенин
Роналду , Санчо , Де Хеа, теперь вот Варан , по слухам ещё ссоры с Ван-Биссакой. О каком построении футбола идёт речь , если этот самовлюбленный индюк ругается со всеми игроками ?
Согласен.
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charly001
Мю нельзя брать игроков звездных и которые блеснули. , деньги на ветер
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Грозовая Тень
А можно их обоить убрать? И лысого шарлатана, и этого хрустального нытика
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dvo
Тысячу раз писал фальшивый Боосссс!
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krasno-siniyman
Я Тодибо в football manager 23 всегда подписываю, вырастает в топ защитника))
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Дмитрий Леонтьев
У них были отношения, жесть
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Андерлехт Брюггевич
Боже, Джонни Эванс еще живой?
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Алексей Ненахов
Ответ 3fz64j5nvq
С кем у Тен Хага хорошие отношения в МЮ ?
С руководством МЮ
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S. A.
Ответ 3fz64j5nvq
С кем у Тен Хага хорошие отношения в МЮ ?
С Антони и Онаной
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Adil_K
Ответ PIT-BUL
а что вы все набросились на Хага? разве он не прав? Варан норм ЦЗ ) но есть одно но!!! его травматичность!!! Хаг просто пытается поиграть в 4 СТАБИЛЬНЫХ защитника хотя бы пару матчей. а не менять четверку каждую игру из за варана и шоу. посмотрите сколько сочетаний было за 10 игр. нужен стабильный состав для начала. Я злой на Хагп и на команду. но увольнение это не панацея. то что форвард забивает раз в 16 матчей тоже Хаг виноват? что онана пустил роковых бабочек тоже его вина?? Думаю МЮ встанет на рельсы к зиме, и всем придется переобуваться
Так он не может нормализовать отношения в коллективе или с коллективом. А он, на секунду, менеджер. То есть это его прямая обязанность выстраивать коммуникации ради результата. Он может быть жестким и авторитарным или мягким и своим – это не важно, важен результат. Но они играют непонятно как, идут на последнем месте в группе ЛЧ. В коллективе: выгнал старую звезду, отстранил молодую звезду и продолжает находить новые конфликты.
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помада Терезы
Роналду первый выкупил кто есть такой Тен Хаг
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Геннадий Киселев
Бедолага Варан. А там ещё Мюллер Алипа в маню задвинет. Надо убегать.
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Sergi Barjuan
Кьо знает сколько МЮ надо будет заплатить ему в случае увольнения?
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Сарсен Абдрахманов
Может у Эрика предвзятое отношение к экс-игрокам Реала?🤔
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Le Tallec
Ну хоть не из-за холодильника!
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porosenochek
Я правильно понимаю, что "открытый обмен мнениями" это разговор на повышенных тонах с накопившимися предъявами?
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Today I feel Qatari
Ответ Sergi Barjuan
Кьо знает сколько МЮ надо будет заплатить ему в случае увольнения?
15 миллионов
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Ivan Vlk
Тен Хаг наверное думал что Варан станет лучше из за этого играть, наивный
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Глебиньо
ну ..началось... Попкорн и наблюдаем...Уже мне,как болельщику стыдно...
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