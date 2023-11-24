У Варана плохие отношения с тренером «МЮ», Рафаэль и Каземиро могут уйти.

после вхождения в состав управленцев « » должен будет принять решение о будущем 30-летнего француза и 31-летнего бразильца. Клуб заплатил за обоих «Реалу» 112 миллионов фунтов в общей сложности. У них дорогие и долгосрочные контракты.

В этом сезоне у есть проблемы с физикой, а Рафаэль Варан проиграл конкуренцию другим центральным защитникам и в глазах тренера занимает место в конце иерархии игроков обороны.

Если хавбек не уйдет зимой, то летом 2024 года его будущее снова будет обсуждаться. Что касается защитника, то его отношения с тен Хагом практически разрушены, сообщает Daily Mail.

Считается, что между игроком и тренером состоялся открытый обмен мнениями после того, как Рафаэль не принял участия в дерби с «Манчестер Сити» (0:3) в конце октября. С тех пор француз лишь трижды вышел на замену.

Варан недоволен тем, что тен Хаг сперва делал выбор в пользу , а затем играл вместе с , когда Эванс получил травму.

Ранее сообщалось, что «Бавария» следит за Вараном, но из-за его зарплаты считает трансфер нереалистичным. Покупка обошлась бы в 20-30 миллионов евро.

В качестве замены Варану в «Юнайтед» обсуждали кандидатуру Жан-Клера Тодибо из «Ниццы», но здесь может быть конфликт интересов из-за того, что Рэтклифф владеет французской командой.

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