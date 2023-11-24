Отношения Варана и тен Хага испорчены. Игрок недоволен выбором тренера в пользу Эванса и Линделефа (Daily Mail)
У Варана плохие отношения с тренером «МЮ», Рафаэль и Каземиро могут уйти.
Джим Рэтклифф после вхождения в состав управленцев «Юнайтед» должен будет принять решение о будущем 30-летнего француза и 31-летнего бразильца. Клуб заплатил за обоих «Реалу» 112 миллионов фунтов в общей сложности. У них дорогие и долгосрочные контракты.
В этом сезоне у Каземиро есть проблемы с физикой, а Рафаэль Варан проиграл конкуренцию другим центральным защитникам и в глазах тренера Эрика тен Хага занимает место в конце иерархии игроков обороны.
Если хавбек не уйдет зимой, то летом 2024 года его будущее снова будет обсуждаться. Что касается защитника, то его отношения с тен Хагом практически разрушены, сообщает Daily Mail.
Считается, что между игроком и тренером состоялся открытый обмен мнениями после того, как Рафаэль не принял участия в дерби с «Манчестер Сити» (0:3) в конце октября. С тех пор француз лишь трижды вышел на замену.
Варан недоволен тем, что тен Хаг сперва делал выбор в пользу Джонни Эванса, а затем Виктор Линделеф играл вместе с Харри Магуайром, когда Эванс получил травму.
Ранее сообщалось, что «Бавария» следит за Вараном, но из-за его зарплаты считает трансфер нереалистичным. Покупка обошлась бы в 20-30 миллионов евро.
В качестве замены Варану в «Юнайтед» обсуждали кандидатуру Жан-Клера Тодибо из «Ниццы», но здесь может быть конфликт интересов из-за того, что Рэтклифф владеет французской командой.
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легко сказать а у него физика упала хочу нового варана купите мне такого же только с физикой .. что за бред.. Один вопрос возникает зачем тогда 7хаг нужен ??? Это вам ребята вопрос которые его защищают, у Рональдо у вас не нападающий, и Варан лучший защитник последних 5 лет был в мире наряду с Рамосом и тд..
- навез кучу шлака из голландии;
- разругался со всеми игроками;
- завалил напрочь подготовку к сезону результатом чего стала физическая неготовность и куча травм.
Но самое смешное, что есть еще уникумы, которые верят что это новая реинкарнация Ферги и надо просто немножко потерпеть
......
завалил математику.
Никогда такого не было и вот опять!
Пс: но на самом деле, я думаю, газетчикам лишь бы дать волю и повод раздуть. Хотя вопросы к ТХ есть. Но разве не глупо отрицать тот факт, что Варан был плох в последних матчах ? Или то, что он по кд в палате? А есть более стабильные игроки, пусть и не хватающие звезд с неба.