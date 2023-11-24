НХЛ. «Филадельфия» против «Рейнджерс», «Бостон» играет с «Детройтом», «Вашингтон» примет «Эдмонтон», «Каролина» сыграет с «Тампой»
«Филадельфия» принимает «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» сыграет с «Эдмонтоном», «Каролина» – с «Тампой», «Миннесота» будет противостоять «Колорадо».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 ноября, 21.00, «TD Garden»
- 0:1 – 5 Комфер (Рэймонд, Гостисбеер)
- Дата проведения
- 24 ноября, 21.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 24 ноября, 22.00, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 24 ноября, 23.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 24 ноября, 23.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 24 ноября, 23.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 24 ноября, 23.30, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 24 ноября, 23.30, «Honda Center»
- Дата проведения
- 25 ноября, 02.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 25 ноября, 03.30, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 25 ноября, 04.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 25 ноября, 04.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 25 ноября, 04.30, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 25 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 25 ноября, 06.00, «Climate Pledge Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
let’s go Caps!!!
1. Обойдёт ли Овечкин Хоу?
2. Абрамс или Леопард?
Отвечают ириска и мыкола, помогает Суворов ;)
Айлам упасть еще ниже дна
Кучу деклассировать соперника
Всем нашим удачи! И конечно на сладкое подводная дуэль с касатками, выпускайте Кракена! 😈
Травмы помешали - давайте пожалеем бедненького бугага)
с другой стороны, у Эдмонтона слабейшая оборона в лиге, даже хосэ наверное лучше
Я бы пожалуй поставил на Вашингтон, но вполне может оказаться что бензин у них кончился
Кросби набрал 13 очков ( 9-4 ) в 8 выездных играх этого сезона. Он занимает первое место по голам на выезде в текущем сезоне, на втором и третьем месте Бедард и Панарин ( 8 в 11играх) .
Тоже склоняюсь к просмотру Филы. Тортс не даст скучать никогда.
Да и Пэнэрина в прямом эфире еще не видел. ;)
недавно с сан хосе тусили, в начале сезона
https://www.instagram.com/p/CyRJ3_XOiu4/