НХЛ. «Филадельфия» против «Рейнджерс», «Бостон» играет с «Детройтом», «Вашингтон» примет «Эдмонтон», «Каролина» сыграет с «Тампой»

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«Филадельфия» принимает «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Вашингтон» сыграет с «Эдмонтоном», «Каролина» – с «Тампой», «Миннесота» будет противостоять «Колорадо».

Регулярный чемпионат

Бостон – Детройт 0:1 (1 период)
Дата проведения
24 ноября, 21.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Комфер (Рэймонд, Гостисбеер)

 

Филадельфия – Рейнджерс 0:2 (1 период)
Дата проведения
24 ноября, 21.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Зибанежад (Крайдер, Уилер)
0:2 – 1 Крайдер ()

 

Чикаго – Торонто
Дата проведения
24 ноября, 22.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Нэшвилл
Дата проведения
24 ноября, 23.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Эдмонтон
Дата проведения
24 ноября, 23.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Коламбус
Дата проведения
24 ноября, 23.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Монреаль
Дата проведения
24 ноября, 23.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Лос-Анджелес
Дата проведения
24 ноября, 23.30, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Баффало – Питтсбург
Дата проведения
25 ноября, 02.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Айлендерс
Дата проведения
25 ноября, 03.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Виннипег
Дата проведения
25 ноября, 04.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Тампа-Бэй
Дата проведения
25 ноября, 04.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Колорадо
Дата проведения
25 ноября, 04.30, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Калгари
Дата проведения
25 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Ванкувер
Дата проведения
25 ноября, 06.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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108 комментариев

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Alex Rastrelli
Вся хейтерня в сборе, теперь нужно чтобы Вашингтон и Саня не подвëл! 💪👊
+16
-4
+12
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e1ther - e1ther
Хоккей и конькобежный спорт в одно время и на одной площадке,это мы смотрим
let’s go Caps!!!
+19
-8
+11
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Alex Rastrelli
Наказать бегунка и Ганса, ожидается возвращение Фегервари и Кузи, Вашингтону победить, Ови забить!
+19
-9
+10
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Stan Giroux
Вашингтон против Эдмонтона - грядет вселенский срач в комментах, думаю поинтереснее самой игры будет
+9
-1
+8
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Кино Музыка
Хороший вечер. Глянуть на Бедарда, потом Вашингтон, следом Тампа. Всем трем успехов.
+10
-3
+7
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hhlg
Два ключевых вопроса:
1. Обойдёт ли Овечкин Хоу?
2. Абрамс или Леопард?
Отвечают ириска и мыкола, помогает Суворов ;)
+12
-5
+7
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oberkorn
Думается, что акулы в районе 350 шайб наловят в конце сезона
+6
0
+6
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hhlg
Ответ Alex Rastrelli
Он до сих пор на травме, не знаю, дотянет до гольфа?
Как раз к полям для гольфа восстановится. Бегунку уже своего тренера взяла, осталось мамку на кухню и папку коньки точить. Прикинь если б Овечкин так блатовал в Кэпс, как бы тут все орали
+10
-4
+6
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paha
Сане хет-трик в пустые, когда на льду будет бегунок , чтоб хейтеры ушли в закат ))
Айлам упасть еще ниже дна
Кучу деклассировать соперника
+13
-9
+4
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Вашингтон Кэпиталз, удачи и победы. Капитан, капитан улыбнитесь :)!!!
+5
-1
+4
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Егор Ковынёв
Ох и интересный вечер, плавно перетекающий в ночь и утро нас ждёт 🔥
Всем нашим удачи! И конечно на сладкое подводная дуэль с касатками, выпускайте Кракена! 😈
+4
0
+4
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Андрей Синицын
Ответ Ферзь на р1
Какие мысли насчёт Вашиков?
Овечкин трёшку отгрузить... и этого хватит для победы в основное время
+4
0
+4
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Vince Nail
Ответ Ферзь на р1
Какие мысли насчёт Вашиков?
В заголовке уже написали - «Вашингтон» примет.
+9
-6
+3
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hhlg
Ответ IrbIS
МакДи великолепный в следующем сезоне оформит 1000 поинтов, в 27 лет, будет первым после грецкого кто сделает 2000 поинтов за карьеру...жаль Кросби травмы помешали, привезти к концу карьеру асечкину 500+ поинтов было бы хорошо
70 шайб в этом сезоне выбьет?
Травмы помешали - давайте пожалеем бедненького бугага)
+8
-6
+2
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ovi1000
Ответ IrbIS
МакДи великолепный в следующем сезоне оформит 1000 поинтов, в 27 лет, будет первым после грецкого кто сделает 2000 поинтов за карьеру...жаль Кросби травмы помешали, привезти к концу карьеру асечкину 500+ поинтов было бы хорошо
-Ну смешной)) Он в своей команде на пятом месте среди бомбардиров в сезоне))
+2
0
+2
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bes_na_tatami
королям продолжить победную серию на выезде!
+2
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Alex Rastrelli
Ответ hhlg
Как раз к полям для гольфа восстановится. Бегунку уже своего тренера взяла, осталось мамку на кухню и папку коньки точить. Прикинь если б Овечкин так блатовал в Кэпс, как бы тут все орали
Бедный Коннорейный, не жилец.
+3
-1
+2
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Stan Giroux
Ответ hhlg
Два ключевых вопроса: 1. Обойдёт ли Овечкин Хоу? 2. Абрамс или Леопард? Отвечают ириска и мыкола, помогает Суворов ;)
О, диванные войска опять в хоккейной ветке
+2
-1
+1
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Так и называются - пляжник, только на английском)
Бич Мэн)
+1
0
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серый серый волк
Ответ Ферзь на р1
Какие мысли насчёт Вашиков?
Лимит везения лысого не бесконечен. Уже баффало должны были проиграть, но эти оболтусы в очередной раз облажались и пустили за минуту до конца
с другой стороны, у Эдмонтона слабейшая оборона в лиге, даже хосэ наверное лучше
Я бы пожалуй поставил на Вашингтон, но вполне может оказаться что бензин у них кончился
+4
-3
+1
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HCBV
Ответ Алексей Иванов
а почему так рано начало матчей? что за пьянка?
День поедания индейки ))
+1
0
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DarmoeD
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Блин у меня ВК вторую игру молний не показывает. Но всё равно за Тампу!
Здарова. Есть вроде в списке показа сегодня https://vk.com/wall-212129746_387983
+1
0
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e1ther - e1ther
Ответ Алексей Иванов
а почему так рано начало матчей? что за пьянка?
Пенс могли бы быть символом этого праздника,но их не за что благодарить)
+2
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Джон Мщузавсех
Какая прекрасная замена Проворову у Филы.
+1
0
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DarmoeD
2 минуты - 2 шайбы. Хорошее начало у копов
+1
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Сегодня Вася в рамке будет играть! С возвращением, Вася!
+1
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Пинающий Достоинства
Время матчей кайффф
+1
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Алексей Иванов
а почему так рано начало матчей? что за пьянка?
+1
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Блин у меня ВК вторую игру молний не показывает. Но всё равно за Тампу!
+1
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sk0208827
В Баффало Питтсбург набирал очки в 17 из последних 19 игр ( 14-2-3 ) начиная с 30 марта 2012 г.
Кросби набрал 13 очков ( 9-4 ) в 8 выездных играх этого сезона. Он занимает первое место по голам на выезде в текущем сезоне, на втором и третьем месте Бедард и Панарин ( 8 в 11играх) .
+2
-1
+1
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vzi
Ответ DarmoeD
Фила-Рейнджерс менее предсказуемый матч, в другой паре у Детройта маловато шансов
Согласен.
Тоже склоняюсь к просмотру Филы. Тортс не даст скучать никогда.
Да и Пэнэрина в прямом эфире еще не видел. ;)
+1
0
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Bedard
Ови забьет!!!🤟 Бегунок будет наказан!!! 👊
+2
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DarmoeD
Рейнджэрс надо побеждать соперника по дивизиону обязательно как и предыдущий матч. Нельзя дарить очки
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Pink Floyd1276
Ответ Суворов Антон
Сегодня Оттава.. Брок Нельсон сейчас в хорошем позитивном настрое, поэтому думаю 1_2 забьёт (почему бы на хет_трик не замахнуться).. Верю в Бо, защиту, вратарский тандем и схемы тренера Ламберта. Айлендерс!
Тогда уж в Брока надо верить, а не в Бо.
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Stan Giroux
Ответ hhlg
А ты не понял, что спортс ру это далеко не про спорт?) Зайди в любую тему с Овечкиным)
Ну так Овечкин сам политоты не чурался, как и Панарин например, сами поводы давали. А вот тема авдеевок в хоккейной ветке дня все еще остается нераскрытой
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серый серый волк
Ответ Авл Агерий
Кракен в этом году не впечатляет.
судя по результатам дела налаживаются у них
недавно с сан хосе тусили, в начале сезона
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IrbIS
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Vince Nail
Ответ hhlg
Два ключевых вопроса: 1. Обойдёт ли Овечкин Хоу? 2. Абрамс или Леопард? Отвечают ириска и мыкола, помогает Суворов ;)
Отвечаю на вопрос 2.
https://www.instagram.com/p/CyRJ3_XOiu4/
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ hhlg
onhockey tv через любой впн
Спасибо. Попробую
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Stan Giroux
Ответ hhlg
Сказал Стэн сидя в окопе
А мне то зачем в окоп? Разве я тут полит срачи развожу?
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Cube Litening C:68X
Ответ Суворов Антон
Стероиды для ’качков’, я против стеройдов.. Я пляжник.. Мне немного протеина, немного гейнера плюс витамины - этого хватает..
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hhlg
Ответ Stan Giroux
Да в каждой ветке, то про авдеевки, то про леопарды. Это же про хоккей, да?
Тут свой вайб, ты просто поздно пришёл
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vfrcbv
давно копы не забивали
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Джон Мщузавсех
И грозному ибаке Бостону присунули.
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Pink Floyd1276
Ответ Stan Giroux
Сегодня Монреаль, так что есть даже шансы на победу
6:5 😁
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Stan Giroux
Ответ oberkorn
Думается, что акулы в районе 350 шайб наловят в конце сезона
Сегодня Монреаль, так что есть даже шансы на победу
+1
-1
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Алексей Иванов
Ответ HCBV
День поедания индейки ))
ааа точно)
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sk0208827
Ответ GSA1214
А где Баффало Питтсбург??
матч указан, как не заметил?
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hhlg
Ответ Stan Giroux
А мне то зачем в окоп? Разве я тут полит срачи развожу?
А где ты увидел полит срач?
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Alex Rastrelli
Ответ Pink Floyd1276
Да забил он уже, забил (на хоккей).
С тобой всё ясно, мальчик- молдованчик!
+1
-1
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