НХЛ. «Филадельфия» против «Рейнджерс», «Бостон» играет с «Детройтом», «Вашингтон» примет «Эдмонтон», «Каролина» сыграет с «Тампой»

«Филадельфия» принимает «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграет с « », « » – с « », « » будет противостоять «Колорадо».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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