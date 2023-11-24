Трусова об учебе в МГУ: «Дают список по русской литературе на полгода. Я ни разу не смогла прочитать список. Посмотрела и думаю: ммм»
Александра Трусова рассказала об учебе в МГУ.
Фигуристка дала интервью Евгении Медведевой.
– Ты говорила недавно, что пропускаешь пары в МГУ. Все еще так?
– Да, конечно. Думаю, что это понятно. Я не успеваю на все. У меня индивидуальный график обучения. Все все понимают, я стараюсь как могу успевать.
– У меня с МГУ и с индивидуальным графиком не сложилось. Здорово, что не у всех так.
– Сейчас я вообще в двух университетах: на очке в МГУ и на заочке в РГУФКе.
– Есть ли у тебя любовь к чтению?
– Вернемся к МГУ. По русской литературе сейчас в МГУ дают список, который ты должен прочитать за полгода. Я пока ни разу не смогла список за раз прочитать. Я посмотрела и думаю: ммм.
Книги, которые нравятся мне, если я погрузилась, то буду читать, но начать мне сложно.
– Кем ты видишь себя в будущем в плане журналистики: печатный журналист, комментатор, ведущий?
– После этого года у нас будет разделение на модули. И как раз мы должны это выбрать. Я, конечно, решила. Мне это проще дается, чем всем моим однокурсницам и однокурсникам. Когда я у них спрашиваю, они говорят: не знаю, может, это, может, то, это самое сложно, что можно решить. Я точно не печатный, а что-то вести. Телевизионная ведущая – да.
– Про что бы была твоя передача? Про животных, может быть?
– Самый банальный ответ – да. Я даже задумывалась, но пока не пришла к какому-то интересному, новому, необычному решению и проекту. Если придумаю, это увидят, – сказала Трусова.
Жаль, что МГУ до такого скатился...
Я понимаю, что Саша не одна такая, но у Саши всё как-то слишком просто с учёбой.
Еще более ранний пассаж об учебе потряс: https://www.sports.ru/figure-skating/1115559468-trusova-ob-uchebe-v-mgu-ne-vsegda-xozhu-no-starayus-kogda-est-vremya-n.html
Пришел мужчина... ну слышали вы хоть раз чтобы студент(ка) так говорили о преподавателе?
– Кем ты видишь себя в будущем в плане журналистики: печатный журналист, комментатор, ведущий?*
Следующий вопрос как будто издевательский. Хорошо что не спросила «Хотела бы ты стать писателем?»
В России 5-10 реально топовых вузов. Я училась в одном из них - в СПбГУ. Отлично понимаю, КАК надо учиться в таком вузе, если ты учишься, а не по индивидуальному плану иногда приходишь.
По индивидуальному плану может учиться девушка уровня Мария Склодовская-Кюри, а не прости господи..Саша Трусова, так и не осилившая даже базовый список литературы.
Жаль, что даже топ-вуз скатился до такого уровня обучения.
А тут МГУ, литература - как база для всей специальности (журналистика!) и вот так.
В данном случае ведь и практических знаний быть не может, потому что вся работа не связана с журналистикой.
Если Саша так любит животных , почему не пошла в Ветеринарную академию ? Выучилась бы , открыла свой приют - больницу и занималась любимым делом .