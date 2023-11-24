Трусова об учебе в МГУ: «Дают список по русской литературе на полгода. Я ни разу не смогла прочитать список. Посмотрела и думаю: ммм»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова рассказала об учебе в МГУ.

Фигуристка дала интервью Евгении Медведевой.

– Ты говорила недавно, что пропускаешь пары в МГУ. Все еще так?

– Да, конечно. Думаю, что это понятно. Я не успеваю на все. У меня индивидуальный график обучения. Все все понимают, я стараюсь как могу успевать.

– У меня с МГУ и с индивидуальным графиком не сложилось. Здорово, что не у всех так.

– Сейчас я вообще в двух университетах: на очке в МГУ и на заочке в РГУФКе.

– Есть ли у тебя любовь к чтению?

– Вернемся к МГУ. По русской литературе сейчас в МГУ дают список, который ты должен прочитать за полгода. Я пока ни разу не смогла список за раз прочитать. Я посмотрела и думаю: ммм.

Книги, которые нравятся мне, если я погрузилась, то буду читать, но начать мне сложно.

– Кем ты видишь себя в будущем в плане журналистики: печатный журналист, комментатор, ведущий?

– После этого года у нас будет разделение на модули. И как раз мы должны это выбрать. Я, конечно, решила. Мне это проще дается, чем всем моим однокурсницам и однокурсникам. Когда я у них спрашиваю, они говорят: не знаю, может, это, может, то, это самое сложно, что можно решить. Я точно не печатный, а что-то вести. Телевизионная ведущая – да.

– Про что бы была твоя передача? Про животных, может быть?

– Самый банальный ответ – да. Я даже задумывалась, но пока не пришла к какому-то интересному, новому, необычному решению и проекту. Если придумаю, это увидят, – сказала Трусова.

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116 комментариев

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N-fox
Иногда лучше поомолчать, чем рассказывать, как именно ты учишься на факультете журналистики. Саша, нечитающий журналист - это ж не журналист))
+145
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+142
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Fuksik
Трусова: я даже ни разу не смогла дочитать сам список до конца! 🤣 (шутка)
+103
-8
+95
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Elena Bogach
Ответ Fuksik
Трусова: я даже ни разу не смогла дочитать сам список до конца! 🤣 (шутка)
Так она разве не это имела ввиду??
+85
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Ataklena
Вспоминается анекдот про "Какого цвета учебник?"
Жаль, что МГУ до такого скатился...
+78
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Алина Бель
все что нужно знать о сегодняшнем мгу-дипломе(
+60
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Katerina Sunny
Очное по индивидуальному графику - это что за зверь? И что обсуждают индивидуально, если литература не прочитана?
Я понимаю, что Саша не одна такая, но у Саши всё как-то слишком просто с учёбой.
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exshepardjack
как бесят все эти индивидуальщики. печатайте тогда что ли им дипломы другого цвета
+44
0
+44
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Юлия Васильева
Окей, я видимо никогда не пойму таких людей, которые учатся в одном из главных вузов страны, при этом не стыдясь говорить, что даже список литературы осилить не могут🥲🤡 Люди, которые пятую точку рвут, учатся 24/7, чтобы попасть в данный вуз, просто плачут в сторонке
+37
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+37
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papadok
Иногда читаешь - и ловишь себя на мысли - таких не бывает, нельзя же так палиться. А потом понимаешь - да они такие и есть! И это пузырится о том, что будет журналистом! Если человек всю жизнь прыгал, понятно, когда ему думать было. Женя её еще простила, могла бы про книги, которые понравились из списка, спросить.
Еще более ранний пассаж об учебе потряс: https://www.sports.ru/figure-skating/1115559468-trusova-ob-uchebe-v-mgu-ne-vsegda-xozhu-no-starayus-kogda-est-vremya-n.html
Пришел мужчина... ну слышали вы хоть раз чтобы студент(ка) так говорили о преподавателе?
+33
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Mion
Ответ Katerina Sunny
Очное по индивидуальному графику - это что за зверь? И что обсуждают индивидуально, если литература не прочитана? Я понимаю, что Саша не одна такая, но у Саши всё как-то слишком просто с учёбой.
А меня удивляет, почему бывший спортсмен может учиться по индивидуальному плану, а какой-нибудь мальчик-стажер, совмещающий работу и учебу, нет. В чем разница? Она ведь даже не выступает, не привязана к графику соревнований и вот это все
+31
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Olga Komarova
Ммм, какой хороший журналист получится!
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juliamart
Чистосердечное признание зато про список))Вообще, совмещать МГУ с другим Вузом... Невероятное самомнение и поверхностность.
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Варлампий Варлампий
Это печально. Потом пристроят на гос должность и будет руководить плебсом вот такой вот чинуш.
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Илья Савчук
Некогда престижный факультет превращается просто в посмешище благодаря вот таким персонам.
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Александр Константинов
*Книги, которые нравятся мне, если я погрузилась, то буду читать, но начать мне сложно.

– Кем ты видишь себя в будущем в плане журналистики: печатный журналист, комментатор, ведущий?*

Следующий вопрос как будто издевательский. Хорошо что не спросила «Хотела бы ты стать писателем?»
+24
-1
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метель
как можно получать два высших образования одновременно, человеку,не сумевшему до конца прочитать список литературы?
+23
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ribikorto
Еще несколько лет назад поступать не в спортивный вуз решались только лучшие и самые одаренные в плане учебы фигуристы потому что совмещать со спортом слишком сложно. Те у кого с учебой было сложнее даже иногда в спортивный на заочку поступали. А сейчас пожалуйста по два вуза одновременно, светская жизнь, гастроли с шоу и так далее. И это у девочек которые совсем не кажутся вундеркиндами. Даже удивительно что Медведеву с МГУ прокатили, сейчас какой-то проходной двор для девочек-фигуристок а не учеба.
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Sarumian
МГУ: Спасибо, что поднимаешь наш авторитет среди ВУЗов !
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MyCA
Саша даже список не может добить, преподы вы что так зверствуете?
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Александр Шульгин
Пока читал смеялся. Дочитал стало грустно МГУ похоже полностью деградировал как учебное заведение
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Zooey Glass
Ответ Fuksik
Трусова: я даже ни разу не смогла дочитать сам список до конца! 🤣 (шутка)
А она вроде это и сказала! Перечитайте. Ее удивила длина списка. Не осилила не то что книги, а даже их названия...
+17
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Ataklena
Ответ N-fox
Иногда лучше поомолчать, чем рассказывать, как именно ты учишься на факультете журналистики. Саша, нечитающий журналист - это ж не журналист))
Чукча не читатель...
+18
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alexnew
Ответ Алина Бель
все что нужно знать о сегодняшнем мгу-дипломе(
Давайте не будет за все МГУ говорить. Речь о журфаке, насколько я понимаю, а не о мех-мате или каком-то другом серьезном факультете. Впрочем, говорят, сейчас и на мех-мате уровень студентов упал, так как 4 года подряд ДВИ проводится дистанционно...
+19
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Vasily Ivanov
Скоро будет анекдот : Встречаются две журналистки ,Саша и Алина .......
+17
-3
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private dancer
Ответ Mion
А меня удивляет, почему бывший спортсмен может учиться по индивидуальному плану, а какой-нибудь мальчик-стажер, совмещающий работу и учебу, нет. В чем разница? Она ведь даже не выступает, не привязана к графику соревнований и вот это все
Разница исчисляется в денежном эквиваленте )
+14
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Алена Иванова
Ну какая ведущая. С речью беда, на камеру вечно зажимается.
+14
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Лучшее_враг_хорошего
Как хотите..но это не учеба в МГУ. Это профанация.
В России 5-10 реально топовых вузов. Я училась в одном из них - в СПбГУ. Отлично понимаю, КАК надо учиться в таком вузе, если ты учишься, а не по индивидуальному плану иногда приходишь.
По индивидуальному плану может учиться девушка уровня Мария Склодовская-Кюри, а не прости господи..Саша Трусова, так и не осилившая даже базовый список литературы.
Жаль, что даже топ-вуз скатился до такого уровня обучения.
+13
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Марьяж
Ответ метель
как можно получать два высших образования одновременно, человеку,не сумевшему до конца прочитать список литературы?
не учившемуся в школе 🤣
+14
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Glyb Aleksey
Что она мучается и позорится? Сразу бы диплом купила, так было бы проще и легче. Не, ну сейчас ей по максимуму зачеты и экзамены автоматом, потом нанятый условный "писака" из аспирантов диплом напишет, который автоматом примут, а толку? Результат-то один - диплом в кармане, а в чердаке все-равно пусто.
+14
-1
+13
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flyhigh
Ответ Elena Bogach
Так она разве не это имела ввиду??
Я тоже так подумала😁
+13
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Gilonjon862
Зачем идти на ведущего если боишься камер и не имеешь грамотной речи? Надо отдать это дело профессионалам, у нас хватает кринжовых фигуристок ведущих.
+13
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pasmike
"Я ни разу не смогла прочитать список. Посмотрела и думаю: что это за буквы-то?"
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Beriya
Почему не отчисляют даже если платит?
+13
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Эразм
Всё что нужно знать-Я не смогла прочесть список.
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Revery
Мда-а-а, сразу вспоминается, как на вечернем отделении ВУЗа, взрослых дядь и тёть, которые уже по десятку лет отработали по этой специальности и могут сами здесь лекции читать (а пришли тупо за корочками о в/о), дрючили за тезисно записанные конспекты по общему предмету типа экономики или философии.
А тут МГУ, литература - как база для всей специальности (журналистика!) и вот так.
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Вася Вася
Трусовой не сказали, что нужно не список читать, а литературу, там указанную?
+11
-1
+10
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мистер бин
Что же их всех в ведущие тянет. Привыкли лицом светить и думают так всю жизнь будет. Зачитывать новости спорта на Матч Тв по суфлеру всю жизнь, можно что-то и поинтересней найти.
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Vasily Ivanov
Я бы на месте Крутихиной и Пилясова всерьез обеспокоился ...ведь после МГУ этих " журналисток " надо будет пристраивать , и не в какой нибудь " Бутовский гудок " а на самый популярный спортивный сайт ...
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Док Аксель
Там должен быть список по школьной программе за 7-й класс. Из престижного ВУЗа МГУ превратился в ПТУ...
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метель
Ответ Fuksik
Трусова: я даже ни разу не смогла дочитать сам список до конца! 🤣 (шутка)
так она это и озвучила
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catcher69
угадала все буквы но не смогла прочитать слово )))))))))))))))
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Сим Сим
А если бы Трусова выбрала медицинский институт?
+9
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Howard Norfolk
Очень стыдно, когда МГУ, превращается в ПТУ. Не могу понять, как можно перевестись , посредине. семестра, с физкультурного ,где Трусова не посетила ни одного занятия, на журналистику МГУ, хотя она даже ЕГЭ не сдавала. И неудивительно, что список литературы,у ней вызывает шок,ведь она даже имен таких не знает.
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Vasily Ivanov
Требую всем местным писателям немедленно выдать дипломы журфака МГУ ! Без посещений ,семинаров и экзаменов ! А чем мы хуже Трусовой?
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Katerina Sunny
Ответ Mion
А меня удивляет, почему бывший спортсмен может учиться по индивидуальному плану, а какой-нибудь мальчик-стажер, совмещающий работу и учебу, нет. В чем разница? Она ведь даже не выступает, не привязана к графику соревнований и вот это все
Я вообще не понимаю смысл такого образования. Если цель: стоять потом без знаний с микрофоном перед камерой, то можно это и сейчас без диплома делать.
В данном случае ведь и практических знаний быть не может, потому что вся работа не связана с журналистикой.
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Bartez1986
судя по всему, она название "Гаргантюа и Пантагрюэль" до конца не сможет дочитать
+8
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Dinarxxx
окончит на красную наверно)
+6
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catcher69
если бы это был список картьешичек )))))))
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Алина Бель
Ответ alexnew
Давайте не будет за все МГУ говорить. Речь о журфаке, насколько я понимаю, а не о мех-мате или каком-то другом серьезном факультете. Впрочем, говорят, сейчас и на мех-мате уровень студентов упал, так как 4 года подряд ДВИ проводится дистанционно...
не может качество обучения сильно отличаться на разных факультетах, поверьте - мне, выпускнице журфака времен Засурского вдвойне обидно(((
+6
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Arraches
Я как то заметила , что жаль , девочки не рассказывают о учёбе . Теперь поняла , лучше и не знать .
Если Саша так любит животных , почему не пошла в Ветеринарную академию ? Выучилась бы , открыла свой приют - больницу и занималась любимым делом .
+6
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+6
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