Пеп о возможном исключении «Сити» из АПЛ: «Вы спрашиваете так, будто нас уже наказали. Сейчас мы невиновны. Больше шансов, что я останусь, если мы будем в Лиге 1, чем в ЛЧ»
Пеп Гвардиола высказался по поводу обвинений в адрес «Ман Сити».
Клуб из Манчестера обвиняется в 115 нарушениях финансовых правил. Сообщалось, что если факт нарушений будет доказан, «Ман Сити» могут исключить из АПЛ.
«Я отвечу, когда у меня будет вердикт. Вы спрашиваете меня так, как будто нас уже наказали. В данный момент мы невиновны. Понимаю, люди хотят этого (понижения «Сити» в классе – Sports.ru), я чувствую это. Когда только вынесут вердикт, мы выступим с объяснениями.
Но, разумеется, я не планирую свое будущее исходя из того, останемся мы тут или вылетим в Лигу 1 (Лига 1 – третий дивизион в системе английского футбола – Sports.ru). Больше шансов, что я останусь, если мы окажемся в Лиге 1, чем если мы будем в Лиге чемпионов», – подчеркнул главный тренер «Манчестер Сити».
Гвардиола о снятии 10 очков с «Эвертона»: «Людям интересно, почему «Сити» не понижают в классе. Давайте подождем – если мы виноваты, нас накажут. Это два совершенно разных дела, сравнивать нельзя»
А как там «Сити» (плюс «Челси») – на фоне лишения очков «Эвертона» из-за ФФП?
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Дело времени-вас или суд накажет или Бог
вторая версия- арабские контракты заканчиваются на субсидии города в феврале-марте и власти хотят видимо продлить контракт на новых лучших для англичан условиях. и то и другое- наезд на арабов и не важна причина на почте религии или на посве бизнеса. и то и другое- это так поступают англичане веками)))
Наоборот тут похоже олды пытаются защитить себя от конкуренции)