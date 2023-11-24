Пеп о возможном исключении «Сити» из АПЛ: «Вы спрашиваете так, будто нас уже наказали. Сейчас мы невиновны. Больше шансов, что я останусь, если мы будем в Лиге 1, чем в ЛЧ»

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Д3 Англия финансовый фэйр-плей Футбол

Пеп Гвардиола высказался по поводу обвинений в адрес «Ман Сити».

Клуб из Манчестера обвиняется в 115 нарушениях финансовых правил. Сообщалось, что если факт нарушений будет доказан, «Ман Сити» могут исключить из АПЛ.

«Я отвечу, когда у меня будет вердикт. Вы спрашиваете меня так, как будто нас уже наказали. В данный момент мы невиновны. Понимаю, люди хотят этого (понижения «Сити» в классе – Sports.ru), я чувствую это. Когда только вынесут вердикт, мы выступим с объяснениями.

Но, разумеется, я не планирую свое будущее исходя из того, останемся мы тут или вылетим в Лигу 1 (Лига 1 – третий дивизион в системе английского футбола – Sports.ru). Больше шансов, что я останусь, если мы окажемся в Лиге 1, чем если мы будем в Лиге чемпионов», – подчеркнул главный тренер «Манчестер Сити».

Гвардиола о снятии 10 очков с «Эвертона»: «Людям интересно, почему «Сити» не понижают в классе. Давайте подождем – если мы виноваты, нас накажут. Это два совершенно разных дела, сравнивать нельзя»

А как там «Сити» (плюс «Челси») – на фоне лишения очков «Эвертона» из-за ФФП?

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46 комментариев

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VictorVallecano
Прочитал заголовок и подумал, что Пеп с Мансити переедут во Францию, если их накажут в АПЛ.
+86
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Алексей Мишин
«Сейчас мы невиновны, виновен Лудогорец»
+35
-8
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S1rAlex
Ответ wadwill13
а вот и политика по европейски. как только арабов надо заткнуть- начали удалять по их бизнесу))) вторая версия- арабские контракты заканчиваются на субсидии города в феврале-марте и власти хотят видимо продлить контракт на новых лучших для англичан условиях. и то и другое- наезд на арабов и не важна причина на почте религии или на посве бизнеса. и то и другое- это так поступают англичане веками)))
Именно поэтому злые англичане заставляют честнейшего мансура десятилетиями нарушать закон и ффп, искажать финансовую отчетность. Какие коварные англосаксы. Надо бы шапочку из фольги новую купить 😁
+28
-12
+16
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Buba
Если вышвырнут в 4 дивизион, вряд ли останешься.
+16
-8
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GibsonFlyingV
Ответ VictorVallecano
Прочитал заголовок и подумал, что Пеп с Мансити переедут во Францию, если их накажут в АПЛ.
Я тоже сперва не понял,причем здесь Франция подумал
+8
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Astret
Ответ S1rAlex
Именно поэтому злые англичане заставляют честнейшего мансура десятилетиями нарушать закон и ффп, искажать финансовую отчетность. Какие коварные англосаксы. Надо бы шапочку из фольги новую купить 😁
Нет, европейцы просто закрывают глаза на нарушения, пока исправно текут деньги. Это хуже, чем то что арабы делают. Так как наглядно показывают, что Европа это кучка лицемерных стран, которых можно купить с потрохами, если есть деньги.
+16
-9
+7
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k b
легче лудогорец во вторую болгарскую лигу отправить,эх Пеп))
+5
0
+5
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Jazzzz
Посмотрел бы Пепа в Чемпионшипе
+3
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Дядя ТУРА
убежит самый первый в ПСЖ.
+8
-6
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Everett Cooper
Дер Шпигел уже раскрыл ваши финансовые махинации
Дело времени-вас или суд накажет или Бог
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Homelender_666
Ответ Ман Сити
Почитай, есть в открытом доступе. Физрук фергюсон оправдывался после этой биографии, тоже есть в открытом доступе.
Сейчас кто только не пишет, чтобы получить незаслуженное внимание.
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Homelender_666
Ответ Ман Сити
Марк Халси выпустил мемуары, где раскрыл как судьи в том числе и он дружили с ферги, что строго запрещено правилами АПЛ. Так что есть даже свидетель. Но маню не обвинен ни в 1 нарушении. Интересно почему?
🤦‍♂️
+4
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Buba
Ответ заблокированному пользователю
Останется. Сите вернётся и всех грохнет. Готовьте смазку.
Без неё уже не можешь 🤣?
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Пет Рович
Ответ S1rAlex
Именно поэтому злые англичане заставляют честнейшего мансура десятилетиями нарушать закон и ффп, искажать финансовую отчетность. Какие коварные англосаксы. Надо бы шапочку из фольги новую купить 😁
А то они не в курсе были всего.
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wadwill13
а вот и политика по европейски. как только арабов надо заткнуть- начали удалять по их бизнесу)))
вторая версия- арабские контракты заканчиваются на субсидии города в феврале-марте и власти хотят видимо продлить контракт на новых лучших для англичан условиях. и то и другое- наезд на арабов и не важна причина на почте религии или на посве бизнеса. и то и другое- это так поступают англичане веками)))
+15
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Пользователь заблокирован
Ответ Ман Сити
Марк Халси выпустил мемуары, где раскрыл как судьи в том числе и он дружили с ферги, что строго запрещено правилами АПЛ. Так что есть даже свидетель. Но маню не обвинен ни в 1 нарушении. Интересно почему?
https://www.championat.com/football/news-5171501-uefa-oshtrafoval-barselonu-i-myu-za-narushenie-pravil-finansovogo-fejr-plej.html - и за это все молчат, хотя никто не снимал ни с кого очки.
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M93
Поэтому нужно отправить Эвертон в Чемпионшип, а Лудогорец дисквалифицировать из еврокубков на 2 года.
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Buba
Ответ заблокированному пользователю
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Buba
Ответ заблокированному пользователю
Ну если тебе без неё будет приятно, то давай без неё.
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Ответ Buba
Без неё уже не можешь 🤣?
Ну если тебе без неё будет приятно, то давай без неё.
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sema mixajlov
Ответ VictorVallecano
Прочитал заголовок и подумал, что Пеп с Мансити переедут во Францию, если их накажут в АПЛ.
ну там плюс минус один уровень футбола)
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Buba
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Не в стиле, а ты есть 🐪.
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Buba
Ответ заблокированному пользователю
Останется. Сите вернётся и всех грохнет. Готовьте смазку.
Походу загнулся ситттявый мультик 🤣
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Контрольный выстрел
Ответ TheFrosty
Пепка : «Вы спрашиваете так, будто я могу что-то выиграть с клубом из лиги 1, а не с коррупционным нефтяным мешком. Не надо меня считать за настоящего тренера.»
Фрося, переживай за некчемный Байер))
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Контрольный выстрел
Ответ How Hugging
Я бы посмотрел на пепку в 3 диве и деньгами в 3 миллиона на сезон
Тетрадку и дневник не забудь в портфель положить.
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#SharkTeam
Ответ S1rAlex
Нарушение правил ффп, искажение финансовой отчетности, заключение контрактов с подставными фирмами. В случае когда их прищучил уефа - еще препятствие расследованию. Мансур сумел купит КАС, вопрос лишь, сможет ли он купить ФА и АПЛ)
Почему это нормально вдруг запретить на свои деньги купить хороших игроков? Надо ломать эти правила как с делом Босмана
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#SharkTeam
Ответ S1rAlex
Нарушение правил ффп, искажение финансовой отчетности, заключение контрактов с подставными фирмами. В случае когда их прищучил уефа - еще препятствие расследованию. Мансур сумел купит КАС, вопрос лишь, сможет ли он купить ФА и АПЛ)
Так почему это вдруг стало проблемой тратить свои деньги на свой клуб сколько хочешь? Не в долг не в залог. Какие-то ффп придумали типа за устойчивость клубов. У Сити проблем с финансовой устойчивостью никаких нет.
Наоборот тут похоже олды пытаются защитить себя от конкуренции)
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S1rAlex
Ответ #SharkTeam
В чем они виноваты кроме того что тратят свои деньги на свой клуб?
Нарушение правил ффп, искажение финансовой отчетности, заключение контрактов с подставными фирмами. В случае когда их прищучил уефа - еще препятствие расследованию. Мансур сумел купит КАС, вопрос лишь, сможет ли он купить ФА и АПЛ)
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S1rAlex
Ответ Astret
Нет, европейцы просто закрывают глаза на нарушения, пока исправно текут деньги. Это хуже, чем то что арабы делают. Так как наглядно показывают, что Европа это кучка лицемерных стран, которых можно купить с потрохами, если есть деньги.
Тут согласен. Но делать этого шейха невинной овечкой - это смех. Так что, там жаба+гадюка классическая.
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Локоть Артеста
Ответ Astret
Нет, европейцы просто закрывают глаза на нарушения, пока исправно текут деньги. Это хуже, чем то что арабы делают. Так как наглядно показывают, что Европа это кучка лицемерных стран, которых можно купить с потрохами, если есть деньги.
Верно. Вон УЕФА и ФИФА за деньги песню Despacito на суахили готовы спеть.
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Пользователь заблокирован
Ответ S1rAlex
Именно поэтому злые англичане заставляют честнейшего мансура десятилетиями нарушать закон и ффп, искажать финансовую отчетность. Какие коварные англосаксы. Надо бы шапочку из фольги новую купить 😁
Да нет, конечно, англичашки хорошие. Абрамовича за "не такие" деньги уничтожили, хотя он хренову тучу бабла вложил в их футбол. Теперь шейхов решили прижимать. ФФП - это вообще инструмент влияния, а не работающий механизм.
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Игорь Ф,
А Л Ч 2022 заберут?
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Rumov
Может прогнуться на днях под какого крутого, чтоб заткнулись?
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Мария Голденштерн
Да, это жоска. (с)
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Локоть Артеста
Какие проблемы? Шейх переведет сколько нужно и все обвинения снимут и извинятся вдобавок.
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Ulukbek Kiyazov
Пеп красава, грамотный человек. Нет ещё вердикта, нет толком обоснованных обвинений. Есть слухи и домыслы, неподконтрольных документально. Максимум что клубу грозит это штраф и бан ТО. У меня возникает один вопрос, все нарушения связаны с первыми годами после прихода шейха Мансура, почему тогда никто не обвинил клуб? Тогда было типа норм, а сейчас нет? Лицемерие в чистом виде.
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