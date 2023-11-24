Пеп о возможном исключении «Сити» из АПЛ: «Вы спрашиваете так, будто нас уже наказали. Сейчас мы невиновны. Больше шансов, что я останусь, если мы будем в Лиге 1, чем в ЛЧ»

Пеп Гвардиола высказался по поводу обвинений в адрес «Ман Сити».

Клуб из Манчестера обвиняется в 115 нарушениях финансовых правил. Сообщалось, что если факт нарушений будет доказан, « » могут исключить из .

«Я отвечу, когда у меня будет вердикт. Вы спрашиваете меня так, как будто нас уже наказали. В данный момент мы невиновны. Понимаю, люди хотят этого (понижения «Сити» в классе – Sports.ru), я чувствую это. Когда только вынесут вердикт, мы выступим с объяснениями.

Но, разумеется, я не планирую свое будущее исходя из того, останемся мы тут или вылетим в Лигу 1 (Лига 1 – третий дивизион в системе английского футбола – Sports.ru). Больше шансов, что я останусь, если мы окажемся в Лиге 1, чем если мы будем в Лиге чемпионов», – подчеркнул главный тренер «Манчестер Сити».

Гвардиола о снятии 10 очков с «Эвертона»: «Людям интересно, почему «Сити» не понижают в классе. Давайте подождем – если мы виноваты, нас накажут. Это два совершенно разных дела, сравнивать нельзя»

А как там «Сити» (плюс «Челси») – на фоне лишения очков «Эвертона» из-за ФФП?

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