Депутат Журова о пиве на стадионах: «Клубы будут спаивать болельщиков и получать за это деньги? Сейчас рекламы нет, и народ стал меньше пить»
Светлана Журова высказалась о возможных заработках клубов на продаже пива на стадионах.
Ранее нидерландский журналист написал: «Твенте» на пиве заработал больше денег, чем на трансферах. Нигде в Европе не видел такого».
«У нас есть клубы и стадионы, где пиво не будет продаваться в принципе. Например, в Чеченской республике. Получается, что какие-то клубы будут спаивать своих болельщиков и получать за это деньги?
В Нидерландах в принципе изначально другие традиции. Плюс у нас не дадут клубам зарабатывать с продажи пива. Зарабатывать будут те, кто продает.
Я бы не связывала развитие футбольного клуба и его финансовую поддержку от продажи пива на стадионе. Не знаю, как будет продаваться пиво у нас, если вообще будет.
Последняя статистика показывает, что люди начали правильно выпивать, нет такого злоупотребления, как раньше. Все равно это еще обсуждается и однозначного ответа нет. Когда продавали пиво, было много рекламы. Сейчас ее нет, и народ стал меньше пить.
Плюс чемпионат мира показал, что ничего плохого в этом нет. У нас есть еще такая особенность, что когда рядом с нами иностранцы, мы не можем ударить в грязь лицом. Даже тогда, может быть, наши люди вели себя лучше, чем зарубежные гости», – сказала депутат Госдумы Журова.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
-Так и нашего народа становится меньше, благодаря хозяевам этой Журовой и их мудрой политике.
Это как последнее время власти взяли моду рапортовать о том, что уровень безработицы в стране падает и выдавать это за достижение партии.
Хотя дело в том, что часть трудоспособного населения выехала в одном направлении, а еще одна часть в другом. С точки зрения экономики и демографии победой это назвать сложно, но это выдается за успех и профильные органы получают свои бонусы за снижение безработицы.
Аборты еще, энторнеты эти ваши запретить тоже, вообще всё запретить, оставить только церкви и разговоры о главном.
тогда заживем, ухх)
Пиво на стадионе: нет
В том смысле, что для фанатов это точно не вариант...
А запрещать не надо пиво. По таким ценам только Миллер наверное сможет напиться))
Правда, ведь?
Это просто ерунда, о которой даже говорить смысла нет. А у нас на эту ерунду запрет.
Оказывается я перестал пиво пить не потому, что сам так решил, а потому что мне рекламу не показывают.
А так, плакали бы мои полумарафоны.