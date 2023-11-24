Депутат Журова о пиве на стадионах: «Клубы будут спаивать болельщиков и получать за это деньги? Сейчас рекламы нет, и народ стал меньше пить»

Теги высшая лига Нидерланды Твенте премьер-лига Россия бизнес Ахмат Светлана Журова Государственная дума стадионы Политика деньги алкоголь и спорт Футбол

Светлана Журова высказалась о возможных заработках клубов на продаже пива на стадионах.

Ранее нидерландский журналист написал: «Твенте» на пиве заработал больше денег, чем на трансферах. Нигде в Европе не видел такого».

«У нас есть клубы и стадионы, где пиво не будет продаваться в принципе. Например, в Чеченской республике. Получается, что какие-то клубы будут спаивать своих болельщиков и получать за это деньги?

В Нидерландах в принципе изначально другие традиции. Плюс у нас не дадут клубам зарабатывать с продажи пива. Зарабатывать будут те, кто продает.

Я бы не связывала развитие футбольного клуба и его финансовую поддержку от продажи пива на стадионе. Не знаю, как будет продаваться пиво у нас, если вообще будет.

Последняя статистика показывает, что люди начали правильно выпивать, нет такого злоупотребления, как раньше. Все равно это еще обсуждается и однозначного ответа нет. Когда продавали пиво, было много рекламы. Сейчас ее нет, и народ стал меньше пить.

Плюс чемпионат мира показал, что ничего плохого в этом нет. У нас есть еще такая особенность, что когда рядом с нами иностранцы, мы не можем ударить в грязь лицом. Даже тогда, может быть, наши люди вели себя лучше, чем зарубежные гости», – сказала депутат Госдумы Журова.

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75 комментариев

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Hitgoe Himgob
Спаивают именно на стадионах же, люди у нас в обычной жизни пить не начинают
+82
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Док163
Да, народ же тупое быдло стадо! Покажи им пиво и они без остановки начнут жрать его!!!! Ведь кроме как на стадионе вовремя футбольного матча нажраться то при желании больше негде! Причем пиво на стадионе всегда продается раза в 3 дороже, чем в рознице! Дайте же скорее возможности нам нажраться на стадионе и подороже! Какое же неуважение к своему электорат от депутатов! Как они далеки от народа! Позорище.
+68
-1
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Ностальгическое Дерьмо
Сейчас они их не спаивают, а подсаживают на тотал меньше тотал больше
+33
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Саша Пушкин
Ответ Hitgoe Himgob
Спаивают именно на стадионах же, люди у нас в обычной жизни пить не начинают
-Народ стал меньше пить.
-Так и нашего народа становится меньше, благодаря хозяевам этой Журовой и их мудрой политике.

Это как последнее время власти взяли моду рапортовать о том, что уровень безработицы в стране падает и выдавать это за достижение партии.
Хотя дело в том, что часть трудоспособного населения выехала в одном направлении, а еще одна часть в другом. С точки зрения экономики и демографии победой это назвать сложно, но это выдается за успех и профильные органы получают свои бонусы за снижение безработицы.
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Алексей Ненахов
Ответ Док163
Да, народ же тупое быдло стадо! Покажи им пиво и они без остановки начнут жрать его!!!! Ведь кроме как на стадионе вовремя футбольного матча нажраться то при желании больше негде! Причем пиво на стадионе всегда продается раза в 3 дороже, чем в рознице! Дайте же скорее возможности нам нажраться на стадионе и подороже! Какое же неуважение к своему электорат от депутатов! Как они далеки от народа! Позорище.
Ложил я ### на это пиво на стадионе с фанайди , лучше в баре с хорошей закуской в тепле пивка с друзьями выпить
+20
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Ilya Bobrin
Ответ Ростовский
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Вот, ты ж мой сладкий)
Аборты еще, энторнеты эти ваши запретить тоже, вообще всё запретить, оставить только церкви и разговоры о главном.
тогда заживем, ухх)
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-1
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razoblachitel
есть три вида обмана: ложь, наглая ложь и Светлана Журова со своей статистикой.
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Александр Жердин
Вот если продавцы пива станут отчислять долю малую на нужды депутатов - единороссов , тогда совсем другое дело! Да, Светлана Журова?
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Красный чай
Почему же тогда в союзе пили раз рекламы не было?
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vagntrito
тот кто пьёт , тот и будет пить дальше невзирая ни на какие законы. вопрос в привлечении людей на стадионы. в конце 90х у нас в липецке на местный металлург собирался целый стадион, люди приходили целыми компаниями по 5-7 человек в основном с завода . спокойно выпивали на стадионе пиво и водку из под полы. процентов 6-8 людей на стадионе не знали что мяч круглый и пришли за компанию, но тем не менее большое количество людей создавали атмосферу именно домашнего стадиона для хозяев.
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Spartakus1984
Какая заботливая.Может, человек сам решит пить или нет?введите ещё сухой закон в стране,раз такие умные.
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Ilya Bobrin
всё идет к тому, что и есть будут меньше - идеально)
+6
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Алексей Ненахов
А то что многие перед игрой после игры зависают в барах , она наверно не знала
+5
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Антиглор17
Как раз в стране тишина, покой и экономический подьем, чего пить то?!
+5
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Melnikov1968
Бег на коньках по кругу сказывается.
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Peter Parker
Пивная в каждом доме, а то несколько штук: да
Пиво на стадионе: нет
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Геннадий Киселев
Для этой дамы "народ", это те, кто окружает её на заседаниях думы.
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KOTOV71
Всегда удивляет,что " кто-то ( клубы) кого-то ( болельщиков) будет спаивать" ,как можно взрослого человека " споить"??!! Будут насильно в рот заливать??
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Forester Chapaeff
от этой "заботы" о населении уже тошнит, особенно глядя на все эти говорящие головы
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Ruzai
У нас жидкость омывающую в стране на метаноле не выпускают, чтобы забулдыги не травились бухая все подряд, а тут пива на стадионах боятся
+3
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Johnie
Со статистикой у этой дамы точно проблемы, как и с причинно-следственными связями
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Ротенберг
Ответ Красный чай
Почему же тогда в союзе пили раз рекламы не было?
Не говори им об этом, в Союзе только мороженое дешёвое и вкусное ели!)))
+3
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Ротенберг
Ответ Александр Жердин
Вот если продавцы пива станут отчислять долю малую на нужды депутатов - единороссов , тогда совсем другое дело! Да, Светлана Журова?
Они и так в доле, хоть и не со стадионов... хозяин даст отмашку и Светлана быстро переобуется и расскажет о полезности пива!
+3
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DanielCarvalho
Я думал всегда что Журова-75 летняя страдающая деменцией старуха. Ей оказывается всего 51. Ну почему такие тупые люди становятся депутатами 🤦‍♂️
+3
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Док163
Ответ Алексей Ненахов
Ложил я ### на это пиво на стадионе с фанайди , лучше в баре с хорошей закуской в тепле пивка с друзьями выпить
это уже иной вопрос.
+2
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Ротенберг
Ответ Саша Пушкин
-Народ стал меньше пить. -Так и нашего народа становится меньше, благодаря хозяевам этой Журовой и их мудрой политике. Это как последнее время власти взяли моду рапортовать о том, что уровень безработицы в стране падает и выдавать это за достижение партии. Хотя дело в том, что часть трудоспособного населения выехала в одном направлении, а еще одна часть в другом. С точки зрения экономики и демографии победой это назвать сложно, но это выдается за успех и профильные органы получают свои бонусы за снижение безработицы.
А часть просто состарилась и на их место нет молодых, не народились они за 23 года
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PIT-BUL
логика покинула чат
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Vitaly A.
Насколько помню новости этого года, спрос на алкоголь растет, так что стали ли меньше пить - сомнительно...
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Kloufinger
Ну да, ну да - раньше пиво только из-за рекламы брал, не хотел, но реклама давила - приходилось брать. На стадион прихожу раньше - иностранцев нет? Ну и отлично, могу ударять лицом в эту...в грязь!, напиться как свинья.
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TFP_Sports
Лучше на стадионе, чем по подъездам слоняться
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компотик
Недавно пошел на стадион, команды играли в великолепный футбол на идеальном газоне. Выпил по бутылке светлого пива в каждый из таймов, в первом при этом съел горячий вкусный ход дог с датской сосиской и горчицей, а во втором просто сосиску с капустой на тарелке. При этом никого фан айди не попросили при входе на стадион. Отлично провели время с друзьями, наша команда выиграла, весь стадион пел. Как жалко что это был сон! Но как же я хочу вот так с кайфом сходить на стадион. Но фан айди я оформлять не буду, команду уничтожили по приказу губернатора, пиво на стадионе пить нельзя, а хот доги не продают на стадионе нашем.
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Александр Шейфер
Ответ Саша Пушкин
-Народ стал меньше пить. -Так и нашего народа становится меньше, благодаря хозяевам этой Журовой и их мудрой политике. Это как последнее время власти взяли моду рапортовать о том, что уровень безработицы в стране падает и выдавать это за достижение партии. Хотя дело в том, что часть трудоспособного населения выехала в одном направлении, а еще одна часть в другом. С точки зрения экономики и демографии победой это назвать сложно, но это выдается за успех и профильные органы получают свои бонусы за снижение безработицы.
Неистово плюсую. Работаю в пивном сегменте. Очень заметно, что женское пиво продается так же, а вот мужской, обычный лагер, продается в 2 раза меньше.
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Олег Кузнецов
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Сейчас они их не спаивают, а подсаживают на тотал меньше тотал больше
Пора уже в отставку Журовой, наиболее известной представительницы конвойной службы ФСИН.
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Russ Nickitin
Какая страна, такие и депутаты.
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kwinto88
про таких говорил Борат, когда мозг с орех..
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.ru
судя по этому тексту... какое то сусло в голове у депутатки
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Verhovn
Я не знаю что думает эта мадам. Но я никогда не покупал ничего такого в стенах стадиона. Нет, вру. ..кружку пива было.... А всё до этого было до этого. Я как обычно буду ходить..
В том смысле, что для фанатов это точно не вариант...
А запрещать не надо пиво. По таким ценам только Миллер наверное сможет напиться))
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Dinamik1
Ответ Док163
Да, народ же тупое быдло стадо! Покажи им пиво и они без остановки начнут жрать его!!!! Ведь кроме как на стадионе вовремя футбольного матча нажраться то при желании больше негде! Причем пиво на стадионе всегда продается раза в 3 дороже, чем в рознице! Дайте же скорее возможности нам нажраться на стадионе и подороже! Какое же неуважение к своему электорат от депутатов! Как они далеки от народа! Позорище.
Не преуменьшай раз в 5-6 пиво дороже на стадионе так что чтобы нажраться надо сильно постараться опустошить семейный бюджет.
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Коржик
Ответ Ruzai
У нас жидкость омывающую в стране на метаноле не выпускают, чтобы забулдыги не травились бухая все подряд, а тут пива на стадионах боятся
Выпускают в огромных количествах. Только с такой и можно ездить. С изопропиловой невозможно в салоне находиться.
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Мельников Михаил
Ответ Контрольный выстрел
Это не означает, что нужно открывать еще одно место потребления, правда ведь?)
Это означает, что это место в худшую сторону ничего не изменит.
Правда, ведь?

Это просто ерунда, о которой даже говорить смысла нет. А у нас на эту ерунду запрет.
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Клирик
Рекламы нет, но лично я за последние чуть меньше двух лет стал пить больше. И не только пива, мать её.
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Ротенберг
Откуда она знает, что делает народ и сколько пьёт? Из окна персонального автомобиля с мигалками увидела?
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damondiamond
как обычно, приводят в пример какую-то статистику, но ни ссылки, ни конкретных цифр)) обычное балабольство, работа ртом)
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Do Cent
Как она определила что стали меньше пить? Наверное ей ВЦИОМ об этом рассказал?
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hiper74
Спаиваете вы народ перспективами "хорошей жизни".
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schwein
Вон оно че, Михалыч.
Оказывается я перестал пиво пить не потому, что сам так решил, а потому что мне рекламу не показывают.
А так, плакали бы мои полумарафоны.
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Мельников Михаил
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igo sarSM
Пиво запретить.Сосиски запретить. Продажу атрибутики запретить. Вместо стюардов - капперы. Все должны нести свои деньги в букмекерские конторы.
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Aibek Roostemoff
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Сейчас они их не спаивают, а подсаживают на тотал меньше тотал больше
Кстати, да. На каждом шагу беттинг. Понимаю, что это источник дохода для клубов и тв (особенно для стримеров), но тут вот в чем проблема, по-моему. Получается, что лудоманы (т.е. регулярные беттеры, а мы помним, что казино никогда не бывает в проигрыше) спонсируют футбол, при этом это выливается в личные трагедии порой. Понимаю, что каждый совершеннолетний сам в ответе за свои решения, но некоторые просто не могут справиться с последствиями. Почему-то алкоголь и табак нельзя рекламировать, а беттинг - напропалую, хотя бед от него порой больше…
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Ruzai
Ответ Коржик
Выпускают в огромных количествах. Только с такой и можно ездить. С изопропиловой невозможно в салоне находиться.
Это верно, но незаконно
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