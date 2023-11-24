Депутат Журова о пиве на стадионах: «Клубы будут спаивать болельщиков и получать за это деньги? Сейчас рекламы нет, и народ стал меньше пить»

Светлана Журова высказалась о возможных заработках клубов на продаже пива на стадионах.

Ранее нидерландский журналист написал: « » на пиве заработал больше денег, чем на трансферах. Нигде в Европе не видел такого».

«У нас есть клубы и стадионы, где пиво не будет продаваться в принципе. Например, в Чеченской республике. Получается, что какие-то клубы будут спаивать своих болельщиков и получать за это деньги?

В Нидерландах в принципе изначально другие традиции. Плюс у нас не дадут клубам зарабатывать с продажи пива. Зарабатывать будут те, кто продает.

Я бы не связывала развитие футбольного клуба и его финансовую поддержку от продажи пива на стадионе. Не знаю, как будет продаваться пиво у нас, если вообще будет.

Последняя статистика показывает, что люди начали правильно выпивать, нет такого злоупотребления, как раньше. Все равно это еще обсуждается и однозначного ответа нет. Когда продавали пиво, было много рекламы. Сейчас ее нет, и народ стал меньше пить.

Плюс чемпионат мира показал, что ничего плохого в этом нет. У нас есть еще такая особенность, что когда рядом с нами иностранцы, мы не можем ударить в грязь лицом. Даже тогда, может быть, наши люди вели себя лучше, чем зарубежные гости», – сказала депутат Госдумы Журова.

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