Игрок «Ниццы» Аталь арестован за призыв к «черному дню для евреев». Алжирца обвиняют в «разжигании расовой ненависти на почве религии»
Игрока «Ниццы» арестовали за видео с призывом к «черному дню для евреев».
В октябре, после обострения палестино-израильского конфликта, 27-летний футболист сборной Алжира выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост и извинился. Однако прокуратура начала расследование. «Ницца» отстранила Аталя, а позже он был дисквалифицирован на 7 матчей.
По данным Nice-Matin, в четверг вечером Аталь был задержан судебной полицией и помещен под стражу. Юсеф обвиняется в «разжигании расовой ненависти на почве религии».
Сегодня, в пятницу, он должен быть допрошен следователями.
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ну так вот Всегда!!! и Везде!!! был запрет на слова призывающие к дискриминации или того хуже (как в этом случае) группы и человека по этническому, религиозному или национальному признаку, тут абсолютно этот призыв, очень чёткий и конкретный
Получишь лещей от принца
Есть точные даты?
Выздоравливай, время не вечно.
вам не кажется, что призыв к убийству кого либо это преступление в не воюющей стране и среди граждан (если призыв во время войны уничтожить врага это нормально, не спорю), я тоже против пропаганды лгбт, но и против призывов к из физическому уничтожению
Религиозных фанатиков надо сажать
Так же, как и политических фанатиков, которые оправдают любое преступление против того, кто имеет противоположное мнение
Ты это про кого говоришь? Про господа нашего Иисуса Христа? Или может про деву Марию, защитницу и хранительницу России, величайшую русскую святую, еврейку по национальности? Ты почему так Россию ненавидишь?
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Примечание. Я знаю, что формально дева Мария не является святой. Она выше.
видимо потому что нету духа, страна всю свои недолгую историю отбивается от нападений, или что это было 07,10, и как вы представляете уничтожение терористов, если они прикрываются мирными жителями
Они ещё при живом активно сотрудничали с главным имамом Иерусалима !
В тюрьму будете сажать их?)
Войны будут всегда, это доказано историей
На войнах строится власть мировых держав
Какая мировая держава захочет потерять свою власть?
Так будет всегда - богатые воюют руками бедных
Извиняюсь за тавтологию.