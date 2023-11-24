Игрок «Ниццы» Аталь арестован за призыв к «черному дню для евреев». Алжирца обвиняют в «разжигании расовой ненависти на почве религии»

Теги Ницца лига 1 Франция происшествия сборная Израиля по футболу сборная Алжира по футболу Сборная Палестины по футболу Политика соцсети Юсеф Аталь религия Футбол

Игрока «Ниццы» арестовали за видео с призывом к «черному дню для евреев».

В октябре, после обострения палестино-израильского конфликта, 27-летний футболист сборной Алжира выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост и извинился. Однако прокуратура начала расследование. «Ницца» отстранила Аталя, а позже он был дисквалифицирован на 7 матчей.

По данным Nice-Matin, в четверг вечером Аталь был задержан судебной полицией и помещен под стражу. Юсеф обвиняется в «разжигании расовой ненависти на почве религии».

Сегодня, в пятницу, он должен быть допрошен следователями.

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134 комментария

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Alexshara
вот уверен, что большинство коментов будет про :вот смотрите там нет свободы слова))
ну так вот Всегда!!! и Везде!!! был запрет на слова призывающие к дискриминации или того хуже (как в этом случае) группы и человека по этническому, религиозному или национальному признаку, тут абсолютно этот призыв, очень чёткий и конкретный
+180
-23
+157
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U
Ответ Alexshara
вот уверен, что большинство коментов будет про :вот смотрите там нет свободы слова)) ну так вот Всегда!!! и Везде!!! был запрет на слова призывающие к дискриминации или того хуже (как в этом случае) группы и человека по этническому, религиозному или национальному признаку, тут абсолютно этот призыв, очень чёткий и конкретный
А люди у нас вообще очень плохо понимают, что подразумевается под свободой слова и потом очень удивляются, когда за призывы грабить, убивать и насиловать кого-то задерживают.
+141
-17
+124
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Красный чай
Ответ Артем Д
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А то что тут призыв к резне и убиствам тебя не смущает?
+129
-13
+116
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Aleksei Kovalev
Если лишить оружия арабов - то просто не будет терроризма и войн, а если евреев, то не будет евреев.
+104
-23
+81
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Leon Petov
Ответ Alexshara
вот уверен, что большинство коментов будет про :вот смотрите там нет свободы слова)) ну так вот Всегда!!! и Везде!!! был запрет на слова призывающие к дискриминации или того хуже (как в этом случае) группы и человека по этническому, религиозному или национальному признаку, тут абсолютно этот призыв, очень чёткий и конкретный
Ну зрители Соловьёв live и передачи Шейнина больше всего заботятся о западной свободе слова, их можно понять
+108
-29
+79
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Артём Горбенко
Ответ Polot3n4ik
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за призыв к таким действиям в любой стране тебе спасибо не скажут
+60
-5
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МАГА 123
Ну и правильно,пусть религиозные шизики начнут отбывать наказание, за тот бред,который они транслируют.
+58
-10
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Artem I
Ответ Артем Д
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ты что-то путаешь пацанчик ,здесь разисм и антисемитизм присутствует
+56
-11
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Денис Оськин
Отлично. Давно пора. Еще желательно бы выдворить из Франции
+52
-9
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T622222
Вчера в Дублине ирландцы уже ответили за резню детей как раз выходцем из Алжира и вопрос, когда встанут католические и протестантские страны что будет с варварами на их территориях….
+26
-4
+22
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Футбол_это_жизнь
Ответ Артем Д
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Слова это - мама, папа, картошка! А у него призыв у убийствам
+27
-5
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Футбол_это_жизнь
Ответ Polot3n4ik
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Ну ты выйди попробуй призови к смерти всех из вымышленной страны Дон Дон дигидон
Получишь лещей от принца
+20
-4
+16
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natetinain
Ответ Nick “Varfalomey” Varfalomeev
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нет, в россии - девочек на много годков за наклейки к ценникам. а про евреев можно даже по телеку у соловьевых и прочих.
+17
-4
+13
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natetinain
Ответ frank mamuda
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сто процентов исчезнет. а ты себе сексуальных девственниц в своем раю уже присмотрел?
+13
-2
+11
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Люблю Марго Робби
Ответ T622222
Вчера в Дублине ирландцы уже ответили за резню детей как раз выходцем из Алжира и вопрос, когда встанут католические и протестантские страны что будет с варварами на их территориях….
Отлично ответили, особенно марадеры вынося бутики🤣🤣
+15
-5
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Футбол_это_жизнь
Ответ frank mamuda
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Это тебе какой мулла проповедник такую прочитал? Западная цивилизация по рассказам уже 2000 лет никак не может исчезнуть
Есть точные даты?
+17
-7
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Красный чай
Ответ Артем Д
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Не совсем уместен здесь этот сарказм. Вот когда будет новость что футболиста посадили за критику власти или за мнение то тогда ладно.
+11
-3
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окечуква
Игрок неплохой, но в голове там пустота. Это не первый его залет же, тут на помутнение рассудка все не спишешь.
+7
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fbd
Ответ Nick “Varfalomey” Varfalomeev
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За публичные призывы к расправам по национальному и религиозному признаку то? Да везде сажают вроде.
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ksn 1979
Ответ Всеволод Бобров
ну да, все мировые войны наверное арабы разжигали, а не евреи. Евреям не надо оружие, чтобы разжигать войны. У них другое оружие.
Теории мировых заговоров в голове негативно скажутся на воспитании детей.
Выздоравливай, время не вечно.
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Санитар-волк
Ответ Alexshara
вот уверен, что большинство коментов будет про :вот смотрите там нет свободы слова)) ну так вот Всегда!!! и Везде!!! был запрет на слова призывающие к дискриминации или того хуже (как в этом случае) группы и человека по этническому, религиозному или национальному признаку, тут абсолютно этот призыв, очень чёткий и конкретный
100% поддерживаю.
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Alexshara
Ответ Phantom1289
Ну ну. Чет никто про это не написал. Тут никто и никогда не говорил про свободу слова в контексте призывов к насилию. Может иногда, но это совсем отбитые. Про это все говорят в контексте абсолютно других вещей. Из разряда, когда во Франции например, хотят наказывать тех, кто против ЛГБТ. А вам лишь бы набросить.
чего это я набросил? это вы уводите от призывов к насилию, к обсуждению темы лгбт
вам не кажется, что призыв к убийству кого либо это преступление в не воюющей стране и среди граждан (если призыв во время войны уничтожить врага это нормально, не спорю), я тоже против пропаганды лгбт, но и против призывов к из физическому уничтожению
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Рашпель793
Одно дело просто слова поддержки Палестине писать, говорить, (хотя даже за такое на людей кидаются), но призывать к погромам и насилию это уже перебор, мягко говоря. Ну и Аталь этот конечно гений, такое нести, будучи игроком клуба в Европе )) На что он вообще расчитывал то? ))
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Петроград
Ответ Nick “Varfalomey” Varfalomeev
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А кто-то когда-то жаловался на то, что в России сажают за ТАКОЕ?
+3
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Никита Сергеевич
Ответ Polot3n4ik
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А если бы его за публикацию способа проноса взрывчатки в самолёт закрыли, это тоже нарушение свободы слова?
+5
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kezmann
Ответ Aleksei Kovalev
Если лишить оружия арабов - то просто не будет терроризма и войн, а если евреев, то не будет евреев.
Абсолютно точно
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ɔculpa
Ответ Artem I
ты что-то путаешь пацанчик ,здесь разисм и антисемитизм присутствует
Да не просто антисемитизм, а тут попахивает призывом к насилию.
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VMX1389
Ответ Nick “Varfalomey” Varfalomeev
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В России за пост в телеграмме где человек написал про взрыв моста, углядели оправдание терроризма, ( при том я иногда смотрю Кагарлицкого,) максимально осторожен в фразах, но с другой стороны пьяный депутат призывает уничтожить 20 процентов населения, и ему за это ничего
+6
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Санитар-волк
Ответ U
А люди у нас вообще очень плохо понимают, что подразумевается под свободой слова и потом очень удивляются, когда за призывы грабить, убивать и насиловать кого-то задерживают.
И не только под свободой слова, к сожалению.
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Никита Сергеевич
Ответ Артем Д
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Призыв действию уже не является словом. Ты ещё скажи публикация схемы взрывного устройства подпадает под свободу слова.
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Футбол_это_жизнь
Ответ RSM-1930
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За какие слова?
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Андрей Лупашевский
Ответ костя Suchkov
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Это если бы он разжигал против арабов, в против евреев - штраф
+7
-5
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Олег Местный
Ответ Zakal
это другое,ты не понимаешь
повылазили
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amadeus_amadeus
Вот это верно
Религиозных фанатиков надо сажать
Так же, как и политических фанатиков, которые оправдают любое преступление против того, кто имеет противоположное мнение
+3
-2
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Кукушкин
Ответ Оригинальный Ник
Какой дух у евреев? У них нет духа, нет чести, нет совести, а есть жестокость, открытый шовинизм и синдром богомзбраинности. Все медиа и корпорации в их власти, и никто им ничего за их преступления не сделает
«Какой дух у евреев? У них нет духа, нет чести, нет совести, а есть жестокость, открытый шовинизм и синдром богомзбраинности»

Ты это про кого говоришь? Про господа нашего Иисуса Христа? Или может про деву Марию, защитницу и хранительницу России, величайшую русскую святую, еврейку по национальности? Ты почему так Россию ненавидишь?

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Примечание. Я знаю, что формально дева Мария не является святой. Она выше.
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Alexshara
Ответ Оригинальный Ник
Какой дух у евреев? У них нет духа, нет чести, нет совести, а есть жестокость, открытый шовинизм и синдром богомзбраинности. Все медиа и корпорации в их власти, и никто им ничего за их преступления не сделает
видимо именно по этому во всех медиа куча фейков от террористов (как пример попадание в больницу), и про палестинская пропаганда.
видимо потому что нету духа, страна всю свои недолгую историю отбивается от нападений, или что это было 07,10, и как вы представляете уничтожение терористов, если они прикрываются мирными жителями
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Lol Ko
Ответ Leon Petov
Ну зрители Соловьёв live и передачи Шейнина больше всего заботятся о западной свободе слова, их можно понять
Кто такой Шейнин и зачем ты его смотришь?
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OldRedWhite
Ответ Замкнул в пустые
Адик одобряет
ХАМАС - его дети )
Они ещё при живом активно сотрудничали с главным имамом Иерусалима !
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Phantom1289
Ответ T622222
Вчера в Дублине ирландцы уже ответили за резню детей как раз выходцем из Алжира и вопрос, когда встанут католические и протестантские страны что будет с варварами на их территориях….
Кому ответили? Разнесли магазины и машины простых людей? Отличная борьба.
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ksn 1979
Ответ ДМ-1чемпион
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У вас Америка головного мозга что-ли?
В тюрьму будете сажать их?)
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ДМ-1чемпион
Израиль своими бесчеловечными действиями в "Секторе Газа", стер всю память о холокосте!
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Всеволод Бобров
Ответ ksn 1979
Детей береги, если они есть у тебя, от себя же.)) Извиняюсь за тавтологию.
взаимно
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ДМ-1чемпион
Ответ ksn 1979
Посади его в тюрьму за это.)))
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amadeus_amadeus
Ответ Aleksei Kovalev
Если лишить оружия арабов - то просто не будет терроризма и войн, а если евреев, то не будет евреев.
Да ну не
Войны будут всегда, это доказано историей
На войнах строится власть мировых держав
Какая мировая держава захочет потерять свою власть?
Так будет всегда - богатые воюют руками бедных
+1
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ДМ-1чемпион
В израиле правят сионисты! А сионизм признан ООН одной из форм нацизма! Это факт!
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filippa
не знал что еврей это религия! спасибо просветили
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ksn 1979
Ответ Всеволод Бобров
теории заговоров? Первую и вторую мировую войну кто разжигал? Арабы? Мусульмане? Или может цивилизованные эуропейцы, в том числе и евреи. Лечить голову тебе как раз надо и не смотреть в рот западной шизе.
Детей береги, если они есть у тебя, от себя же.))
Извиняюсь за тавтологию.
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Verhovn
Не знаю...Наверное у израильтян есть право на месть. После таких кадров, что я видел творил Хамас... Но хочется спросить: При чём тут дети!? Не ребята, израильтяне, я не согласен. Это делаете что-то зверское.. Нечеловечное.. Из погибших треть малышей. Ну это сложно вообще комментировать... По-мужски как русские нет духа воевать?
+6
-6
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Павел Мельников
Ответ Егор Егор
Я думаю, передачи Соловьева и некоего Шейнина среди комментирующих здесь смотрите только вы. Остальные и Соловьева-то знают лишь потому что он более-менее медийный и попадает в заголовки.
Зря так думаете. Соловьева смотрят очень много людей, у него самые высокие рейтинги.
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Phantom1289
Ответ Alexshara
ок уважаемый, первые коменты под "новостью" были именно такими, в следствии этого я и выразил своё мнение. где ложь и чушь?
Ну значит Вы выразили ошибочное мнение. Раз какие то несколько неадекватов, о чем я сразу написал, написали чушь, не значит, что так думает большинство.
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