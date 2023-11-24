Игрок «Ниццы» Аталь арестован за призыв к «черному дню для евреев». Алжирца обвиняют в «разжигании расовой ненависти на почве религии»

Игрока «Ниццы» арестовали за видео с призывом к «черному дню для евреев».

В октябре, после обострения палестино-израильского конфликта, 27-летний футболист сборной выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост и извинился. Однако прокуратура начала расследование. « » отстранила , а позже он был дисквалифицирован на 7 матчей.

По данным Nice-Matin, в четверг вечером Аталь был задержан судебной полицией и помещен под стражу. Юсеф обвиняется в «разжигании расовой ненависти на почве религии».

Сегодня, в пятницу, он должен быть допрошен следователями.

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