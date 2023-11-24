Беллингем может подписать спонсорский контракт с Louis Vuitton. Соглашение будет «многомиллионным»
Louis Vuitton хочет стать спонсором хавбека «Реала» Джуда Беллингема.
По информации Daily Mail, французский дом моды намерен предложить предложить англичанину «многомиллионную рекламную сделку».
Беллингем проявляет большой интерес к моде. В октябре он посетил церемонию вручения «Золотого мяча» в костюме от Louis Vuitton, а в июне присутствовал на показе мужской коллекции дома моды.
На данный момент у Джуда есть только один персональный спонсорский контракт – с производителем экипировки adidas.
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Свою любовь бренду Остон доказал многократно, чеки из ЦУМа у него до сих пор хранятся, как напоминание о былой сытой жизни.
Он осознал свою ошибку и отрабатывает ее комментатором на Канделаки ТВ , кстати резкость высказываний Андрея Сергеевича прнозилась кратно , хотя как эксперт он великолепен ...в отличие от Володьки - предателя
Которого не любила трибуна как СМ так и ,,Вираж" - предатель , тем более косноязычный - несчастье бренда
Великих команд ( к слову Зенит - местечковая команда была чемпионом ССССР 1984 и я уважал эту команду Садырина
Созданную тренером с большой буквы Юрием Морозовым)
Я по жизни ,,мясной" знаю ваше догазпромовское прошлое " лучше вас , я фанатил в с первой лиги и до середины 90-х
И даже помню ваших игроков ( сплаченность - парни из нашего города ,’с моего двора
Горшков, Афанасьев, Брошин, Давыдов, Желудков - гад , с штрафных всегда Дасаева огорчал..итд)
Сегодня в городе ,,Над вольной невой" играют абезьяны из дружественных стран
Где новые Пановы, Аршавины, Кержаковы...
С пайетками и стразиками )))
Решился ( плюс одобрение родителей) на переход в Боруссию и нашел себя, не побоялся идти в другой чемпионат и сделал сам себе имя!!! Уважение