Беллингем может подписать спонсорский контракт с Louis Vuitton. Соглашение будет «многомиллионным»

Louis Vuitton хочет стать спонсором хавбека «Реала» Джуда Беллингема.

По информации Daily Mail, французский дом моды намерен предложить предложить англичанину «многомиллионную рекламную сделку».

Беллингем проявляет большой интерес к моде. В октябре он посетил церемонию вручения «Золотого мяча» в костюме от Louis Vuitton, а в июне присутствовал на показе мужской коллекции дома моды.

На данный момент у Джуда есть только один персональный спонсорский контракт – с производителем экипировки adidas.

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