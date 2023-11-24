Беллингем может подписать спонсорский контракт с Louis Vuitton. Соглашение будет «многомиллионным»

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига бизнес стиль Джуд Беллингем Футбол

Louis Vuitton хочет стать спонсором хавбека «Реала» Джуда Беллингема.

По информации Daily Mail, французский дом моды намерен предложить предложить англичанину «многомиллионную рекламную сделку».

Беллингем проявляет большой интерес к моде. В октябре он посетил церемонию вручения «Золотого мяча» в костюме от Louis Vuitton, а в июне присутствовал на показе мужской коллекции дома моды.

На данный момент у Джуда есть только один персональный спонсорский контракт – с производителем экипировки adidas.

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35 комментариев

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EKSPERT
Ответ GuruFutbola
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Не волнуйся,на LV никак не повлияет если ты не будешь покупать их поддельные футболки у цыган за 300 рублей
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+42
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Причёска Бэйла
Ответ GuruFutbola
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Тебе даже платок этого бренда не по карману, малой)
+41
-8
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Руслан Зимаков
В 20 лет обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь, крутой
+23
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Андерлехт Брюггевич
А че? Парень статный, высокий, харизматичный, еще и игрок крутой - все необходимые качества при нем.
+17
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Максим Семин
Но почему не Остон Урунов?
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Михо
На церемонии ЗМ выглядел как топ модель) очень подходят друг другу Джуд и ЛВ
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Eden Hazard
Ответ GuruFutbola
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отказаться читать новости о Луи Виттон?)
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Manchot
Спорт вне коммерции!
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Gravdaar Iyaad
Ответ rigobersong
Как что?:)) Инклюзивность, правильный оттенок кожи, играет за лгбт клуб:) Сейчас такое в моде у больших брендов:)
Кстати, факт, что Реал никогда официально не поддерживал ЛГБТ, в отличии от Барсы, которая неоднократно имела отношение к радужному флагу
Реал более ориентиррван на мусульманский мир
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Quintin07
Ответ Руслан Зимаков
В 20 лет обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь, крутой
он молодец, и главное играть не перестает желание есть.
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FortMinor
Ответ Руслан Зимаков
В 20 лет обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь, крутой
как и любой другой топ футболист
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Саша Пушкин
Ответ Максим Семин
Но почему не Остон Урунов?
Сложно себе представить модель Луи Виттон с монобровью. Думаю, дело лишь в этом.
Свою любовь бренду Остон доказал многократно, чеки из ЦУМа у него до сих пор хранятся, как напоминание о былой сытой жизни.
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Mukunku 64
Ну и че , даже ,,великий Аршавин " чипсы Lays рекламировал , хотя сегодня это не скрепно ..
Он осознал свою ошибку и отрабатывает ее комментатором на Канделаки ТВ , кстати резкость высказываний Андрея Сергеевича прнозилась кратно , хотя как эксперт он великолепен ...в отличие от Володьки - предателя
Которого не любила трибуна как СМ так и ,,Вираж" - предатель , тем более косноязычный - несчастье бренда
Великих команд ( к слову Зенит - местечковая команда была чемпионом ССССР 1984 и я уважал эту команду Садырина
Созданную тренером с большой буквы Юрием Морозовым)
Я по жизни ,,мясной" знаю ваше догазпромовское прошлое " лучше вас , я фанатил в с первой лиги и до середины 90-х
И даже помню ваших игроков ( сплаченность - парни из нашего города ,’с моего двора
Горшков, Афанасьев, Брошин, Давыдов, Желудков - гад , с штрафных всегда Дасаева огорчал..итд)
Сегодня в городе ,,Над вольной невой" играют абезьяны из дружественных стран
Где новые Пановы, Аршавины, Кержаковы...
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nugoboss
А у нас рекламируют мясо комбинат 😁
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Dark.Babysitter
Надеюсь увидеть на нём бутсы от спонсора.
С пайетками и стразиками )))
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Роман
Красава! И на поле, и вне поля красавчик
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Амин Чич
Реально молодец парень!
Решился ( плюс одобрение родителей) на переход в Боруссию и нашел себя, не побоялся идти в другой чемпионат и сделал сам себе имя!!! Уважение
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Feanor-elf
Ответ Причёска Бэйла
Тебе даже платок этого бренда не по карману, малой)
Сколько хейта на невыкупленный сарказм)
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dmpoo
Ответ Gravdaar Iyaad
и что в его внешности особенного? похож на гибрид лошади и комара
Мужиков оцениваешь?)
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Андерлехт Брюггевич
Ответ Gravdaar Iyaad
и что в его внешности особенного? похож на гибрид лошади и комара
ну и фантазия у тебя, чувак)
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filippa
Ответ Руслан Зимаков
В 20 лет обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь, крутой
как обеспечил так же и профукает. 95 %американских профспортсменов не дадут соврат.
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filippa
Ответ FortMinor
как и любой другой топ футболист
ага купил тачку и че ? а страховка налог обслуживание и в итоге продаст за пачку чипсов
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KennyN
Ответ Roman Araslanov
Из футболистов люксовый бренд ранее сотрудничал только с Месси, Роналду, Пеле, Марадоной, Зиданом Как же хочется чтоб Джуд выиграл ЗМ!
Мбаппе и Диор
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