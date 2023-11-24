Криштиану Роналду сделал дубль в матче с «Аль-Охдуд».

Форвард «Аль-Насра» забил два мяча в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:0, второй тайм).

проводит 13-й матч в лиге в текущем сезоне. С 15 голами португалец лидирует в рейтинге лучших бомбардиров, на 5 мячей опережая Александара Митровича из «Аль-Хилаля».

Всего за время выступлений в составе « » Криштиану забил 38 голов и отдал 11 голевых передач. Он проводит 43-й матч за клуб.

Подробно со статистикой 38-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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