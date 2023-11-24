У Роналду 49 (38+11) очков в 43 матчах за «Аль-Наср» после дубля «Аль-Охдуду». Он лидирует в списке бомбардиров саудовской лиги с 15 голами

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Охдуд Футбол

Криштиану Роналду сделал дубль в матче с «Аль-Охдуд».

Форвард «Аль-Насра» забил два мяча в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:0, второй тайм).

Роналду проводит 13-й матч в лиге в текущем сезоне. С 15 голами португалец лидирует в рейтинге лучших бомбардиров, на 5 мячей опережая Александара Митровича из «Аль-Хилаля».

Всего за время выступлений в составе «Аль-Насра» Криштиану забил 38 голов и отдал 11 голевых передач. Он проводит 43-й матч за клуб.

Подробно со статистикой 38-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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88 комментариев

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Веселый денек
две красотьі за две минутьі положил
+64
-14
+50
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Jaska_1324
Ответ Как дела на заводе
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столько, сколько же у Месси против в официальных матчах Бразилии)
+49
-9
+40
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Artem Piatkov
Что мы имеем:

✔️ 48+13 за 52 матча в 2023 году
✔️ 38+11 за Аль-Наср
✔️ 867+247 за карьеру

Интересный факт:

У Роналду ассистов (247) больше, чем голов у всех членов клуба Федотова (кроме Блохина) и очков по гол+пас у Мостового (145+45) за всю карьеру

🤴 Царей - много
🐏 GOAT - один (ну максимум 2)
+64
-25
+39
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Хызыр
Роналду это феномен конечно😂 саудовская лига, 90+ минута, счет 3:0, он летит в стык коленом об колено, потому что хотел убежать четвертый забивать. Единственный пенсионер, который реально отрабатывает свою зарплату, остальные налегке бегают. Откуда он находит мотивацию? Хз
+34
-6
+28
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Роман
Второй гол по красоте.
+39
-13
+26
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Zenit2013
Ответ Человек1991
Дворовому Аль Охдуду, а по русски Дикие Львы )) я бы хэт трик спокойно на классе положил ))
Пока что ты почему-то только на спортсе откладываешь.
+27
-7
+20
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maks677
Роналду делает дубль быстрее чем Спортс делает об этом новость) GOAT
+20
-9
+11
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Геннадий Тимченко
Ответ Jaska_1324
столько, сколько же у Месси против в официальных матчах Бразилии)
и столько же, как у Месси в плей-офф ЛЧ за любой другой клуб, кроме Барселоны☝️
+12
-3
+9
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Веселый денек
Ответ Как дела на заводе
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могу написать, сколько забил в плей-офф ЛЧ, особенно начиная с 1/4
+8
-3
+5
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Веселый денек
ну и очередной голешник из-за пределов штрафной 👑
+15
-10
+5
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fussballer
Великий игрок! Везде крут!
+9
-4
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Дороф
Ответ Веселый денек
ну и очередной голешник из-за пределов штрафной 👑
Ща скажут, что в пустые забил...🤦‍♂️
+6
-3
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Иван Есев
Ответ Дорох
Обошёл Кейна ?
У Роналду 48, У Кейна 49
+2
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fussballer
Ответ Человек1991
Дворовому Аль Охдуду, а по русски Дикие Львы )) я бы хэт трик спокойно на классе положил ))
Ну попробуй)
+7
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Карпов Стас
Ответ Арматурмалай
Он может хоть 10 за 9 минут положить, чемпионом мира ему никогда не стать :)
Тише , тише...
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Oleg Olegov
Ответ maks677
Роналду делает дубль быстрее чем Спортс делает об этом новость) GOAT
А как Спортсу сделать новость о дубле быстрее, чем Роналду сделать дубль?)
+2
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MustangGT
Ответ Роман
Второй гол по красоте.
Шикардос! Пытался посчитать, скольких защитников он перебросил, но полную картинку, там где я смотрел, так и не дали.
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MrFrost
Ответ Artem Piatkov
Что мы имеем: ✔️ 48+13 за 52 матча в 2023 году ✔️ 38+11 за Аль-Наср ✔️ 867+247 за карьеру Интересный факт: У Роналду ассистов (247) больше, чем голов у всех членов клуба Федотова (кроме Блохина) и очков по гол+пас у Мостового (145+45) за всю карьеру 🤴 Царей - много 🐏 GOAT - один (ну максимум 2)
Действительно, ну прям оооочень интересный факт. Что к чему? я хз.
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Веселый денек
Ответ Человек1991
Дворовому Аль Охдуду, а по русски Дикие Львы )) я бы хэт трик спокойно на классе положил ))
твой любимий овечкин, будучи профессиональньім спортсменом, вьідохся, проведя на поле 10 минут, а тьі б точно положил, ага)
+3
-3
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Борис Энгельгардт
Ответ Мохнатый55
Для настолько слабого чемпионата у Роналду довольно низкая результативность. Чуть больше одного гола за матч. Если бы забивал по три гола за матч, то можно было говорить о том, что Криштиану держит какой-то уровень.
в защите был легенда Локо - Соломон Кверквелия) Так что повезло, что хотя бы три забили
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Jaska_1324
Ответ Карпов Стас
Дайте ей ЗМ !
а тебе надо дать учебник по русскому, ведь ты не отличаешь мужчину от женщины
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Zenit2013
Ответ Человек1991
В пустынне неизвестный нападающий Марроканец Амдалла имеет статистику 200 голевых действий в 200 играх ))
Приведи, пожалуйста, статистику Роналду общую, вместе с липовыми голами. Ну, в своём стиле. Хочется посмеяться. Повесели, 🤡 местный
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Борис Потапкин
Ответ Greatest Of All Time
За это ему дадут ЗБ??)))))) Или за голы в 200 лиге не дадут??? А правда что 50 голов в СА это как 1 гол в АПЛ???
нет не правда)))))))))))))))!!!!))))
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Greatest Of All Time
Ответ Борис Потапкин
нет не правда)))))))))))))))!!!!))))
Как не правда??? а какой кеф на гол в СА?? и какой кеф на гол в АПЛ????
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Борис Потапкин
Ответ Greatest Of All Time
Как не правда??? а какой кеф на гол в СА?? и какой кеф на гол в АПЛ????
кэф примерно девять скобок к шести вопросительным знакам
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Juri Kurganov
Ответ Кагов
У Криша скоро будет полтинник эа год! А у его одногодка Овечкина не будет, при тормозил пока.
Сравнил блин. НХЛ в хоккее и саудовскую лигу в футболе. Это равнозначно если бы Кросби перешёл играть в хоккейную лигу Турции
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Greatest Of All Time
Ответ хавбек+
1 гол в СА = 3 в МЛС, Джовинко не даст соврать)) и это было до прокачки, сейчас 1 к 10 наверное))
1 гол в СА, это как минимум 5 голов в МЛС.
И вообще ты знал про эту Лигу до Рюналду?)))😆😅🤣 Если нет, то с чего ты сравниваешь никому не известную Лигу с МЛС???? МЛС то все знали и все звезды переходили туда завершать карьеру.
В МЛС за всю историю играли в 100 раз больше звёзд, чем лиге 🐫.
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хавбек+
Ответ Greatest Of All Time
1 гол в СА, это как минимум 5 голов в МЛС. И вообще ты знал про эту Лигу до Рюналду?)))😆😅🤣 Если нет, то с чего ты сравниваешь никому не известную Лигу с МЛС???? МЛС то все знали и все звезды переходили туда завершать карьеру. В МЛС за всю историю играли в 100 раз больше звёзд, чем лиге 🐫.
здесь ты прав, 1 к 5 будет справедливо))
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distress of ignorance
Ответ Мохнатый55
Для настолько слабого чемпионата у Роналду довольно низкая результативность. Чуть больше одного гола за матч. Если бы забивал по три гола за матч, то можно было говорить о том, что Криштиану держит какой-то уровень.
Что-то из разряда бреда про Ибрагимовича и Лигу 1
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Бестрофейник 19/20
Ответ Человек1991
Дворовому Аль Охдуду, а по русски Дикие Львы )) я бы хэт трик спокойно на классе положил ))
Тебя даже в этот дворовой не берут. Не повод задуматься о своём высокомерии?
+4
-4
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Как дела на заводе
Ответ maks677
Роналду делает дубль быстрее чем Спортс делает об этом новость) GOAT
быстрее только результативные действия Мишки Мудрика публикуются)
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10ztv
Ответ Роман
Гоат дубль забивает, тогда как второй делает дубль захват за шею соперников.
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abdulkaderkeita
Ответ Как дела на заводе
Ну а голов в плей-офф ЧМ сколько мы имеем?)
Ты везде одно и то же пишешь. Ещё и скобку зачем-то в конце ставишь, стилистика будто из середины 2000-ых, когда везде клепали эти скобки. Сколько тебе лет, что такая факсация на голах в плей-офф?
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Artem Piatkov
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Представляете он совсем недавно имел 800 голов и отставал от Овечкина, но совершенно ясно что Роналду раньше обгонит Гретски чем Овечкин 😂
Да-да:)
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Как дела на заводе
Ответ Веселый денек
могу написать, сколько забил в плей-офф ЛЧ, особенно начиная с 1/4
так вопрос про плей-офф ЧМ))
+1
-1
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Как дела на заводе
Ответ Jaska_1324
столько, сколько же у Месси против в официальных матчах Бразилии)
а титулов чемпиона мира у кого больше, у Месси или Роналду?))
+3
-3
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13ыйРычагЛапорты
Криш goat
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Michael_the_creator
Хейтеры, что с лицом опять?
+1
-1
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eld_14
Развалил Аль-Охдуд в соло 💪💪💪
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Дорох
Обошёл Кейна ?
+2
-2
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хавбек+
глоры буйного малыша уже тут)
+8
-8
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хавбек+
вроде 48 гол величайшего в 2023, догнал Холанда
+6
-6
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