У Роналду 49 (38+11) очков в 43 матчах за «Аль-Наср» после дубля «Аль-Охдуду». Он лидирует в списке бомбардиров саудовской лиги с 15 голами
Криштиану Роналду сделал дубль в матче с «Аль-Охдуд».
Форвард «Аль-Насра» забил два мяча в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:0, второй тайм).
Роналду проводит 13-й матч в лиге в текущем сезоне. С 15 голами португалец лидирует в рейтинге лучших бомбардиров, на 5 мячей опережая Александара Митровича из «Аль-Хилаля».
Всего за время выступлений в составе «Аль-Насра» Криштиану забил 38 голов и отдал 11 голевых передач. Он проводит 43-й матч за клуб.
Подробно со статистикой 38-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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✔️ 48+13 за 52 матча в 2023 году
✔️ 38+11 за Аль-Наср
✔️ 867+247 за карьеру
Интересный факт:
У Роналду ассистов (247) больше, чем голов у всех членов клуба Федотова (кроме Блохина) и очков по гол+пас у Мостового (145+45) за всю карьеру
🤴 Царей - много
🐏 GOAT - один (ну максимум 2)
И вообще ты знал про эту Лигу до Рюналду?)))😆😅🤣 Если нет, то с чего ты сравниваешь никому не известную Лигу с МЛС???? МЛС то все знали и все звезды переходили туда завершать карьеру.
В МЛС за всю историю играли в 100 раз больше звёзд, чем лиге 🐫.