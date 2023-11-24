Кирилл Гоцук: «Бандитский Петербург» – настоящая русская классика, несколько раз пересматривал. Про Антибиотика сезоны вообще супер»

Теги Ростов премьер-лига Россия Кирилл Гоцук Пари НН Матч ТВ Мамаду Майга кино Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук назвал «Бандитский Петербург» русской классикой.

– Ты продлил контракт в городском автобусе. Такого, кажется, никто не делал в мире. Кто автор оригинальной идеи?

– Как понимаю, наш генеральный директор Давид Валерьевич Мелик-Гусейнов совместно с PR-службой.

Они придумали это по двум причинам. Первая – высмеивание нашей тактики на поле, так как журналисты говорят, что «Пари НН» играет в «автобус». А вторая – проблема Нижнего Новгорода с общественным транспортом. Не на всех маршрутах, но бывает, что автобус не приезжает целый час, и это доставляет серьезные неудобства для населения. И вот таким образом решили обратить внимание на ситуацию и убить двух зайцев одним выстрелом.

Узнал о съемке за полчаса до подписания контракта. Сразу согласился на такой необычный формат, потому что мне импонирует, когда клуб придумывает красивые истории. Клубные активности выделяются на фоне других в премьер-лиге, «Пари НН» – один из лидеров в нашем футболе.

С Мамаду Майга тоже здорово получилось, повторили знаменитую сцену из «Жмурок». Еще понравился видеоролик «Ростова», когда они обыграли историю из «Бандитского Петербурга». Это классный сериал, жизненный. Про Антибиотика сезоны вообще супер. Несколько раз пересматривал – настоящая русская классика.

И чем больше подобных историй в российском спорте будет, тем он лучше будет развиваться в медийном плане.

– Тому же «Ростову» пришлось удалять ролик про «Бумер» и ЦСКА. Даже РПЛ попросила клубы убрать криминал из контента.

– Не успел его посмотреть, но слышал о нем. Лига вправе делать такие замечания, тем более ролики смотрят дети.

Наверное, не каждому понравится блатной жаргон, так что нужно следить за речью. Но какие-то легендарные и эпичные моменты для людей старше 30 лет снимать можно, – сказал Гоцук.

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55 комментариев

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Я люблю картошку
Только про журналиста и адвоката нормально, ещё смотреть можно, дальше фуфло пошло, причем не только в плане сюжета, но и съёмок.
+31
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Вечно в бане
Ответ Я люблю картошку
Только про журналиста и адвоката нормально, ещё смотреть можно, дальше фуфло пошло, причем не только в плане сюжета, но и съёмок.
Да сюжет там везде был не огонь. Просто Бортко, который снимал первые две части - это Бортко, а хрен(-ы) с горы, который снимал все остальное - это хрен с горы.
+15
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Анатолий Дмитриевич
Аааа, Сереженька! Отобедаешь со стариком?
+15
-1
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A to the K
Ответ Анатолий Дмитриевич
Аааа, Сереженька! Отобедаешь со стариком?
Не откажусь. Что-то все ем, ем, а наесться не могу…)
+14
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A to the K
«В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю…» ©️
+15
-2
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Mukunku 64
Виктор Павлович Говоров ( Антибиотик) это кладезь мудрости
Людей вокруг мало. Работать не с кем — одни кретины. Оттого и бардак в стране.

В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю.

— Причину всех своих несчастьев всегда в себе находить стоит. Тогда и проблем меньше станет.

Удивительная страна у нас, больше всего обижает тех, кто фанатично ее защищает! А может это и есть плата за фанатизм?

Все относительно. Не всякий добрый человек нам друг и не всякий подонок - враг.
+11
0
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Michael Scott
Ответ Вечно в бане
Да сюжет там везде был не огонь. Просто Бортко, который снимал первые две части - это Бортко, а хрен(-ы) с горы, который снимал все остальное - это хрен с горы.
И камео Бортко – гениальное. Семён Андреевич Бородатый, в миру "Хоттабыч", построивший дом-призрак и магазин-призрак.

Жаль, что сам Бортко стал тем, кем стал.
+12
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МеняИгнорируетСпортс
Настоящий русский нуар. Как и первые сезоны "Улицы разбитых фонарей". Ламповая классика. Обожаю пересматривать.
+12
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Michael Scott
Ааа, Сереженька!
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Анатолий Дмитриевич
Ответ A to the K
Не откажусь. Что-то все ем, ем, а наесться не могу…)
Организм молодой. Он топлива требует!
+6
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помню джанашия
Ответ Barvex
Героизация бандитизма.
Крестный отец, Криминальное чтиво....Что об этих фильмах скажите?
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Bakhytzhan Babashev
- Это я не тебя, Гусёнок бью, это я себя бью. Потому, что вы ничего не умеете и я это знал. Потому, что людей вокруг меня мало.
+5
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Barvex
Героизация бандитизма.
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Истинный зенитовец
1 сезон хороший.
2 сезон вообще топ
3 сезон можно смотреть, но в какой-то момент начинаешь путаться, кто с кем и за кого.
4 сезон совсем нудятина. На 2 серии выключил. Слишком много затянутых и пустых сцен
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HCSibir1989
Первые два сезона Агента национальной безопасности тоже можно отнести к классике питерского нуара.
+3
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HCSibir1989
Ответ Mukunku 64
Виктор Павлович Говоров ( Антибиотик) это кладезь мудрости Людей вокруг мало. Работать не с кем — одни кретины. Оттого и бардак в стране. В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю. — Причину всех своих несчастьев всегда в себе находить стоит. Тогда и проблем меньше станет. Удивительная страна у нас, больше всего обижает тех, кто фанатично ее защищает! А может это и есть плата за фанатизм? Все относительно. Не всякий добрый человек нам друг и не всякий подонок - враг.
Про удивительную страну Семен Андреевич Бородатый вещал, пока Сережа документы по металлу смотрел в номере гостиницы
+2
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paster_bibo
Ответ Barvex
Героизация бандитизма.
Я не знаю как надо смотреть Бандитский Петербург чтобы написать про героизацию бандитизма....
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Caerly
Ответ Гоша Петров
Ну конечно,ведь российские сериалы про крминал зло.Вот если бы американский нахваливал то был бы молодцом.
Любой сериал, ВОСХВАЛЯЮЩИЙ криминал - мерзость. Особенно - "Бригада", например.
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Макс Фет
как говорится, чтож ты Виктор Палыч эту кр...су в 90-х не завалил?
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МеняИгнорируетСпортс
Ответ Barvex
Героизация бандитизма.
Героизация и романтизация бандитизм - это бригада и прочий кал. Бандитский Петербург показывает метаморфозы человека. Как его ломает то одна система, то вторая. Как человек подавляет себя в себе. Главный герой четко указывает кто и что есть грязь, а потом сам в этой грязе измазывается.
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Борис Громов
Ответ Michael Scott
Ааа, Сереженька!
я и не знал, что ты в твери с чухонцев дань берешь!
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Pigmalion
Ответ Caerly
Любой сериал, ВОСХВАЛЯЮЩИЙ криминал - мерзость. Особенно - "Бригада", например.
А Сопрано тоже восхваляет криминал?
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Мишаня Кашников
Ответ Я люблю картошку
Только про журналиста и адвоката нормально, ещё смотреть можно, дальше фуфло пошло, причем не только в плане сюжета, но и съёмок.
Крах антибиотика ещё можно посмотреть, и про опера
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Серый
Ответ Вечно в бане
Да сюжет там везде был не огонь. Просто Бортко, который снимал первые две части - это Бортко, а хрен(-ы) с горы, который снимал все остальное - это хрен с горы.
Иронично, что сам Бортко в 2002 году стал жертвой бандитов в Петербурге
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Андрей Никитин99
Ответ Сергей
И актёр и образ, который он создал
Согласен
Роль прям как под него писали
+1
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shadow82
Если это русская классика, то гоцук и правда футболист.)
+7
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Андрей Никитин99
Лев Борисов великолепный актёр
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Verhovn
Сериал крутой. Корнелюк вообще - это отдельная тема. Всё сошлось... ))
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Achilles 21
бандитский петербург это как сериал солдаты первые сезоны нормально, дальше тихий ужас или на любителя
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Сергей
Ответ Андрей Никитин99
Лев Борисов великолепный актёр
И актёр и образ, который он создал
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Pigmalion
Ответ МеняИгнорируетСпортс
Героизация и романтизация бандитизм - это бригада и прочий кал. Бандитский Петербург показывает метаморфозы человека. Как его ломает то одна система, то вторая. Как человек подавляет себя в себе. Главный герой четко указывает кто и что есть грязь, а потом сам в этой грязе измазывается.
Бригада хороший сериал, не зря так до сих пор резонирует
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The world champion 1998
И почти в каждой сцене бухают. Все. 😁😁😁
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Marcus-light
Ответ МеняИгнорируетСпортс
Героизация и романтизация бандитизм - это бригада и прочий кал. Бандитский Петербург показывает метаморфозы человека. Как его ломает то одна система, то вторая. Как человек подавляет себя в себе. Главный герой четко указывает кто и что есть грязь, а потом сам в этой грязе измазывается.
А вы из Петербурга?)
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TFP_Sports
Да по нему видно, что ему нравится
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A to the K
Ответ Barvex
Героизация бандитизма.
в каком месте? по-вашему, в Брате Балабанова тоже героизация бандитизма показана?
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LaffyTaffy
УГ, а не сериал
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Истинный зенитовец
Ответ Mukunku 64
Виктор Павлович Говоров ( Антибиотик) это кладезь мудрости Людей вокруг мало. Работать не с кем — одни кретины. Оттого и бардак в стране. В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю. — Причину всех своих несчастьев всегда в себе находить стоит. Тогда и проблем меньше станет. Удивительная страна у нас, больше всего обижает тех, кто фанатично ее защищает! А может это и есть плата за фанатизм? Все относительно. Не всякий добрый человек нам друг и не всякий подонок - враг.
Еще понравилась фраза: «Надоело по понятиям жить. Пора жить по законам. Только надо, чтобы мы сами эти законы писали. Во власть надо идти»

Не полностью дословно, но примерно так сказано было
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Сергей
Антибиотика - в президенты!
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Север 51
"Улицы Разбитых Фонарей" , были первопроходцами, многие актёры из БП сначала там засветились.Например, Гусь ( Леонид Максимов)Депутат (Сухоруков) да и ещё много кто..
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Сергей Галынский
Город которого нет Корнелюка
Классика жанра
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Я люблю картошку
Ответ Caerly
Любой сериал, ВОСХВАЛЯЮЩИЙ криминал - мерзость. Особенно - "Бригада", например.
Тут кто что увидит. Кто-то - восхваление криминала, кто-то - поучительную историю. Сам не в восторге от "бригады", но не считаю уместным обвинять ее в романтизации криминала. И без нее везде бандиты.
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The world champion 1998
Так и не понял момент с Сашей-солдатом. В одном из первых сезонах, он вовсю кутит на свободе. В следующих сезонах хронология показывает, что он проводил это время на зоне. 🤷
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Я люблю картошку
Ответ Вечно в бане
Да сюжет там везде был не огонь. Просто Бортко, который снимал первые две части - это Бортко, а хрен(-ы) с горы, который снимал все остальное - это хрен с горы.
Огонь, не огонь - дело вкуса. По мне фильм хорошо снят, можно смотреть и пересматривать.
P.S. Ой, я то же самое по сути написал, что и вы)))
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МеняИгнорируетСпортс
Ответ Michael Scott
И камео Бортко – гениальное. Семён Андреевич Бородатый, в миру "Хоттабыч", построивший дом-призрак и магазин-призрак. Жаль, что сам Бортко стал тем, кем стал.
Полностью согласен! У Бортко ещё и свой фирменный почерк есть. Классный режиссер. Атмосферу в своих работах передавал идеально. Что в Собачьем сердце, что в Бандитским Петербурге, что в Мастере и Маргарите.
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Olavi Ranta
Крутой подбор актёров, всё на своих местах. Напрягал только Обнорский, который в огне не горит и в воде не тонет... Но его Константинов с себя рисовал, точнее с образа каким он себя видел в своих фантазиях))
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Marcus-light
Олды сбегутся. По факту - чушь, но фоном заходило прекрасно
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