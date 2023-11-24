Кирилл Гоцук: «Бандитский Петербург» – настоящая русская классика, несколько раз пересматривал. Про Антибиотика сезоны вообще супер»
Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук назвал «Бандитский Петербург» русской классикой.
– Ты продлил контракт в городском автобусе. Такого, кажется, никто не делал в мире. Кто автор оригинальной идеи?
– Как понимаю, наш генеральный директор Давид Валерьевич Мелик-Гусейнов совместно с PR-службой.
Они придумали это по двум причинам. Первая – высмеивание нашей тактики на поле, так как журналисты говорят, что «Пари НН» играет в «автобус». А вторая – проблема Нижнего Новгорода с общественным транспортом. Не на всех маршрутах, но бывает, что автобус не приезжает целый час, и это доставляет серьезные неудобства для населения. И вот таким образом решили обратить внимание на ситуацию и убить двух зайцев одним выстрелом.
Узнал о съемке за полчаса до подписания контракта. Сразу согласился на такой необычный формат, потому что мне импонирует, когда клуб придумывает красивые истории. Клубные активности выделяются на фоне других в премьер-лиге, «Пари НН» – один из лидеров в нашем футболе.
С Мамаду Майга тоже здорово получилось, повторили знаменитую сцену из «Жмурок». Еще понравился видеоролик «Ростова», когда они обыграли историю из «Бандитского Петербурга». Это классный сериал, жизненный. Про Антибиотика сезоны вообще супер. Несколько раз пересматривал – настоящая русская классика.
И чем больше подобных историй в российском спорте будет, тем он лучше будет развиваться в медийном плане.
– Тому же «Ростову» пришлось удалять ролик про «Бумер» и ЦСКА. Даже РПЛ попросила клубы убрать криминал из контента.
– Не успел его посмотреть, но слышал о нем. Лига вправе делать такие замечания, тем более ролики смотрят дети.
Наверное, не каждому понравится блатной жаргон, так что нужно следить за речью. Но какие-то легендарные и эпичные моменты для людей старше 30 лет снимать можно, – сказал Гоцук.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Людей вокруг мало. Работать не с кем — одни кретины. Оттого и бардак в стране.
В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю.
— Причину всех своих несчастьев всегда в себе находить стоит. Тогда и проблем меньше станет.
Удивительная страна у нас, больше всего обижает тех, кто фанатично ее защищает! А может это и есть плата за фанатизм?
Все относительно. Не всякий добрый человек нам друг и не всякий подонок - враг.
Жаль, что сам Бортко стал тем, кем стал.
2 сезон вообще топ
3 сезон можно смотреть, но в какой-то момент начинаешь путаться, кто с кем и за кого.
4 сезон совсем нудятина. На 2 серии выключил. Слишком много затянутых и пустых сцен
Роль прям как под него писали
Не полностью дословно, но примерно так сказано было
Классика жанра
P.S. Ой, я то же самое по сути написал, что и вы)))