Кирилл Гоцук: «Бандитский Петербург» – настоящая русская классика, несколько раз пересматривал. Про Антибиотика сезоны вообще супер»

Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук назвал «Бандитский Петербург» русской классикой.

– Ты продлил контракт в городском автобусе. Такого, кажется, никто не делал в мире. Кто автор оригинальной идеи?

– Как понимаю, наш генеральный директор Давид Валерьевич Мелик-Гусейнов совместно с PR-службой.

Они придумали это по двум причинам. Первая – высмеивание нашей тактики на поле, так как журналисты говорят, что « » играет в «автобус». А вторая – проблема Нижнего Новгорода с общественным транспортом. Не на всех маршрутах, но бывает, что автобус не приезжает целый час, и это доставляет серьезные неудобства для населения. И вот таким образом решили обратить внимание на ситуацию и убить двух зайцев одним выстрелом.

Узнал о съемке за полчаса до подписания контракта. Сразу согласился на такой необычный формат, потому что мне импонирует, когда клуб придумывает красивые истории. Клубные активности выделяются на фоне других в премьер-лиге, «Пари НН» – один из лидеров в нашем футболе.

С Мамаду Майга тоже здорово получилось, повторили знаменитую сцену из «Жмурок». Еще понравился видеоролик « », когда они обыграли историю из «Бандитского Петербурга». Это классный сериал, жизненный. Про Антибиотика сезоны вообще супер. Несколько раз пересматривал – настоящая русская классика.

И чем больше подобных историй в российском спорте будет, тем он лучше будет развиваться в медийном плане.

– Тому же «Ростову» пришлось удалять ролик про «Бумер» и ЦСКА. Даже РПЛ попросила клубы убрать криминал из контента.

– Не успел его посмотреть, но слышал о нем. Лига вправе делать такие замечания, тем более ролики смотрят дети.

Наверное, не каждому понравится блатной жаргон, так что нужно следить за речью. Но какие-то легендарные и эпичные моменты для людей старше 30 лет снимать можно, – сказал .

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