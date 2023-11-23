Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Валнес, Пеллегрино, Шанава и Жув пробегут классический спринт

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции сборная США спринт Пол Гульберг сборная Франции Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Эвен Нортуг Йоханнес Клэбо Рено Же Ришар Жув Эрик Валнес Бен Огден Эдвин Ангер Лыжи

24 ноября на Кубке мира по лыжным гонкам пройдет классический спринт.

Лыжные гонки

Кубок мира

Первый этап

Рука, Финляндия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11:35 по московскому времени, финал – после 14:30 (трансляция на «Матч! Арене»)

Старт-лист

Йоханнес Клэбо (Норвегия)

Эвен Нортуг (Норвегия)

Эрик Валнес (Норвегия)

Люка Шанава (Франция)

Ришар Жув (Франция)

Федерико Пеллегрино (Италия)

Эдвин Ангер (Швеция)

Калле Халварссон (Швеция)

Пол Гульберг (Норвегия)

Рено Же (Франция)

Бен Огден (США)

Полный старт-лист – здесь.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Malec 1990
Поздравляю всех любителей лыжных гонок со стартом КМ сезона 2023/2024!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gerr_max
Вы знаете, что будет (с)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gerr_max
Мой прогноз на сезон такой же, как и год назад: 18-20 побед внука.

Таким делом реально достать рекорд Бьорген по победам на этапах КМ(113). По крайней мере, уже в этом сезоне обойдёт Йохауг по победам.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gerr_max
Можно было для разнообразия и коньковый спринт в Руке сделать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Malec 1990
Ответ gerr_max
Мой прогноз на сезон такой же, как и год назад: 18-20 побед внука. Таким делом реально достать рекорд Бьорген по победам на этапах КМ(113). По крайней мере, уже в этом сезоне обойдёт Йохауг по победам.
Тереза сильная дистанционщица,а Йоханнес больше спринтер,всё-таки.Не уверен,что их целесообразно сравнивать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gerr_max
Ответ IrbIS
вы знаете что произойдет... 𝟔𝟖 👑 JK
И тебя с началом нового сезона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий