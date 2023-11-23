Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Валнес, Пеллегрино, Шанава и Жув пробегут классический спринт
24 ноября на Кубке мира по лыжным гонкам пройдет классический спринт.
Лыжные гонки
Первый этап
Рука, Финляндия
Мужчины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 11:35 по московскому времени, финал – после 14:30 (трансляция на «Матч! Арене»)
Старт-лист
Йоханнес Клэбо (Норвегия)
Эвен Нортуг (Норвегия)
Эрик Валнес (Норвегия)
Люка Шанава (Франция)
Ришар Жув (Франция)
Федерико Пеллегрино (Италия)
Эдвин Ангер (Швеция)
Калле Халварссон (Швеция)
Пол Гульберг (Норвегия)
Рено Же (Франция)
Бен Огден (США)
Полный старт-лист – здесь.
Таким делом реально достать рекорд Бьорген по победам на этапах КМ(113). По крайней мере, уже в этом сезоне обойдёт Йохауг по победам.