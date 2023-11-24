НБА. Внутрисезонный турнир. «Орландо» принимает «Бостон», «Денвер» сыграет в гостях с «Хьюстоном» и другие матчи

В пятницу, 24 ноября, в рамках внутрисезонного турнира НБА проходят 10 матчей.

«Орландо» принимает на своей площадке лидера Восточной конференции «Бостон». Действующий чемпион «Денвер» сыграет в гостях с « ».

Регулярный чемпионат

турнир

Восточная конференция

Группа А

Положение команд: – 3-0, Кливленд – 2-1, – 2-2, – 1-2, – 0-3.

Группа В

Положение команд: – 2-0, – 2-0, – 1-1, Шарлотт – 1-2, – 0-3.

Группа С

Положение команд: Бостон – 2-0, Бруклин – 2-1, – 2-1, Чикаго – 0-2, – 0-2.

Западная конференция

Группа А

Положение команд: Лейкерс – 4-0, Финикс – 2-1, Юта – 2-2, Портленд – 1-3, Мемфис – 0-3.

Группа В

Положение команд: Новый Орлеан – 2-1, Денвер – 2-1, Хьюстон – 1-1, Даллас – 1-2, Клипперс – 1-2.

Группа С

Положение команд: Сакраменто – 2-0, Миннесота – 2-0, Голден Стэйт – 1-1, Оклахома – 1-2, Сан-Антонио – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица внутрисезонного турнира НБА