НБА. Внутрисезонный турнир. «Орландо» принимает «Бостон», «Денвер» сыграет в гостях с «Хьюстоном» и другие матчи
В пятницу, 24 ноября, в рамках внутрисезонного турнира НБА проходят 10 матчей.
«Орландо» принимает на своей площадке лидера Восточной конференции «Бостон». Действующий чемпион «Денвер» сыграет в гостях с «Хьюстоном».
Регулярный чемпионат
Внутрисезонный турнир
Восточная конференция
Группа А
- Дата проведения
- 25 ноября, 04.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Положение команд: Индиана – 3-0, Кливленд – 2-1, Филадельфия – 2-2, Атланта – 1-2, Детройт – 0-3.
Группа В
- Дата проведения
- 25 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 25 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
Положение команд: Милуоки – 2-0, Майами – 2-0, Нью-Йорк – 1-1, Шарлотт – 1-2, Вашингтон – 0-3.
Группа С
- Дата проведения
- 24 ноября, 22.30, «Amway Center»
- Орландо
- Банкеро (16), Ф. Вагнер (11), Саггс (7), Битадзе (6), Блэк (0) – старт; Энтони (14), М. Вагнер (14), Г. Харрис (4), Айзек (4), Инглс (3), Хьюстан (0).
- Дата проведения
- 25 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
Положение команд: Бостон – 2-0, Бруклин – 2-1, Орландо – 2-1, Чикаго – 0-2, Торонто – 0-2.
Западная конференция
Группа А
- Дата проведения
- 25 ноября, 01.00, «FedExForum»
Положение команд: Лейкерс – 4-0, Финикс – 2-1, Юта – 2-2, Портленд – 1-3, Мемфис – 0-3.
Группа В
- Дата проведения
- 25 ноября, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 25 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
Положение команд: Новый Орлеан – 2-1, Денвер – 2-1, Хьюстон – 1-1, Даллас – 1-2, Клипперс – 1-2.
Группа С
- Дата проведения
- 25 ноября, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 25 ноября, 06.00, «Chase Center»
Положение команд: Сакраменто – 2-0, Миннесота – 2-0, Голден Стэйт – 1-1, Оклахома – 1-2, Сан-Антонио – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Очень удачное время для Европейской части населения, можно посмотреть игру.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/basketblogg/3200909.html
Только он внутрисезонный, а не предсезонный.