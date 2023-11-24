НБА. Внутрисезонный турнир. «Орландо» принимает «Бостон», «Денвер» сыграет в гостях с «Хьюстоном» и другие матчи

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В пятницу, 24 ноября, в рамках внутрисезонного турнира НБА проходят 10 матчей.

«Орландо» принимает на своей площадке лидера Восточной конференции «Бостон». Действующий чемпион «Денвер» сыграет в гостях с «Хьюстоном».

Регулярный чемпионат

Внутрисезонный турнир

Восточная конференция

Группа А

Индиана – Детройт
Дата проведения
25 ноября, 04.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Положение команд: Индиана – 3-0, Кливленд – 2-1, Филадельфия – 2-2, Атланта – 1-2, Детройт – 0-3.

Группа В

Нью-Йорк – Майами
Дата проведения
25 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Милуоки – Вашингтон
Дата проведения
25 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Положение команд: Милуоки – 2-0, Майами – 2-0, Нью-Йорк – 1-1, Шарлотт – 1-2, Вашингтон – 0-3.

Группа С

Орландо – Бостон 79:74 (4 четверть)
Дата проведения
24 ноября, 22.30, «Amway Center»
Онлайн матча
Орландо
Банкеро (16), Ф. Вагнер (11), Саггс (7), Битадзе (6), Блэк (0) – старт; Энтони (14), М. Вагнер (14), Г. Харрис (4), Айзек (4), Инглс (3), Хьюстан (0).
Бостон
Браун (16), Тейтум (15), Уайт (12), Порзингис (9), Хорфорд (3) – старт; Корнет (10), Хаузер (7), Притчард (2), Бриссетт (0).

Торонто – Чикаго
Дата проведения
25 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Бостон – 2-0, Бруклин – 2-1, Орландо – 2-1, Чикаго – 0-2, Торонто – 0-2.

Западная конференция

Группа А

Мемфис – Финикс
Дата проведения
25 ноября, 01.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Положение команд: Лейкерс – 4-0, Финикс – 2-1, Юта – 2-2, Портленд – 1-3, Мемфис – 0-3.

Группа В

Хьюстон – Денвер
Дата проведения
25 ноября, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Клипперс – Новый Орлеан
Дата проведения
25 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Новый Орлеан – 2-1, Денвер – 2-1, Хьюстон – 1-1, Даллас – 1-2, Клипперс – 1-2.

Группа С

Миннесота – Сакраменто
Дата проведения
25 ноября, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Сан-Антонио
Дата проведения
25 ноября, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Положение команд: Сакраменто – 2-0, Миннесота – 2-0, Голден Стэйт – 1-1, Оклахома – 1-2, Сан-Антонио – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица внутрисезонного турнира НБА

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17 комментариев

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opcondos
а где мемфис - финикс в 1:00?
+5
-1
+4
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Славонычч
интересно , Вашингтон 🗽когда нибудь выигрывать собирается?
+2
0
+2
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Garrry
вроде бы человек давно привык к тупости Брауна, но со своей новой зарплатой он опять стал бесить
+3
-1
+2
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mibX
У Magic наименее вырвиглазная площадка, из тех что я видел в турнире
+2
-1
+1
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celtics7
Ответ mibX
У Magic наименее вырвиглазная площадка, из тех что я видел в турнире
Я бы даже сказал очень стильно выглядит. Мне больше этот паркет нравится, нежели их основной
+1
0
+1
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Hobotok
коач Поп идёт на помощь. Надо выручать Керра
+2
-2
0
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celtics7
В прошлом году очень плохо играли против Мэджик. Надеюсь, сегодня соберутся и досрочно выйдут из группы.
Очень удачное время для Европейской части населения, можно посмотреть игру.
+2
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Соловьёв А.А.
Жаль не смогу Орландо-Бостон посмотреть, по местному 2:30 будет, а в это время я сплю
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Serik Alik
В этом сезоне не слежу за нба так, как раньше. Эксперты, объясните, как вообще проводится предсезонный турнир, сколько в нем матчей, есть ли по, финал?
0
0
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xQcoW
Го Никс 🗽
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Поникший Руй
Порзи травма, не вернётся на площадку
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Здоровье Энтони Дэвиса
Бостон на контору играет, похоже
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viewerigo
Ответ Serik Alik
В этом сезоне не слежу за нба так, как раньше. Эксперты, объясните, как вообще проводится предсезонный турнир, сколько в нем матчей, есть ли по, финал?
Роман Сприкут подробно описывал:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/basketblogg/3200909.html
Только он внутрисезонный, а не предсезонный.
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Поникший Руй
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Бостон на контору играет, похоже
А до этого на контору сыграли: Милуоки, Торонто, Денвер и Инди
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