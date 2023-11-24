«Ак Барс» выменял Барбера у «Барыса» на Хенкеля
«Ак Барс» выменял форварда Райли Барбера у «Барыса».
Взамен клуб из Казахстана получил защитника Кристиана Хенкеля.
В нынешнем сезоне Райли Барбер провел 28 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 23 (10+13) очка. Он был лучшим бомбардиром клуба из Казахстана.
Хенкель сыграл 24 игры и набрал 2 (0+2) очка при полезности «плюс 7».
Еще и обменяли на хорошего игрока и деньги. Нет чтобы на ВХЛовцев как приличные команды. Ужас какой-то.
Галиев - Семенов - Радулов,
Кагарлицкий - Сафонов - Свечников,
Лукоянов - Кателевский - Дыняк.
5. Быков - Галимов - Жафяров,
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10. Обухов - Иммонен - Кирилл Петров.
странно, что его не забрали в Динамо, бороду О’Деллу стричь :-)