«Ак Барс» выменял Барбера у «Барыса» на Хенкеля

Теги Ак Барс переходы КХЛ Барыс Райли Барбер Кристиан Хенкель Sports.ru - Казахстан Хоккей

«Ак Барс» выменял форварда Райли Барбера у «Барыса».

Взамен клуб из Казахстана получил защитника Кристиана Хенкеля

В нынешнем сезоне Райли Барбер провел 28 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 23 (10+13) очка. Он был лучшим бомбардиром клуба из Казахстана.

Хенкель сыграл 24 игры и набрал 2 (0+2) очка при полезности «плюс 7».

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32 комментария

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Евгений Чачило
Я что-то упустил, а в чем выгода Барыса?
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dimpa
Хорошая лига, честная и справедливая. Кто не согласен, идет в пешее путешествие.
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Dr Gonzo
Ответ newyork13
Видимо барсам не дает покоя факт, что в лиге есть одна единственная, неповторимая команда которая всех раздражает. Хотят в этот же список, ИМЕЮТ ПРАВО!
Полностью согласен. 4 новичок за год, да что они себе позволяют? Нормальные команды не берут новичков. Особенно по ходу сезона. Причем уже 3-й игрок из другой команды КХЛ. Безобразие какое-то. То Питер грабили, теперь вот за Барыс взялись.
Еще и обменяли на хорошего игрока и деньги. Нет чтобы на ВХЛовцев как приличные команды. Ужас какой-то.
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Персональные данные Номер 67327384
Еще купить Барберио и Барберито
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Dr Gonzo
Ответ Евгений Чачило
Я что-то упустил, а в чем выгода Барыса?
Деньги надо думать, на которые при желании подпишут какого-нибудь другого лега. Ну а крепкий домосед Хенкель в придачу. Тоже актив.
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Сергей Орлов
Позорище.
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Mac Miller
Ответ newyork13
Видимо барсам не дает покоя факт, что в лиге есть одна единственная, неповторимая команда которая всех раздражает. Хотят в этот же список, ИМЕЮТ ПРАВО!
Это не лидеров у Севы с собой забирать, согласен
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Серый
Ответ Сергей Галынский
Конверты тоже в ход пошли?
Нет, это только в ске могут) Никишин получает 25 лямов после великого сезона - я просто плачу над этим)
+6
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Огюст
Окончательно обескровили Барыс - ясно ,что Ак Барс денег насыпал в придачу к Хенкелю !
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Артём Кочешев
"Барыс" - красавцы. Собирают чемпионскую команду
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cv4j7fq4ks
Это же шутка да?Если нет то какого хера он в АК БАРСЕ????
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Dr Gonzo
Ответ Сибирский литовец
Барыс - просто фарм для Казани . Филиал барсиков в Астане )
Хм. Второй переход за всю историю. Первый был 2,5 года назад. Безусловный фарм. Считаю надо наказать. Ну где такое видано, чтобы из одной команды в другую аж целых два игрока за 3 года переходило.
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Dr Gonzo
Ответ srs
Яшкин - Шипачев - Барбер, Галиев - Семенов - Радулов, Кагарлицкий - Сафонов - Свечников, Лукоянов - Кателевский - Дыняк. 5. Быков - Галимов - Жафяров, ... ... ... ... 10. Обухов - Иммонен - Кирилл Петров.
Если Миллера и Марченко подтвердят, состав укомплектован по сути. И явно сильнее, чем в прошлом году. Даже с дефицитом праворуких разобрались. Понять бы еще что там Бови с Биллом с физикой намутили. Команда третью неделю ползает по льду. Ладно. Весной надеюсь все поедут как надо.
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Дмитрий Рабко
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Еще купить Барберио и Барберито
И Барби, кю ! до кучи.
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Kycok Dobra
Бәрібір
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Rudenzik
Барыс,спасибо за сезон
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newyork13
Видимо барсам не дает покоя факт, что в лиге есть одна единственная, неповторимая команда которая всех раздражает. Хотят в этот же список, ИМЕЮТ ПРАВО!
+8
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srs
Яшкин - Шипачев - Барбер,
Галиев - Семенов - Радулов,
Кагарлицкий - Сафонов - Свечников,
Лукоянов - Кателевский - Дыняк.

5. Быков - Галимов - Жафяров,
...
...
...
...
10. Обухов - Иммонен - Кирилл Петров.
+4
-3
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Coongur
В мужском коллективе барбер не помешает!))
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_Абырвалг_
Ничего так , получиои снайпера в обмен на стиральный порошок ! 😁
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srs
А Кристиана Хенкеля похоже можно активировать в фэнтази наконец и наблюдать где окажется
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Rio de Janeiro
Ответ Dr Gonzo
Если Миллера и Марченко подтвердят, состав укомплектован по сути. И явно сильнее, чем в прошлом году. Даже с дефицитом праворуких разобрались. Понять бы еще что там Бови с Биллом с физикой намутили. Команда третью неделю ползает по льду. Ладно. Весной надеюсь все поедут как надо.
Состав роскошный но не под нынешнего главного тренера
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Dragon10
Логично, если ещё и доплата хорошая. Жаль, конечно, но Барыс - единственная команда на Востоке, совсем ни на что претендующая
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newyork13
Ответ Mac Miller
Это не лидеров у Севы с собой забирать, согласен
Это точно, они то как свободные агенты были подписаны)))
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Hilo Gir
Совсем руководство команды с дуба рухнуло.это вобще нонсен.Купили форварда,что бы потом обменять, вы совсем ненормальные что ли.вы на кого и для кого играете.этот мамбеталиев что за тренер, хоть пол команды забирайте.деньги делаете, всё не на едитесь.бардак этот надоел.
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Сибирский литовец
Ответ Dr Gonzo
Хм. Второй переход за всю историю. Первый был 2,5 года назад. Безусловный фарм. Считаю надо наказать. Ну где такое видано, чтобы из одной команды в другую аж целых два игрока за 3 года переходило.
) начало положено
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Венер Кучербаев
Ответ Coongur
В мужском коллективе барбер не помешает!))
так вон оно чё, Михалыч! а я-то думаю, зачем он им?
странно, что его не забрали в Динамо, бороду О’Деллу стричь :-)
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