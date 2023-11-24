«Ак Барс» выменял Барбера у «Барыса» на Хенкеля

«Ак Барс» выменял форварда Райли Барбера у «Барыса».

Взамен клуб из Казахстана получил защитника Кристиана Хенкеля.

В нынешнем сезоне Райли Барбер провел 28 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 23 (10+13) очка. Он был лучшим бомбардиром клуба из Казахстана.

Хенкель сыграл 24 игры и набрал 2 (0+2) очка при полезности «плюс 7».