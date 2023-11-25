Овечкин забил 5 голов в 17 матчах сезона НХЛ. Капитан «Вашингтона» против «Эдмонтона»: незасчитанный гол, «минус 1» и 23:54 на льду (9:30 – в большинстве)
Александр Овечкин не набрал очки во втором матче подряд в НХЛ.
«Вашингтон» проиграл «Эдмонтону» (0:5) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин не записал на свой счет результативных действий в этом матче при показатели полезности «минус 1», трех бросках по воротам и трех силовых приемах.
Россиянин провел на льду 23 минуты и 54 секунды (9:30 – в большинстве).
В третьем периоде Овечкин забросил шайбу в ворота голкипера «Ойлерс» Стюарта Скиннера, но гол не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания.
Овечкин набрал 12 (5+7) очков в 17 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
(10 минут большинства)
название Будущей автобиографии Асечкина
Незасчитанный гол в ситуации 1 в 1 как в матче Локо-СКА. Кузнецов даже сделал ровно тоже самое что и Красковский, левую ногу сунул аж за точку вбрасывания при борьбе за шайбу. И внезапно гол отменили. Потому что и там и там было нарушение процедуры вбрасывания. Даже и не знаю что теперь делать тем, кто после матча Локо-СКА тут истерику закатывал. То ли и к этой отмене гола Ротенберга пытаться пристегнуть. То ли все-таки найти в себе мужество и извиниться. Но боюсь, что вторых, тех что поприличней, все-таки будет немного.