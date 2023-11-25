Овечкин забил 5 голов в 17 матчах сезона НХЛ. Капитан «Вашингтона» против «Эдмонтона»: незасчитанный гол, «минус 1» и 23:54 на льду (9:30 – в большинстве)

Теги Вашингтон Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин не набрал очки во втором матче подряд в НХЛ.

«Вашингтон» проиграл «Эдмонтону» (0:5) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин не записал на свой счет результативных действий в этом матче при показатели полезности «минус 1», трех бросках по воротам и трех силовых приемах.

Россиянин провел на льду 23 минуты и 54 секунды (9:30 – в большинстве).

В третьем периоде Овечкин забросил шайбу в ворота голкипера «Ойлерс» Стюарта Скиннера, но гол не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания.

Овечкин набрал 12 (5+7) очков в 17 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

12 комментариев

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hhlg
Ну по факту 1 незасчитанный гол после пушечного броска с вбрасывания и 1 штанга после пушечного ван-таймера. Главное, что бросок вернулся, а то были опасения после первых матчей. Ещё можно вспомнить отмененный гол с Минькой и пару штанг. В итоге шёл бы на 8-10 стабильные. Позитив есть)
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Марсель Объелся
Только что с матча. Я поражен, что болельщики Вашингтона даже при 0:5 бурно реагируют на каждое действие Овечкина. Сразу видно, ради чего люди деньги платят
+3
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IrbIS
Легенда, только вперед, только к рекорду
(10 минут большинства)
название Будущей автобиографии Асечкина
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fil_spb
"незасчитанный гол"

Незасчитанный гол в ситуации 1 в 1 как в матче Локо-СКА. Кузнецов даже сделал ровно тоже самое что и Красковский, левую ногу сунул аж за точку вбрасывания при борьбе за шайбу. И внезапно гол отменили. Потому что и там и там было нарушение процедуры вбрасывания. Даже и не знаю что теперь делать тем, кто после матча Локо-СКА тут истерику закатывал. То ли и к этой отмене гола Ротенберга пытаться пристегнуть. То ли все-таки найти в себе мужество и извиниться. Но боюсь, что вторых, тех что поприличней, все-таки будет немного.
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Ivan Sergeev
Блин, зима прошлого года, нет в составе всяких немощных ветеранов типа Бэкса и Оши, молодежь грызет лед, Саня регулярно забивает, Вашингтон стабильно набирает очки и идет в зоне плей-офф. Ну какого херна надо было все менять, а Маклеллан? Ну доиграли бы еще пару лет в таком варианте, потом делай перестройки, передвижки, что хочешь вообще. А теперь так и гуляет все в зоне турбулентности.
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Nikolas Polosukhin
пока на 24/25 голов идет
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Пинающий Достоинства
Кто-то объелся индейки давиче :(
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