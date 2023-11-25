Овечкин забил 5 голов в 17 матчах сезона НХЛ. Капитан «Вашингтона» против «Эдмонтона»: незасчитанный гол, «минус 1» и 23:54 на льду (9:30 – в большинстве)

Александр Овечкин не набрал очки во втором матче подряд в НХЛ.

« » проиграл « » (0:5) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан «Кэпиталс» не записал на свой счет результативных действий в этом матче при показатели полезности «минус 1», трех бросках по воротам и трех силовых приемах.

Россиянин провел на льду 23 минуты и 54 секунды (9:30 – в большинстве).

В третьем периоде Овечкин забросил шайбу в ворота голкипера «Ойлерс» Стюарта Скиннера, но гол не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания.

Овечкин набрал 12 (5+7) очков в 17 матчах текущего регулярного чемпионата .