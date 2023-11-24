Хави предложил разделить матчи клубов и сборных в сезоне: «9 месяцев клубного футбола подряд, затем – отбор на Евро и сам турнир»

Хави предложил изменить футбольный календарь.

Ранее тренер «Барселоны» связал разрыв передней крестообразной связки колена у полузащитника Гави с плотным календарем.

Испанский специалист предложил сначала проводить все клубные матчи сезона, а затем – все игры сборных.

«9 месяцев подряд клубного футбола, затем – квалификация на Евро и сам турнир. Тогда бы не было так много поездок. Думаю, что рассматривает это. Девять месяцев в клубе, два месяца в сборной и один в отпуске», – предложил .

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