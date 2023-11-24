Хави предложил разделить матчи клубов и сборных в сезоне: «9 месяцев клубного футбола подряд, затем – отбор на Евро и сам турнир»

Теги Барселона Хави ФИФА календарь Футбол

Хави предложил изменить футбольный календарь.

Ранее тренер «Барселоны» связал разрыв передней крестообразной связки колена у полузащитника Гави с плотным календарем.

Испанский специалист предложил сначала проводить все клубные матчи сезона, а затем – все игры сборных.

«9 месяцев подряд клубного футбола, затем – квалификация на Евро и сам турнир. Тогда бы не было так много поездок. Думаю, что ФИФА рассматривает это. Девять месяцев в клубе, два месяца в сборной и один в отпуске», – предложил Хави.

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49 комментариев

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Olajuvon
Дельное предложение!
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alexmixer9
И как это решит вопрос про большое количество матчей?)
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FINT\REDONDO
И все матчи судит Эвребе
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flux
Ответ alexmixer9
И как это решит вопрос про большое количество матчей?)
Под конец сезона уставшие игроки будут играть за сборные, а может и не будут из-за травм) К началу клубного восстановятся)
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Господин Император
Не знаю как предложенный вариант календаря повлияет на травмы, но я его полностью поддерживаю. Перерывы на сборные надоели. Каждый месяц вместо нормального клубного футбола идёт пауза на сборные. Не нравится.
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wadwill13
Ответ alexmixer9
И как это решит вопрос про большое количество матчей?)
тот же вопрос. но на спортсе только минусуют за эти мнения))) им пофиг что количество травм за два сезона мышечных увеличилось в Европе в 6 раз а переломов костей- в 10-9 раз... они комментируют только хорошо или плохо предложил хави)))) смешно...
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Verziloff
Ответ alexmixer9
И как это решит вопрос про большое количество матчей?)
Он же не говорит про количество матчей, а рассуждает с точки зрения оптимизации текущего календаря. Меньше перелетов, больше времени на восстановление. Футболисты из Южной Америки почти сутки могут тратить на перелеты ради одного-двух матчей, плюс время на акклиматизацию. Но вообще интересно было бы посмотреть на его высказывания в случае если он станет тренером сборной
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Мохнатый55
УЕФА стоит увеличить количество отборочных групп с уменьшением количества команд. Например, по четыре команды в группе. И выходит только победитель. Отбор в этом случае сократится до шести матчей.
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Егор Антипов
Ответ alexmixer9
И как это решит вопрос про большое количество матчей?)
Очень просто: Хави за свои 9 месяцев выжмет все соки из игкров, а дальше уже ему всё равно.
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Homelender_666
Ответ Ice Vorya
А чави вообще по барабану, в клубе игроки будут свежие, зато на турниры сборных будут приезжать после целых сезонов мертвые, а травм меньше и не станет
Это правильно. Клуб всегда должен быть выше сборной. Если игрокам важнее сборная, то пусть там и получают зарплату.
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AmanEsen
Норм вариант, и тренера сборных могут совмещать должность с клубным футболом.
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Любезный Коссутий
Ответ JENNINGS
А на ЧМ что предложит, если сам Мундиаль идёт месяц?! А предсезонка когда? А отпуск?!
Чави не подумав ляпнул. если выделить на отбор месяц, то это 10 игр каждые 3 дня.
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GuruFutbola
Ответ Любезный Коссутий
Чави не подумав ляпнул. если выделить на отбор месяц, то это 10 игр каждые 3 дня.
Клубный футбол без перерывов на сборные длился бы 7,5 месяца, так что остается 4,5 месяца на всякий мусор типа лиги наций
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Verziloff
Ответ wadwill13
тот же вопрос. но на спортсе только минусуют за эти мнения))) им пофиг что количество травм за два сезона мышечных увеличилось в Европе в 6 раз а переломов костей- в 10-9 раз... они комментируют только хорошо или плохо предложил хави)))) смешно...
Откуда такая инфа, особенно про переломы костей, прямо в 9-10 раз, серьезно!?
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Ice Vorya
Ответ alexmixer9
И как это решит вопрос про большое количество матчей?)
А чави вообще по барабану, в клубе игроки будут свежие, зато на турниры сборных будут приезжать после целых сезонов мертвые, а травм меньше и не станет
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Nike of FW
Ответ alexmixer9
И как это решит вопрос про большое количество матчей?)
это решит проблему с большим количеством перелётов как минимум
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Syndycate
Ответ Rafael Nadal Parero
Давайте скажем откровенно, есть турниры, которые просто не нужны в современном футболе: 1. Национальные кубки (в АПЛ еще и кубок лиги) 2. Лига наций 3. Предсезонные турниры/товарищеские матчи 4. Лига конференций 5. Клубные чемпионаты мира 6. Российская Премьер Лига
Лига наций изначально создавался как замена товарищеским матчам, многие топы его пропускали изначально, тот же Роналду, но потом почему-то стал полноценным турниром)
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Homelender_666
Ответ Мохнатый55
УЕФА стоит увеличить количество отборочных групп с уменьшением количества команд. Например, по четыре команды в группе. И выходит только победитель. Отбор в этом случае сократится до шести матчей.
Ещё бы отсеять самые слабые сборные
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ Мохнатый55
УЕФА стоит увеличить количество отборочных групп с уменьшением количества команд. Например, по четыре команды в группе. И выходит только победитель. Отбор в этом случае сократится до шести матчей.
Это никак не решит проблему, уефа подстраивает отборочные циклы под расписание, под международные окна, которые пишут в фифа, общие для всех конфедераций. И так получится, что команды из уефа будут тупо вместо отборочных матчей играть товарняки. Вы скажите, а почему бы не отменить товарняки? А нельзя, если в одной конфедерации нет официального отбора, то это не значит, что и в других конфедерациях его нет. Например, если в Европе играют товарняки, то в Азии и Южной Америке условно в это время идет отбор на Чм
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Universal1000
Ответ заратустра-будрайтис
Детали можно обсуждать, но сама конструкция разделения сезона на две части уже давно напрашивается. Ну и да, по сути в текущем формате сезон идет 9 месяцев ( ну плюс-минус) и это с перерывами на матчи сборных, а значит и распределение возможно делать более комфортным. Такая мера позволит реально улучшить качество игры сборных. Вопрос только в том, что будут делать игроки не приглашаемые в сборные на этот период
Качество игры сборных всегда было, есть и будет всегда дном.
То что клубный футбол до середины 90-ых был ещё хуже из-за чрезмерного разброса звезд по миру(читай из-за лимита) и отсутствия международного полноценного топ-турнира хотя бы одного(читай до ЛЧ сезона 1999-2000) - другое дело. Но пора просыпаться, 2024 скоро.
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Homelender_666
Ответ Господин Император
Не знаю как предложенный вариант календаря повлияет на травмы, но я его полностью поддерживаю. Перерывы на сборные надоели. Каждый месяц вместо нормального клубного футбола идёт пауза на сборные. Не нравится.
Причём футбол сборных абсолютно несмотрибелен. Это больше про эмоции
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Андерлехт Брюггевич
Ответ korysh
Хави хочет просто длинный отпуск, пока игроки в сборных будут)
не все игроки выступают в сборных
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YoRHa
Ответ Хызыр
В этом есть свой прикол. Сборная подряд будет играть отборочные матчи и потом сразу следом турнир Евро/чм. И игроки сыграются лучше, и влияние тренеров будет больше. Но количество матчей от этого не сократится
Думаю, что когда у какой-нибудь команды игрок сломается на пару месяцев и пропустит весь отбор (а не пару матчей, как ранее), приколы закончатся быстро.
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Амин Чич
Не о том думаете товарищ тренер
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GuruFutbola
Ответ alexmixer9
И как это решит вопрос про большое количество матчей?)
Меньше стресса от смены обстановки, большая сосредоточенность на команде, полный контроль физического состояния
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alexmixer9
Ответ Егор Антипов
Очень просто: Хави за свои 9 месяцев выжмет все соки из игкров, а дальше уже ему всё равно.
Ну это понятное дело, но они точно так же могут все переломаться за 3 месяца и не приехать к нему обратно)
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заратустра-будрайтис
Детали можно обсуждать, но сама конструкция разделения сезона на две части уже давно напрашивается.
Ну и да, по сути в текущем формате сезон идет 9 месяцев ( ну плюс-минус) и это с перерывами на матчи сборных, а значит и распределение возможно делать более комфортным.
Такая мера позволит реально улучшить качество игры сборных.
Вопрос только в том, что будут делать игроки не приглашаемые в сборные на этот период
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evgshk
Ответ Максим Табаран
2 месяца сборные не уложаться
2 месяца, это 8 недель. 1 неделя на сборы и подготовку, 5 недель по 1 матчу, 2 недели на 4-5 матчей (аналог boxing-day).

Средний отбор - примерно 10 матчей. Вроде все ок?
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Nike of FW
Ответ FINT\REDONDO
И все матчи судит Эвребе
Кашаи , Клатенбург , Лаос и восходящая звезда Реала- Сото Градо, который уже отобрал у барсы 4 очка в 2х матчах этого сезона.
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Syndycate
Ответ FINT\REDONDO
И все матчи судит Эвребе
Под руководством Негрейры
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Real_v_dushe
Ответ FINT\REDONDO
И все матчи судит Эвребе
А Бенгоэчеа на ВАРе работает
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maxbeast
Не могу оценить с точки зрения футболиста-профессионала, но с точки зрения болельщика - я за. Раздражают паузы на сборные. Хочется цельный клубный сезон, а потом можно и на цельный сборный настроиться. Хотя России тут не светит. Что будем делать 3 месяца)
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Юрий Доронин
Есть минусы в этой схеме, но ощущение такое будто попробовать стоило бы.
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Куприн
Венгер давно это предлагает.
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Казанец Тимка:-)
Как же раньше то играли, без нынешних средств восстановления? У всех топов по 2 состава так то, проводите ротацию, ставьте дублёров. Это не календарь, а черт знает что будет:-)
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Пусть наконец все выучат слово РОТАЦИЯ!
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Хызыр
В этом есть свой прикол. Сборная подряд будет играть отборочные матчи и потом сразу следом турнир Евро/чм. И игроки сыграются лучше, и влияние тренеров будет больше. Но количество матчей от этого не сократится
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