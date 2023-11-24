Хави предложил разделить матчи клубов и сборных в сезоне: «9 месяцев клубного футбола подряд, затем – отбор на Евро и сам турнир»
Хави предложил изменить футбольный календарь.
Ранее тренер «Барселоны» связал разрыв передней крестообразной связки колена у полузащитника Гави с плотным календарем.
Испанский специалист предложил сначала проводить все клубные матчи сезона, а затем – все игры сборных.
«9 месяцев подряд клубного футбола, затем – квалификация на Евро и сам турнир. Тогда бы не было так много поездок. Думаю, что ФИФА рассматривает это. Девять месяцев в клубе, два месяца в сборной и один в отпуске», – предложил Хави.
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То что клубный футбол до середины 90-ых был ещё хуже из-за чрезмерного разброса звезд по миру(читай из-за лимита) и отсутствия международного полноценного топ-турнира хотя бы одного(читай до ЛЧ сезона 1999-2000) - другое дело. Но пора просыпаться, 2024 скоро.
Ну и да, по сути в текущем формате сезон идет 9 месяцев ( ну плюс-минус) и это с перерывами на матчи сборных, а значит и распределение возможно делать более комфортным.
Такая мера позволит реально улучшить качество игры сборных.
Вопрос только в том, что будут делать игроки не приглашаемые в сборные на этот период
Средний отбор - примерно 10 матчей. Вроде все ок?