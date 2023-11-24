Отец Родриго написал о Месси «этот маленький святой, который ни с кем не конфликтует» и выложил фото захвата Лео за горло игрока Уругвая
Отец Родриго вступился за сына после его стычки с Лионелем Месси.
Перед матчем квалификации ЧМ-2026 Бразилия – Аргентина (1:0), который был отложен примерно на 30 минут из-за беспорядков на трибунах «Мараканы», у вингера «Реала» и форварда «Интер Майами» произошел конфликт.
Месси прихватывал Родриго за шею сзади, когда Лео и хавбек аргентинцев Родриго де Поль спорили с бразильцем. Позже выяснилось, что Родриго назвал «ссыкунами» игроков сборной Аргентины, ушедших в раздевалку, говоря о задержке начала матча.
Месси ответил ему: «Заткнись, малыш». Лео также сказал: «Мы чемпионы мира. С чего это мы ссыкуны?» Футболист «Реала» ответил экс-игроку «Барселоны»: «Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл». После матча Родриго подвергся расизму в соцсетях.
Отец Родриго, Эрик Гоэс, заступился за сына, опубликовав в сторис инстаграма фотографии его стычки с Месси, а также конфликта Лео в матче со сборной Уругвая (0:2) – Месси прихватил за горло Матиаса Оливеру, через пару минут Мануэль Угарте изобразил минет, глядя на де Поля и сказал: «Ты подсос Месси». После того матча Месси заявил: «Этим молодым людям нужно учиться уважению у старших».
«Серьезно, кто-то удивлен? Этот маленький святой, который никогда ни с кем не конфликтует», – написал отец Родриго.
«Кто-нибудь удивлен? Быть черным парнем – это дорого обходится...» – написал он о расизме.
Изображения: instagram.com/ericgoesrde
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он что, клялся кому-то, или под священника должен косить?
я никак не пойму всё это безумие, которое творится вокруг того что делает, или сделал, если это Месси.
а на самом деле это самая рядовая стычка.
просто бразилам нужно показывать делом на поле, а не за его пределами.
а хейтерам Месси, вспомнить как ведёт себя их кумир гель.
и Месси не святой, он обычный человек, с одним "но" он лучший футболист в истории.
Особенно смешны фантики гелевого,уж у него таких стычек целая куча.
youtu.be/v-wHl_rUNKc?si=phKl-C-GmSh8ejXU
Понятно, что Месси это "элита и неприкасаемый", но есть вещи, которые уже за гранью
Кстати, помнится и Альба брал Модрича за горло в Классико 2018 - эффект тот же - никакого наказания
Он ни слово не написал про аргентинцев-футболистов. Он написал про тех "фанатов", кто ему писали в личку. И если там его поносили на теме расизма - это норма?
Ни одного игрока сборной Аргентины или кого-то еще он расистом не назвал.
полиция избивает фанатов, все молчат, а то что провокатора в соцсетях затравили то резонанс
Лео на поле всегда был дерзкий, на грубость отвечал грубостью, помню в годах 11-13 он даже выглядел как злодей)
Но про Родриго - смешно. Сам вякнул, и теперь ходит жалуется. Если правильно помню, то Родриго пенальти Хорватии не забил
Бразильцы знатно опозорились на ЧМ, теперь остается ныть
Причем они же первые подвергают расизму игрока как Алабу, только за то, что тот голосовал за Месси на ФИФА Зе Бест.
Я полагаю за травлю Алабы в соц.сетях Родриго и его отец выпустили какое то заявление?)
Скиньте ссылку где Родриго борется с расизмом в отношении травли Алабы?
Беллингем на минуточку тоже обладает таким же цветом кожи, как и Винисиус и Родриго, но к нему относятся с большим уважением практически все, а если сравнивать их поведение, то это небо и земля, Беллингем максимально профессиональный и адекватный спортсмен, в свои 20 лет он уже является примером подражания для многих молодых футболистов, хотя и сам он ещё молод. Даже в голове не укладывается, что Беллингем мог бы такое сказать Месси.
Родриго как то защитил от Расизма своего одноклубника, когда того фанаты Реала травили за то, что он отдал голос Месси на ФИФА Зе Бест?
Для фанатов, миллиардов на земле он икона как спортсмен.