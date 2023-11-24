Отец Родриго написал о Месси «этот маленький святой, который ни с кем не конфликтует» и выложил фото захвата Лео за горло игрока Уругвая

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Отец Родриго вступился за сына после его стычки с Лионелем Месси.

Перед матчем квалификации ЧМ-2026 Бразилия – Аргентина (1:0), который был отложен примерно на 30 минут из-за беспорядков на трибунах «Мараканы», у вингера «Реала» и форварда «Интер Майами» произошел конфликт.

Месси прихватывал Родриго за шею сзади, когда Лео и хавбек аргентинцев Родриго де Поль спорили с бразильцем. Позже выяснилось, что Родриго назвал «ссыкунами» игроков сборной Аргентины, ушедших в раздевалку, говоря о задержке начала матча.

Месси ответил ему: «Заткнись, малыш». Лео также сказал: «Мы чемпионы мира. С чего это мы ссыкуны?» Футболист «Реала» ответил экс-игроку «Барселоны»: «Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл». После матча Родриго подвергся расизму в соцсетях.

Отец Родриго, Эрик Гоэс, заступился за сына, опубликовав в сторис инстаграма фотографии его стычки с Месси, а также конфликта Лео в матче со сборной Уругвая (0:2) – Месси прихватил за горло Матиаса Оливеру, через пару минут Мануэль Угарте изобразил минет, глядя на де Поля и сказал: «Ты подсос Месси». После того матча Месси заявил: «Этим молодым людям нужно учиться уважению у старших».

«Серьезно, кто-то удивлен? Этот маленький святой, который никогда ни с кем не конфликтует», – написал отец Родриго.

«Кто-нибудь удивлен? Быть черным парнем – это дорого обходится...» – написал он о расизме.

Изображения: instagram.com/ericgoesrde

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113 комментариев

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Илья Мурашов
Сын провоцирует, а батя все валит на расизм
+86
-21
+65
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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
А про своего сына он ничего не хочет сказать?Оскорблял игроков Аргентины,а когда получил ответку - разнылся и разыграл любимую карту расизма🤡
+73
-18
+55
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ЭкспертДиванный
Ответ Artem Piatkov
Он и судью толкал в Ла Лиге - даже карточку не показали, не говоря уже о дисквалификации: youtu.be/v-wHl_rUNKc?si=phKl-C-GmSh8ejXU Понятно, что Месси это "элита и неприкасаемый", но есть вещи, которые уже за гранью Кстати, помнится и Альба брал Модрича за горло в Классико 2018 - эффект тот же - никакого наказания
У тебя с отцом родриго один мозг?
+75
-24
+51
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Бацька
Да ладно, это же Бразилия-Аргениина, схватка двух латиноамериканских грандов)) там без такой остроты ну никак)
+29
-3
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Blaumerc
не понял, почему все считают что Месси должен быть паинькой, и все накидываются как шакалы на него, когда у него происходят обычные стычки на поле?
он что, клялся кому-то, или под священника должен косить?
я никак не пойму всё это безумие, которое творится вокруг того что делает, или сделал, если это Месси.
а на самом деле это самая рядовая стычка.
просто бразилам нужно показывать делом на поле, а не за его пределами.
а хейтерам Месси, вспомнить как ведёт себя их кумир гель.
и Месси не святой, он обычный человек, с одним "но" он лучший футболист в истории.
+33
-12
+21
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Bazilic
Все уважение к Родриго пропало. Такой же клоун, приплетающий расизм ко всему подряд
+17
-5
+12
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b_arfa
Умом дед не блещет как и его сынок футболист
+17
-5
+12
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Deluxo
Если не провоцировать человека, то ничего он в ответ плохого делать и не будет.
+12
-4
+8
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Sanya Kruus
снова о расизме 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 позорище
+15
-7
+8
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АРТУР АЛИЕВ
еще один борец с расизмом. достали уже
+20
-13
+7
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Sanya Kruus
Ответ Artem Piatkov
Он и судью толкал в Ла Лиге - даже карточку не показали, не говоря уже о дисквалификации: youtu.be/v-wHl_rUNKc?si=phKl-C-GmSh8ejXU Понятно, что Месси это "элита и неприкасаемый", но есть вещи, которые уже за гранью Кстати, помнится и Альба брал Модрича за горло в Классико 2018 - эффект тот же - никакого наказания
ты видео не нашёл со времён игр в Барсе Б?
+12
-6
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Men77
Не понимаю, что из этого делают такую проблему. На поле под эмоциями ВСЕ футболисты конфликтуют. Это касается ЛЮБОГО футболиста, и звездного и не звездного. Главное, чтобы это оставалось на поле.
Особенно смешны фантики гелевого,уж у него таких стычек целая куча.
+8
-2
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Barsenoga
Ответ Илья Мурашов
Сын провоцирует, а батя все валит на расизм
согласен, это все равно что оскорбить кого то, а получив ответ обвинить в рассизме
+7
-1
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Artem Piatkov
Он и судью толкал в Ла Лиге - даже карточку не показали, не говоря уже о дисквалификации:

youtu.be/v-wHl_rUNKc?si=phKl-C-GmSh8ejXU

Понятно, что Месси это "элита и неприкасаемый", но есть вещи, которые уже за гранью

Кстати, помнится и Альба брал Модрича за горло в Классико 2018 - эффект тот же - никакого наказания
+32
-27
+5
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EmilKB24
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
А про своего сына он ничего не хочет сказать?Оскорблял игроков Аргентины,а когда получил ответку - разнылся и разыграл любимую карту расизма🤡
Ну стоит хотя бы прочитать то, что написал Родриго.

Он ни слово не написал про аргентинцев-футболистов. Он написал про тех "фанатов", кто ему писали в личку. И если там его поносили на теме расизма - это норма?

Ни одного игрока сборной Аргентины или кого-то еще он расистом не назвал.
+15
-10
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FCB1991
Это новая фишка у мадридистов - провоцировать соперников, а потом плакаться о расизме?
+10
-5
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Дмитрий Морозов ЦСКА
Причём тут «быть чёрным парнем»?
+8
-4
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Barsenoga
ахахахаахах то есть святой родриго не при чем😂
полиция избивает фанатов, все молчат, а то что провокатора в соцсетях затравили то резонанс
+5
-1
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zaebarca
Папа побежал заступаться за Родриго, а ссыкун - Месси, не перепутайте)
+7
-3
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James Franc
Я не понимаю к чему это лицемерие с расизмом? Когда фанаты Реала обзывали Алабу обезьяной и хотели чтобы он ушел, почему-то Винисиус и Родриго молчали, а это их одноклубник, или боялись идти против своих же болельщиков?
+6
-2
+4
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Barsenoga
Месси никогда не был добром на поле, не понимаю почему все создали такой образ
Лео на поле всегда был дерзкий, на грубость отвечал грубостью, помню в годах 11-13 он даже выглядел как злодей)
+4
-1
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Больные что ли, все сума сходят😁 как же горит у всех, не думал что на столько 🤦🏻😁
+15
-12
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la_masia
О, Родриго тоже из этих, из "Свидетелей как на самом деле Аргентина выиграла ЧМ"😁🤣
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Sanya Kruus
Ответ Илья Мурашов
Сын провоцирует, а батя все валит на расизм
у винисуса заразился
+12
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Экспертное мнение
Лучше быть чемпионом мира, чем скромным, которого всё равно хейтили за скромность)) В общем, всем хейтеркам лучше всего ответил Мартинес во время вручения золотой перчатки ЧМ, еще раз посмотрите видео, если кто подзабыл.
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Caterina
То есть когда недоросль обзывает соперников трусами - это норм, а как прилетает в ответ "заткнись, салага" - это расизм?)) Теперь понятно кто его воспитывал и почему он такой бобо.
+3
-1
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Tristan...
Ещё одного провокатора выгораживают. Скоро Анчелотти во время матчей будет обоих бразилов хватать за руки и выводить ныть за пределами поля...
+3
-1
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Лионель Петрович Баджио
Вообще-то первый начал конфликт и оскорбления именно Родриго. Его батя или тупой или с памятью не очень
+2
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Bazilic
С Уругваем был перебор - там все отличились, Лео в том числе
Но про Родриго - смешно. Сам вякнул, и теперь ходит жалуется. Если правильно помню, то Родриго пенальти Хорватии не забил
Бразильцы знатно опозорились на ЧМ, теперь остается ныть
+7
-5
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Ювентиниус
Чего еще можно было ожидать от типичного бразилитиан, отлетели сами от хорватов виноват гном. Так или иначе арги ЧМ
+4
-2
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Вальдано
Родриго надо было станцевать как Вини.. Месси бы ему поапплодировал.. 😄.. Того глядишь и на поле что-нибудь получилось бы.. А провоцировать аргов бесполезно.. Не та нация.. Чувачок ещё молод и глуп..
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Aibek Roostemoff
Не только в фигурке родители вмешиваются)) блин, сын уже взрослый человек, ну нахера в это всё лезть? Возможно, праведный гнев, но все-таки отсутствие культуры, мне кажется…
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Caterina
Ответ Spiker1606
Родриго не оскорблял, а говорил всё по факту. Месси, как сыкун увёл команду в подтрибунное помещение.
Месси повел своих к трибуне, пытаясь остановить бойню. Из бразильцев только один Маркиньос туда пошел, остальные зассали. Всё что надо знать о сыкунах.
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Domian
Ответ FCB1991
Это новая фишка у мадридистов - провоцировать соперников, а потом плакаться о расизме?
https://twitter.com/Austeen___/status/1728008048965275732?t=LzVRPAfucPyB5ZA_MsE7dA&s=19
Причем они же первые подвергают расизму игрока как Алабу, только за то, что тот голосовал за Месси на ФИФА Зе Бест.
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
А с чего они вообще решили, что Лео должен быть паинькой? В футболе так не бывает) там надо отвечать и делать это жестко. Главное, самому не быть задирой, как бестолковый (на фоне Месси) Родриго.
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Domian
https://twitter.com/Austeen___/status/1728008048965275732?t=LzVRPAfucPyB5ZA_MsE7dA&s=19
Я полагаю за травлю Алабы в соц.сетях Родриго и его отец выпустили какое то заявление?)
Скиньте ссылку где Родриго борется с расизмом в отношении травли Алабы?
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englishman in new york
Ну а чего вы ожидали от отца родриго)) а с Уругваем была бойня, как и с бразилами, это же вечный спор в южной Америке, святая троица
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Domian
Интересно а Родриго и его отец так же защищали Алабу, когда он в соц.сетях подвергся расизму от фанатов Реала за то, что голосовал за Месси на ФИФА Зе Бест?)
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Sanya Kruus
Ответ zhan33
Комментарий скрыт
Месси и в ответ втащить может 🤷‍♂️
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Fan of Sport
Независимо от того, что Родриго игрок Реала, а Месси был игроком Барселоны, здесь все равно должно быть уважение к легенде уровня Месси. Я болею за Барселону и если бы Гави или Фати в таком тоне общались с Роналду, они получили бы такую же критику от своих же фанатов. Пропадает в футболе уважение к легендам, недавно смотрел интервью Месси с Зиданом, видно как они сильно уважают друг друга, а Месси прям говорит, что Зидан один из его кумиров, так и должно быть, уважение к старшему поколению, а Родриго показал себя как необразованный наглый юноша, который сказал вообще не подходящие слова на тот момент.
Беллингем на минуточку тоже обладает таким же цветом кожи, как и Винисиус и Родриго, но к нему относятся с большим уважением практически все, а если сравнивать их поведение, то это небо и земля, Беллингем максимально профессиональный и адекватный спортсмен, в свои 20 лет он уже является примером подражания для многих молодых футболистов, хотя и сам он ещё молод. Даже в голове не укладывается, что Беллингем мог бы такое сказать Месси.
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Ararat Djan
Винисиус отца
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Spiker1606
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Ответ b_arfa
Умом дед не блещет как и его сынок футболист
А ты разве футболист? 🤦🏻‍♂️
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Александр Опёнышев
Карта расиста - нынче самая сильная в рукаве, это вам не джокер
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Domian
Ответ EmilKB24
Ну стоит хотя бы прочитать то, что написал Родриго. Он ни слово не написал про аргентинцев-футболистов. Он написал про тех "фанатов", кто ему писали в личку. И если там его поносили на теме расизма - это норма? Ни одного игрока сборной Аргентины или кого-то еще он расистом не назвал.
https://twitter.com/Austeen___/status/1728008048965275732?t=LzVRPAfucPyB5ZA_MsE7dA&s=19
Родриго как то защитил от Расизма своего одноклубника, когда того фанаты Реала травили за то, что он отдал голос Месси на ФИФА Зе Бест?
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samog
Что-то они все плачут
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VERBLYUD
Насколько я понимаю, зачинателем этого конфликта был именно Родриго, так что пусть Отец отчитывает своего маленького сына.
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Sanya Kruus
Ответ zhan33
пацанчик, я смотрю футбол с середины 90-х. ни Месси, ни его соратников тогда ещё не было на футбольном горизонте
пятой точкой походу
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Bazilic
Уругваец тоже черный?
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ fidelio
Последние пару дней был в деловых поездках между Барселоной, Жироной и Перпиньяном...везде одно и то же...мерзавец!! Все, с кем пришлось поговорить о футболе и не очень настаивают на отсутствии человечности и хоть какой нибудь эмпатии у низкорослого аргентинца... Понимаю, что русскоязычная юная, аудитория заминусует в кость, но ребята, особенно из Казахстана, приезжайте и я все вам покажу...
Да всем плевать, какой он в жизни) На спортсе люди с ним жить не собираются. Что вообще за детский пассаж?) А вы какой, как человек?)
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Domian
Ответ fidelio
Последние пару дней был в деловых поездках между Барселоной, Жироной и Перпиньяном...везде одно и то же...мерзавец!! Все, с кем пришлось поговорить о футболе и не очень настаивают на отсутствии человечности и хоть какой нибудь эмпатии у низкорослого аргентинца... Понимаю, что русскоязычная юная, аудитория заминусует в кость, но ребята, особенно из Казахстана, приезжайте и я все вам покажу...
Тебе с ним жить что ли?
Для фанатов, миллиардов на земле он икона как спортсмен.
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