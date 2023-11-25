У Мбаппе 11 (7+4) очков в 4 последних матчах за «ПСЖ» и Францию. Он лучший бомбардир Лиги 1 с 14 голами
Килиан Мбаппе забил 14-й гол в сезоне чемпионата Франции.
Нападающий «ПСЖ» реализовал пенальти в матче Лиги 1 с «Монако» (4:2, второй тайм). Кроме того, он ассистировал Витинье во втором тайме.
С 14 голами в 12 матчах Мбаппе лидирует в списке бомбардиров турнира, опережая идущего вторым Акора Адамса из «Монпелье» на 7 мячей.
В 4 последних играх за клуб и сборную Франции Килиан забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.
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