У Мбаппе 11 (7+4) очков в 4 последних матчах за «ПСЖ» и Францию. Он лучший бомбардир Лиги 1 с 14 голами

Теги ПСЖ Монако Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе забил 14-й гол в сезоне чемпионата Франции.

Нападающий «ПСЖ» реализовал пенальти в матче Лиги 1 с «Монако» (4:2, второй тайм). Кроме того, он ассистировал Витинье во втором тайме.

С 14 голами в 12 матчах Мбаппе лидирует в списке бомбардиров турнира, опережая идущего вторым Акора Адамса из «Монпелье» на 7 мячей.

В 4 последних играх за клуб и сборную Франции Килиан забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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29 комментариев

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Гномович!
месси чтобы осилить этот результат понадобилось почти 2 сезона в лиге фермеров.
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Всеволод Бобров
Ответ Гномович!
месси чтобы осилить этот результат понадобилось почти 2 сезона в лиге фермеров.
посмотрим, что Мбаппе осилит в 35. Месси в его возрасте 91 забивал за год и 50 в чемпионате, жду когда бегунок хотя бы 60 голов за год забьет и 40 за сезон.
+11
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Wild91688
Ответ Человек1991
У Мбаппенальти в этом году 10 голов с пенальти) а в сезоне 23/24 уже 7 голов с точки. )
У него хоть за целый год 10 с пенальти а у некоторых за 7 игр 5 было и 9а это еще и ЗМ вручили
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Moscwow
Ответ Всеволод Бобров
хотя не, мудрик побыстрее будет
Мудрик настолько быстр, что когда у всех матч только начинается, у него уже закончился
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Любезный Коссутий
Ответ Всеволод Бобров
если только по бегу
и по бегу тоже
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Дорох
Ответ Everett Cooper
Что он забыл во французкой лиге-непонятно Давно бы ушел в Ливерпуль или Реал и ставил бы новые рекорды
70 млн на счёт сами не капают
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John Johnson
Ответ Пенс
Лучший игрок прошедшего катарского спектакля и главная звезда Парижа последних лет. Без него было бы совсем плохо.
Дизлайк. В финале была равная игра
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Дорох
Ответ JokeJoe
Месси в 35 осилил ЧМ, а мбаппе то пораньше
в 19 если быть точнее
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Дорох
Ответ Гномович!
месси чтобы осилить этот результат понадобилось почти 2 сезона в лиге фермеров.
так он в первом сезоне что вообще не забивал?
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JokeJoe
Ответ Всеволод Бобров
посмотрим, что Мбаппе осилит в 35. Месси в его возрасте 91 забивал за год и 50 в чемпионате, жду когда бегунок хотя бы 60 голов за год забьет и 40 за сезон.
Месси в 35 осилил ЧМ, а мбаппе то пораньше
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Everett Cooper
Что он забыл во французкой лиге-непонятно
Давно бы ушел в Ливерпуль или Реал и ставил бы новые рекорды
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John Johnson
Он лучший бомбардир Лиги Фермеров с 14 голами
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Breaking news today
Золотой мяч этому господину.
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хавбек+
хорошему танцору не мешают чужие шары
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QWertY
Выиграет Евро и получит свой законный ЗМ! Надеюсь выиграет он или Кейн
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trick00
главный фаворит золотого мяча 2024)
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Любезный Коссутий
лучший игрок современности
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