У Мбаппе 11 (7+4) очков в 4 последних матчах за «ПСЖ» и Францию. Он лучший бомбардир Лиги 1 с 14 голами

Килиан Мбаппе забил 14-й гол в сезоне чемпионата Франции.

Нападающий « » реализовал пенальти в матче Лиги 1 с « » (4:2, второй тайм). Кроме того, он ассистировал Витинье во втором тайме.

С 14 голами в 12 матчах лидирует в списке бомбардиров турнира, опережая идущего вторым Акора Адамса из «Монпелье» на 7 мячей.

В 4 последних играх за клуб и сборную Франции Килиан забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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