Лыжи. Кубок мира. Далквист, Сундлинг, Шистад, Хагстрем, Лотта Венг и Фендрих выступят в классическом спринте

24 ноября на Кубке мира по лыжным гонкам пройдет женский классический спринт.

Лыжные гонки

Кубок мира

Первый этап

Рука, Финляндия

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11:00 по московскому времени, финал - после 14:30 (трансляция на «Матч! Арене»)

Старт-лист

Майя Далквист (Швеция)

Йоханна Хагстрем (Швеция)

Йонна Сундлинг (Швеция)

Лаура Гиммлер (Германия)

Надин Фендрих (Швейцария)

Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

Лотта Венг (Норвегия)

Ане Стенсет (Норвегия)

Джесси Диггинс (США)

Джулия Керн (США)

Эмма Рибом (Швеция)

Полный старт-лист – здесь.