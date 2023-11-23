Лыжи. Кубок мира. Далквист, Сундлинг, Шистад, Хагстрем, Лотта Венг и Фендрих выступят в классическом спринте

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Норвегии жен сборная Швеции жен спринт (жен) сборная США жен Джесси Диггинс сборная Швейцарии жен Йоханна Хагстрем Йонна Сундлинг Лотта Венг Надин Фендрих Майя Далквист Кристине Ставос Шистад Ане Стенсет Джулия Керн Лаура Гиммлер Эмма Рибом Лыжи

24 ноября на Кубке мира по лыжным гонкам пройдет женский классический спринт.

Лыжные гонки

Кубок мира

Первый этап

Рука, Финляндия

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11:00 по московскому времени, финал - после 14:30 (трансляция на «Матч! Арене»)

Старт-лист

Майя Далквист (Швеция)

Йоханна Хагстрем (Швеция)

Йонна Сундлинг (Швеция)

Лаура Гиммлер (Германия)

Надин Фендрих (Швейцария)

Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

Лотта Венг (Норвегия)

Ане Стенсет (Норвегия)

Джесси Диггинс (США)

Джулия Керн (США)

Эмма Рибом (Швеция)

Полный старт-лист – здесь.

3 комментария

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Malec 1990
Шведские лыжницы снова заберут спринтерский глобус,скорее всего.
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gerr_max
Шестая подряд победа Шистад?
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gerr_max
Ау, автор!

У нас с Финляндией два часа разницы. В 12мск будет старт женской квалы.
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