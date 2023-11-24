Ротенберг получил 1 голос из 21 от руководителей клубов КХЛ в номинации сильнейшего менеджера лиги
Роман Ротенберг получил один голос в рейтинге сильнейшего руководителя КХЛ.
В анонимном голосовании «Спорт-Экспресса» приняли участие представители 21 клуба КХЛ из 23. Проигнорировали опрос лишь в «Локомотиве» и «Северстали».
Руководители клубов лиги затруднились назвать сильнейшего руководителя/менеджера в КХЛ – семь голосов получил вариант «без ответа».
Пять голосов получил президент ЦСКА Игорь Есмантович.
По два голоса отдали Максиму Гафурову («Торпедо») и Игорю Варицкому («Витязь»).
Один голос получили Роман Беляев («Спартак»), Алексей Сопин («Динамо»), Сергей Гомоляко («Металлург»), Роман Ротенберг (СКА) и Марат Валиуллин («Ак Барс»).
Ротенберг, помимо позиции главного тренера СКА, занимает пост заместителя председателя совета директоров клуба.
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