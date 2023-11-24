Ротенберг получил 1 голос из 21 от руководителей клубов КХЛ в номинации сильнейшего менеджера лиги

Роман Ротенберг получил один голос в рейтинге сильнейшего руководителя КХЛ.

В анонимном голосовании «Спорт-Экспресса» приняли участие представители 21 клуба из 23. Проигнорировали опрос лишь в «Локомотиве» и «Северстали».

Руководители клубов лиги затруднились назвать сильнейшего руководителя/менеджера в КХЛ – семь голосов получил вариант «без ответа».

Пять голосов получил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

По два голоса отдали (« ») и Игорю Варицкому (« »).

Один голос получили Роман Беляев (« »), Алексей Сопин («Динамо»), Сергей Гомоляко («Металлург»), Роман Ротенберг (СКА) и Марат Валиуллин («Ак Барс»).

Ротенберг, помимо позиции главного тренера СКА, занимает пост заместителя председателя совета директоров клуба.