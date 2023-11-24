Ротенберг получил 1 голос из 21 от руководителей клубов КХЛ в номинации сильнейшего менеджера лиги

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Роман Ротенберг получил один голос в рейтинге сильнейшего руководителя КХЛ.

В анонимном голосовании «Спорт-Экспресса» приняли участие представители 21 клуба КХЛ из 23. Проигнорировали опрос лишь в «Локомотиве» и «Северстали».

Руководители клубов лиги затруднились назвать сильнейшего руководителя/менеджера в КХЛ – семь голосов получил вариант «без ответа».

Пять голосов получил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

По два голоса отдали Максиму ГафуровуТорпедо») и Игорю Варицкому («Витязь»).

Один голос получили Роман Беляев («Спартак»), Алексей Сопин («Динамо»), Сергей Гомоляко («Металлург»), Роман Ротенберг (СКА) и Марат Валиуллин («Ак Барс»).

Ротенберг, помимо позиции главного тренера СКА, занимает пост заместителя председателя совета директоров клуба.

50 комментариев

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alexx5
Сам за себя проголосовал
+207
0
+207
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Мистер Уайт
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Сам за себя проголосовал
Причём был абсолютно искренним в своём выборе:)
+99
-1
+98
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gja
Вот она сила анонимности. Если бы результаты были общедоступны все было бы совсем под другому...
+68
-1
+67
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Igorsm
Ответ alexx5
Сам за себя проголосовал
все пришли сюда написать этот комментарий
+37
-1
+36
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k b
Сочи,голос отдали))
+30
-1
+29
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Петя Клюквин
Без Памфиловой не получается!
+26
-1
+25
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maxhonda
Ответ k b
Сочи,голос отдали))
За право выбора в 9 раунде драфта
+10
0
+10
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mitos
Сам за себя голосовал?
+10
-2
+8
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Илья Владимирович
Я голосую всегда за себя (с)
+6
-1
+5
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Сергей Павлов
Ответ gja
Вот она сила анонимности. Если бы результаты были общедоступны все было бы совсем под другому...
При таком результате анонимность не поможет.
+4
0
+4
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Maxximus
🤣
+4
-1
+3
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Саша Васильев
вот где систем дала сбой
+3
0
+3
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ИглесиасХулио
Ромка сам за себя топит))
+3
0
+3
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Tima_Milan
эль команданте за него проголосовал
+4
-1
+3
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Melnikov1968
Стало быть хороший тренер, надо в сборную назначать. Голосовали люди, которые ничего не смыслят в системе.
+2
0
+2
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Zvonky
Получил таки :)
+2
0
+2
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Отличник Ослов
Шах и Мат !!!! Надо по Семаку и Медведеву провести тоже .
+2
0
+2
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Диандерталец
НЕ ГОЛОСУЕМ!
+3
-1
+2
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Join22
Ответ k b
Сочи,голос отдали))
А СКА не голосовал?
+3
-1
+2
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Святогор
когда новости о спорте будут на этом сайте?🤧 как не откроешь-ротан вошёл в 5 лучших тренеров,ротан получил какой то голос🤮
+2
0
+2
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ alexx5
Сам за себя проголосовал
Ошибаетесь,этим голосовавшим был Йозе Марино)
+2
-1
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David Rigert
реальная цена ротенбергу в базарный день.
+1
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Кирилл Дронов
прикиньте это не он за себя 🤷🤷🤷 ,а другой? (вот это поворот)!!!
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Персональные данные Номер 67327384
Реальный Боттом Лиги
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sabur
Вот так бы и за сборную 25 голосовали. Анонимно
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Сергей Лепехин
Сочи
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Atsuktuvas
А говорят, что в РФ нет чесных голосований... ))
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Hivaga22
Ответ gja
Вот она сила анонимности. Если бы результаты были общедоступны все было бы совсем под другому...
Если бы результаты были общедоступны, за него проголосовало бы больше людей))
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_Абырвалг_
Анонимно -все молодцы . А в лицо сказать ?
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Йохан Чпохан
сам за себя?
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fbd
Если будет голосование тренеров за лучшего председателя совета директоров, у него тоже будет один голос, кстати
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Олег НН
Испанский стыд
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urloff
Поставил себя на первое место.
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Олег_Пенза
Справедливо!
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Кан и Баллак сидят в баре
И выйграл в процентом соотношении "89 % за".
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Сергей Галынский
а, ясно
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БезызбежноНаКрасный
Ну, фигли. Завтра их начнут менять)
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Руслан Х
Заговор?!🤔
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Ярик01
Просто эти люди ему завидуют, красивому селф-мейд мэну.
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Кавабунга Шреддоголовый
Значит, хорошие сапоги, надо брать. (с)
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Rio (BLR)
Пираты Карибского моря)
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в дамках
Хахаха
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igorkuz45
А в номинации лучшего тренера сколько? - 21?
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Dani_Alves92
Не успел узнать кого нужно подкупить?
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faaakkkeee
Тут ошибка, за Ротенберга должно быть два голоса. Один от Йозе Марино, второй - от Майкла Оливера.
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Mukunku 64
- Имя, сестра, имя!
"Д’Артаньян и три мушкетера"
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