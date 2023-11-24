Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо возглавит «Баварию» со следующего сезона.

Об этом сообщил журналист Хосе Альварес в эфире шоу El Chiringuito.

Контракт Алонсо с клубом из рассчитан до июня 2026 года.

После 11 туров «Байер» лидирует в Бундеслиге, опережая идущую второй «Баварию» на два очка.

Соглашение главного тренера мюнхенцев действует до июня 2025-го.

Алонсо выступал за «Баварию» как игрок с 2014 по 2017 год.

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