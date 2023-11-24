Хаби Алонсо возглавит «Баварию» со следующего сезона (El Chiringuito)

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия отставки Томас Тухель Футбол

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо возглавит «Баварию» со следующего сезона.

Об этом сообщил журналист Хосе Альварес в эфире шоу El Chiringuito.

Контракт Алонсо с клубом из Леверкузена рассчитан до июня 2026 года.

После 11 туров «Байер» лидирует в Бундеслиге, опережая идущую второй «Баварию» на два очка.

Соглашение главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля действует до июня 2025-го.

Алонсо выступал за «Баварию» как игрок с 2014 по 2017 год.

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86 комментариев

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Kemal Gul
Ответ Alexandr Sokolov
как-то странно, учитывая что Тухель вроде набрал ход с точки зрения карьеры, наверно, отлично, потренировать гранд, но без такого давления как в Реале
Нагельсманна уволили с результатами 8 побед из 8 в ЛЧ с разницей мячей 21:2 просто за то, что он на пару очков от Боруссии отставал в чемпионате. Ну да, никакого давления
+156
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+153
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Alexey Dorsh
[на фоне играет музыка из деревни дураков]
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ Tun
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Совсем свежий пример - Нагельсманн из Лейпцига. Ещё обиднее от того, как с ним в итоге обошлись
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v.belorussky
Небо синее, трава зеленая, Бавария уводит тренеров у конкурентов.
+110
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Johnie
Зачем??????????????

Хочется верить, что это утка.
+49
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G.H.O.S.T.
Типичная Бундеслига. Чуть только Бавария получает по носу - сразу начинает дербанить у поднявшегося своими силами конкурента лучших игроков или тренера. Тошно от этого всего.
+43
-2
+41
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korysh
чистой воды утка. Вот представим, что Бавария выигрывает в этом сезоне Бундеслигу и в ЛЧ успешно выступает( не знаю, что будет успешно, только победа или, может, полуфинал-финал), и боссы Баварии берут и увольняют Тухеля. А , учитывая, что им еще за Нашельсмана прилетает, это прям будет самоубиуство какое-то.
+17
-1
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porosenochek
Вопрос: на кого рассчитана эта кря-кря?
Чтобы Байер посыпался, или у Тухеля крышняк начал ехать...
Когда там Бавария с Байером играет?
+18
-3
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Дренажная вода 4
Ответ Доктор Броманталь
Вы предоставьте что будет если бундеслигу Байер выиграет. И что с ресурсами Баварии сможет сделать тренер сотворивший это.
Сможет выиграть Бундеслигу очевидно.
+13
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ Tun
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Так по Бундеслиге это был какой-никакой конкурент, если там для Баварии такие вообще могут быть. Плюс за Нагельсманном ушел Забитцер, который в Лейпциге был лидером, а в Баварии вообще ни к селу ни к городу
+10
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QWertY
Алонсо возглавит Баварию, Рауль -Реал, Анчелотти -Бразилию. И все счастливы, ну кроме Ромарио
+10
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Vedved
Ответ Tun
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Ну да, всего лишь закончили на 3 и 2 месте чемпионат)
Ближе конкурентов не было)
+9
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sasha230876
Погодите, на Спортсе все комментаторы уверены, что Алонсо уйдет тренировать Реал
+7
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Сергей Галынский
Ответ Axmat Cecenov
Пока в Баварии играют:Нойер,Мюллер,Киммих, они схавают молодых тренеров . Поэтому не лучшая идея, но кто откажется тренировать такой большой клуб
Хаби не Нагельсман
Он сам сожрет кого надо
+5
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паяльная лампа
Ответ Alexey Dorsh
[на фоне играет музыка из деревни дураков]
в последнее время в баварии она часто играет
+9
-4
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Alexandr Sokolov
как-то странно, учитывая что Тухель вроде набрал ход

с точки зрения карьеры, наверно, отлично, потренировать гранд, но без такого давления как в Реале
+8
-3
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nyshtyak
Ответ deadjoker
В байере он для молодежи авторитет, а в баварии будет как с нагельсманом. Раздевалка не примет просто.
C какого перепугу раздевалка его не примет? Он и в бытность игроком был для партнёров авторитетом.
+4
0
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d.xoxlov
Ответ Alexandr Sokolov
как-то странно, учитывая что Тухель вроде набрал ход с точки зрения карьеры, наверно, отлично, потренировать гранд, но без такого давления как в Реале
Ничего странного: конкурент сам себя не ослабит) а тут и 100 миллионов, как за игрока, не нужны
+7
-3
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Меган Лайф
Ответ Доктор Броманталь
Нагельсман раздевалку потерял и результаты стали ухудшаться.
8/8 В ЛЧ это результаты стали ухудшаться?
+5
-1
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VladimirMezin1
Ответ Johnie
Зачем?????????????? Хочется верить, что это утка.
Затем, что работа в Байере и Баварии это разные вещи. В Байере ему приходится выжимать максимум из имеющихся ресурсов, а в Баварии ресурсов будет больше и задачи будут грандиознее. Да и все таки работа в Баварии это очень высокий статус
+4
0
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PorQue
Надеюсь, что утка. Хаби должен был противостоять злу, а не примкнуть к нему
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waleri
Ответ Данк попавший в дужку
Через пару лет Бавария начнет у конкурентов всю основу и тренера впридачу уводить)
Она этим занимается в Бундеслиге лет так.. цать.
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T622222
Раньше игроков теперь и тренера 🤣
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Andrey Maximkin
Ответ sasha230876
Погодите, на Спортсе все комментаторы уверены, что Алонсо уйдет тренировать Реал
причем Реал с Мбаппе и Холландом))
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DonaldBrashear 2.0
Ответ Доктор Броманталь
Алонсо выиграет в этом сезоне бундеслигу с Байером.
ага, конечно, Бавария выиграет, это факт. Весной потеряет Байер важные очки и все, уже сейчас после этой новости, в команде проблемы начнутся и все такое.
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Tristan...
Мбаппе, Холанд, теперь Алонсо... Сколько можно издеваться над Реалом? Скажите ему, что в Реал второй раз звать не будут
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che kaif
Бавар проект в своем репертуаре.разваливает соперников
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Born is the King
Если баварка это сделает, то можно закрывать Бундеслигу
+2
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Криптонит
Бавария никого не уважает в своём чемпионате .
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Vedved
Ответ porosenochek
Вопрос: на кого рассчитана эта кря-кря? Чтобы Байер посыпался, или у Тухеля крышняк начал ехать... Когда там Бавария с Байером играет?
Ох, в феврале только играют они)
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Вячеслав Соболевский
Ответ denz_80
кристоф гальтье в сезоне 20-21 взял чемпионство с лиллем, утерев нос парижанам. сейчас он как раз тренер псж с безразмерными ресурсами, но я бы не сказал, что парижане всех уничтожают
Гальтье уже уволили несколько месяцев как, с добрым утром!
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The Best 20
пока мало верится, скорее всего вброс.
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Aleksandr Alferov
Байер в этом сезоне очень хорош, были все предпосылки составить конкуренцию Баварии за чемпионство.. Но Бавария решила избавиться от конкурента, заранее переманить тренера у них. Капец
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Иван Лапин
Сейчас еще пол состава Байера бесплатно в Баварию уйдет.
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Алексей Ненахов
Лучше Семака он стабильность показывает
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Леван Сиукаев
Бавария хватается за всё подряд,что блестит.то Нагельсманн,то Тухель,вот и до Хаби Алонсо добрались
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Zver
Классика. Только появляется новый конкурент, так нужно его ослабить, выдернув ключевого игрока(тренера). Потом удивляются, а че конкуренции в БЛ нет.
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Доктор Броманталь
Ответ DonaldBrashear 2.0
вау, классно, выиграет бундеслигу, такое достижение, ух ты, прямо вызов для него.
Алонсо выиграет в этом сезоне бундеслигу с Байером.
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dedpihto59
А как же Реал🤷‍♀️?
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Доктор Броманталь
Ответ SCHOKKKK
Странно, казалось, что он в Реал хочетт
В Мадриде тренерская должность как на раскаленной сковородке.
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denz_80
Ответ Вячеслав Соболевский
Гальтье уже уволили несколько месяцев как, с добрым утром!
вот это фиаско))) энрике же!) ну, вот - только подтверждение, что алонсо может и не потянуть баварию, даже если возьмёт титул с байером
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Дмитрий Сальников-Грачев
Ответ G.H.O.S.T.
Типичная Бундеслига. Чуть только Бавария получает по носу - сразу начинает дербанить у поднявшегося своими силами конкурента лучших игроков или тренера. Тошно от этого всего.
Так вот с кого берёт пример Зенит!:)))
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Beriya
На фига ему это надо?!
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Богдан Агафонов
Ответ Tristan...
Мбаппе, Холанд, теперь Алонсо... Сколько можно издеваться над Реалом? Скажите ему, что в Реал второй раз звать не будут
Будут. Анчелотти, Зидан..
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waleri
Ответ Иван Лапин
Сейчас еще пол состава Байера бесплатно в Баварию уйдет.
Привычная история, Михаэль Баллак не даст соврать.
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Бандера и Власов - герои п-сов
Выиграет БЛ будет, не выиграет не будет
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Доктор Броманталь
Ответ Alexandr Sokolov
как-то странно, учитывая что Тухель вроде набрал ход с точки зрения карьеры, наверно, отлично, потренировать гранд, но без такого давления как в Реале
Ничего странного учитывая то что Алонсо сделал с Байером.
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петрович сектор1
Бред
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Bayern2004
Бредок,как по мне.
После идиотского увольнения Нагеля,уволить Тухеля (независимо от назначения Алонсо) для руководства Баварии это расписаться в собственной некомпетентности и отсутствии мало мальской стратегии.
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Gelious
Ответ Vinnipukh Vinni
Комментарий скрыт
Так, чтобы заработать деньги, как раз и нужно, чтобы Бавария перестала все вокруг дербанить.
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