Хаби Алонсо возглавит «Баварию» со следующего сезона (El Chiringuito)
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо возглавит «Баварию» со следующего сезона.
Об этом сообщил журналист Хосе Альварес в эфире шоу El Chiringuito.
Контракт Алонсо с клубом из Леверкузена рассчитан до июня 2026 года.
После 11 туров «Байер» лидирует в Бундеслиге, опережая идущую второй «Баварию» на два очка.
Соглашение главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля действует до июня 2025-го.
Алонсо выступал за «Баварию» как игрок с 2014 по 2017 год.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Хочется верить, что это утка.
Чтобы Байер посыпался, или у Тухеля крышняк начал ехать...
Когда там Бавария с Байером играет?
Ближе конкурентов не было)
Он сам сожрет кого надо
с точки зрения карьеры, наверно, отлично, потренировать гранд, но без такого давления как в Реале
После идиотского увольнения Нагеля,уволить Тухеля (независимо от назначения Алонсо) для руководства Баварии это расписаться в собственной некомпетентности и отсутствии мало мальской стратегии.