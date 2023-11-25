Кучеров набрал 6 очков за матч впервые в карьере в НХЛ – 2+4 с «Каролиной». Он возглавил гонки бомбардиров и снайперов лиги с 15+20 в 20 играх

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Никита Кучеров набрал 6 очков за матч впервые в карьере в НХЛ – 2+4 с «Каролиной».

Форвард «Тампы» был признан второй звездой игры регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (8:2). Первой звездой стал Брэйден Пойнт с 5 (3+2) баллами. 

В активе Кучерова стало 35 (15+20) очков в 20 играх сезона. Он единолично возглавил гонки бомбардиров и снайперов лиги на текущий момент. 

6 очков за матч – личный рекорд Никиты в НХЛ. До этого он 4 раза набирал по 5 очков в рамках регулярок, в том числе и в этом сезоне – 1+4 против «Оттавы» 4 ноября. Еще один матч с 5 очками был в плей-офф.

48 комментариев

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Tim_My
Ответ Antoniom
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Чего интересно достигнуть?) Двукратный, 128 очей выбивал, в плей-офф не растворяется,пока Стамес лечится- тащит команду, делает скидку по баблу. Идеальный игрок
+48
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+48
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Alex Rhea
Лучший русский игрок в НХЛ со времён Фёдорова
+45
-7
+38
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Stewart - 25
Лучшие бомбардиры "Тампы-Бэй" ( вся история ) :
1) Стэмкос - 1079 ( 524 + 555 ) - 1022 матча.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 764 ( 291 + 473 ) - 664 матча.
+36
0
+36
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Konstantin Beley
куч - могуч!
+27
0
+27
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Пятая гайка Леброна
Перед сезоном НХЛ запихала его на 8 место в списке лучших - ниже Ткачаков, Мэттьюсов и Пастрняков))) Свинство в чистом виде
+26
-1
+25
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Это Вася "виноват"!))) Никита почувствовал, что за последний рубеж можно быть спокойным и выдал рекорд!
+21
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+21
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Барин
Это нокаут для хейтерков!
Куч впервые в карьере набрал 6 очков.
Хорошая игра, достойная восхищения.
+17
-1
+16
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Кино Музыка
Идет по графику 141 (60+81) очков за сезон.
+16
-2
+14
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Stalnoi
Кууууч - могууууууч💪
+12
-1
+11
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Костя Кот
почему Раанту не убрали с 6/14 в итоге? издевательство какое-то
+11
0
+11
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raspisanie77
Ответ Dino
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Пить надо меньше!
+9
0
+9
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Fanático
Больше из наших набирал только Макаров: 2+5 в 1990 году
+7
0
+7
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Антон Якимцев
Что за Куч этот тигр?
+5
0
+5
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Einfach Safari
фанатам ференцвароша отдельный привет)
+5
0
+5
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RBS
35 в 20, это скоро 2 очка за матч!
+5
0
+5
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Brustratt
рекорд Макдэвида решил сбить
+5
0
+5
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nikitachu
Ответ Dino
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Суббота только началась, а ты уже в говно
+4
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+4
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Sergey Smolensky
Пока хайп стоит вокруг Нюландера, Макдэвида и т.д, Куч просто набирает очки имея уже за спиной пару чашек.
+5
-1
+4
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ivanR
Моооощщщнноо
+4
0
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Crosby174
Просто лучший! Ещё и Васик вернулся с победы.
+5
-1
+4
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Teokrat
Во зВирь..
+4
0
+4
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Андрей Васько
Куч красава👍
+3
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+3
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Лапин Владимир
Надо больше статистики
кто где когда
6 очков и более
+3
0
+3
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Костя Кот
фантастика
+2
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GeroyamSala
Ответ Bulat89
Кучеров недооценен,как и Малкин.
Кем ?
+2
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Esson
Ответ Костя Кот
почему Раанту не убрали с 6/14 в итоге? издевательство какое-то
Я думал его уберите после пятой шайбы, бриндамор поступил по свински
+2
0
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Андрей Арсентьев
Ответ Лапин Владимир
Надо больше статистики кто где когда 6 очков и более
Рекорд НХЛ по очкам за одну игру принадлежит Дэррилу Ситтлеру, который в матче 1976 года набрал 10 очков. Кстати, 9 очков никто не набирал.
По 8 очков набирали 13 раз в истории, по два раза это делали Гретцки и Лемьё.
Рекорд среди российских игроков принадлежит Сергею Макарову - в одной из игр 1990 года он набрал 7 очков. Всего было 50 случаев, когда игроки набирали 7 очков за матч.
По 6 очков за игру набирали более 250 раз в истории. Среди россиян до Кучерова это не делал никто.
+2
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Razumen
Ответ Alex Rhea
Лучший русский игрок в НХЛ со времён Фёдорова
Один из двух лучших игроков мира на сегодня наряду с Макдэвидом
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Gilonjon862
С каждым таким выступлением Никита карабкается на вершину пантеона русских игроков. Из топов 6 очков за матч никто не набирал и это ещё один аргумент в пользу Куча. Как по мне Кучеров сейчас уверенно в топ-5 за всю историю из наших, ещё несколько индивидуальных призов, сотни 4 очков и можно назвать лучшим
+2
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Барин
Куч 6 очков (2+4), Пойнт 5 очков (3+2), Хэйгл 3 очка (1+2), Стэммер 2 очка (1+1)
Стэммер забил 199 голов в ПП, ждём юбилейный 200-й гол!
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Eltex Kirin
Ни кого и близко к себе не подпускает
💪 💪 💪
+2
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Bulat89
Кучеров недооценен,как и Малкин.
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lus
Феноменальная статистика.
+1
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Владислав Севастьянов
Это здорово, но что со Свечниковым в этой Каролине? 0 голов за этот сезон - звездец.
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Montenegro Serbian
Кто в теме: в НХЛ могут быть разные размеры площадок. Понятно что ракурс съемом может решать, но у Каролины как-будто домашняя площадка по размерам больше как европейские выглядит, или показалось?
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Евгений Ермаков
Ответ Razumen
Один из двух лучших игроков мира на сегодня наряду с Макдэвидом
Он уже несколько лет лучший наряду с Макди
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Заблудившийся
Царь во дворца, царь во дворца!!!
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Dino
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Сам понял че написал...
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Montenegro Serbian
Ответ Bulat89
Кучеров недооценен,как и Малкин.
А кем недооценен то? В рейтинги лучших он регулярно попадает.
В Тампе он уже легенда на пару с Васей. В лиге его все знают.
То что он меньше отсвечивает в медийной части, ну так тут его скромность и зацикленность на работе вносит свою лепту. Да, мало раздаёт интервью, мало светится на ТВ и в интернете из-за чего даже среди российской публики не всегда на виду. Но что поделать.
Как его нужно больше ценить то? Что для этого делать?
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Rafa Grek
Машина!
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Crenk
Ответ Барин
Это нокаут для хейтерков! Куч впервые в карьере набрал 6 очков. Хорошая игра, достойная восхищения.
И приглашения на Кубок мира
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krupin82
Зверюга!!!
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