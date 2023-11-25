Кучеров набрал 6 очков за матч впервые в карьере в НХЛ – 2+4 с «Каролиной». Он возглавил гонки бомбардиров и снайперов лиги с 15+20 в 20 играх
Никита Кучеров набрал 6 очков за матч впервые в карьере в НХЛ – 2+4 с «Каролиной».
Форвард «Тампы» был признан второй звездой игры регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (8:2). Первой звездой стал Брэйден Пойнт с 5 (3+2) баллами.
В активе Кучерова стало 35 (15+20) очков в 20 играх сезона. Он единолично возглавил гонки бомбардиров и снайперов лиги на текущий момент.
6 очков за матч – личный рекорд Никиты в НХЛ. До этого он 4 раза набирал по 5 очков в рамках регулярок, в том числе и в этом сезоне – 1+4 против «Оттавы» 4 ноября. Еще один матч с 5 очками был в плей-офф.
1) Стэмкос - 1079 ( 524 + 555 ) - 1022 матча.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 764 ( 291 + 473 ) - 664 матча.
Куч впервые в карьере набрал 6 очков.
Хорошая игра, достойная восхищения.
кто где когда
6 очков и более
По 8 очков набирали 13 раз в истории, по два раза это делали Гретцки и Лемьё.
Рекорд среди российских игроков принадлежит Сергею Макарову - в одной из игр 1990 года он набрал 7 очков. Всего было 50 случаев, когда игроки набирали 7 очков за матч.
По 6 очков за игру набирали более 250 раз в истории. Среди россиян до Кучерова это не делал никто.
Стэммер забил 199 голов в ПП, ждём юбилейный 200-й гол!
💪 💪 💪
В Тампе он уже легенда на пару с Васей. В лиге его все знают.
То что он меньше отсвечивает в медийной части, ну так тут его скромность и зацикленность на работе вносит свою лепту. Да, мало раздаёт интервью, мало светится на ТВ и в интернете из-за чего даже среди российской публики не всегда на виду. Но что поделать.
Как его нужно больше ценить то? Что для этого делать?