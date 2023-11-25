Кучеров набрал 6 очков за матч впервые в карьере в НХЛ – 2+4 с «Каролиной». Он возглавил гонки бомбардиров и снайперов лиги с 15+20 в 20 играх

Никита Кучеров набрал 6 очков за матч впервые в карьере в НХЛ – 2+4 с «Каролиной».

Форвард « » был признан второй звездой игры регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (8:2). Первой звездой стал с 5 (3+2) баллами.

В активе стало 35 (15+20) очков в 20 играх сезона. Он единолично возглавил гонки бомбардиров и снайперов лиги на текущий момент.

6 очков за матч – личный рекорд Никиты в . До этого он 4 раза набирал по 5 очков в рамках регулярок, в том числе и в этом сезоне – 1+4 против «Оттавы» 4 ноября. Еще один матч с 5 очками был в плей-офф.