«Коней укротили». Гендиректор «Зенита» о чемпионстве женской команды после победы над ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев ЦСКА жен Р-Спорт Зенит жен Женская футбольная Суперлига Футбол

Гендиректор «Зенита» фразой «коней укротили» оценил победу над женским ЦСКА.

Сегодня «Зенит» стал чемпионом женской Суперлиги, обыграв ЦСКА (2:1) в решающем матче.

«Очень интересный матч. ЦСКА здорово начал, имел много моментов. У нас мяч плохо держался. Во втором забили два красивых мяча.

«Зенит» заслуженно победил. Мы будем доказывать, что Санкт-Петербург является футбольной столицей России.

Погода повлияла на футбол, было неидеальное поле. Снег, по счастью, пошел уже после матча в честь победы «Зенита».

Моя фраза про мясо? Сегодня можно сказать для ЦСКА, что коней укротили», – заявил Александр Медведев.

23 ноября генеральный директор петербуржцев крикнул в раздевалке хоккейного СКА после победы над «Спартаком»: «Рыбный день! Страна без мяса!»

«Страна без мяса!» Так Медведев поздравил СКА с победой над «Спартаком» 🤯

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125 комментариев

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Hitgoe Himgob
Коней укротили, страна без мяса

Питер - вы 🤡🤡🤡
+249
-34
+215
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TiNO
Да ты сам конь педальный))
+114
-11
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Guy4resh
Кажется, это самый кринжовый президент в истории Зенита
+107
-8
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Омичёв
Это все комплексы
+85
-9
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luu
Ответ Guy4resh
Кажется, это самый кринжовый президент в истории Зенита
Не кажется, он вообще не отдупляет как вести себя в медиа и несёт чушь, словно пятнадцатилетний школоло, говорю как петербуржец.
+64
-4
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T622222
А потом удивляются что их ненавидит 95% населения 😜
+72
-34
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Andrew Kruchin
Не заговорился ли голубчик? Условному Гинеру бы 100% штраф влепили, а этот звездит налево и направо
+48
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Johnie
Ответ Hitgoe Himgob
Коней укротили, страна без мяса Питер - вы 🤡🤡🤡
Женская команда, значит лошадей укротили)
+26
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Bobby Clarke
Ответ Hitgoe Himgob
Коней укротили, страна без мяса Питер - вы 🤡🤡🤡
Налицо комплекс провинциала. Выигравшего в лотерею.
+37
-14
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Иван Прошкин
Какое же он закомплексованое...
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v.belorussky
Ответ Andrew Kruchin
Не заговорился ли голубчик? Условному Гинеру бы 100% штраф влепили, а этот звездит налево и направо
Ну, этих известно, кто покрывает. Им не страшно. Пока.
+13
-4
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Filipp Gorski
Приколы от Медведева отдельный вид искусства
+13
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Alex Chernov
Всегда думал что коней объезжают, на крайняк приручают... Удивил, мясной укротитель, спасибо 🙃
+10
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3a_3eHuT
Увольте уже эту недалекую говорящую голову...
+13
-6
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La Crosse Bobcats
Ответ T622222
А потом удивляются что их ненавидит 95% населения 😜
99.99% если быть точнее xD
+17
-10
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v.belorussky
Ответ Guy4resh
Кажется, это самый кринжовый президент в истории Зенита
Этот клуб сам по себе кринжовый.
+21
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Stilet525
Ответ Доктор Верховцев
Да пусть сидит! Можно просто перестать его спрашивать.
Да, посадить его не мешало бы.
+10
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pan_admiral
Когда все вокруг это кони и мясо, а ты один Дартаньян
+7
-1
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Arty Novikoff
Надеюсь, настанет день, когда все они сядут.
Заслужили уже давно и долгие сроки.
Безотносительно постыдных фраз про конкурентов.
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Artur Sekhian
Типичное быдло
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brig_Mercury
культурная столица, ö.п.т
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Russian Horse
🤡
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La Crosse Bobcats
Ответ Егор Егор
То есть ваш гендир дошел до уровня троллинга в интернете, и правда харош))
ну как тебе сказать. изначально я конечно был против треш-тока на таком уровне, все-таки у нас в России так не принято было, до последнего времени, но прочитав что пишут юзеры на Спортсе, думаю может с ними так и надо?
и да, не помню что бы 10 лет назад (я тогда уже был на Спортсе), кто то из болельщиков ЦСМКА на Спортсе осуждал сналача Дзагоева за его "раз-два-три", ну а потом и Гинера за "барбариски". так что тут собственно что хотели, то в ответку и получили)
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Peter Parker
Ответ T622222
А потом удивляются что их ненавидит 95% населения 😜
И это только в Питере
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Vagner01
Мерзкий тип!
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Rumov
И СКА и девушки с Зенита достойно сражались и победили в честной борьбе. А этой тупой и пошлый недочеловек позорит их перед всей страной. Как ленинградцу и питерцу, мне стыдно за этого недочеловека. Надеюсь, мы скоро о нем забудем навсегда.
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grevestor
Спасибо, что не "кобыл объездили".
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Rumov
Долго это тупое чучело будет портить победы победителям и нервы проигравшим своими тупым гавканьем. Он противен мне, как болельщику Зенита. И думаю не только мне. Скоро выкинем его с потрохами .
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Guy4resh
Ответ luu
Не кажется, он вообще не отдупляет как вести себя в медиа и несёт чушь, словно пятнадцатилетний школоло, говорю как петербуржец.
Как петербуржец и болельщик Зенита отвечаю взаимностью. Была ситуация когда он тоже ересь какую-то сказал, и после этого в СМИ не появлялся, вот хорошо было! А так от каждого комментария испанский стыд испытываешь
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Добрый_Ээх
Закомплексованный быдланчик
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Егор Егор
Нормальное поведение для фанатов и болельщиков. Подколы, какой-то стеб.

Только вот Медведев - официальное лицо клуба, причем гендир 🤡
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Далер Гайнеев
Позорище
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Контрольный выстрел
Питерский спорт это какая то дичь конечно)
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Константин Титов
н-да уж, сказочный дебил
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Серафима Кузьмина
Ладно хоть не кобыл
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Всеволод Соколов
Ответ Hitgoe Himgob
Коней укротили, страна без мяса Питер - вы 🤡🤡🤡
Не надо пожалуйста ассоциировать весь город с кучкой провластных прихвостней
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Игнатий Вдовиченко
Ответ Filipp Gorski
Приколы от Медведева отдельный вид искусства
Эталонная посредственность
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Borillaz
Ответ pan_admiral
Когда все вокруг это кони и мясо, а ты один Дартаньян
без определенного места жительства)
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Виктор
Ответ Эдуард Суровый
У него вообще есть уважение к соперникам? С культурной столицы же, высокий пост занимает, а базарит как быдла на блашином рынке! Тьфу, срамота!
То есть, когда ваши поливают Зенит это нормально, а когда вас это срамота? И за что вас уважать?
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Доктор Верховцев
Ответ 3a_3eHuT
Увольте уже эту недалекую говорящую голову...
Да пусть сидит! Можно просто перестать его спрашивать.
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Borillaz
сбг, самим то не стыдно, что вот это - ваш президент?!
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Qqqubik
Пит(д)ерская илита
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ТТД Бубнова
Все, что связанно с газпромом это какой то цирк )
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Александр Сачков
Ответ Johnie
Женская команда, значит лошадей укротили)
Тогда уж кобылиц.
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Доктор Верховцев
Ответ Groznyi2024
Красава Медведев. Начал отвечать троллингом на все эти заремо-дзагоевские выпады
Дык «это другое» же! Спутница бывшего владельца несёт дичь и она молодец, а Медведев раз в сто лет что-нибудь ляпнет — анафеме предают! Сдаётся мне, это очередной заговор. Особенно против заремофилов.
+1
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riverman1980
Люди, которые подгорают от слова кони(кс сами себя так уже лет 20 называют, также как и кб еще во времена Сычева заряжали"кто мы -мясо!") пишут о комплексах )))
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Hitgoe Himgob
Ответ Bobby Clarke
Налицо комплекс провинциала. Выигравшего в лотерею.
Да пусть не лотерея, пусть выиграли по праву. Но эти заявления... Если честно никому не обидно, все просто орут с этих ущербных газовых людей
+6
-5
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6tspey7tb5
Ой дурак
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umnik3
Быдлятина поперла.
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Егор Егор
Ответ Semen Rusin
имхо нормальный треш-ток. ничего обидного не сказал, конями ЦСКА себя сами называют. Персонаж сам по себе как минимум спорный, но это вполне себе нормальный комментарий от него.
Треш-ток нормален для нас с вами, а не для бесед между условными Гинером, Федуном и Медведевым.
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