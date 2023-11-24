Гендиректор «Зенита» фразой «коней укротили» оценил победу над женским ЦСКА.

Сегодня «Зенит» стал чемпионом женской , обыграв ЦСКА (2:1) в решающем матче.

«Очень интересный матч. ЦСКА здорово начал, имел много моментов. У нас мяч плохо держался. Во втором забили два красивых мяча.

« » заслуженно победил. Мы будем доказывать, что Санкт-Петербург является футбольной столицей России.

Погода повлияла на футбол, было неидеальное поле. Снег, по счастью, пошел уже после матча в честь победы «Зенита».

Моя фраза про мясо? Сегодня можно сказать для , что коней укротили», – заявил .

23 ноября генеральный директор петербуржцев крикнул в раздевалке хоккейного СКА после победы над «Спартаком»: «Рыбный день! Страна без мяса!»

«Страна без мяса!» Так Медведев поздравил СКА с победой над «Спартаком» 🤯

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