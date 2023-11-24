«Коней укротили». Гендиректор «Зенита» о чемпионстве женской команды после победы над ЦСКА
Гендиректор «Зенита» фразой «коней укротили» оценил победу над женским ЦСКА.
Сегодня «Зенит» стал чемпионом женской Суперлиги, обыграв ЦСКА (2:1) в решающем матче.
«Очень интересный матч. ЦСКА здорово начал, имел много моментов. У нас мяч плохо держался. Во втором забили два красивых мяча.
«Зенит» заслуженно победил. Мы будем доказывать, что Санкт-Петербург является футбольной столицей России.
Погода повлияла на футбол, было неидеальное поле. Снег, по счастью, пошел уже после матча в честь победы «Зенита».
Моя фраза про мясо? Сегодня можно сказать для ЦСКА, что коней укротили», – заявил Александр Медведев.
23 ноября генеральный директор петербуржцев крикнул в раздевалке хоккейного СКА после победы над «Спартаком»: «Рыбный день! Страна без мяса!»
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Питер - вы 🤡🤡🤡
Заслужили уже давно и долгие сроки.
Безотносительно постыдных фраз про конкурентов.
и да, не помню что бы 10 лет назад (я тогда уже был на Спортсе), кто то из болельщиков ЦСМКА на Спортсе осуждал сналача Дзагоева за его "раз-два-три", ну а потом и Гинера за "барбариски". так что тут собственно что хотели, то в ответку и получили)
Только вот Медведев - официальное лицо клуба, причем гендир 🤡