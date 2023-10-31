8-й «Золотой мяч» Месси, Рубиалес отстранен на 3 года, труп под стадионом «Наполи», Киммих дисквалифицирован, АПЛ расследует трансферы Виллиана и Это′О из «Анжи» и другие новости

1. Лионель Месси выиграл «Золотой мяч» за сезон-2022/23 – это 8-й приз аргентинца. Джуд Беллингем получил награду лучшему молодому игроку мира от France Football, Эмилиано Мартинес – трофей Яшина как лучший вратарь.

Эрлингу Холанду вручили награду Герда Мюллера как лучшему бомбардиру сезона, а Винисиус Жуниор получил приз имени Сократеса за благотворительность.

Футболистка «Барсы» Айтана Бонмати стала обладательницей женского «Золотого мяча». Она выиграла ЛЧ и ЧМ и стала лучшим игроком обоих турниров.

2. ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса от футбола на 3 года за поцелуй с Дженни Эрмосо после финала женского ЧМ.

3. КХЛ. Московское «Динамо» разгромило «Сочи», «Сибирь» обыграла «Витязь» по буллитам, «Лада» победила «Адмирал».

4. Труп мужчины обнаружили под стадионом «Наполи» после матча с «Миланом» – безбилетник пытался попасть на трибуну через тоннель.

5. АПЛ расследует трансферы Виллиана и Это′О из «Анжи» в «Челси». Платежи могли идти «российским организациям», пишет The Times.

6. НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Анахайму» (3:4), пропустив решающий гол на 59:47 в большинстве, команду не спасли 1+1 от Малкина, вышедшего на 40-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. «Даллас» обыграл «Коламбус» (5:3), Воронков забросил 1-ю шайбу в лиге, Дадонов набрал 1+1 и достиг отметки 300 очков за карьеру. «Рейнджерс» выиграли 5-й матч подряд, Панарин набрал 1+2 в матче с «Виннипегом» (3:2 ОТ) и продлил результативную серию до 9 игр со старта сезона. Все результаты дня – здесь.

7. Йозуа Киммих дисквалифицирован на 2 игры Бундеслиги за фол последней надежды в матче с «Дармштадтом». Хавбек «Баварии» не сыграет с «Боруссией» и «Хайденхаймом».

8. Противоречивые инсайды про «МЮ»: Manchester Evening News пишет, что руководство и игроки «МЮ» поддерживают Эрика тен Хага, а ESPN – что в клубе сомневаются в попадании в топ-4.

9. НБА. 33 очка от Янниса помогли «Милуоки» справиться с «Майами» и другие результаты.

10. Чемпион Англии в составе «Лестера» Дэниэл Дринкуотер закончил карьеру в 33 года.

11. Евгений Буланов обслужит матч «Спартак» – «Краснодар» в Кубке России, Кукуян назначен на игру «Зенита» и «Крыльев», Вера Опейкина будет судить встречу «Локомотива» с «Рубином».

12. 51-летняя конькобежка Клаудия Пехштайн вошла в состав сборной Германии на Кубок мира.

Цитаты дня.

«В Великой Хрустальной стене зазияли явные прорехи». Вайцеховская о выступлении Хромых на Гран-при в Красноярске

Магучих – о поддержке от Ласицкене: «Я получила сообщение после ЧМ-2022. Но тогда для меня это уже было поздно»

Юнгберг считает, что Родри симулировал в эпизоде с Хейлундом: «Не хочу видеть испанский футбол в АПЛ, меня это раздражает. Назначение пенальти не удивило – на ВАР работал Оливер»

Кожевников ответил Уткину: «Раньше он жонглировал майонезом – теперь майонез жонглирует им. Майонезное поколение футбольных комментаторов – символ деградации»

Эрик тен Хаг: «МЮ» никогда не будет играть как «Аякс» – я пришел сюда не за этим, этого нет в ДНК клуба. Стиль игры определяется составом»

Черчесов о Джикии: «Ты или тигр, или ласковая кошка. Одни дрессируют тигров, другие – болонок. В «Спартаке» конкурентная среда – должны играть не болонки, а спортсмены, которые приносят результат»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!