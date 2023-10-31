Футболистка «Барсы» Айтана Бонмати получила «Золотой мяч». Она выиграла ЛЧ и ЧМ и стала лучшим игроком обоих турниров
Футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати получила «Золотой мяч».
Бонмати – полузащитник «Барселоны» и женской сборной Испании. В 2023 году она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира, ее признали лучшей футболисткой обоих турниров.
Это первый «Золотой мяч» в карьере 25-летней уроженки Сан-Пере-де-Рибес.
В топ-5 также вошли: Саманта Керр («Челси», Австралия), Сальма Паральюэло («Барселона», Испания), Фридолина Рольфе («Барселона», Швеция) и Мэри Эрпс («Манчестер Юнайтед», Англия).
Фото: twitter.com/ballondor
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С победой!
А Роналду сам виноват, надо было хотя бы немного проявить себя на ЧМ.