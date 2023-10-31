Футболистка «Барсы» Айтана Бонмати получила «Золотой мяч». Она выиграла ЛЧ и ЧМ и стала лучшим игроком обоих турниров

Футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати получила «Золотой мяч».

– полузащитник «Барселоны» и женской сборной Испании. В 2023 году она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира, ее признали лучшей футболисткой обоих турниров.

Это первый « » в карьере 25-летней уроженки Сан-Пере-де-Рибес.

В топ-5 также вошли: Саманта Керр (« », Австралия), Сальма Паральюэло (« », Испания), Фридолина Рольфе («Барселона», Швеция) и Мэри Эрпс (« », Англия).

Фото: twitter.com/ballondor

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