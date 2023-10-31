Футболистка «Барсы» Айтана Бонмати получила «Золотой мяч». Она выиграла ЛЧ и ЧМ и стала лучшим игроком обоих турниров

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига женский футбол Золотой мяч сборная Испании жен Лига чемпионов жен сборная Австралии жен ЧМ по футболу среди женщин Айтана Бонмати Футбол

Футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати получила «Золотой мяч».

Бонмати – полузащитник «Барселоны» и женской сборной Испании. В 2023 году она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира, ее признали лучшей футболисткой обоих турниров.

Это первый «Золотой мяч» в карьере 25-летней уроженки Сан-Пере-де-Рибес.

В топ-5 также вошли: Саманта Керр («Челси», Австралия), Сальма Паральюэло («Барселона», Испания), Фридолина Рольфе («Барселона», Швеция) и Мэри Эрпс («Манчестер Юнайтед», Англия).

Фото: twitter.com/ballondor

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40 комментариев

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Квадратное личико
Почему не Эрмосо? Она же чуть не умерла от горя после поцелуя Рубиалеса!
+42
-15
+27
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Edwin_Hubble
Почему не Эрмосо?)
Там нужно целовать золотой мяч.
+27
-1
+26
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atomio
тут без вариантов. умничка!
+22
-5
+17
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василий иванов
Ответ a2wai
Смех смехом, но этот ЗМ больше обоснован, чем победа генномодифицированного в мужской версии)
скобочка после оскорбления говорит о тебе абсолютно все.
+6
-1
+5
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Си Эм Панк
Мощно) молодец.
+4
0
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b_arfa
Барселона конечно эталон в мировом футболе. В мужском футболе сделали лучшую команду мира и в женском преуспели, только уважение
+19
-15
+4
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Сергей Лимонников
Ответ b_arfa
Барселона конечно эталон в мировом футболе. В мужском футболе сделали лучшую команду мира и в женском преуспели, только уважение
Лапорта мы тебя узнали, слезай с крэка
+3
-1
+2
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Shumi-jr
Везде лучшая! Хотя бы тут объективно!
+1
0
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Alex Slobodskikh
Ответ b_arfa
Барселона конечно эталон в мировом футболе. В мужском футболе сделали лучшую команду мира и в женском преуспели, только уважение
"лучшую команду мира" 😂
+7
-6
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Пинающий Достоинства
Эмоций, будто выигрывала 63 ЗМ
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rej1sta
Ответ Турку Финляндия*
Барсе сейчас нужен хороший нападающий, может ее перевести в мужскую команду, уверен будет не худшая )
Она вроде в полузащите играет. Нужно переводить девушку, которая 3 место заняла, она вроде нападающая)
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евГений
Ответ Мгер Цолакян
Абсолютно заслуженно. Умничка и красавица. А Роналду сам виноват, надо было хотя бы немного проявить себя на ЧМ.
Тонко, МХК поймет))
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San Remo
Ответ Мгер Цолакян
Абсолютно заслуженно. Умничка и красавица. А Роналду сам виноват, надо было хотя бы немного проявить себя на ЧМ.
роналду же не женщина вроде?)
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Best game on Earth
Ответ Квадратное личико
Почему не Эрмосо? Она же чуть не умерла от горя после поцелуя Рубиалеса!
ЗМ дали за игру в футбол, а не за политику. Кошмар!
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Фанат спорта01
Ответ b_arfa
Барселона конечно эталон в мировом футболе. В мужском футболе сделали лучшую команду мира и в женском преуспели, только уважение
лучшая команда мира которая 2года подряд не может выйти в плей-офф ЛЧ.
+3
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cukken
Третий подряд ЗМ Барселоны у девчонок! Уровень 👏
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ri4man
Кто это?
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Iron72
женский футбол вообще не популярен, хз кто она
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Universal1000
Красотка!
С победой!
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Йети
Спортсменка, красавица
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lazna
А вы всё Месси, Холланд...
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Турку Финляндия*
Барсе сейчас нужен хороший нападающий, может ее перевести в мужскую команду, уверен будет не худшая )
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Илья Гапеев
заслуженно
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Мгер Цолакян
Абсолютно заслуженно. Умничка и красавица.

А Роналду сам виноват, надо было хотя бы немного проявить себя на ЧМ.
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Юлия Закаблукова
Из женского футбола помню только марту
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