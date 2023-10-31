«Питтсбург» проиграл «Анахайму», пропустив решающий гол в большинстве на 59:47. Клуб идет последним на Востоке при 5 поражениях в последних 6 играх
«Питтсбург» проиграл «Анахайму», пропустив решающий гол в большинстве на 59:47.
«Пингвинс» уступили «Дакс» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Калифорнийцы забили победный гол в концовке при игре в меньшинстве. «Пингвинс» имели преимущество 5 на 3, но не реализовали его.
После неудачной передачи Эрика Карлссона в чужой зоне вышедший со скамейки штрафников 4-й игрок «Анахайма» – форвард Мэйсон Мактавиш – поставил точку в матче за 13 секунд до сирены.
Поражение стало для «Питтсбурга» 5-м в последних 6 играх. Во всех проигранных на отрезке матчах команда пропускает не менее 4 шайб.
«Пингвинс» идут на последнем месте на Востоке с 6 очками после 9 игр при разнице шайб 26:29.
Карлсон дичайший обрез выдал
Может пора сменить тренера? Куда ещё хуже (((
Молодой команде это простительно, но такой опытной....