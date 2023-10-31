«Питтсбург» проиграл «Анахайму», пропустив решающий гол в большинстве на 59:47. Клуб идет последним на Востоке при 5 поражениях в последних 6 играх

Теги Питтсбург Анахайм НХЛ Майк Салливан Эрик Карлссон Мэйсон Мактавиш Хоккей

«Питтсбург» проиграл «Анахайму», пропустив решающий гол в большинстве на 59:47.

«Пингвинс» уступили «Дакс» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Калифорнийцы забили победный гол в концовке при игре в меньшинстве. «Пингвинс» имели преимущество 5 на 3, но не реализовали его.

После неудачной передачи Эрика Карлссона в чужой зоне вышедший со скамейки штрафников 4-й игрок «Анахайма» – форвард Мэйсон Мактавиш – поставил точку в матче за 13 секунд до сирены. 

Поражение стало для «Питтсбурга» 5-м в последних 6 играх. Во всех проигранных на отрезке матчах команда пропускает не менее 4 шайб. 

«Пингвинс» идут на последнем месте на Востоке с 6 очками после 9 игр при разнице шайб 26:29.

11 комментариев

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Ботва цыпсотська
Скоро Салли попрут, и надо вашикам подсуетиться и забрать его.
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Maxim Shumov
Карлссон решил замахнуться на еще один Норрис
+4
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Stanley_77
швед просто люто привез
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Ульян Реактивный
Главный эксперт Петухов как поверит в кого-нибудь-жди беды..
Карлсон дичайший обрез выдал
Может пора сменить тренера? Куда ещё хуже (((
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Кино Музыка
Начинаешь думать, что это нарочно.
+3
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Михаил Опякин
Будем посмотреть конечно, но Пингвины пока тонут
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raspisanie77
Эпичный фейл, почти как прошлогодный вынос от Чикаго.
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Влад Кабалов
Хуже и не придумать, а вроде все началось у пингвинов неплохо, но теперь одна печаль. И хорошая игра Малкина не спасает.
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VintDV
Удивительные Питты....
Молодой команде это простительно, но такой опытной....
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islanders-fan
Изначально было очевидно, что контракт на много миллионов с Карлсоном, идея так себе. Теперь выкручивайтесь как хотите.
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NACfoRekcuF
Ответ Ульян Реактивный
Главный эксперт Петухов как поверит в кого-нибудь-жди беды.. Карлсон дичайший обрез выдал Может пора сменить тренера? Куда ещё хуже (((
Логичный какой, прям загляденье, одно слово - Ульян.
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