Месси получил «Золотой мяч» за сезон-2022/23. Он выиграл ЧМ с Аргентиной и чемпионат и Суперкубок Франции с «ПСЖ»

Лионель Месси в 8-й раз получил «Золотой мяч».

36-летний капитан сборной Аргентины и клуба « » получил самый престижный индивидуальный приз в футболе по итогам сезона-2022/23.

В прошлом сезоне Месси, играя за « », стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

В составе сборной Аргентины Лионель выиграл . Он забил 7 голов, стал вторым бомбардиром турнира и был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

Это 8-й и рекордный «Золотой мяч» (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2022/23). Его ближайший преследователь Криштиану Роналду брал награду 5 раз.

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