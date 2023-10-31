Месси получил «Золотой мяч» за сезон-2022/23. Он выиграл ЧМ с Аргентиной и чемпионат и Суперкубок Франции с «ПСЖ»
Лионель Месси в 8-й раз получил «Золотой мяч».
36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» получил самый престижный индивидуальный приз в футболе по итогам сезона-2022/23.
В прошлом сезоне Месси, играя за «ПСЖ», стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.
В составе сборной Аргентины Лионель выиграл ЧМ-2022. Он забил 7 голов, стал вторым бомбардиром турнира и был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.
Это 8-й и рекордный «Золотой мяч» Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2022/23). Его ближайший преследователь Криштиану Роналду брал награду 5 раз.
«Золотой мяч» вручают победителю ЧМ. Миф или реальность?
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
А остальным не унывать, будет ещё много времени и возможностей.
ВЕЛИЧАЙШИЙ !!!!!
К этому моменту у Месси уже должно было быть не менее 10 ЗМ. Но ладно, 8 - тоже красивая цифра))
Величайший.
Ни у кого другого просто не было ни одного шанса.
Мбаппе в 24: смотрит, как Месси получает ЗМ
Явное лоббирование аргентинцев к трофею, полуофициальный Кубок Лиги (это вообще что?) в США и уже традиционный позорный вылет в 1/8 финала ЛЧ с классическими 0+0.
И все эти «достижения» по их мнению перевешивают яркий перфоманс и успехи Холланда:
⚽️ АПЛ: 35 матчей, 36+8, побит вечный рекорд Алана Ширера ✅
⚽️ ЛЧ: 11 матчей, 12+1
⚽️ Все турниры: 53 матча, 52+9
🏆🏆🏆 Требл: Чемпионат Англии, Кубок Англии, Лига Чемпионов
🏆 Лучший футболист сезона по версии УЕФА
Если даже при такой игре и при таких исторических достижениях Холланд не достоин «Золотого мяча», значит, я в этой жизни точно что-то не понимаю
.
p.s. И давайте по чесноку: если бы все вышеуказанные достижения были бы не у Холланда, а у Месси, а Эрлинг наоборот таким образом выиграл бы ЧМ, я НА МИЛЛИОН процентов уверен в том, что ЗМ всё равно получил бы аргентинец
Я вообще не помню ни одного случая когда прокатывали с ЗМ игрока который сделал требл и забил больше 50мячей.
Хейтеры Месси хоть и в слезах, но врать не будут.