Месси получил «Золотой мяч» за сезон-2022/23. Он выиграл ЧМ с Аргентиной и чемпионат и Суперкубок Франции с «ПСЖ»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч рекорды ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси в 8-й раз получил «Золотой мяч».

36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» получил самый престижный индивидуальный приз в футболе по итогам сезона-2022/23.

В прошлом сезоне Месси, играя за «ПСЖ», стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

В составе сборной Аргентины Лионель выиграл ЧМ-2022. Он забил 7 голов, стал вторым бомбардиром турнира и был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

Это 8-й и рекордный «Золотой мяч» Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2022/23). Его ближайший преследователь Криштиану Роналду брал награду 5 раз.

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285 комментариев

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SRvR
Да прольются слезы тех кто был против
+171
-51
+120
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Си Эм Панк
С 8 мячом Лео.
А остальным не унывать, будет ещё много времени и возможностей.
+140
-51
+89
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da her@s@nim
G.O.A.T. на все времена 🙌🏽
ВЕЛИЧАЙШИЙ !!!!!
+136
-56
+80
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Nylex
Ответ atomio
Поздравляю одного из лучших игроков в истории футбола с ЗМ сезона 22/23! Всем отчаянным глорам Холанда (они же фаны ВВД, Левандовски, Мбаппе: секты "кто угодно лишь бы не Месси" - то есть почитатели португальской примы), прошу для начала взглянуть на общую личную стату сезона золотого мяча для тройки номинантов: https://ibb.co/RBcjmpv Да, по голам норвежец впереди (но не по Г+П), но за это дают такую награду как ЗБ, он даже не лидер в своей команде, в отличие от КДБ, Родри, Силвы и остальных, кто подносит ему снаряды. ЗМ - это намного больше, чем просто голы, это нечто выдающееся нужно совершить. С сезона 21/22 France Football говорил что теперь будет рекомендовать голосующим (представители стран (журналисты), которые входят в топ-100 рейтинга ФИФА) ориентироваться в выборе только на индивидуальные выступления в течение сезона - то есть личную стату, а потом уже трофеи. Еще советуют учитывать карьеру игрока. ЧМ - главный турнир не просто года, а четырёх лет, национальные первенства и ЛЧ рядом не стоят. Для Месси это был его главный турнир жизни, а финал - главным матчем всей его карьеры. Сборная по цене состава была седьмой (на момент начала ЧМ), гораздо сильнее смотрелись Франция, Германия, Португалия, Бразилия... Ну кто до этого всерьёз знал людей типа Энцо или Макаллистера? Молина? Тальефико? старик Отаменди? списаный Паредес? Из топ клубов людей по пальцем руки пересчитать. ДиМа опять после травмы... А Скалони отыскал всех, собрал, объединил вокруг Лео. И что в итоге, Месси тащил всю команду за собой, от матча к матчу, его голевая с Нидерландами должна войти в историю футбола как тот гол Марадоны. По сути мы увидели перфоманс одного человека на главном турнире года, а какой финал был! - да всем журналистам это вразы интереснее, чем пресные замыкания норвежца от партнеров (нисколько не умоляю его заслуги, но даже в своих главных финалах - ЛЧ (особенно 1/2 с Реалом), суперкубок, кубок - он растворился с 0+0). За всю выдающуюся карьеру, ознаменованную гениальной игрой и кубком на главном турнире года в 35 лет - этот итоговый ЗМ как корона на его голову, вход на ступеньку к Пеле и Марадоне. PS: имхо после ухода из Европы карьеры Месси и Роналду завершились на клубном уровне. Считать на полном серьёзе Г+П в MLS и уж тем более гдето в песках против таджиков в местной ЛЧ - это просто смех да и только, удел Артёмки. PPS: Роналду - один из великих бомбардиров, спору нет (как к примеру Герд Мюллер, Пушкаш, Эйсебио и т.д.), примечательно что Месси и в этом споре почти ему не уступает :). Но он не олицетворяет собой ту разносторонность, тот интеллект и понимание футбола, которое есть у Месси. Всё таки один из них просто супер футболист, а другой - чёртов гений.
ты этот текст заранее готовил?
+66
-7
+59
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JURAVLI
НЕСПРАВЕДЛИВО!
К этому моменту у Месси уже должно было быть не менее 10 ЗМ. Но ладно, 8 - тоже красивая цифра))

Величайший.
+85
-33
+52
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StHappyOne
Ответ bel01
Самый очевидный победитель за много лет. Ни у кого другого просто не было ни одного шанса.
Я все же надеюсь, что такие комментарии это такая форма рофла над уже мертвым трофеем
+78
-28
+50
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hbp8wr2jzd
Еще и Бекхема вручать позвали, ни разу без палева. Надо было позвать президента федерации футбола Аргентины еще позвать, чтоб вообще не догадались, кто получит ЗМ
+81
-35
+46
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bel01
Самый очевидный победитель за много лет.
Ни у кого другого просто не было ни одного шанса.
+90
-47
+43
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Даниил Гутин
Месси в 24: получает ЗМ
Мбаппе в 24: смотрит, как Месси получает ЗМ
+30
-6
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Buharoid
Аргентинский пиар-шабаш окончен, всем спасибо.
+94
-74
+20
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Рэдклифф, Сыр Жим
Ответ Роман
Награда давно обесценила себя. Приз зрительских симпатий.
Хорошо, что тот, кто обесценил, не был номинирован :)
+30
-10
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Старик Стариканов
ЗМ это евровидение - у кого больше друзей тот и выиграл
+31
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JENNINGS
Ну что, господа, в полку Снейдера, Ван Дейка, Левандовски новое пополнение🇳🇴!
Явное лоббирование аргентинцев к трофею, полуофициальный Кубок Лиги (это вообще что?) в США и уже традиционный позорный вылет в 1/8 финала ЛЧ с классическими 0+0.
И все эти «достижения» по их мнению перевешивают яркий перфоманс и успехи Холланда:
⚽️ АПЛ: 35 матчей, 36+8, побит вечный рекорд Алана Ширера ✅
⚽️ ЛЧ: 11 матчей, 12+1
⚽️ Все турниры: 53 матча, 52+9
🏆🏆🏆 Требл: Чемпионат Англии, Кубок Англии, Лига Чемпионов
🏆 Лучший футболист сезона по версии УЕФА
Если даже при такой игре и при таких исторических достижениях Холланд не достоин «Золотого мяча», значит, я в этой жизни точно что-то не понимаю
.
p.s. И давайте по чесноку: если бы все вышеуказанные достижения были бы не у Холланда, а у Месси, а Эрлинг наоборот таким образом выиграл бы ЧМ, я НА МИЛЛИОН процентов уверен в том, что ЗМ всё равно получил бы аргентинец
+102
-87
+15
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Роман
Награда давно обесценила себя. Приз зрительских симпатий.
+66
-54
+12
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Bazilic
Точка после словосочетания «лучший игрок в истории футбола» стала еще более жирной!
+28
-16
+12
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everythingiknow00
Ответ SRvR
Да прольются слезы тех кто был против
Пф, да всем Очевидно было что он выиграет
+12
-1
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XoM9lK
Месси уже привык получать какие-то золотые мячики. Приходит туда, как к себе домой
+10
0
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Leva Arutyunyan
Ответ SRvR
Да прольются слезы тех кто был против
Еще долго скулить будут
+20
-10
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Фанат спорта01
Ответ Блуждающий странник
Ты реально заранее готовил простыню текста утонуть в дизлайках?
то есть Холланд не заслужил ЗМ?
Я вообще не помню ни одного случая когда прокатывали с ЗМ игрока который сделал требл и забил больше 50мячей.
+17
-7
+10
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Отец Абду
Ответ Си Эм Панк
С 8 мячом Лео. А остальным не унывать, будет ещё много времени и возможностей.
Сложно быть фанатом Роналду в эпоху Месси:)
+33
-24
+9
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Mikel Dominator Arteta
Почему бы не отдать Лёве его ЗМ за ковидный сезон? Обидно за него
+9
-1
+8
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Бене Гессерит
Ответ atomio
Поздравляю одного из лучших игроков в истории футбола с ЗМ сезона 22/23! Всем отчаянным глорам Холанда (они же фаны ВВД, Левандовски, Мбаппе: секты "кто угодно лишь бы не Месси" - то есть почитатели португальской примы), прошу для начала взглянуть на общую личную стату сезона золотого мяча для тройки номинантов: https://ibb.co/RBcjmpv Да, по голам норвежец впереди (но не по Г+П), но за это дают такую награду как ЗБ, он даже не лидер в своей команде, в отличие от КДБ, Родри, Силвы и остальных, кто подносит ему снаряды. ЗМ - это намного больше, чем просто голы, это нечто выдающееся нужно совершить. С сезона 21/22 France Football говорил что теперь будет рекомендовать голосующим (представители стран (журналисты), которые входят в топ-100 рейтинга ФИФА) ориентироваться в выборе только на индивидуальные выступления в течение сезона - то есть личную стату, а потом уже трофеи. Еще советуют учитывать карьеру игрока. ЧМ - главный турнир не просто года, а четырёх лет, национальные первенства и ЛЧ рядом не стоят. Для Месси это был его главный турнир жизни, а финал - главным матчем всей его карьеры. Сборная по цене состава была седьмой (на момент начала ЧМ), гораздо сильнее смотрелись Франция, Германия, Португалия, Бразилия... Ну кто до этого всерьёз знал людей типа Энцо или Макаллистера? Молина? Тальефико? старик Отаменди? списаный Паредес? Из топ клубов людей по пальцем руки пересчитать. ДиМа опять после травмы... А Скалони отыскал всех, собрал, объединил вокруг Лео. И что в итоге, Месси тащил всю команду за собой, от матча к матчу, его голевая с Нидерландами должна войти в историю футбола как тот гол Марадоны. По сути мы увидели перфоманс одного человека на главном турнире года, а какой финал был! - да всем журналистам это вразы интереснее, чем пресные замыкания норвежца от партнеров (нисколько не умоляю его заслуги, но даже в своих главных финалах - ЛЧ (особенно 1/2 с Реалом), суперкубок, кубок - он растворился с 0+0). За всю выдающуюся карьеру, ознаменованную гениальной игрой и кубком на главном турнире года в 35 лет - этот итоговый ЗМ как корона на его голову, вход на ступеньку к Пеле и Марадоне. PS: имхо после ухода из Европы карьеры Месси и Роналду завершились на клубном уровне. Считать на полном серьёзе Г+П в MLS и уж тем более гдето в песках против таджиков в местной ЛЧ - это просто смех да и только, удел Артёмки. PPS: Роналду - один из великих бомбардиров, спору нет (как к примеру Герд Мюллер, Пушкаш, Эйсебио и т.д.), примечательно что Месси и в этом споре почти ему не уступает :). Но он не олицетворяет собой ту разносторонность, тот интеллект и понимание футбола, которое есть у Месси. Всё таки один из них просто супер футболист, а другой - чёртов гений.
Лови минус за копипасту
+13
-5
+8
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rtkcdgzt86
Не верю больше в эту награду
+28
-20
+8
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Proper Chels
Ответ Hi Hi
Комментарий скрыт
Да что там 2, минус 2 заслужил.
Хейтеры Месси хоть и в слезах, но врать не будут.
+9
-2
+7
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Valentin Efimenko
Ответ hbp8wr2jzd
Еще и Бекхема вручать позвали, ни разу без палева. Надо было позвать президента федерации футбола Аргентины еще позвать, чтоб вообще не догадались, кто получит ЗМ
Только если бы вручал ЗМ Роналду могла бы быть интрига хоть какая-то)
+8
-2
+6
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