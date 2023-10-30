Дринкуотер закончил карьеру в 33 года. Дэниэл – чемпион Англии в составе «Лестера»

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Дэниэл Дринкуотер объявил о завершении карьеры футболиста.

– Давай начнем с новостей. Думаю, новости должен сообщить ты, а не я.

– Да, думаю, я могу это сделать. Я бы хотел объявить об уходе из профессионального футбола. Этот момент приближался уже некоторое время, особенно в прошлом сезоне, и я думаю, что теперь пришло время, чтобы официально объявить об этом. 

– Каково тебе говорить об этом?

– Я не думал, что это будет меня беспокоить, но говорить об этом – значит пощекотать себе нервы. Я думаю, что был готов к этому, я заканчиваю не на пике, и эмоции немного поутихли, что помогло принять решение. Я думаю, что слишком долго находился в подвешенном состоянии, я хотел играть, но не получал возможности играть на том уровне, где меня ценили бы.

Футбол был моей жизнью с тех пор, как мне исполнилось шесть или семь лет, он никогда не был легким делом.

Я думаю, то, что эмоции утихли, определенно помогло. Если бы я играл каждую неделю и был вынужден закончить карьеру из-за травмы или возраста, это было бы сложнее, – сказал 33-летний Дринкуотер.

Дэниэл – воспитанник «Манчестер Юнайтед», но за основную команду манкунианцев он не провел ни одной игры. «Юнайтед» отдавал хавбека в аренду «Хаддерсфилду», «Кардиффу», «Уотфорду» и «Барнсли», а затем футболист перешел в «Лестер» на постоянной основе. 

В 2017 году Дринкуотер присоединился к «Челси», где провел 23 матча. Также он выступал на правах аренды за «Бернли», «Астон Виллу», «Касымпашу» и «Рединг». 

В составе сборной Англии игрок провел 3 матча. 

Дринкуотер стал чемпионом Англии в составе «Лестера» в сезоне-2015/16 и выиграл Кубок страны с «Челси» в 2018 году. 

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21 комментарий

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headmaster
По факту закончил с переходом Челси. Сейчас принято хейтить Боули за каждую покупку. Но и раньше некоторым трансферам не было объяснения
+42
-3
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Roman
Закончил карьеру в 2017, когда перешел в лондонский бус
+28
-10
+18
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Северный болельщик
Варди пылит еще?
В чемпионшипе
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-2
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Yerbo
Ответ King_X
На момент перехода вопросов как бы не было, толковый игрок, и никаких переплат тож не было Поэтому с Боули дикими суммами за средних игроков сравнивать не стоит
ну как сказать , за него на тот момент заплатили немалые деньги по тем временам
+11
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Roman
Ответ Северный болельщик
Варди пылит еще?
14 матчей, 4 гола и 1 ассист в этом сезоне Чемпионшипа
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JENNINGS
Это был славный водопой!
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Северный болельщик
Варди пылит еще?
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Mohnatiy
Теперь с чистой совестью может сменить фамилию на Дринкбир))
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Einfach Safari
удачи Даниле Водопьянову в жизни после большого футбола
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volens-docens
Не каждому даётся выиграть чемпионат Англии; будет что рассказать детям и внукам.
Успехов тебе в дальнейшем, Водопьянов!
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Arthurino
Может не самый техничный футболист, но в чемпионском Лестере выжигал центр будь здоров, очень много пахал на пару с Канте. Переход в Челси скорее произошел по инерции, а не вследствие долгих раздумий. Хороший футболист с классной фамилией, удачи ему
+6
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Северный болельщик
Ответ Roman
14 матчей, 4 гола и 1 ассист в этом сезоне Чемпионшипа
Рад за Джейми
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King_X
Ответ headmaster
По факту закончил с переходом Челси. Сейчас принято хейтить Боули за каждую покупку. Но и раньше некоторым трансферам не было объяснения
На момент перехода вопросов как бы не было, толковый игрок, и никаких переплат тож не было
Поэтому с Боули дикими суммами за средних игроков сравнивать не стоит
+11
-9
+2
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Старик Стариканов
имеет медаль АПЛ в отличии от слиппи джи
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dissappear@list.ru
Daniel Drink"NotOnly"water
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Никита Аксанов
Не понимаю, какой Водопьянов, если он Попейводичкин.
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ARIGAMI ARIGAMI
Легенда Челси
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