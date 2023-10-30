Руководство и игроки «МЮ» поддерживают тен Хага. Гендиректор клуба Арнольд отмечает прогресс
Руководство «Манчестер Юнайтед» сохраняет доверие к Эрику тен Хагу.
Вчера «МЮ» уступил «Манчестер Сити» (0:3) в 10-м туре АПЛ. Проиграв 5 из 10 матчей лиги в текущем сезоне, команда под руководством тен Хага показала худший старт за 37 лет.
По информации Manchester Evening News, несмотря на результаты в текущем сезоне, генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд продолжает доверять тен Хагу и отмечает прогресс клуба. Наиболее авторитетные игроки «МЮ» также полностью поддерживают главного тренера.
После 10 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков.
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Гендиректор и игроки полностью поддержает главного тренера. Следующим признаком будет владельцы поддерживают, но ряд игроков выражает недовольство тренеровочным процессом. Затем последует сообщение о потери контроля в раздевалке команды. Наконец слухи, что до трансферного окна (перерыва на игры сборной и т.д.) тренера увольнять не будут. И наконец... 🤡
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