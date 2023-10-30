Руководство и игроки «МЮ» поддерживают тен Хага. Гендиректор клуба Арнольд отмечает прогресс

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Ричард Арнольд Футбол

Руководство «Манчестер Юнайтед» сохраняет доверие к Эрику тен Хагу.

Вчера «МЮ» уступил «Манчестер Сити» (0:3) в 10-м туре АПЛ. Проиграв 5 из 10 матчей лиги в текущем сезоне, команда под руководством тен Хага показала худший старт за 37 лет.

По информации Manchester Evening News, несмотря на результаты в текущем сезоне, генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд продолжает доверять тен Хагу и отмечает прогресс клуба. Наиболее авторитетные игроки «МЮ» также полностью поддерживают главного тренера.

После 10 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nicolas Erfe
Это уже какой-то Стокгольмский синдром
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Какой прогресс они все отмечают? Может мы слепые все здесь собрались. Человеку купили Маунта за огромные деньги при условии, что это был последний год его по контракту. Захотел вратаря- купили Онану. Захотел нападающего, за Кейном не пошли, купили Хейлунда за космические деньги, прям условии, что он только в последние пол-сезона показал себя в Аталанте. До этого сколько его трансферов по щелчку пальца ему организовали. Да, аномальное количество травм, понятно, тяжело. Но вообще нет рисунка, структуры игры, игроки словно играют сами по себе. Не видно тренерской руки.
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
Во втором тайме нам пришлось атаковать ©

Это должно войти в цитаты АПЛ
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю Марго Робби
Такое ощущение что все эти глейзеры, арнольды, мерто лютые глоры Ливерпуля или Сити, других объяснений у меня уже нет
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlatan Ibra
Какие конкретно игроки, назовите этих голландцев поименно
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Farhat Sabitov
Вот и подоспели первые симптомы грядущего увольнения тени Хага.
Гендиректор и игроки полностью поддержает главного тренера. Следующим признаком будет владельцы поддерживают, но ряд игроков выражает недовольство тренеровочным процессом. Затем последует сообщение о потери контроля в раздевалке команды. Наконец слухи, что до трансферного окна (перерыва на игры сборной и т.д.) тренера увольнять не будут. И наконец... 🤡
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эдем Ахметов
Ответ corazón blanco
Какой прогресс они все отмечают? Может мы слепые все здесь собрались. Человеку купили Маунта за огромные деньги при условии, что это был последний год его по контракту. Захотел вратаря- купили Онану. Захотел нападающего, за Кейном не пошли, купили Хейлунда за космические деньги, прям условии, что он только в последние пол-сезона показал себя в Аталанте. До этого сколько его трансферов по щелчку пальца ему организовали. Да, аномальное количество травм, понятно, тяжело. Но вообще нет рисунка, структуры игры, игроки словно играют сами по себе. Не видно тренерской руки.
Прессинг, который ничего не дает!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
teg91
Видишь прогресс? Вот и я не вижу, а он есть
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igor Krupkin
по большому счету их надо обоих выбросить за этот позор
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strateg 7
У тен Хага явно какой-то компромат имеется на руководство))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимур Кокоев
🤦‍♂️
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olimjon Nazarov
Я как фанат МЮ, вместо Эрика оставил бы Рональду ещё как минимум на год, и дал бы ему капитанскую повязку. Он с капитанской повязке больше берёт на себя ответственность и ощущает себя более значимым, и одним присутсвием и трудолюбием он моивировал бы новую поколению игроков. Это чисто моё мнение
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eRo
Хотелось бы узнать список крыс, которые его поддерживают, потому что остальные Каземиры и Вараны будут играть у любых нормальных тренеров.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SMX
Ответ Tayger
Ван-Биссака, Варан, Лисандро, Шоу и Каземиро. Именно эти игроки являлись основными в прошлом сезоне. Это ВСЯ защита и единственный опорник. Как с такими потерями можно требовать что-то серьёзное от тренера? Кто-нибудь в мире ещё играет полностью без основных защитников и опорника? У МС 2 матча отсутствовал Родри и они оба проиграли. Как думаешь, как бы они справлялись, если бы потеряли ещё и Диаша, Стоунза, Уолкера, Аке единовременно?
Ливерпуль так какой то сезон играл и закончил далеко не в середине турнирной таблицы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Тишкович
Артету сколько сезонов говном поливали? Дайте тренеру работать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
МЮ всё больше на Спартак похож
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vićtor Diaź
Проиграли Сити не 0-5, а всего лишь 0-3!
В новом году попробуем и за 0-1 зацепиться
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nickolay Lyskov
А чего бы и не поддержать? Если придет другой, то, вероятно, или бегать на поле придется, или вообще из команды выпрут.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Olimjon Nazarov
А кого из нынешних тренеров хотели бы видеть во главе МЮ? Может Зидан (как пример для игроков с отличным карьере как игрок и как тренер. Но он думаю больше мотиватор чем тактик) или Конте (тоже не плохой вариант), а кто ещё помочь МЮ в такой ситуации? Может и Черчесов?🤔🫣🤪
Флик 🤘🏻 он их там построит всех, на раз-два
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olimjon Nazarov
Моуриньо после завоевание титулов с МЮ в следующем сезоне занимал второе место в АПЛ и сказал, что это один из лучших моих достижений ( видимо он имел в виду с таким составом может с таким руководством)🤔🤔🤔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат спорта01
Ответ Lavinka
От Тотенхэма ничего не ждут .
сейчас от мю и Тоттенхэма ждут одного попадания в четвёрку.
никто не ждёт что МЮ будет бороться за чемпионство.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cristiano Ronaldo
Ответ Nicolas Erfe
Это уже какой-то Стокгольмский синдром
Издеваются над нами, просто нужно перетерпеть этот кошмар. Должны попереть его, до Рождества Христова.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Ответ Эдем Ахметов
Прессинг, который ничего не дает!
МЮ в топе по возвращение мяча на чужой половине поля - значит даёт всё таки .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Taddy Brain
Ответ Андрей Тишкович
Артету сколько сезонов говном поливали? Дайте тренеру работать
Главное, что сейчас переобулись. Мерзкие всё таки это существа
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Прогресс?
По всем по ним плачет клиническая больница Чидл
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий