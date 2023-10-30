Руководство и игроки «МЮ» поддерживают тен Хага. Гендиректор клуба Арнольд отмечает прогресс

Руководство «Манчестер Юнайтед» сохраняет доверие к Эрику тен Хагу.

Вчера «МЮ» уступил « » (0:3) в 10-м туре АПЛ. Проиграв 5 из 10 матчей лиги в текущем сезоне, команда под руководством тен показала худший старт за 37 лет.

По информации Manchester Evening News, несмотря на результаты в текущем сезоне, генеральный директор «Манчестер Юнайтед» продолжает доверять тен Хагу и отмечает прогресс клуба. Наиболее авторитетные игроки «МЮ» также полностью поддерживают главного тренера.

После 10 туров « » занимает 8-е место в турнирной таблице , набрав 15 очков.

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