Юнгберг считает, что Родри симулировал в эпизоде с Хейлундом: «Не хочу видеть испанский футбол в АПЛ, меня это раздражает. Назначение пенальти не удивило – на ВАР работал Оливер»

Фредрик Юнгберг обвинил Родри в симуляции в матче с «Манчестер Юнайтед».

Вчера « » одержал победу в дерби со счетом 3:0. В середине первого тайма «горожане» разыгрывали штрафной. После подачи в своей штрафной прихватил хвабека Родри, который после контакта упал на газон. Судья назначил пенальти, посмотрев повтор эпизода. Эрлинг Холанд забил с точки.

«Мне это не нравится. Конечно, был контакт с рукой, но , вероятно, весит 90-95 килограммов. Он свалился сам, очевидно, что он свалился сам.

Мне кажется, такое работает в испанском футболе. Я не хочу видеть испанский футбол в Премьер-лиге, меня это немного раздражает. Я узнал, что на ВАР работал , так что не удивился, что был назначен пенальти», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» в эфире Viaplay.

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