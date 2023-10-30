Юнгберг считает, что Родри симулировал в эпизоде с Хейлундом: «Не хочу видеть испанский футбол в АПЛ, меня это раздражает. Назначение пенальти не удивило – на ВАР работал Оливер»

Теги Манчестер Юнайтед Фредрик Юнгберг Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Майкл Оливер Родри Расмус Хейлунд Футбол

Фредрик Юнгберг обвинил Родри в симуляции в матче с «Манчестер Юнайтед».

Вчера «Манчестер Сити» одержал победу в дерби со счетом 3:0. В середине первого тайма «горожане» разыгрывали штрафной. После подачи Расмус Хейлунд в своей штрафной прихватил хвабека Родри, который после контакта упал на газон. Судья назначил пенальти, посмотрев повтор эпизода. Эрлинг Холанд забил с точки.

«Мне это не нравится. Конечно, был контакт с рукой, но Родри, вероятно, весит 90-95 килограммов. Он свалился сам, очевидно, что он свалился сам.

Мне кажется, такое работает в испанском футболе. Я не хочу видеть испанский футбол в Премьер-лиге, меня это немного раздражает. Я узнал, что на ВАР работал Майкл Оливер, так что не удивился, что был назначен пенальти», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» в эфире Viaplay.

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67 комментариев

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Wekil Halylow
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Если бы не испанский футбол в АПЛ,то все до сих пор смотрели бы на игру по принципу "бей-беги"
Венгер начал играт красивую футбол в 90-х
+72
-11
+61
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Если бы не испанский футбол в АПЛ,то все до сих пор смотрели бы на игру по принципу "бей-беги"
Венгер еще с середины нулевых прививал команде стиль позиционного нападения (очень условно назвал), да и праймовый МЮ САФа не сказать чтобы так играл.
+26
-3
+23
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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Если бы не испанский футбол в АПЛ,то все до сих пор смотрели бы на игру по принципу "бей-беги"
+65
-50
+15
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danilevich
Комментаторы спортса, которые регулярно пишут: «МЮ тащат судьи», где они сейчас?😁
+22
-8
+14
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Obdob
А, так за ВАРом сидел сам Оливер?)) Тогда это всё объясняет
+18
-5
+13
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алекс голудин
Ответ Sevillafan
именно испанцы Сеск, Сильва , Мата ,Алонсо , Луис Гарсия , Мичу, Торрес , и другие подняли АПЛ на уровень на котором они находятся сейчас , так что этот датский клоун заткнулся бы
Шведский, если бы на то пошло
+10
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+10
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tnec
А причем тут сразу испанский футбол. В испании в выходные за шею держали и уложили на газон, и ничего.
+13
-4
+9
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Джанлука Нальюка
Ответ Sevillafan
именно испанцы Сеск, Сильва , Мата ,Алонсо , Луис Гарсия , Мичу, Торрес , и другие подняли АПЛ на уровень на котором они находятся сейчас , так что этот датский клоун заткнулся бы
Да прям
+10
-1
+9
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Sevillafan
именно испанцы Сеск, Сильва , Мата ,Алонсо , Луис Гарсия , Мичу, Торрес , и другие подняли АПЛ на уровень на котором они находятся сейчас , так что этот датский клоун заткнулся бы
Ну если уж на то пошло, то скорее французы, лол. Кантона, Виейра, Анри, Пирес. Пару лет даже Блан тусил в МЮ
+7
-1
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Экспертное мнение
Ответ Wekil Halylow
Венгер начал играт красивую футбол в 90-х
Если бы не испанский, немецкий, французский, итальянский футбол, АПЛ была бы на уровне чемпа Шотландии
+14
-9
+5
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დათო სანაძე
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Если бы не испанский футбол в АПЛ,то все до сих пор смотрели бы на игру по принципу "бей-беги"
Лучше унылого ватокатства сотнями пасов на квадратном метре
+16
-11
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Born is the King
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Если бы не испанский футбол в АПЛ,то все до сих пор смотрели бы на игру по принципу "бей-беги"
Чё за бред? Что ещё за испанский футбол в АПЛ? Лучше можно привести пример
ребёнка с Шипа, который делает всю Лалигу своей вещью, просто топчет весь испанский футбол показывая уровень лиги.
+9
-6
+3
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Нефанатик
Испанцы делают футбол в апл.
+5
-3
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Aleksandr Baskakov
Такой бред нести , а бразильцы, аргентинцы или англичане не симулируют .... Сидел бы там уже и помалкивал
+8
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Sv1ft
Все равно игра в одни ворота была
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MARELLE 29
Ответ Ман Сити
Симулировал что? То что его 2-мя руками хватали и тянули назад? Это же не подножка на каком-нибудь Пенальдеше, которая не достала его, но он все равно упал.
Его придержали как и все придерживают во время подачи угловых,а потом отпустили и он сам упал,голубятня уже на ногах стоять не могут,что уж там победить без купленного судьи
#манситиклоун
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yulay
Ответ red hikkikomori
Факты, и не надо говорить что МЮ проиграл бы и без пенальти - я этого не отрицаю) Так же замечу : эпизод со стычкой Фодена и Амрабата, когда Грилиш нехило так толкнул марокканца в грудь - в ЛаЛиге бы пол тайма после такого валялись бы, корча невыносимые муки
в Эль-Классико Винисиус по лицу Гави проехался и, ничего, никто не валялся
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Кашшай Чакырович
Ответ danilevich
Сейчас бы жаловаться на не удаления каземиро 🤡🤡 Его в прошлом сезоне удаляли по поводу и без. На счет года из офсайда Этот спорный и редкий момент. Но по факту гола из офсайда не было. Поскольку мяча никто и не касался
На значит и пенальти 100% чего скулишь ?))доставай три и может скоро заживёт )))
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Vezdexodof
Ответ Sevillafan
именно испанцы Сеск, Сильва , Мата ,Алонсо , Луис Гарсия , Мичу, Торрес , и другие подняли АПЛ на уровень на котором они находятся сейчас , так что этот датский клоун заткнулся бы
А ты забавный 🤡
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TravenS
Пора бы уже почаще наказывать за такие моменты, постоянно хватают, толкают внутри штрафной, а потом удивляются, что пенки ставят
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Axs Men
Ответ danilevich
Комментаторы спортса, которые регулярно пишут: «МЮ тащат судьи», где они сейчас?😁
а что не тащат? Я так и не понял почему не дали жёлтую в нарушении на Грилише, где он обыграл и уже вбегал в штрафную и игрок МЮ ударил по ногам. Почему это не жёлтая, это не центр поля, он мог вбежать в штрафную, сам ударить или пас отдать
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Waititi
неужели пенка это то что стоит обсуждать при такой ужасной игре от МЮ, увольняйте тренера пока с ЛЧ не вылетели.
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Михаил Дьяконов
Фанаты МЮ, жалующиеся на судью - какой-то сюр. Столько лет были под протекцией судей, да и сейчас проскальзывает подобное. Например, в первых турах вообще ошибки в пользу МЮ были, но чет никто не возникал особо. Стоило 1-2 раза ошибиться, либо принять пограничное решение, так всё, визг на весь Спортс
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AurelioDeLaurentis
Ответ tnec
А причем тут сразу испанский футбол. В испании в выходные за шею держали и уложили на газон, и ничего.
точно, судья должен был дать пенальти на фол против Араухо
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danilevich
Ответ Axs Men
а что не тащат? Я так и не понял почему не дали жёлтую в нарушении на Грилише, где он обыграл и уже вбегал в штрафную и игрок МЮ ударил по ногам. Почему это не жёлтая, это не центр поля, он мог вбежать в штрафную, сам ударить или пас отдать
Вам дали пеналь ни за что
Фанатам сити бы жаловаться на судейство 🤡🤡🤡
Вашего дельфина должны были удалять минимум в двух играх , но с сити так поступать не принято
Может МЮ нужно было просто техническое поражение засчитать ?
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