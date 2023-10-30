Юнгберг считает, что Родри симулировал в эпизоде с Хейлундом: «Не хочу видеть испанский футбол в АПЛ, меня это раздражает. Назначение пенальти не удивило – на ВАР работал Оливер»
Фредрик Юнгберг обвинил Родри в симуляции в матче с «Манчестер Юнайтед».
Вчера «Манчестер Сити» одержал победу в дерби со счетом 3:0. В середине первого тайма «горожане» разыгрывали штрафной. После подачи Расмус Хейлунд в своей штрафной прихватил хвабека Родри, который после контакта упал на газон. Судья назначил пенальти, посмотрев повтор эпизода. Эрлинг Холанд забил с точки.
«Мне это не нравится. Конечно, был контакт с рукой, но Родри, вероятно, весит 90-95 килограммов. Он свалился сам, очевидно, что он свалился сам.
Мне кажется, такое работает в испанском футболе. Я не хочу видеть испанский футбол в Премьер-лиге, меня это немного раздражает. Я узнал, что на ВАР работал Майкл Оливер, так что не удивился, что был назначен пенальти», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» в эфире Viaplay.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
ребёнка с Шипа, который делает всю Лалигу своей вещью, просто топчет весь испанский футбол показывая уровень лиги.
#манситиклоун
Фанатам сити бы жаловаться на судейство 🤡🤡🤡
Вашего дельфина должны были удалять минимум в двух играх , но с сити так поступать не принято
Может МЮ нужно было просто техническое поражение засчитать ?