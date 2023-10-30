Черчесов о Джикии: «Ты или тигр, или ласковая кошка. Одни дрессируют тигров, другие – болонок. В «Спартаке» конкурентная среда – должны играть не болонки, а спортсмены, которые приносят результат»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Георгий Джикия Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Станислав Черчесов высказался о положении Георгия Джикии в «Спартаке».

Капитан красно-белых потерял место в основном составе «Спартака».

– Есть конфликты с Джикией или еще с кем‑то?

– Один великий тренер мне сказал: «Станислав, с тобой разговаривать невозможно, ты какой‑то колючий все время». Я ответил: «Вы хотите, когда ставите в ворота, чтобы я был тигром, а рядом с вами ласковой кошкой?» Ты или тигр, или ласковая кошка.

Когда игрок с определенным характером, «колючий», надо воспринимать его таким, какой он есть. На поле должны играть не болонки, а спортсмены, которые приносят результат. В таком клубе и в футболе в частности невозможно, чтобы не было трений.

– В «Спартаке» разбрасываться Соболевыми условными, конфликтуя…

– Когда я был молодой, жил в однокомнатной квартире, на лифте был слоган: «Если ты хочешь понять соседа, поговори с ним». Есть футболист, тренер, люди должны говорить для начала, чтобы понимать, о чем речь. Если говорят на разных языках, есть переводчик.

Ситуации бывают разные. Не видел ни одного игрока, который не играет и радуется. Не бывает такого. Другое дело, что футболист должен понимать: «Тренер меня не поставил, я злой, но он прав, потому что конкурент лучше». Нужно найти баланс, а в таком клубе – «Спартак», «Ювентус», ЦСКА не бывает 11 игроков, там конкурентная среда, амбициозные игроки.

Есть дрессировщик в цирке. Один тренирует тигров, другой болонок. Точнее, дрессирует. Это разные вещи, но они оба – дрессируют. Я бы посоветовал успокоиться всем, расслабиться. Пускай все занимаются своим делом, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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72 комментария

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Пашка Донофф
Я так понимаю мясных можно поздравить с назначением полевого командира после Абаскаля)))
+112
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+108
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Spartacus Pro
С Джикией все наоборот: с тренером он тигр, а на поле котенок, который рычит и делает вид, что тигр.
+60
-1
+59
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Очки Дани Алвеса
АУФ!
+53
-4
+49
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corazón blanco
Ответ Пашка Донофф
Я так понимаю мясных можно поздравить с назначением полевого командира после Абаскаля)))
Не полевой командир, а в данном случае укротитель львов и тигров)
+48
-2
+46
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d3fstqd
А что же ты с Денисовым тогда не нашел общего языка, а?
+28
0
+28
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Пинающий Достоинства
Ответ corazón blanco
Не полевой командир, а в данном случае укротитель львов и тигров)
Тигров и болонок
+28
0
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Arty Novikoff
Черчесов о Джикии: "Ты или Георгий или Черданцев. Одни зеленые, другие – летят на юг. Полевой не только командир, но и Борис"
+28
-1
+27
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ОттоДракула
Помню тигр такие фокусы в воротах делал, что в пору было в цирке выступать
+24
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Вечно в бане
Джейсон Черчесхэм.

Ну почему нельзя просто сказать, что Джикия сдулся?
+17
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Valentin Efimenko
Ответ Очки Дани Алвеса
АУФ!
МЯУФ - Жора настоящий 🐯🐯🐯
+13
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Slavnov
У Спартака, все те присели на скамейку, у кого контракт заканчивается, джикия, зобнин, мозес, маслов, по логике, вроде как они должны попу рвать, чтоб продлиться на хороших условиях, но в Спартаке логика не работает
+12
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Доктор Верховцев
Там в «Полосатом рейсе» фраза была такая... забавная: «Вы не тигер, вы — свинья!»
Ща удалят, а жаль.
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Лучше б молчал
Ответ Slavnov
У Спартака, все те присели на скамейку, у кого контракт заканчивается, джикия, зобнин, мозес, маслов, по логике, вроде как они должны попу рвать, чтоб продлиться на хороших условиях, но в Спартаке логика не работает
Зачем попу рвать, когда можно просто отправить смску всяким иванам карповым? Методика выбивания нового контракта "по-капитански" хорошо была продемонстрирована ещё Глушковым.
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Саша Пушкин
Ответ Очки Дани Алвеса
АУФ!
Спартачи, ведь его назначат и будете каждый день слышать этот поток сознания в его исполнении.
И мы вместе с вами... Можно не надо?!
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paster_bibo
Ответ Oleg Olegov
Это Абаскаль типа для болонок, а Саламыч для тигров?)
Скорей всего имелось ввиду что Абаскаль из тигров делает болонок, а полевой командир из болонок полевых тигров!
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Andre Remati
Ответ d3fstqd
А что же ты с Денисовым тогда не нашел общего языка, а?
Потому что Денисов в душевую с ним идти отказался
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Лучше б молчал
Ответ ОттоДракула
Помню тигр такие фокусы в воротах делал, что в пору было в цирке выступать
Ну уж по сравнению с нынешними фокусниками в воротах "Спартака" Стас был просто Буффон.
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Футболшоу
А очень качественного игрока Гарика Денисова всей страной гнобили,за то что он не болонка
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Доктор Верховцев
«Товарищи! Тигр, в основном, состоит из трех частей: передняя часть, задняя часть, а это, товарищи, хвост!»
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Доктор Верховцев
Жора — старый, жирный, ленивый тигр. Любит лежать на лавке и жевать мясо.
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Артем Посохин
Джикия о Черчесове: "Ты либо Запашный, либо ласковый Куклачев."
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justbored
Вау, сколько пацанской мудрости в одном коротком спиче ))
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dllllb
Помни! Если тебя съели у тебя есть два выхода. Волкуций 479 год до н.э. Всем АУФ друзья
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Остап Бендер
Ещё и Карпина попутно приложил, умеет всё и сразу
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T622222
Ну все нашли укротителя….
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