Кожевников ответил Уткину: «Раньше он жонглировал майонезом – теперь майонез жонглирует им. Майонезное поколение футбольных комментаторов – символ деградации»

Александр Кожевников прокомментировал реплику Василия Уткина.

Уткин отреагировал на слова Кожевникова по поводу отъезда молодых хоккеистов в Северную Америку. Кожевников заявил, что «нужно с молока матери воспитывать детей в духе патриотизма и любви к родине».

«Интересно. Я вдруг подумал, что про то, что «с молоком матери», практически всегда говорят мужчины. А ведь молоко матери – это одна из немногих вещей, которую мужчина ни ребенку, ни воспитаннику в принципе не в состоянии обеспечить. Читать Кожевникова не надо, там, как всегда, набор слов с майонезом. Я просто за фразу зацепился», – написал Уткин в телеграм-канале.

– Ваши выступления становятся все более резонансными, на прошедшей неделе они вызвали комментарии и в мире футбольной журналистики, представитель которой заметил – мол, читать Кожевникова не надо, там как обычно набор слов с майонезом. Что скажете, Александр Викторович?

– (смеется) Знаете, раньше я с юмором поглядывал за нашим футболом.

В советские времена мы дружили с футболистами, их уровень был приличный, где-то они за нами, за нашими медалями тянулись, многое у ребят получалось.

К сожалению, сейчас отношение к футболу скорее брезгливое. И из-за уровня игры, и из-за желтой журналистики, которая его поглотила.

Как-то видел и этого парня, который откликнулся мои слова. Раньше он жонглировал, скажу мягко, майонезом, теперь уже майонез жонглирует им.

В этом процессе – сотни килограммов, целая фабрика. Кстати, и у нас в хоккее есть журналисты, которые в этой субстанции утонули.

– Когда российский футбол перестал быть вам интересен?

– Ребята, у меня к нашему футболу личный счет – прежде всего к той бригаде, которая на спутниковом канале его много лет обслуживала.

– Поясните, Александр Викторович.

– Для меня майонезное поколение футбольных комментаторов – символ нашей деградации.

Эти постоянные унижения всего российского при одновременном восхищении всем иностранным, эти вечные обиды мальчиков в песочнице, наполеоновские комплексы...

Кстати, здесь отдам должное «Матч ТВ» – там людей хотя бы помыли-причесали, убрали депрессию. Появилась картинка – ярче, чем в хоккее, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!