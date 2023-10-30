Кожевников ответил Уткину: «Раньше он жонглировал майонезом – теперь майонез жонглирует им. Майонезное поколение футбольных комментаторов – символ деградации»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал реплику Василия Уткина.

Уткин отреагировал на слова Кожевникова по поводу отъезда молодых хоккеистов в Северную Америку. Кожевников заявил, что «нужно с молока матери воспитывать детей в духе патриотизма и любви к родине».

«Интересно. Я вдруг подумал, что про то, что «с молоком матери», практически всегда говорят мужчины. А ведь молоко матери – это одна из немногих вещей, которую мужчина ни ребенку, ни воспитаннику в принципе не в состоянии обеспечить. Читать Кожевникова не надо, там, как всегда, набор слов с майонезом. Я просто за фразу зацепился», – написал Уткин в телеграм-канале.

– Ваши выступления становятся все более резонансными, на прошедшей неделе они вызвали комментарии и в мире футбольной журналистики, представитель которой заметил – мол, читать Кожевникова не надо, там как обычно набор слов с майонезом. Что скажете, Александр Викторович?

– (смеется) Знаете, раньше я с юмором поглядывал за нашим футболом.

В советские времена мы дружили с футболистами, их уровень был приличный, где-то они за нами, за нашими медалями тянулись, многое у ребят получалось.

К сожалению, сейчас отношение к футболу скорее брезгливое. И из-за уровня игры, и из-за желтой журналистики, которая его поглотила.

Как-то видел и этого парня, который откликнулся мои слова. Раньше он жонглировал, скажу мягко, майонезом, теперь уже майонез жонглирует им.

В этом процессе – сотни килограммов, целая фабрика. Кстати, и у нас в хоккее есть журналисты, которые в этой субстанции утонули.

– Когда российский футбол перестал быть вам интересен?

– Ребята, у меня к нашему футболу личный счет – прежде всего к той бригаде, которая на спутниковом канале его много лет обслуживала.

– Поясните, Александр Викторович.

– Для меня майонезное поколение футбольных комментаторов – символ нашей деградации.

Эти постоянные унижения всего российского при одновременном восхищении всем иностранным, эти вечные обиды мальчиков в песочнице, наполеоновские комплексы... 

Кстати, здесь отдам должное «Матч ТВ» – там людей хотя бы помыли-причесали, убрали депрессию. Появилась картинка – ярче, чем в хоккее, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

35 комментариев

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Barry
Зря он ответил. Вася как Соловьева приложит Кожевникова.
+64
-14
+50
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Beast
Ответ Barry
Зря он ответил. Вася как Соловьева приложит Кожевникова.
раздавит
+40
-5
+35
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Алексей Зуев
Абсолютно прав относительно персонажей с бывшего НТВ Плюс. У этих персонажей - огромное самомнение. они даже между собой все переругались.
+21
-8
+13
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Дмитрий Фролов
У Кожевникова какой-то персональный хейт в майонезу
+13
-3
+10
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JENNINGS
Интересно, а как коррелирует патриотизм и то, где человек хочет выступать и развиваться?
То, что НХЛ в разы сильнее КХЛ - это факт, и если у человека есть желание и мотивация развиваться, надо наоборот поощрять это. Смысл вариться всю жизнь в собственном соку и ездить по «Тракторам», «Сочам» и «Амурам»?!
Понятно, что все не уедут, но запрет только демотивирует подавляющее большинство молодых хоккеистов
+12
-3
+9
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Spaten
Странно, уровень комментаторов наоборот упал. А то что одели помыли, так теперь и слушаем модника Новосельцева , а что он может о футболе сказать?
+7
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+6
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Дэннис Молинарев
В кои веки не плохо ответил. Не зря у Дмитриева поиграл
+8
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Melnikov1968
Настоящий Майонез должен включиться :)))
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Social Warrior
За что он так о Губерниеве?
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atomio
Ответ Barry
Зря он ответил. Вася как Соловьева приложит Кожевникова.
знатно тогда он "вечернего" размазал)
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Иван Миронович
Ответ Огюст
Одному за 65 и другому за 50 , а почитаешь их общение друг с другом и уши вынут от их нелепой глупости !
у меня сегодня всю ночь болела голова от комментатора наполи-милан .вот это балабол !
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Pucheslav
Ответ Дмитрий Фролов
У Кожевникова какой-то персональный хейт в майонезу
Ненавидит Екатеринбург
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Evgeny Trifonov
ну не всех помыли. Андронов отказался голову мыть, его и не взяли на Матч ТВ
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Max9999
двукратный олимпийский чемпион обидел нашего бегемотика Васю! Как он смеет.
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Oleg Pepel
Некий Дима Г. зашел в чат
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Radik_2.0
*голосом задорова* ему пишут. я...ээ...знаю
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Огюст
Одному за 65 и другому за 50 , а почитаешь их общение друг с другом и уши вынут от их нелепой глупости !
+3
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Дренажная вода 4
Ответ Дмитрий Фролов
У Кожевникова какой-то персональный хейт в майонезу
Ну майонез действительно крайне сомнительный продукт
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Andrey Yaroslavtsev
Майонезный хейтер.
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