Малкин вошел в топ-40 лучших бомбардиров в истории НХЛ. У него 1240 очков в 1072 играх

Евгений Малкин вошел в топ-40 лучших бомбардиров в истории НХЛ с 1240 очками.

Форвард « » набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (3:4).

В активе 37-летнего россиянина стало 1240 (476+764) очков в 1072 играх в регулярках за карьеру.

вышел на чистое 40-е место по очкам в истории лиги, опередив (1239 очков в 977 матчах, 450+789).

На 39-м месте идет Жан Рателль (1267 очков в 1280 матчах, 491+776).