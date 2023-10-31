Малкин вошел в топ-40 лучших бомбардиров в истории НХЛ. У него 1240 очков в 1072 играх
Евгений Малкин вошел в топ-40 лучших бомбардиров в истории НХЛ с 1240 очками.
Форвард «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:4).
В активе 37-летнего россиянина стало 1240 (476+764) очков в 1072 играх в регулярках за карьеру.
Малкин вышел на чистое 40-е место по очкам в истории лиги, опередив Петера Штястны (1239 очков в 977 матчах, 450+789).
На 39-м месте идет Жан Рателль (1267 очков в 1280 матчах, 491+776).
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