Магучих – о поддержке от Ласицкене: «Я получила сообщение после ЧМ-2022. Но тогда для меня это уже было поздно»

Украинская легкоатлетка Магучих рассказала о письме поддержки от Марии Ласицкене.

Ярослава Магучих – чемпионка мира по прыжкам в высоту, россиянка Ласицкене – олимпийская чемпионка и трехкратный победитель ЧМ.

«Да, я получила сообщение после чемпионата мира в Орегоне (проходил в июле 2022 года – Sports.ru). Она мне написала, но знаете, было такое сообщение: «Извини, что я раньше не написала. Я думала, это тебе не нужно, зачем тебе это. Моя поддержка и слова необязательны».

Я села и подумала. Написать мне после чемпионата мира, когда я столько интервью дала, что никакого сообщения от нее нет. Думаю, она отреагировала на это. Потому что многие СМИ тогда начали писать, что никакой реакции нет, хотя выступали вместе, в одном секторе соревновались. И только после этого она мне написала.

Было бы иначе, если бы она написала нам в первые дни февраля 2022 года. Потому что девочки сидели в бомбоубежищах, я тоже. А так – никакой реакции. Сначала она написала письмо Томасу Баху. Оно было перед этим. Там было больше [про то], что они не могут выступать, и все.

Она поддержала меня как спортсменку и девушку, с которой соревновалась. Но потом написала: «Я знаю, что ты меня не поймёшь». У меня просто отпало это желание, когда еще раньше я чего-то ждала. Но после чемпионата мира для меня это уже было поздно.

Просто я всем говорила, всем давала интервью, и лишь после этого она написала. У меня вот такое чувство», – цитирует «Чемпионат.com» слова Магучих из интервью на ютуб-канале Евгения Пронина.