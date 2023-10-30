Магучих – о поддержке от Ласицкене: «Я получила сообщение после ЧМ-2022. Но тогда для меня это уже было поздно»
Украинская легкоатлетка Магучих рассказала о письме поддержки от Марии Ласицкене.
Ярослава Магучих – чемпионка мира по прыжкам в высоту, россиянка Ласицкене – олимпийская чемпионка и трехкратный победитель ЧМ.
«Да, я получила сообщение после чемпионата мира в Орегоне (проходил в июле 2022 года – Sports.ru). Она мне написала, но знаете, было такое сообщение: «Извини, что я раньше не написала. Я думала, это тебе не нужно, зачем тебе это. Моя поддержка и слова необязательны».
Я села и подумала. Написать мне после чемпионата мира, когда я столько интервью дала, что никакого сообщения от нее нет. Думаю, она отреагировала на это. Потому что многие СМИ тогда начали писать, что никакой реакции нет, хотя выступали вместе, в одном секторе соревновались. И только после этого она мне написала.
Было бы иначе, если бы она написала нам в первые дни февраля 2022 года. Потому что девочки сидели в бомбоубежищах, я тоже. А так – никакой реакции. Сначала она написала письмо Томасу Баху. Оно было перед этим. Там было больше [про то], что они не могут выступать, и все.
Она поддержала меня как спортсменку и девушку, с которой соревновалась. Но потом написала: «Я знаю, что ты меня не поймёшь». У меня просто отпало это желание, когда еще раньше я чего-то ждала. Но после чемпионата мира для меня это уже было поздно.
Просто я всем говорила, всем давала интервью, и лишь после этого она написала. У меня вот такое чувство», – цитирует «Чемпионат.com» слова Магучих из интервью на ютуб-канале Евгения Пронина.
Во-первых, после совместного фото с Марией после ОИ-21 в Токио ее затравили в соцсетях и вызывали "на ковер" в Киеве. Понимая, что сейчас реакция может быть еще острее, возможно, Ласицкене не стала подставлять Магучих своим сообщением.
Во-вторых, в письме Баху в июне прошлого года Ласицкене довольно откровенно выразила свое мнение о происходящем. Цитата: "мои основные коллеги по сектору – украинские девочки, и я до сих пор не знаю, что им сказать и как смотреть им в глаза. Они, их друзья и родственники переживают то, что не должен переживать ни один человек. Я уверена, что всего этого никогда не должно было быть. И никакие доводы не убедят меня в обратном. Но вы всего этого не знаете, вы предпочитаете не вникать в то, что атлеты, живущие в России, думают и как живут с тем, что происходит на Украине. Если бы вы реально переживали за судьбы спортсменов, то не требовали бы от них высказываться на эту тему, а попытались бы благодаря спорту объединить мир. Но вы выбрали самое простое для вас решение: отстранить всех по принципу гражданства"
Обеих жаль.
Сам помню, как было неловко, неудобно первое время было вступать в любой разговор с украинцами после 24 февраля. Ты как бы сам и не виноват, но не знаешь, что там внутри у другого человека. Бывали и истерики в духе «Почему вы не выходите?», и обобщения «Зачем вы нас бомбите?», и полный игнор от знакомых, несмотря на то, что мы сами уехали из РФ в марте.
Сейчас все эти страсти заметно улеглись.
Украина и её народ расплачиваются за выбранный политический курс. Не нужно снимать с себя ответственность.
Ровно по такой же логике виноваты и поляки в 1939. И СССР в 1941.
Вот с чем на 100%согласен, так это то, что украинцы расплачиваются за выбранный курс.
Также расплачивается Грузия, Молдова, Армения. Ишь, посмели выбирать сами себе президентов и партии в парламент! Экое безобразие!
Нет, не боты. Такое бывает, что ваше мнение не является единственным или абсолютно верным.
Никто не должен сидеть в бомбоубежищах. Магучих про них написала, я их и упомянул. Не ищите подмены понятий там, где ее нет.
Про ботов посмешили. Откуда такая уверенность? Сами себе все плюсы поставили?) еще поучаете кого то за узколобость. Удачи, Олег
Скорее все все уже поняли, и что агрессия было не причудой отдельного взятого деда, а вполне поддерживаемой акцией в его владениях.
Поэтому в начале многие возмущались и истерили "как вы такое позволили", а потом все вопросы "почему никто не протестует" отпали.
Жалкие оправдания про статьи видеть смешно, нам, из Беларуси, чьи войска ни на кого не нападали, но протестовало и боролось тут гораздо больше людей, чем в России.