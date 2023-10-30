Магучих – о поддержке от Ласицкене: «Я получила сообщение после ЧМ-2022. Но тогда для меня это уже было поздно»

Теги чемпионат мира по легкой атлетике сборная России жен МОК прыжки в высоту Томас Бах сборная Украины жен Мария Ласицкене Ярослава Магучих Легкая атлетика

Украинская легкоатлетка Магучих рассказала о письме поддержки от Марии Ласицкене.

Ярослава Магучих – чемпионка мира по прыжкам в высоту, россиянка Ласицкене – олимпийская чемпионка и трехкратный победитель ЧМ.

«Да, я получила сообщение после чемпионата мира в Орегоне (проходил в июле 2022 года – Sports.ru). Она мне написала, но знаете, было такое сообщение: «Извини, что я раньше не написала. Я думала, это тебе не нужно, зачем тебе это. Моя поддержка и слова необязательны».

Я села и подумала. Написать мне после чемпионата мира, когда я столько интервью дала, что никакого сообщения от нее нет. Думаю, она отреагировала на это. Потому что многие СМИ тогда начали писать, что никакой реакции нет, хотя выступали вместе, в одном секторе соревновались. И только после этого она мне написала.

Было бы иначе, если бы она написала нам в первые дни февраля 2022 года. Потому что девочки сидели в бомбоубежищах, я тоже. А так – никакой реакции. Сначала она написала письмо Томасу Баху. Оно было перед этим. Там было больше [про то], что они не могут выступать, и все.

Она поддержала меня как спортсменку и девушку, с которой соревновалась. Но потом написала: «Я знаю, что ты меня не поймёшь». У меня просто отпало это желание, когда еще раньше я чего-то ждала. Но после чемпионата мира для меня это уже было поздно.

Просто я всем говорила, всем давала интервью, и лишь после этого она написала. У меня вот такое чувство», – цитирует «Чемпионат.com» слова Магучих из интервью на ютуб-канале Евгения Пронина.

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34 комментария

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Oleg Olegov
Магучих выступает на турнирах и давно не сидит ни в каких бомбоубежищах, в то время как легенда прыжков Ласицкене почти всю карьеру борется с какими то безумными внешними ограждающими факторами ради возможности выступать. Поэтому непонятно еще кто кому должен слова поддержки направлять.
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teddy10
Ярослава, либо забыла, либо специально не упомянула два важных момента.
Во-первых, после совместного фото с Марией после ОИ-21 в Токио ее затравили в соцсетях и вызывали "на ковер" в Киеве. Понимая, что сейчас реакция может быть еще острее, возможно, Ласицкене не стала подставлять Магучих своим сообщением.
Во-вторых, в письме Баху в июне прошлого года Ласицкене довольно откровенно выразила свое мнение о происходящем. Цитата: "мои основные коллеги по сектору – украинские девочки, и я до сих пор не знаю, что им сказать и как смотреть им в глаза. Они, их друзья и родственники переживают то, что не должен переживать ни один человек. Я уверена, что всего этого никогда не должно было быть. И никакие доводы не убедят меня в обратном. Но вы всего этого не знаете, вы предпочитаете не вникать в то, что атлеты, живущие в России, думают и как живут с тем, что происходит на Украине. Если бы вы реально переживали за судьбы спортсменов, то не требовали бы от них высказываться на эту тему, а попытались бы благодаря спорту объединить мир. Но вы выбрали самое простое для вас решение: отстранить всех по принципу гражданства"
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Владимир Беспутин
Мозгов тебе, девочка, да побольше
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Олег Кузнецов
Могучих, типичная украинка, которая считает, что ей должен весь мир. И она же будет определять форму, даты и периодичность извинений.
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Джавид Гасанов
Мария не поддержала её, чтобы Ярославу не затравили в своей стране
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Zeitgeist Zeppelin
В Доте2 молодцы (и спортсмены, и организаторы и т.д.). Обычные спортсмены и почти все федерации, во-первых, полны двуличия (где там баны Израилю за удары по больницам с детьми?), во-вторых, просто какие-то нытики ("не хотим выступать с русскими", даже если им 16 лет). Короче, тут надо брать пример с киберспорта.
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Oleg Olegov
Ответ Koulmann
Ласицкене может выступать на всяких дружбах и бриксах, ее семья и знакомые в безопасности. Ну, относительной теперь... У Магучих совсем другая ситуация. Пожелал бы тебе оказаться на месте, когда ты не знаешь, выйдут ли твои близкие и знакомые на связь завтра или нет. Но откуда у тебя эмпатия и понимание, только желчь и каша в голове.
У меня в голове каша и желчь, полное отсутствие эмпатии, лицемерие, и об этом мне сообщает некий магистр эмпатии Коулманн, желающий мне оказаться на месте человека, не знающего выйдут ли на связь мои родные. Нелицемерный Коулманн, даже не знающий кто я, откуда, и что с моими родными. Но каша в голове у меня, а не у Коулмана.
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Ваганов Фидаиль
Лисицкене молодец конечно. Это единственный голос спортсмена в России. Я до сих пор помню как они бежали с Могучих на ЧМ.
Обеих жаль.
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Koulmann
Ответ Anatoliy Utkin
Я уверен, что Магучих помогала жителям Донбасса до февраля 2022 года, наверное писала письма, поддерживала, когда жители Донбасса сидели в бомбоубежищах. Она поступала именно так, поэтому теперь ждёт к себе такого же отношения.
Вы помогали чеченских детям в бомбоуьежищах в 1994 и 1999?
+5
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svyt
мнение хохлухи тут не хватало только
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Боевой Бурят Путина
Ласицкене объективно сложно было в феврале-марте 2022 года поддержать своих знакомых украинцев и при этом не загреметь в РФ по какой-нибудь новой статье, да еще и не подставить ту же Магучих под огонь СМИ и пламенных «патриотов» с той стороны.
Сам помню, как было неловко, неудобно первое время было вступать в любой разговор с украинцами после 24 февраля. Ты как бы сам и не виноват, но не знаешь, что там внутри у другого человека. Бывали и истерики в духе «Почему вы не выходите?», и обобщения «Зачем вы нас бомбите?», и полный игнор от знакомых, несмотря на то, что мы сами уехали из РФ в марте.
Сейчас все эти страсти заметно улеглись.
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udod
Ответ Ересиарх
Да, какая плохая Ласицкене, на колени перед ней не встала, не покаялась, в попку в раздевалке не поцеловала...
как там в Норвегии, хорошо борется с укрофашизмом и НАТО?
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dllllb
Ответ Полосатый Октобус*)
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Если говорил, то агрессор. Но одно дело говорить, а другое делать. Про ядерные ракеты тоже много кто говорил в РФ.
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45_percent
Ответ Koulmann
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Так пусть спросит у своей власти, почему нет мира. Руководство страной несколько отличается от игры в сериале. Ни за что не поверю, что Зе не знал о готовящемся при всей имеющейся поддержке западных спецслужб и разведки. Знал и ничего не сделал, а покорно ждал указаний.
Украина и её народ расплачиваются за выбранный политический курс. Не нужно снимать с себя ответственность.
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Koulmann
Ответ 45_percent
Так пусть спросит у своей власти, почему нет мира. Руководство страной несколько отличается от игры в сериале. Ни за что не поверю, что Зе не знал о готовящемся при всей имеющейся поддержке западных спецслужб и разведки. Знал и ничего не сделал, а покорно ждал указаний. Украина и её народ расплачиваются за выбранный политический курс. Не нужно снимать с себя ответственность.
Ну да, ну да. Украинцы сами виноваты.
Ровно по такой же логике виноваты и поляки в 1939. И СССР в 1941.

Вот с чем на 100%согласен, так это то, что украинцы расплачиваются за выбранный курс.
Также расплачивается Грузия, Молдова, Армения. Ишь, посмели выбирать сами себе президентов и партии в парламент! Экое безобразие!
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Oleg Olegov
Ответ dllllb
А украинцы все априори должны сидеть в бомбоубежищах? Если ты условно там не сидишь по какой то причине, но твоих родственников, друзей, коллег, да в целом твою страну бомбят ежедневно, то поддержка тебе ни к чему? И это агрессора надо пожалеть? Прикольно конечно подменяются понятия) еще и плюсуют. Надеюсь что боты
Априори?)
Нет, не боты. Такое бывает, что ваше мнение не является единственным или абсолютно верным.
Никто не должен сидеть в бомбоубежищах. Магучих про них написала, я их и упомянул. Не ищите подмены понятий там, где ее нет.
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Полосатый Октобус*)
Ответ dllllb
А украинцы все априори должны сидеть в бомбоубежищах? Если ты условно там не сидишь по какой то причине, но твоих родственников, друзей, коллег, да в целом твою страну бомбят ежедневно, то поддержка тебе ни к чему? И это агрессора надо пожалеть? Прикольно конечно подменяются понятия) еще и плюсуют. Надеюсь что боты
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dllllb
Ответ Oleg Olegov
Априори?) Нет, не боты. Такое бывает, что ваше мнение не является единственным или абсолютно верным. Никто не должен сидеть в бомбоубежищах. Магучих про них написала, я их и упомянул. Не ищите подмены понятий там, где ее нет.
А зачем писать про степень давности нахождения в бомбоубежищах? Что хотели этим сказать?) ясно же - сидела бы сейчас, мы бы тебя возможно и поняли) а так как не сидишь, то чего строишь из себя жертву) выкручиваетесь как уж на сковородке) про мнение я абсолютно согласен, у всех оно разное. И мое с вашим никогда не совпадет.
Про ботов посмешили. Откуда такая уверенность? Сами себе все плюсы поставили?) еще поучаете кого то за узколобость. Удачи, Олег
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#nikon
глобус Украины...
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huntoil11
Надо мириться как то
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Koulmann
Ответ Боевой Бурят Путина
Ласицкене объективно сложно было в феврале-марте 2022 года поддержать своих знакомых украинцев и при этом не загреметь в РФ по какой-нибудь новой статье, да еще и не подставить ту же Магучих под огонь СМИ и пламенных «патриотов» с той стороны. Сам помню, как было неловко, неудобно первое время было вступать в любой разговор с украинцами после 24 февраля. Ты как бы сам и не виноват, но не знаешь, что там внутри у другого человека. Бывали и истерики в духе «Почему вы не выходите?», и обобщения «Зачем вы нас бомбите?», и полный игнор от знакомых, несмотря на то, что мы сами уехали из РФ в марте. Сейчас все эти страсти заметно улеглись.
Не сказал бы, что страсти улеглись.
Скорее все все уже поняли, и что агрессия было не причудой отдельного взятого деда, а вполне поддерживаемой акцией в его владениях.
Поэтому в начале многие возмущались и истерили "как вы такое позволили", а потом все вопросы "почему никто не протестует" отпали.
Жалкие оправдания про статьи видеть смешно, нам, из Беларуси, чьи войска ни на кого не нападали, но протестовало и боролось тут гораздо больше людей, чем в России.
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