Труп мужчины обнаружили под стадионом «Наполи» после матча с «Миланом» – безбилетник пытался попасть на трибуну через тоннель

Под стадионом «Наполи» обнаружили труп человека.

Это случилось после матча неаполитанской команды с « » в 10-м туре Серии А (2:2).

По информации Corriere dello Sport, тело 42-летнего мужчины было обнаружено ночью на подземной парковке стадиона «Диего Армандо Марадона». Труп был найден под гостевым сектором стадиона.

Согласно полицейской реконструкции событий, два человека без билетов пытались попасть на трибуны через тоннель. Погибший мужчина пытался взобраться на трибуну, но упал на землю с высоты около 20 метров.

Его друг отказался от идеи попасть на трибуну, столкнувшись с препятствием в виде упавшей балки.

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