Труп мужчины обнаружили под стадионом «Наполи» после матча с «Миланом» – безбилетник пытался попасть на трибуну через тоннель

Теги Милан серия А Италия происшествия болельщики Наполи стадионы Футбол

Под стадионом «Наполи» обнаружили труп человека.

Это случилось после матча неаполитанской команды с «Миланом» в 10-м туре Серии А (2:2). 

По информации Corriere dello Sport, тело 42-летнего мужчины было обнаружено ночью на подземной парковке стадиона «Диего Армандо Марадона». Труп был найден под гостевым сектором стадиона.

Согласно полицейской реконструкции событий, два человека без билетов пытались попасть на трибуны через тоннель. Погибший мужчина пытался взобраться на трибуну, но упал на землю с высоты около 20 метров.

Его друг отказался от идеи попасть на трибуну, столкнувшись с препятствием в виде упавшей балки.

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18 комментариев

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Glukinho
Что-то я ничего не понял, откуда на подземной парковке можно упасть с высоты 20 метров?
+28
0
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Aleksey Yashin
В 42 года можно было б и купить билетик на футбол
+21
-2
+19
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Пулишич 10
Ответ Aleksey Yashin
В 42 года можно было б и купить билетик на футбол
Это Неаполь, проблемы с работой и деньгами
+18
0
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Пулишич 10
Ответ Glukinho
Что-то я ничего не понял, откуда на подземной парковке можно упасть с высоты 20 метров?
да там наверное 7 уровневая парковка высотой с 7 этажный дом, ничего удивительного
+5
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+5
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Mbest77
Ответ Пулишич 10
Это Неаполь, проблемы с работой и деньгами
Загнивают
+5
-1
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Дмитрий Турецкий
Его друг отказался от идеи попасть на трибуну после того, столкнувшись с препятствием в виде упавшей балки.
кто это писал
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Мерседес уходит от погони
Ответ Glukinho
Что-то я ничего не понял, откуда на подземной парковке можно упасть с высоты 20 метров?
Написано же - из тоннеля. Но не спрашивайте меня, что за тоннели на высоте 20 метров; тут уже и я теряюсь.

И у меня ещё вопрос: а что случилось с падающей балкой? Она таки упала или это вечно-падающая балка по типу Пизанской башни?
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Бродяга-симпатяга
Чем южнее тем тупее.
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Krauvec Cool
Настоящий фанатик без мозга
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bestvideox
Совсем непонятная история, может неточности в переводе?
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Мерседес уходит от погони
В общем, попробую перевести новость на человеческий.
Друзья пытались проникнуть на трибуну через вентиляционный короб. Один заметил, что короб опирается на дряхлую балку (подвес; крепление; что-то такое), и решил не рисковать. Второй рискнул...

Видимо, как-то так. Не благодарите.
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vincere
Естественный отбор.
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nb8dwryv56
Напомнило фильм Премия Дарвина, как два типа на Металлику хотели попасть
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Nikita Balandin
Ноги сорвавшегося мужчины находились в тазике с цементом..
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Mbest77
Ответ Aleksey Yashin
В 42 года можно было б и купить билетик на футбол
Вряд ли были доступные к продаже билеты
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