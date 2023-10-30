Труп мужчины обнаружили под стадионом «Наполи» после матча с «Миланом» – безбилетник пытался попасть на трибуну через тоннель
Под стадионом «Наполи» обнаружили труп человека.
Это случилось после матча неаполитанской команды с «Миланом» в 10-м туре Серии А (2:2).
По информации Corriere dello Sport, тело 42-летнего мужчины было обнаружено ночью на подземной парковке стадиона «Диего Армандо Марадона». Труп был найден под гостевым сектором стадиона.
Согласно полицейской реконструкции событий, два человека без билетов пытались попасть на трибуны через тоннель. Погибший мужчина пытался взобраться на трибуну, но упал на землю с высоты около 20 метров.
Его друг отказался от идеи попасть на трибуну, столкнувшись с препятствием в виде упавшей балки.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
кто это писал
И у меня ещё вопрос: а что случилось с падающей балкой? Она таки упала или это вечно-падающая балка по типу Пизанской башни?
Друзья пытались проникнуть на трибуну через вентиляционный короб. Один заметил, что короб опирается на дряхлую балку (подвес; крепление; что-то такое), и решил не рисковать. Второй рискнул...
Видимо, как-то так. Не благодарите.