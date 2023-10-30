АПЛ расследует трансферы Виллиана и Это′О из «Анжи» в «Челси». Платежи могли идти «российским организациям» (The Times)
АПЛ расследует трансферы Самюэля Это′О и Виллиана из «Анжи» в «Челси».
Расследование Премьер-лиги в отношении сделок в эпоху Романа Абрамовича в «Челси» затронет и эти трансферы тоже. Лига проверит предполагаемые выплаты российским организациям после того, как два футболиста были подписали из «Анжи» в августе 2013 году.
Трансферы бразильского полузащитника и камерунского нападающего из российского клуба в лондонский стали частью расследования после того, как на них обратили внимание нынешние владельцы «Челси».
По данным The Times, финансовые отчеты указывают на то, что платежи могли производиться в пользу «российских организаций» отдельно от комиссии за сам трансфер для «Анжи».
«Анжи» подписал Виллиана за 30 миллионов фунтов из «Шахтера» в январе 2013 года, а затем продал его «Челси» за ту же сумму в августе того же года. Днем позже Это′О перешел из «Анжи» в «Челси» на правах свободного агента. Нет информации о том, что игроки знали об отдельных платежах.
Как ранее сообщалось, Премьер-лига расследует выплаты «Челси» на миллионы фунтов секретным офшорным компаниям в период с 2012 по 2019 год.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Вся их империя была построена на грабежах!
Чему англичане реально удивляются, так это тому, что люди с недоразвитых стран (к таким они безусловно относят и Россию), наивно несут им свои деньги и верят, что она там будут в сохранности!
Нам (то есть странам с сырьевой экономикой, эпохи первоначального накопления капитала) разрешили поучаствовать во взаимной интеграции. То есть они (англосаксы) пытаются захватить (купить за бесценок, обменять на бусы и т.д.) все стоящее на нашей территории, а в замен дают возможность нам покупать их активы по завышенным (извиняюсь, по рыночным) ценам!
Теперь, когда они посчитали, что время эксперимента вышло и в рамках ими же написанного закона (так как свое законодательство, которое бы действовало на международной арене, мы написать не удосужились) они не смогли получить власть в нашей стране (и как следствие, контроль над всеми ресурсами), они решили прибегнуть к тому, что давала им результат на протяжение столетий. То есть заняться грабежом!
Как говорится, все новое - это хорошо забытое старое! А англичане, в отличие от нас, хорошо знают свою историю!