АПЛ расследует трансферы Виллиана и Это′О из «Анжи» в «Челси». Платежи могли идти «российским организациям» (The Times)

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Самюэль Это′О Роман Абрамович бизнес Анжи Виллиан деньги Футбол

АПЛ расследует трансферы Самюэля Это′О и Виллиана из «Анжи» в «Челси».

Расследование Премьер-лиги в отношении сделок в эпоху Романа Абрамовича в «Челси» затронет и эти трансферы тоже. Лига проверит предполагаемые выплаты российским организациям после того, как два футболиста были подписали из «Анжи» в августе 2013 году.

Трансферы бразильского полузащитника и камерунского нападающего из российского клуба в лондонский стали частью расследования после того, как на них обратили внимание нынешние владельцы «Челси».

По данным The Times, финансовые отчеты указывают на то, что платежи могли производиться в пользу «российских организаций» отдельно от комиссии за сам трансфер для «Анжи».

«Анжи» подписал Виллиана за 30 миллионов фунтов из «Шахтера» в январе 2013 года, а затем продал его «Челси» за ту же сумму в августе того же года. Днем позже Это′О перешел из «Анжи» в «Челси» на правах свободного агента. Нет информации о том, что игроки знали об отдельных платежах.

Как ранее сообщалось, Премьер-лига расследует выплаты «Челси» на миллионы фунтов секретным офшорным компаниям в период с 2012 по 2019 год.

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61 комментарий

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Сэр-НеХер
Заголовок кликбейтный, в статье все-таки уточняется, что проблема не в переводе денег в Россию, а в переводе денег сторонним компаниям, помимо Анжи
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Акира_1
Пока Абрамович кормил правительство Великобритании - всем было плевать, а теперь будут расследования каждого чиха. Хотя казалось бы и так уже клуб уничтожили благодаря Боэли, что ещё нужно? 😄
+48
-8
+40
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Vatikan
Ответ Сэр-НеХер
Заголовок кликбейтный, в статье все-таки уточняется, что проблема не в переводе денег в Россию, а в переводе денег сторонним компаниям, помимо Анжи
Прям удивительно, что заголовок кликбейтный, правда ведь?)
+27
-2
+25
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Streetbor
снова накажут Абрамовича и заставят продать Челси, кому-нибудь более адекватному))
+20
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Тюменец
А куда должны было идти деньги?! В Израиль?
+13
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mitch
Ответ Гусеконь
Когда-нибудь англичане искренне удивятся, что давали приют беглым преступникам, которые везли в Англию ворованные миллиарды.
Удивить этим англичанина - это все равно, что попросить его посмотреть на себя у зеркало!
Вся их империя была построена на грабежах!
Чему англичане реально удивляются, так это тому, что люди с недоразвитых стран (к таким они безусловно относят и Россию), наивно несут им свои деньги и верят, что она там будут в сохранности!
+10
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Dizzod
Ответ Гусеконь
Когда-нибудь англичане искренне удивятся, что давали приют беглым преступникам, которые везли в Англию ворованные миллиарды.
все они знают, у них экономика на этом держится. экспорт меньше импорта, баланс создаётся за счёт притока капитала.
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Alexander Kiselev
А трансфер Жиркова же тоже нужно расследовать. Там же КЛУБ АРМИИ! Деньги сразу ясно, кому пошли
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men555
Ответ Тюменец
А куда должны было идти деньги?! В Израиль?
Махачкала.
+6
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mitch
Ответ Акира_1
Пока Абрамович кормил правительство Великобритании - всем было плевать, а теперь будут расследования каждого чиха. Хотя казалось бы и так уже клуб уничтожили благодаря Боэли, что ещё нужно? 😄
Это называется, подбить баланс.
Нам (то есть странам с сырьевой экономикой, эпохи первоначального накопления капитала) разрешили поучаствовать во взаимной интеграции. То есть они (англосаксы) пытаются захватить (купить за бесценок, обменять на бусы и т.д.) все стоящее на нашей территории, а в замен дают возможность нам покупать их активы по завышенным (извиняюсь, по рыночным) ценам!
Теперь, когда они посчитали, что время эксперимента вышло и в рамках ими же написанного закона (так как свое законодательство, которое бы действовало на международной арене, мы написать не удосужились) они не смогли получить власть в нашей стране (и как следствие, контроль над всеми ресурсами), они решили прибегнуть к тому, что давала им результат на протяжение столетий. То есть заняться грабежом!
Как говорится, все новое - это хорошо забытое старое! А англичане, в отличие от нас, хорошо знают свою историю!
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Гусеконь
Когда-нибудь англичане искренне удивятся, что давали приют беглым преступникам, которые везли в Англию ворованные миллиарды.
+8
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poolshh
Ответ Streetbor
снова накажут Абрамовича и заставят продать Челси, кому-нибудь более адекватному))
Тоесть сначала снова заставят купить и потом продать?)
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Born is the King
Гарик, как там дела с зачатием от Белингема?
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Пикачу82
Типичная сущность малобританцев, пока жрали с руки все было хорошо, как только хозяин ушел начинается возня
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Аа Еее
когда же мы будем расследовать преступления запада и гнобить их за нарушения в футболе и в допинге в остальных видах спорта и вообще пора менять этот однополярный мир и поставить мир запада на колени.
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Никола Тесла
Лудогорец накажут по итогам расследования
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sema mixajlov
Добрые люди, объясните, кто за что платил и в чем претензия АПЛ к Челси
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Guillermo
Ответ sema mixajlov
Добрые люди, объясните, кто за что платил и в чем претензия АПЛ к Челси
Трансферы частично белые были, а часть средств ушла чемоданами не пойми куда.
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Oleg.32rus
когда собаке делать нечего, она лижет ...
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NottinghamForest
Платежи за переход из Анжи в Челси шли российским организациям. Они не в курсе, что Анжи российский клуб?
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Пацанчик реальный
Ответ Kit244098
Чего там расследовать то? Деньги пошли на офшорные счета Керимова. У него тогда были чудовищные финансовые проблемы после неудачной попытки оттяпать у белорусов тамошний калийный бизнес. Батька тогда ему все обломал. И звезда Керимова закатилась. Там нужно проверять не чистоту сделки, а суммы трансферов.Обоих Челси покупал по запредельному ценику. Дядя Вова спасал Керимова "всем миром", заставляя своих холуев подписывать старых пердунов за запредельные деньги. Думаю, что Ткаченко мог бы многое рассказать. Он в теме был. И в доле))
По какому запредельному ценнику?Это’О свободным агентом и Виллиан за 30 это запредельные ценники?Тем более,если того же Виллиана за теже 30 и покупали!
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Пацанчик реальный
Ответ Kit244098
Ты сначала читать научись, а уж потом пиши.Еще посмотри за сколько остальной анжуйский шлак заставили покупать паровозников и динамиков))
У тебя с головушкой все нормально??давно проверялся? «анжуйский шлак»??!!Это по-твоему для нашего чемпионата Жирков и Денисов это шлак??!!А ну иди Диоррв для Локомотива наверное это шлак!И в контексте Челси мне интересно,а старые пердуны это Виллиан,которому на момент перехода толи 24,толи 25 было и он на годы стал основополагающим игроком у Челси он тоже шлак?!!
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Okaka
Ответ Kit244098
Чего там расследовать то? Деньги пошли на офшорные счета Керимова. У него тогда были чудовищные финансовые проблемы после неудачной попытки оттяпать у белорусов тамошний калийный бизнес. Батька тогда ему все обломал. И звезда Керимова закатилась. Там нужно проверять не чистоту сделки, а суммы трансферов.Обоих Челси покупал по запредельному ценику. Дядя Вова спасал Керимова "всем миром", заставляя своих холуев подписывать старых пердунов за запредельные деньги. Думаю, что Ткаченко мог бы многое рассказать. Он в теме был. И в доле))
25-летний Виллиан старик, ну ладно
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Вова Пупкин
Зачем Челси вообще покупал этот третьесортный, бразильский шлак Виллиана? Это чудо было далеко от понятия - техничный бразильский футболист. Челси тогда выбросил деньги на ветер...
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Пацанчик реальный
Ответ Kit244098
А ты настолько наивный парамон, что веришь тому, что Этоо ушел по чистому трансферному листу?))
Я верю бумагам и фактам и здравой логике,я не знаю всей «финансовой подноготной»,может действительно все было как ты говоришь и у Керимова проблемы начались,тогда главным было его куда-то пристроить,ибо у него была огромная зарплата и вполне допускаю,что его отдали свободным агентом!Но приплетать сюда Путина,что он дал указание своим «холуям» купить футболистов это надо быть «уникумом»!Дудя с Гордоном пересмотрел?Там же везде Путин во всем участие принимал и во всем виноват!Особенно мне интересна ситуация с Виллианом,когда многим известно,что за теже деньги его хотел купить Тотенхемм,но он потом предпочел Челси!Наверное Путин подсуетился……!🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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