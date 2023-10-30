АПЛ расследует трансферы Самюэля Это′О и Виллиана из «Анжи» в «Челси».

Расследование Премьер-лиги в отношении сделок в эпоху в « » затронет и эти трансферы тоже. Лига проверит предполагаемые выплаты российским организациям после того, как два футболиста были подписали из «Анжи» в августе 2013 году.

Трансферы бразильского полузащитника и камерунского нападающего из российского клуба в лондонский стали частью расследования после того, как на них обратили внимание нынешние владельцы « ».

По данным The Times, финансовые отчеты указывают на то, что платежи могли производиться в пользу «российских организаций» отдельно от комиссии за сам трансфер для «Анжи».

« » подписал за 30 миллионов фунтов из «Шахтера» в январе 2013 года, а затем продал его «Челси» за ту же сумму в августе того же года. Днем позже Это′О перешел из « » в «Челси» на правах свободного агента. Нет информации о том, что игроки знали об отдельных платежах.

Как ранее сообщалось, Премьер-лига расследует выплаты «Челси» на миллионы фунтов секретным офшорным компаниям в период с 2012 по 2019 год.

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