Луис Рубиалес отстранен от работы в футболе.

Дисциплинарная комиссия отстранила бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года.

Эта мера связана с эпизодом, произошедшим после финала женского чемпионата мира-2023. Тогда Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

После массовой критики Рубиалес объявил об уходе с поста президента RFEF.

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