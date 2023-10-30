ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на 3 года за поцелуй с Эрмосо после финала женского ЧМ

Теги Луис Рубиалес Ла Лига ФИФА Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес отстранен от работы в футболе.

Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года.

Эта мера связана с эпизодом, произошедшим после финала женского чемпионата мира-2023. Тогда Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. 

После массовой критики Рубиалес объявил об уходе с поста президента RFEF.

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88 комментариев

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Александр Жук
нужно было мужика целовать
+127
-12
+115
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Beast
Ответ Александр Жук
нужно было мужика целовать
ему надо сказать, что он гей, тогда все обвинения снимут
+91
-11
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Wiley Fox
Можно в Россию пригласить

Чего таланту пропадать

Будет жену глушакова целовать

А может и до Заремы доберется
+39
-8
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JENNINGS
Позорище
+40
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justbored
Ответ დათო სანაძე
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Ахаха. Что наша жизнь - контекст.
+21
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maks44
Легко отделался, могли бы и кастрировать.
+15
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Reineke_Lis
Мало. Надо было расстрелять два раза, а семью сослать в Сибирь.
Или на Тортугу
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Reineke_Lis
Мало. Надо было расстрелять два раза, а семью сослать в Сибирь.
+11
-1
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Владимир Владимир
Тем временем по делу Негрейры никто и никак не наказан, но стоило какую-то шварбу чмокнуть, так незамедлительно три года впаяли
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keeper_p
Вот упыри ) если бы гей вытащил член и начал им трясти - похвалили бы ) а мужика не за что за хейтили….
+9
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Конь Мюллера
Позорище. Делаешь ставки на игры команды, в которой играешь и принимаешь в них участие - 10 месяцев (изрядно поплакав о том, какие буки скотины, а ты ни в чём не виноват, болен, тебя надо пожалеть и вообще отпустить). За какую-то фигню не относящуюся к футболу - 3 года.
+4
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fRsk
Если бы засосал мужика, то продлили бы контракт ещё на 3 года.
+6
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S H A R K
Ответ Leon Petov
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В цирк не взяли?
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Илья Владимирович
Какой позор
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Клирик
Полная хрень!
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Balt
Враги Рубиалеса в восторге, Эрмосо и жен. сборная - у разбитого корыта. Эрмосо использовали, но этим активистам теперь плевать на её проблемы.
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Adrenaline Z
позорище!
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oliknep
и даже не кастрируют???? вот она хваленая европейская борьба с дискриминацией: человека, который осмелился поцеловать женщину, вместо того что бы ему оторвать губы и прилюдно сжечь на костре , всего лишь отстраняют от футбола
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Сергей Павлов
Много прочёл про эту ситуацию, так и не понял, в чем он виноват.
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ArnoNeputevy
А Эрмосо на сколько отстранили? Столько же?
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Johnie
Маразм крепчает
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Bayern2004
Эх Рубиалес,мужика нужно было целовать.
И попробовали гомофобы проклятые что то сказать.
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server34
За допинг и ставки меньше дают.
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Мишаня Кашников
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Или на Тортугу
в Дагестан самолётов его отправить 😈
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How Hugging
Ответ Bayern2004
Эх Рубиалес,мужика нужно было целовать. И попробовали гомофобы проклятые что то сказать.
Пепка постоянно всех целует и норм, а один малыш наоборот его ниже пояса целовал на протяжении 4 лет.
+1
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