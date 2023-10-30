ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на 3 года за поцелуй с Эрмосо после финала женского ЧМ
Луис Рубиалес отстранен от работы в футболе.
Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года.
Эта мера связана с эпизодом, произошедшим после финала женского чемпионата мира-2023. Тогда Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.
После массовой критики Рубиалес объявил об уходе с поста президента RFEF.
«Моя семья пострадала от преследования и лжи». Рубиалес подал в отставку на фоне скандала с поцелуем
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Чего таланту пропадать
Будет жену глушакова целовать
А может и до Заремы доберется
И попробовали гомофобы проклятые что то сказать.