«В Великой Хрустальной стене зазияли явные прорехи». Вайцеховская о выступлении Хромых на Гран-при в Красноярске
Елена Вайцеховская оценила выступление Майи Хромых на Гран-при в Красноярске.
Фигуристка заняла пятое место, допустив ошибки в обеих программах.
«Когда-то легендарный футбольный тренер Валерий Лобановский, знаменитый тем, что заставлял своих игроков пахать на тренировках до седьмого пота, произнес в присутствии команды сакраментальную фразу: «Вы можете получить карточку или не забить пенальти, но ни при каких обстоятельствах не может случиться такого, чтобы вы оказались неспособны бегать все 90 минут игры».
Нечто подобное до нынешнего сезона можно было сказать в адрес фигуристок «Хрустального». Но потом в системе обнаружился сбой. Возможно, сказались травмы, из-за которых длительность девичьих карьер, и без того стремящаяся к минимуму, стала еще короче, но в Великой Хрустальной стене зазияли явные прорехи.
В Красноярске это стало особенно очевидно. Единственная представительница школы Майя Хромых в начале второй половины программы упала с тройного лутца, после чего вытягивала прокат так натужно, что хотелось разве что сострадать.
Объективно при таком прокате фигуристка должна была уйти и под Софью Важнову, и под Екатерину Анисимову, но колоссальная подушка безопасности в виде второй оценки позволили Хромых выйти вперед с минимальным преимуществом. Заслуженно это было или нет – вопрос, скорее, риторический, и не журналистам на него отвечать.
Но если судить по протоколу, соперницы Майи, включая совершенно невероятных по презентации Куликову, Яметову и Агаеву, еще просто не научились кататься», – написала Вайцеховская.
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И это взрослые люди, которые кидаются на юную спортсменку, пытаясь добить ее, а Майя даже не в призах. Нельзя же так откровенно этому радоваться.
ТШТ не бросает своих спортсменов в любом состоянии и возрасте, так что ломается еще один стереотип подобных личностей, может от этого их тоже корежит
Майе искренне удачи. Возвращаться всегда непросто, намного сложнее, чем бросить все и уйти в закат. Но уважения достойны те, кто идет вперед несмотря ни на что.
Ну вы поняли
А так действительно обидно за девочек.
Как будто так просто сохранять высокий уровень, когда меняется тело. Майя самая высокая фигуристка, долго не выступала Может у нее определенный план постепенной подготовки
Сколько можно ее травить?
После неудачного проката на кубке 1 канала и после высказывания Медведевой, помнится Майя ушла надолго из соцсетей и сильно переживала
Сейчас нет чтобы поддержать, организовали очередную травлю