«В Великой Хрустальной стене зазияли явные прорехи». Вайцеховская о выступлении Хромых на Гран-при в Красноярске

Елена Вайцеховская оценила выступление Майи Хромых на Гран-при в Красноярске.

Фигуристка заняла пятое место, допустив ошибки в обеих программах.

«Когда-то легендарный футбольный тренер Валерий Лобановский, знаменитый тем, что заставлял своих игроков пахать на тренировках до седьмого пота, произнес в присутствии команды сакраментальную фразу: «Вы можете получить карточку или не забить пенальти, но ни при каких обстоятельствах не может случиться такого, чтобы вы оказались неспособны бегать все 90 минут игры».

Нечто подобное до нынешнего сезона можно было сказать в адрес фигуристок «Хрустального». Но потом в системе обнаружился сбой. Возможно, сказались травмы, из-за которых длительность девичьих карьер, и без того стремящаяся к минимуму, стала еще короче, но в Великой Хрустальной стене зазияли явные прорехи.

В Красноярске это стало особенно очевидно. Единственная представительница школы в начале второй половины программы упала с тройного лутца, после чего вытягивала прокат так натужно, что хотелось разве что сострадать.

Объективно при таком прокате фигуристка должна была уйти и под Софью Важнову, и под Екатерину Анисимову, но колоссальная подушка безопасности в виде второй оценки позволили Хромых выйти вперед с минимальным преимуществом. Заслуженно это было или нет – вопрос, скорее, риторический, и не журналистам на него отвечать.

Но если судить по протоколу, соперницы Майи, включая совершенно невероятных по презентации , и , еще просто не научились кататься», – написала .

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