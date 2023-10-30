«В Великой Хрустальной стене зазияли явные прорехи». Вайцеховская о выступлении Хромых на Гран-при в Красноярске

Теги сборная России Валерий Лобановский Елена Вайцеховская женское катание Майя Хромых Софья Важнова Елизавета Куликова Вероника Яметова Мария Агаева Серия Гран-при России Екатерина Анисимова Красноярье Фигурное катание

Елена Вайцеховская оценила выступление Майи Хромых на Гран-при в Красноярске.

Фигуристка заняла пятое место, допустив ошибки в обеих программах.

«Когда-то легендарный футбольный тренер Валерий Лобановский, знаменитый тем, что заставлял своих игроков пахать на тренировках до седьмого пота, произнес в присутствии команды сакраментальную фразу: «Вы можете получить карточку или не забить пенальти, но ни при каких обстоятельствах не может случиться такого, чтобы вы оказались неспособны бегать все 90 минут игры».

Нечто подобное до нынешнего сезона можно было сказать в адрес фигуристок «Хрустального». Но потом в системе обнаружился сбой. Возможно, сказались травмы, из-за которых длительность девичьих карьер, и без того стремящаяся к минимуму, стала еще короче, но в Великой Хрустальной стене зазияли явные прорехи. 

В Красноярске это стало особенно очевидно. Единственная представительница школы Майя Хромых в начале второй половины программы упала с тройного лутца, после чего вытягивала прокат так натужно, что хотелось разве что сострадать.

Объективно при таком прокате фигуристка должна была уйти и под Софью Важнову, и под Екатерину Анисимову, но колоссальная подушка безопасности в виде второй оценки позволили Хромых выйти вперед с минимальным преимуществом. Заслуженно это было или нет – вопрос, скорее, риторический, и не журналистам на него отвечать.

Но если судить по протоколу, соперницы Майи, включая совершенно невероятных по презентации Куликову, Яметову и Агаеву, еще просто не научились кататься», – написала Вайцеховская.

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37 комментариев

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tull
Сначало кричат, что нет взрослых спортсменок. Затем, что кто-то из штаба выступает не так хорошо, как в 15-ть. Так Вы определитесь, чего вам надо. Глупо ожидать от Хромых феерии на первом старте после длительного перерыва в очень проблемный возраст.
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*** Monik ***
Что за желчная и неприятная дама... Ее ненависть к Тутберидзе сравнима только с зацикленностью еРодины на той же самой Тутберидзе, и уже стала притчей во языцех
И это взрослые люди, которые кидаются на юную спортсменку, пытаясь добить ее, а Майя даже не в призах. Нельзя же так откровенно этому радоваться.
ТШТ не бросает своих спортсменов в любом состоянии и возрасте, так что ломается еще один стереотип подобных личностей, может от этого их тоже корежит
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Svetlana Yablonskaya
Приятно пнуть оступившегося льва после травмы, правда же? Тем не менее лев остаётся львом, а вот пинающая...
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Урагана Эриксен
Вайцеховской уже в психиатрической больнице ставят прогулы 🤦🏻‍♀️
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bolelschiza
Вайц выдала очередную порцию чуши
+18
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люблю тутберят
Мерзкая личность.Напоминает Табаки))
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Mion
То есть закончить карьеру в 17 - плохо, вы не боритесь. Бороться и проигрывать - плохо, это дыра в стене. Попахивает двойными стандартами))
Майе искренне удачи. Возвращаться всегда непросто, намного сложнее, чем бросить все и уйти в закат. Но уважения достойны те, кто идет вперед несмотря ни на что.
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Voronok
Одна, но пламенная страсть...
Ну вы поняли
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Zooey Glass
Эта дама серьезно мнит себя журналистом? Она надеется, что кроме нее за фк никто толком не следит и не знает, где была Хромых целый сезон и почему она не штампует квады? Лишь бы пафоса накинуть. Ощущуение, что Вайц все время хочет написать как можно более эпично, эдакий взгляд с вершин спортивной мудрости, ожидая восхищенных отзывов на свои набросы.
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Катерь
Целые сутки терпела Вайц и в итоге написала это. Правильно, больше же не о чем писать, только про Хрустальный.
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*** Monik ***
Ответ Voronok
Одна, но пламенная страсть... Ну вы поняли
Это просто трулав))) Не всем повезло ее встретить, вот Вайц нашла на старости лет, можно только позавидовать 😍
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Tatiana Klm
Зачем убиваться в отсутствие международных стартов? Все правильно ТШТ делает. В принципе, такую же тактику взяли АП.
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Mion
Ответ Катерь
Целые сутки терпела Вайц и в итоге написала это. Правильно, больше же не о чем писать, только про Хрустальный.
Придумывала метафору про хрустальную стену)
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Ezhevika33
Ответ Mion
То есть закончить карьеру в 17 - плохо, вы не боритесь. Бороться и проигрывать - плохо, это дыра в стене. Попахивает двойными стандартами)) Майе искренне удачи. Возвращаться всегда непросто, намного сложнее, чем бросить все и уйти в закат. Но уважения достойны те, кто идет вперед несмотря ни на что.
Плохо вытягивать поверх чистых прокатов.
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Lana-shu
Ответ Aporte14
В женском одиночном мало фигуристок, кто надолго задерживается в любителях и сохраняет шансы на пьедестал. У нас пока одна Лиза. В этом смысле токсичный комментарии от Вайц не лишён смысла.
Все быстро забыли, как Лиза каталась после чм 15. И это с ее маленьким ростом. Или может быть кто разберет , почему же Лиза пролетела мимо трех ои? Или может кто то вспомнит, что у Лизы было только два полных сезона? Когда Лиза каталась после чр? Она никуда не отбиралась, отдыхала и восстанавливалась. Даже на чм21 прошла по дополнительному отбору, заняв на финале кубка 4 место, проиграв вух. И еще. Кто сказал, что годами кормиться от федры это круто?
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Kuryanin
Но не такие явные, как в мозгу Вайцеховской.
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anyen
Ответ Воздушный Змей
А вот пинающая - олимпийская чемпионка. До которой этим хромым и акатьевым как до луны.
А она ОЧ по фигурному катанию, чтобы до неё Акатьевой и Хромых было как до луны? Пусть комментирует свой вид спорта тогда. Тем более, что журналист из неё так себе. Ни капли объективности, сплошная желчь и яд в сторону ТШТ и их спортсменов.
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Elena Savanuk
Вайц даже высказывание знаменитого футбольного тренера ухитрилась здесь привести... Только вот к чему сие здесь ? Фигурное катание ведь не командный вид спорта....
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метель
почему никто не пишет про АП, там две топовых спортсменки в развале
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Oleandra
Тутберидзе свернёт свою работу в России, о чём писать Вайцеховская и компания будут? вспоминать былое и за Дианой следить?)
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Владислава Крюкова
Ответ Oleandra
Тутберидзе свернёт свою работу в России, о чём писать Вайцеховская и компания будут? вспоминать былое и за Дианой следить?)
Они будут писать как здорово что у нас девочки прыгают 3-2 , но чисто. А Фролова новый эталон зреложенского, которая борется с юниорки😁
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Юра Плисецкий
Ответ Владислава Крюкова
Может просто девочкам нужно кататься компонентней и чище? то оказывается прокат с двумя галлами на двух прыжках это чистый прокат, который заслуживает +4 компов 😁
Тогда уж и Хромых желательно кататься компонентней и чище.
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Юра Плисецкий
Просто Хромых нужно было судить честно, ей и так дали заочно гигантскую преференцию - место в сборной.
А так действительно обидно за девочек.
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nina1212
А потом эта женщина требует долгих карьер и зреложенского катания и пинает тренеров, за то что не могут провести бережно спортсмена.
Как будто так просто сохранять высокий уровень, когда меняется тело. Майя самая высокая фигуристка, долго не выступала Может у нее определенный план постепенной подготовки
Сколько можно ее травить?
После неудачного проката на кубке 1 канала и после высказывания Медведевой, помнится Майя ушла надолго из соцсетей и сильно переживала
Сейчас нет чтобы поддержать, организовали очередную травлю
+3
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Oleandra
По-моему Этери уже всё равно, что пишут, и что думают, и как выступают.. в отсутствие международки.
+2
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