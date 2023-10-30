51-летняя конькобежка Пехштайн вошла в состав сборной Германии на Кубок мира

Теги Кубок мира Клаудия Пехштайн сборная Германии жен Коньки/шорт-трек

Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клаудия Пехштайн вошла в состав сборной Германии на Кубок мира-2023/24.

В феврале спортсменке исполнился 51 год, она будет выступать на дистанции 5000 метров. Первый этап Кубка мира пройдет с 10 по 12 ноября в японском Обихиро.

Первую медаль крупных стартов Пехштайн завоевала еще в 1992 году (бронза на Олимпиаде в Альбервиле). За свою карьеру она также шесть раз становилась чемпионкой мира.

Отобраться на Олимпиаду в 50 лет, после странной дисквалификации и попытки суицида? Да, это реально – для Клаудии Пехштайн

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3 комментария

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Джавид Гасанов
образец долголетия в спорте. Удивительная спортсменка. Я увлёкся просмотром спортивных соревнований с 1988 года , а она с тех пор до сегодняшнего дня выступает
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